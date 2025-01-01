Пульты управления светом

Москва
С помощью системы дистанционного управления Grifon RC-6WST фотограф может быстро менять рабочий фон. Сворачивание и разворачивание фонов происходит автоматически. После окончания съемки одного нажатия кнопки достаточно, чтобы свернуть все фоны для их безопасного хранения.
Пульт дистанционного управления Fotokvant RC-LED.
Предназначен для точечных осветителей Advanced Light LED-30T, 40T, 60Т и 80Т. Работает на частоте 2,4G.
Пульт дистанционного управления Godox RC-A5 поддерживает 16 каналов и 6 групп для организации сложных световых схем, а также для устранения помех от других аналогичных систем радиоуправления. Питается от 2-х батареек типа AAA (приобретаются отдельно).
Пульт работает на частоте 433 МГц и способен управлять параметрами осветителя на расстоянии до 20 метров.
Размеры пульта :120x38x15 мм.
Пульт дистанционного управления Godox RC-R9 для настройки параметров осветителей Godox.
Falcon Eyes WC-LG – пульт предназначен для удаленного управления работой LED-панелями LG 500/LED и LG 900/LED.
С помощью пульта можно включать и выключать приборы и производить регулировку яркости освещения.
FALCON EYES TERC - удобный в использовании пульт дистанционного управления в эргономичном обрезиненном корпусе.
Предназначен для работы со вспышками серии TE. Информация о параметрах вспышки отображается на ЖК-экране. Удобство эксплуатации заключается в том, что фотографу не требуется подходить непосредственно к каждому студийному прибору и регулировать мощность. Пульт ДУ Falcon Eyes Terc позволяет сделать все необходимые настройки, не отходя от камеры.
Falcon Eyes VCLR – пульт дистанционного управления оборудованный ЖК экраном для студийных вспышек серии LR. Дает возможность контролировать мощность и режимы работы не более 7 вспышек одновременно.
Grifon NVF-7144 – пульт управления для LED-308C. С его помощью можно управлять температурой и мощностью светового потока.
Raylab RL-TX — пульт управления светодиодными осветителями Raylab Sunlight. 2 режима управления мощностью, удаленная настройка и управление несколькими приборами одновременно, помогает сэкономить время на регулировку и точно выставить уровень мощности. Функция сценических световых эффектов позволяет создавать различные интересные эффекты. Легкий, компактный и простой в использовании, RL-TX — отличный помощник любого фотографа и видеографа. Совместим с моделями: RL-100 3265 и RL-100 3265B Sunlight.
Беспроводной пульт предназначен для управления осветительным и студийным оборудованием: Led-панелями, осветителями FRESNEL, стробоскопами, генераторами тумана и другими устройствами по протоколу DMX512 – как в группе, так и каждым по отдельности. Сигнал передается как по кабельной линии, так и по радиоканалу. Корпус пульта оборудован отверстиями для крепления в стандартную стойку 19“(рэк).Предусмотрены ножки для установки на стол.
Адаптер для подключения осветителя к DMX/RDM пульту. Имеет вход и выход для объединения оборудования в цепь, а также поддерживает автономное питание. Совместим с моделями Aputure MT Pro, INFINIBAR или MC Pro. В комплекте крепления для работы с разными видами осветителей.
Инфракрасный пульт ДУ для светодиодных панелей FST LED-530. Питание - 2 батарейки ААА. Используется для управления мощностью и цветовой температурой осветителя.
Пульт управления для осветителей SmallRig RC 350 / RC 450 COB LED оснащён разъемом с фиксатором. В комплекте есть зажим-струбцина с магнитным креплением, чтобы установить пульт в любом удобном месте. Пульт оснащен двухдюймовый ЖК-экраном для контроля за настройками осветителей.
SmallRig 4390 пульт управления проводной DMX для светодиодных осветителей RC 350 / RC 450. Совместимое оборудование - осветители SmallRig RC350D / RC 350B / RC 450D / RC 450B.
