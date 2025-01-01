Пульты управления светом

Фильтр

В интернет-магазине Фотогора продаются пульты управления фотооборудованием

Это компактные и функциональные устройства, которые существенно упрощают жизнь фотографу и видеооператору. В любой студии, будь то небольшой творческий проект или профессиональная большая компания, присутствует разноплановое оборудование. На его настройку, регулировку и запуск требуется много времени. Чтобы сэкономить его и больше внимания уделить участникам фотосессии, рекомендуем купить пульты управления.

В нашем каталоге представлены устройства, которые обеспечивают дистанционный доступ к приборам студии:

  • моноблокам;
  • генераторам;
  • вспышкам и так далее.

При помощи пультов управления можно удаленно менять яркость LED-панелей. Они упрощают и ускоряют работу с оборудованием. Это очень удобно, особенно в тех случаях, когда приборы размещаются на высоте, в труднодоступных местах.

Что мы предлагаем

В каталоге интернет-магазина Фотогора вы найдете пульты таких мировых брендов как Bowens, Falcon Eyes, Grifon, Jinbei, Profoto, Rekam и так далее. Каждая модель сопровождается фотографией и описанием. Вы можете ознакомиться с информацией самостоятельно и сделать выбор. Есть и более простой вариант — задайте вопрос нашим консультантам. Это практикующие фотографы, знакомые с представленным на рынке оборудованием и особенностями его эксплуатации.

Они помогут выбрать пульт для импульсных осветителей, LED-панелей, систем фонов и так далее. В нашем ассортименте представлено качественное сертифицированное оборудование в разных ценовых сегментах — чтобы вы подобрали оптимальное под свои задачи и бюджет.

Спрашивайте наших менеджеров о спецпредложениях и скидках. При заказе на сумму от 40 000 рублей вы можете рассчитывать на скидку!

Grifon RC-6WST пульт для системыа управления 6 фонов
Grifon RC-6WST пульт для системыа управления 6 фонов
Арт. NVF-2692
Grifon RC-6WST пульт для системыа управления 6 фонов
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

С помощью системы дистанционного управления Grifon RC-6WST фотограф может быстро менять рабочий фон. Сворачивание и разворачивание фонов происходит автоматически. После окончания съемки одного нажатия кнопки достаточно, чтобы свернуть все фоны для их безопасного хранения.

2 190 ₽
В корзину
Fotokvant RC-LED пульт дистанционного управления для точечных осветителей Advanced Light
Fotokvant RC-LED пульт дистанционного управления для точечных осветителей Advanced Light
Fotokvant RC-LED пульт дистанционного управления для точечных осветителей Advanced Light
Арт. DAN-3990
Fotokvant RC-LED пульт дистанционного управления для точечных осветителей Advanced Light
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Пульт дистанционного управления Fotokvant RC-LED.

Предназначен для точечных осветителей Advanced Light LED-30T, 40T, 60Т и 80Т. Работает на частоте 2,4G.

3 290 ₽
В корзину
-20 %
Godox RC-A5 пульт дистанционного управления
Godox RC-A5 пульт дистанционного управления
Арт. DAN-8633
Godox RC-A5 пульт дистанционного управления
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Пульт дистанционного управления Godox RC-A5 поддерживает 16 каналов и 6 групп для организации сложных световых схем, а также для устранения помех от других аналогичных систем радиоуправления. Питается от 2-х батареек типа AAA (приобретаются отдельно).
Пульт работает на частоте 433 МГц и способен управлять параметрами осветителя на расстоянии до 20 метров.
Размеры пульта :120x38x15 мм.

-20 %1 790 ₽
1 430 ₽
В корзину
-20 %
Godox RC-R9 пульт дистанционного управления
Godox RC-R9 пульт дистанционного управления
Арт. DAN-9531
Godox RC-R9 пульт дистанционного управления
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Пульт дистанционного управления Godox RC-R9 для настройки параметров осветителей Godox.

-20 %5 290 ₽
4 230 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes WC-LG пульт дистанционного управления для LED-осветителей
Арт. NVF-1342
Falcon Eyes WC-LG пульт дистанционного управления для LED-осветителей
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Falcon Eyes WC-LG – пульт предназначен для удаленного управления работой LED-панелями LG 500/LED и LG 900/LED.

С помощью пульта можно включать и выключать приборы и производить регулировку яркости освещения.

-15 %1 290 ₽
1 090 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes TERC пульт ДУ для вспышек серии TE
Арт. NVF-2697
Falcon Eyes TERC пульт ДУ для вспышек серии TE
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

FALCON EYES TERC - удобный в использовании пульт дистанционного управления в эргономичном обрезиненном корпусе.

Предназначен для работы со вспышками серии TE. Информация о параметрах вспышки отображается на ЖК-экране. Удобство эксплуатации заключается в том, что фотографу не требуется подходить непосредственно к каждому студийному прибору и регулировать мощность. Пульт ДУ Falcon Eyes Terc позволяет сделать все необходимые настройки, не отходя от камеры.

-15 %3 790 ₽
3 220 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes VCLR пульт дистанционного управления
Арт. NVF-7004
Falcon Eyes VCLR пульт дистанционного управления
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Falcon Eyes VCLR – пульт дистанционного управления оборудованный ЖК экраном для студийных вспышек серии LR. Дает возможность контролировать мощность и режимы работы не более 7 вспышек одновременно.

-15 %3 790 ₽
3 220 ₽
В корзину
Grifon пульт управления для LED-308C
Арт. NVF-7144
Grifon пульт управления для LED-308C
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon NVF-7144 – пульт управления для LED-308C. С его помощью можно управлять температурой и мощностью светового потока.

1 380 ₽
В корзину
Raylab RL-TX пульт дистанционного управления для серии Sunlight
Raylab RL-TX пульт дистанционного управления для серии Sunlight
Арт. DAN-7706
Raylab RL-TX пульт дистанционного управления для серии Sunlight
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Raylab RL-TX — пульт управления светодиодными осветителями Raylab Sunlight. 2 режима управления мощностью, удаленная настройка и управление несколькими приборами одновременно, помогает сэкономить время на регулировку и точно выставить уровень мощности. Функция сценических световых эффектов позволяет создавать различные интересные эффекты. Легкий, компактный и простой в использовании, RL-TX — отличный помощник любого фотографа и видеографа. Совместим с моделями: RL-100 3265 и RL-100 3265B Sunlight.

950 ₽
В корзину
-15 %
GreenBean DMX Control 192 2.4G беспроводной пульт
GreenBean DMX Control 192 2.4G беспроводной пульт
GreenBean DMX Control 192 2.4G беспроводной пульт
Арт. DAN-9263
GreenBean DMX Control 192 2.4G беспроводной пульт
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Беспроводной пульт предназначен для управления осветительным и студийным оборудованием: Led-панелями, осветителями FRESNEL, стробоскопами, генераторами тумана и другими устройствами по протоколу DMX512 – как в группе, так и каждым по отдельности. Сигнал передается как по кабельной линии, так и по радиоканалу. Корпус пульта оборудован отверстиями для крепления в стандартную стойку 19“(рэк).Предусмотрены ножки для установки на стол.

-15 %8 890 ₽
7 550 ₽
В корзину
Aputure Active Type-C - DMX In/Out Kit адаптер
Aputure Active Type-C - DMX In/Out Kit адаптер
Aputure Active Type-C - DMX In/Out Kit адаптер
Арт. OLE-2140
Aputure Active Type-C - DMX In/Out Kit адаптер
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Адаптер для подключения осветителя к DMX/RDM пульту. Имеет вход и выход для объединения оборудования в цепь, а также поддерживает автономное питание. Совместим с моделями Aputure MT Pro, INFINIBAR или MC Pro. В комплекте крепления для работы с разными видами осветителей.

8 520 ₽
В корзину
FST RC-LED-530ULK пульт дистанционного управления
Арт. OLE-2177
FST RC-LED-530ULK пульт дистанционного управления
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Инфракрасный пульт ДУ для светодиодных панелей FST LED-530. Питание - 2 батарейки ААА. Используется для управления мощностью и цветовой температурой осветителя.

650 ₽
В корзину
SmallRig 3980 пульт управления проводной для светодиодных осветителей RC 350 / RC 450
SmallRig 3980 пульт управления проводной для светодиодных осветителей RC 350 / RC 450
SmallRig 3980 пульт управления проводной для светодиодных осветителей RC 350 / RC 450
Арт. OLE-2611
SmallRig 3980 пульт управления проводной для светодиодных осветителей RC 350 / RC 450
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Пульт управления для осветителей SmallRig RC 350 / RC 450 COB LED оснащён разъемом с фиксатором. В комплекте есть зажим-струбцина с магнитным креплением, чтобы установить пульт в любом удобном месте. Пульт оснащен двухдюймовый ЖК-экраном для контроля за настройками осветителей. 

9 010 ₽
В корзину
-15 %
GreenBean DMX Control 54W пульт беспроводной
Арт. OLE-4888
GreenBean DMX Control 54W пульт беспроводной
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч
-15 %7 490 ₽
6 360 ₽
В корзину
SmallRig 4390 пульт управления проводной DMX для светодиодных осветителей RC 350 / RC 450
SmallRig 4390 пульт управления проводной DMX для светодиодных осветителей RC 350 / RC 450
SmallRig 4390 пульт управления проводной DMX для светодиодных осветителей RC 350 / RC 450
Арт. MTG-4220
SmallRig 4390 пульт управления проводной DMX для светодиодных осветителей RC 350 / RC 450
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

SmallRig 4390 пульт управления проводной DMX для светодиодных осветителей RC 350 / RC 450. Совместимое оборудование - осветители SmallRig RC350D / RC 350B / RC 450D / RC 450B. 

4 720 ₽
В корзину
