Оборудование Greenbean (ГринБин)

GreenBean — относительно новая компания, которая буквально ворвалась в мир профессионального фото- и видеооборудования. Ее название, как имя нарицательное, используют в качестве синонима инноваций и технологического прорыва. При знакомстве с ассортиментом производителя создается впечатление, что у него есть все и даже больше. Производитель выпускает различное фотооборудование и вспомогательные аксессуары для обустройства студии.

Ассортиментный ряд оборудования GreenBean в Москве разнообразен. Магазин Фотогора может предложить вам:

студийные системы освещения;

элементы для креплений, зажимы;

моноподы для подвижной съемки;

штативы для приборов освещения и видеокамер;

ролики;

стойки;

аксессуары для камер (например, стедикамы, держатели и т.д.);

приборы для регулировки света и многие другие товары.

Кроме самой техники производитель предлагает специальные наборы для ухода, чистки оптики. Для тех, кто выезжает за пределы студии, в каталоге есть сумки, защищающие технику при транспортировке, мощные системы питания и т.д.

Преимущества техники производителя

Преимуществ у компании много. Основные, это:

качество и долгий срок службы — созданы отделы контроля качества, оборудование GreenBean проходит тестирование;

инновационность — производитель детально изучает рынок и предлагает решения, соответствующие времени и даже опережающие его;

широкий ассортимент — в каталоге магазина Фотогора вы можете выбрать различное оборудование и аксессуары этого бренда;

доступность — с учетом функциональности и долгого срока службы изделия бренда имеют справедливую стоимость.

Купить оборудование GreenBean можно в интернет-магазине Фотогора, оставив заявку на сайте. Мы предоставляем бесплатные консультации и помощь в выборе фототехники.