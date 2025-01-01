Фильтр

Стойки трифлекторы

Трифлекторы - разновидность фотоотражателей, которая используется преимущественно в портретной съемке. Они представляют из себя комплекты, в которых несколько рефлекторов (например, три) и держатели для крепления на стойку. При использовании с верхним освещением такие отражатели позволяют получить красивые художественные эффекты - усилить драматичный контраст, добиться ровной, как будто светящейся изнутри «фарфоровой» кожи и т.д.

  • трифлекторы с индивидуально регулируемыми панелями. Они легко изменяют положение благодаря шарнирному механизму. Части можно быстро свернуть и упаковать в компактную сумку-переноску;
  • полукруглые рефлекторы с большой площадью отражающей поверхности. Они устанавливаются на стойку и подходят для портретной, fashion-съемки. Рефлекторы увеличивают контрастность и выравнивают тон кожи;
  • держатели, кронштейны, стойки для установки отражателей и других аксессуаров для съемки.

В зависимости от типа полотна, трифлекторы помогают создавать разные эффекты. Классический набор - панели с золотой и серебряной, серебряной и белой сторонами. Площадь отражающей поверхности зависит от модели.

Золотое покрытие отражается на объекте как сильный теплый цвет, обеспечивает достаточно жесткое отражение. Серебряная поверхность универсально подходит для портретирования, трифлектор можно отставить далеко от модели. Черное полотно делает освещение драматичным, выделяет тени. Белые отражатели чаще всего используют в лицевых и погрудных портретах для плавного распределения света без резких границ.

Все светоотражатели из каталога Фотогора - оригинальная продукция ведущих изготовителей, которая продается с гарантией

Позвоните нам или напишите в онлайн-чат, чтобы получить профессиональные консультации по выбору фотооборудования.

Fotokvant RW-105260S светоотражатель полукруглый 3 в 1 размером 105х260 см на каркасе
Fotokvant RW-105260S Selens светоотражатель полукруглый 3 в 1 размером 105х260 см на каркасе. Для студий снимающих "фэшн" и "бьюти". Равномерная подсветка модели снизу выгодно заменит стандартный прямой отражатель. Три цвета отражателей в комплекте - белый, серебро и золотистый. Поставляется в разборном компактном виде в чехле. 

Отражатель-трифлектор Lastolite LR2933 мягкое золото/серебро.

Предназначен для мягкой подсветки с нижней точки. Используется в портретной съемке. Комплект состоит из трехсекционной штанги, трех отражателей серебро/мягкое золото и удобной сумки для транспортировки.

Falcon Eyes Beauty Shell 180 SGB отражатель с каркасом
Falcon Eyes Beauty Shell 180 SGB отражатель с каркасом.

Рефлектор полукруглой формы размером 60х180см. Устанавливается на стойку. Широко используется в портретной и фэшн-фотографии для повышения контраста за счет своей формы. Отражатель собирает и концентрирует 1.5 раза больше света, чем аналогичный плоский отражатель тех же габаритов.

Lastolite LL LR2933SW набор из трех двусторонних отражателей c держателями серебряный/белый
 Lastolite LL LR2933SW набор из трех двусторонних отражателей c держателями серебряный/белый. Трифлектор предназначен для мягкой подсветки с нижней точки. Широко используется в портретной съемке. Шарнирный механизм установочной штанги позволяет произвольно расположить каждый отражатель и добиться необходимого освещения. Комплект состоит из трехсекционной штанги, трех отражателей серебро/белый и удобной сумки для транспортировки. 80 см. 

