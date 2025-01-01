Стойки трифлекторы

Трифлекторы - разновидность фотоотражателей, которая используется преимущественно в портретной съемке. Они представляют из себя комплекты, в которых несколько рефлекторов (например, три) и держатели для крепления на стойку. При использовании с верхним освещением такие отражатели позволяют получить красивые художественные эффекты - усилить драматичный контраст, добиться ровной, как будто светящейся изнутри «фарфоровой» кожи и т.д.

В магазине Фотогора представлены:

трифлекторы с индивидуально регулируемыми панелями. Они легко изменяют положение благодаря шарнирному механизму. Части можно быстро свернуть и упаковать в компактную сумку-переноску;

полукруглые рефлекторы с большой площадью отражающей поверхности. Они устанавливаются на стойку и подходят для портретной, fashion-съемки. Рефлекторы увеличивают контрастность и выравнивают тон кожи;

держатели, кронштейны, стойки для установки отражателей и других аксессуаров для съемки.

В зависимости от типа полотна, трифлекторы помогают создавать разные эффекты. Классический набор - панели с золотой и серебряной, серебряной и белой сторонами. Площадь отражающей поверхности зависит от модели.

Золотое покрытие отражается на объекте как сильный теплый цвет, обеспечивает достаточно жесткое отражение. Серебряная поверхность универсально подходит для портретирования, трифлектор можно отставить далеко от модели. Черное полотно делает освещение драматичным, выделяет тени. Белые отражатели чаще всего используют в лицевых и погрудных портретах для плавного распределения света без резких границ.

Все светоотражатели из каталога Фотогора - оригинальная продукция ведущих изготовителей, которая продается с гарантией

Позвоните нам или напишите в онлайн-чат, чтобы получить профессиональные консультации по выбору фотооборудования.