Пульты управления светом

В интернет-магазине Фотогора продаются пульты управления фотооборудованием

Это компактные и функциональные устройства, которые существенно упрощают жизнь фотографу и видеооператору. В любой студии, будь то небольшой творческий проект или профессиональная большая компания, присутствует разноплановое оборудование. На его настройку, регулировку и запуск требуется много времени. Чтобы сэкономить его и больше внимания уделить участникам фотосессии, рекомендуем купить пульты управления.

В нашем каталоге представлены устройства, которые обеспечивают дистанционный доступ к приборам студии:

моноблокам;

генераторам;

вспышкам и так далее.

При помощи пультов управления можно удаленно менять яркость LED-панелей. Они упрощают и ускоряют работу с оборудованием. Это очень удобно, особенно в тех случаях, когда приборы размещаются на высоте, в труднодоступных местах.

Что мы предлагаем

В каталоге интернет-магазина Фотогора вы найдете пульты таких мировых брендов как Bowens, Falcon Eyes, Grifon, Jinbei, Profoto, Rekam и так далее. Каждая модель сопровождается фотографией и описанием. Вы можете ознакомиться с информацией самостоятельно и сделать выбор. Есть и более простой вариант — задайте вопрос нашим консультантам. Это практикующие фотографы, знакомые с представленным на рынке оборудованием и особенностями его эксплуатации.

Они помогут выбрать пульт для импульсных осветителей, LED-панелей, систем фонов и так далее. В нашем ассортименте представлено качественное сертифицированное оборудование в разных ценовых сегментах — чтобы вы подобрали оптимальное под свои задачи и бюджет.

Спрашивайте наших менеджеров о спецпредложениях и скидках. При заказе на сумму от 40 000 рублей вы можете рассчитывать на скидку!