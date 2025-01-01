Стойки трифлекторы

Москва
Fotokvant RW-105260S Selens светоотражатель полукруглый 3 в 1 размером 105х260 см на каркасе. Для студий снимающих "фэшн" и "бьюти". Равномерная подсветка модели снизу выгодно заменит стандартный прямой отражатель. Три цвета отражателей в комплекте - белый, серебро и золотистый. Поставляется в разборном компактном виде в чехле.
Отражатель-трифлектор Lastolite LR2933 мягкое золото/серебро.
Предназначен для мягкой подсветки с нижней точки. Используется в портретной съемке. Комплект состоит из трехсекционной штанги, трех отражателей серебро/мягкое золото и удобной сумки для транспортировки.
Falcon Eyes Beauty Shell 180 SGB отражатель с каркасом.
Рефлектор полукруглой формы размером 60х180см. Устанавливается на стойку. Широко используется в портретной и фэшн-фотографии для повышения контраста за счет своей формы. Отражатель собирает и концентрирует 1.5 раза больше света, чем аналогичный плоский отражатель тех же габаритов.
Lastolite LL LR2933SW набор из трех двусторонних отражателей c держателями серебряный/белый. Трифлектор предназначен для мягкой подсветки с нижней точки. Широко используется в портретной съемке. Шарнирный механизм установочной штанги позволяет произвольно расположить каждый отражатель и добиться необходимого освещения. Комплект состоит из трехсекционной штанги, трех отражателей серебро/белый и удобной сумки для транспортировки. 80 см.
