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GreenBean

GreenBean

Оборудование Greenbean (ГринБин)

GreenBean — относительно новая компания, которая буквально ворвалась в мир профессионального фото- и видеооборудования. Ее название, как имя нарицательное, используют в качестве синонима инноваций и технологического прорыва. При знакомстве с ассортиментом производителя создается впечатление, что у него есть все и даже больше. Производитель выпускает различное фотооборудование и вспомогательные аксессуары для обустройства студии.

заказать оборудование GreenBean

Ассортиментный ряд оборудования GreenBean в Москве разнообразен. Магазин Фотогора может предложить вам:

GreenBean в Москве

Кроме самой техники производитель предлагает специальные наборы для ухода, чистки оптики. Для тех, кто выезжает за пределы студии, в каталоге есть сумки, защищающие технику при транспортировке, мощные системы питания и т.д.

Преимущества техники производителя

Преимуществ у компании много. Основные, это:

  • качество и долгий срок службы — созданы отделы контроля качества, оборудование GreenBean проходит тестирование;
  • инновационность — производитель детально изучает рынок и предлагает решения, соответствующие времени и даже опережающие его;
  • широкий ассортимент — в каталоге магазина Фотогора вы можете выбрать различное оборудование и аксессуары этого бренда;
  • доступность — с учетом функциональности и долгого срока службы изделия бренда имеют справедливую стоимость.

оборудование GreenBean

Купить оборудование GreenBean можно в интернет-магазине Фотогора, оставив заявку на сайте. Мы предоставляем бесплатные консультации и помощь в выборе фототехники.

Популярное

GreenBean GB Flex 120 gold/white L отражатель белый-золотой 120 см
Арт. DAN-0128
GreenBean GB Flex 120 gold/white L отражатель белый-золотой 120 см
Наличие
в наличии 4-10 шт

GreenBean GB Flex 120 gold/white L – двухсторонний бело-золотой отражатель на складном металлическом каркасе с двумя ручками, диаметр 120 см.

Для хранения и транспортировки упакован в удобный прочный чехол. Вес - 1,1 кг.

3 390 ₽
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GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 отражатель на раме складной
GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 отражатель на раме складной
GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 отражатель на раме складной
Арт. NVF-9029
GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 отражатель на раме складной
Наличие
более 10 шт

GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 - отражатель на складной раме, 5 в 1.

Отражатель предназначен для управления освещением. Цвета - просветный, серебристый, черный, золотистый, белый. Размер рамы - 100х150 см.

8 990 ₽
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-10 %
GreenBean GB-DV 02 ручка-кронштейн для съемки с нижнего ракурса для видеокамер
GreenBean GB-DV 02 ручка-кронштейн для съемки с нижнего ракурса для видеокамер
GreenBean GB-DV 02 ручка-кронштейн для съемки с нижнего ракурса для видеокамер
Арт. VBR-013
GreenBean GB-DV 02 ручка-кронштейн для съемки с нижнего ракурса для видеокамер
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 18 ч

GreenBean GB-DV 02 – специально разработанный кронштейн, который чаще всего используется в качестве поддержки видео- и DSLR-камер при экшен-съемках. Предназначен для съемки с нижнего угла. Изготовлен из инженерного пластика.

-10 %735 ₽
660 ₽
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-10 %
GreenBean Field Blue фон тканевый хромакейный 3,0х7,0 м голубой
GreenBean Field Blue фон тканевый хромакейный 3,0х7,0 м голубой
GreenBean Field Blue фон тканевый хромакейный 3,0х7,0 м голубой
Арт. VBR-037
GreenBean Field Blue фон тканевый хромакейный 3,0х7,0 м голубой
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 18 ч

GreenBean Blue - фон тканевый хромакейный, синего цвета. Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Размер - 3×7 м.

-10 %5 430 ₽
4 880 ₽
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-10 %
GreenBean Ultra-BD 1092 шторки
GreenBean Ultra-BD 1092 шторки
GreenBean Ultra-BD 1092 шторки
Арт. NVF-8038
GreenBean Ultra-BD 1092 шторки
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 18 ч

GreenBean Ultra-BD 1092 – шторки для осветителя GreenBean UltraPanel 1092 LED (совместимы только с этой моделью). Ограничивают световой поток и помогают производить корректировку угла рассеивания для исключения попадания света на определенные участки. Изготовлены из металла. Вес, кг – 0,45. 

-10 %3 140 ₽
2 820 ₽
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-10 %
GreenBean AirDMX 512R приемник беспроводной
GreenBean AirDMX 512R приемник беспроводной
Арт. DAN-3003
GreenBean AirDMX 512R приемник беспроводной
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 4 дн, 20 ч

Приемник беспроводной GreenBean AirDMX 512R.

Беспроводной радиомодуль приемника с автономным питанием для использования в системах дистанционного управления с интерфейсом DMX 512. Разъем - XLR3.

-10 %3 600 ₽
3 240 ₽
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-10 %
GreenBean CameraVoice С150 микрофон накамерный
GreenBean CameraVoice С150 микрофон накамерный
GreenBean CameraVoice С150 микрофон накамерный
Арт. DAN-2991
GreenBean CameraVoice С150 микрофон накамерный
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 4 дн, 20 ч

 Накамерный микрофон GreenBean CameraVoice С150.

Конденсаторный накамерный микрофон предназначеный для записи звука при съемке видео.

-10 %2 460 ₽
2 210 ₽
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-10 %
GreenBean Fresnel 300 LED X3 DMX светодиодный осветитель
GreenBean Fresnel 300 LED X3 DMX светодиодный осветитель
GreenBean Fresnel 300 LED X3 DMX светодиодный осветитель
Арт. DAN-2994
GreenBean Fresnel 300 LED X3 DMX светодиодный осветитель
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 4 дн, 20 ч

Светодиодный осветитель GreenBean Fresnel 300 LED X3 DMX.

Светодиодный осветитель с линзой Френеля, мощность светодиода 300 Вт. Оборудован ЖК-дисплеем, электронным диммером, имеет фокусировку светового пучка, металлический корпус, встроенный вентилятор. Поддерживает технологию DMX512.

-10 %44 030 ₽
39 620 ₽
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-10 %
GreenBean NP-F750 PRO аккумулятор 6700 мАч
GreenBean NP-F750 PRO аккумулятор 6700 мАч
Арт. DAN-8628
GreenBean NP-F750 PRO аккумулятор 6700 мАч
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 4 дн, 20 ч

Литий-ионный аккумулятор повышенного ресурса емкостью 6700 мАч предназначен для использования с устройствами , которые питаются от аккумуляторов типа NP-F. Внутри GreenBean NP-F750 PRO установлены элементы питания формата 18650 корейского бренда LG. Такие аккумуляторы надежны, безопасны и долговечны. Количество циклов перезаряда не менее 1000 (до снижения ёмкости на 30%) .

-10 %4 530 ₽
4 070 ₽
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-10 %
GreenBean Voice E2 Jack петличный микрофон
GreenBean Voice E2 Jack петличный микрофон
GreenBean Voice E2 Jack петличный микрофон
Арт. DAN-9032
GreenBean Voice E2 Jack петличный микрофон
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 4 дн, 20 ч

Проводной микрофон с 8-ми метровым кабелем и батареей LR44 (1,5В), частотный диапазон 50-15000 Гц, 25 дБ А, поп-фильтр

-10 %1 500 ₽
1 350 ₽
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-10 %
GreenBean Voice E2R HPF петличный микрофон
GreenBean Voice E2R HPF петличный микрофон
GreenBean Voice E2R HPF петличный микрофон
Арт. DAN-9033
GreenBean Voice E2R HPF петличный микрофон
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 4 дн, 20 ч

Проводной микрофон с кабелем 8 метров и Li-ion аккумулятором, частотный диапазон 50-15000 Гц, 25 дБ А, поп-фильтр, HPF фильтр

-10 %2 090 ₽
1 880 ₽
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-10 %
GreenBean RadioSystem UHF150 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF150 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF150 беспроводная петличная радиосистема
Арт. DAN-9039
GreenBean RadioSystem UHF150 беспроводная петличная радиосистема
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 4 дн, 20 ч

Предназначена для передачи звукового сигнала от ведущего (петличный микрофон в комплекте) через передающий трансмиттер на принимающий ресивер. А с ресивера – на звукозаписывающее устройство (рекордер, DSLR-камеру, смартфон и т.д.). Поясное или накамерное крепление ресивера. Регулировки усиления и шумоподавления. Дистанция 80 метров (при идеальных условиях до 150 м). Выбор каналов и частоты.

-10 %7 290 ₽
6 560 ₽
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-10 %
GreenBean LedFlow 2ft RGB DMX осветитель светодиодный со встроенным аккумулятором
GreenBean LedFlow 2ft RGB DMX осветитель светодиодный со встроенным аккумулятором
GreenBean LedFlow 2ft RGB DMX осветитель светодиодный со встроенным аккумулятором
Арт. MTG-1748
GreenBean LedFlow 2ft RGB DMX осветитель светодиодный со встроенным аккумулятором
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 4 дн, 20 ч

GreenBean LedFlow 2ft RGB DMX осветитель светодиодный со встроенным аккумулятором.

Светодиодная труба bi-color с RGB-диодами (56 bi-color + 56 RGB), мощность 30 Вт, регулируемая цветовая температура 2700-6500К, CRI > 95, регулируемая яркость, режимы светоцветовых эффектов. Возможность дистанционного управления по DMX512, по Wi-Fi (2.4 ГГц). OLED-дисплей, встроенный аккумулятор, сетевой адаптер и кабель питания, чехол в комплекте. Вес 0.6 кг, длина 64 см.

-10 %22 190 ₽
19 970 ₽
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GreenBean PowerGrip PG-003 зажим на трубу
Арт. OLE-0550
GreenBean PowerGrip PG-003 зажим на трубу
Наличие
более 10 шт

GreenBean PowerGrip PG-003 – профессиональный зажим-хомут из высокопрочного алюминия для крепления студийного оборудования весом до 300 кг на трубу диаметром 30–35 мм. Втулка 5/8 дюйма (16 мм). Сочетает в себе легкость, высокую прочность и большую грузоподъемность. Адаптер, клепки, винтовой зажим и барашек выполнены из стали, зажимные губы – из алюминиевого сплава с резиновыми вставками.

1 690 ₽
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GreenBean HL-18 ручка гибкая для риг систем
GreenBean HL-18 ручка гибкая для риг систем
GreenBean HL-18 ручка гибкая для риг систем
Арт. VBR-034
GreenBean HL-18 ручка гибкая для риг систем
Наличие
более 10 шт

GreenBean Ручка гибкая HL-18 – ручка гибкая он же кнут Follow Focus. Используется при работе с крупногабаритными ригами. С его помощью удобно управлять фокусом камеры, установленной (в составе рига) на штатив.

1 830 ₽
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GreenBean Perfect Clean KIT-01 набор для чистки оптики
Арт. NVF-6089
GreenBean Perfect Clean KIT-01 набор для чистки оптики
Наличие
более 10 шт

GreenBean Perfect Clean KIT-01 – набор для чистки оптики и экранов фото- и видеооборудования. В комплект входит: карандаш для оптики диаметром от 12 мм, груша и салфетка-микрофибра.

350 ₽
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GreenBean PowerGrip PG-088 зажим двойной на трубу
Арт. OLE-0400
GreenBean PowerGrip PG-088 зажим двойной на трубу
Наличие
более 10 шт

GreenBean PowerGrip PG-088 – профессиональный двойной хомут для соединения труб диаметром от 40 мм до 50 мм под углом 90 градусов. Изготовлен из легкого и высокопрочного алюминия, выдерживает установку оборудование весом до 300 кг.

2 710 ₽
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Хит
GreenBean GB Flex 80 gold/white M отражатель белый-золотой 80 см
Арт. DAN-0130
GreenBean GB Flex 80 gold/white M отражатель белый-золотой 80 см
Наличие
в наличии 4-10 шт

GreenBean GB Flex 80 gold/white M – двухсторонний бело-золотой отражатель на складном металлическом каркасе с двумя ручками, диаметр 80 см. Для хранения и транспортировки упакован в удобный прочный чехол.

2 170 ₽
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Флаги для предметной съемки

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