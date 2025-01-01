Тейпы и ленты

В интернет-магазине Фотогора представлены студийные тейпы и другие товары, которые облегчат фотографам работу в студии. Все они изготовлены известными производителями, с которыми мы давно сотрудничаем. О продукции мы регулярно получаем положительные отзывы от наших клиентов.

Студийные тейпы — это тканевые ленты, которые выполняют массу полезных функций в фотостудии. Их используют для крепления фильтров на рефлекторы, монтажа фотооборудования, разграничения съемочных зон и так далее. Когда вы разворачиваете рулон с фоном, его край по «привычке» закручивается. Выровнять его можно, приклеив к полу тейпами. Лента подойдет для легкого ремонта порвавшегося фона. Ее наклеивают на обувь модели, чтобы фон меньше пачкался и повреждался.

Ленты прочные и устойчивые на разрыв

Они обеспечивают надежную фиксацию даже при нагреве от осветительных приборов. Вместе с тем их легко снять таким образом, чтобы на поверхности не остались следы. Этими свойствами легко объяснить, почему фотографы выбирают студийные тейпы, а не обычный малярный скотч.

Студийные тейпы матовые, что исключает вероятность появления бликов и отражения от светового оборудования.

Вы можете выбрать ленту в оттенках, подходящих под интерьер вашей студии и ассортимент фонов. Тейпы продаются в рулонах разной длины, можно выбрать оптимальный вариант, чтобы не переплачивать за неиспользуемый материал.

Почему нам доверяют

Покупки в интернет-магазине Фотогора выгодны по многим причинам

большой ассортимент товаров проверенных производителей;

разумные цены;

оперативная обратная связь;

практические рекомендации — мы собрали тысячи фотостудий, в том числе профессиональные.

На нашем сайте удобная форма заказа.