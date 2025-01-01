Тейпы и ленты

Москва
Водонепроницаемая клейкая лента Fotokvant Tape-24 Khaki камуфляжного цвета пустыня.
Клейкая лента на основе нетканого натурального латекса. Устойчива к воздействию влаги и высоких температур. Идеально подходит для крепления оборудования в студии и на пленэре. Лента прочная, после снятия на поверхности не остается следов. Длина - 4,5 м; ширина - 5 см. Может быть использована повторно. Цвет - пустыня.
Студийный тейп Fotokvant GP-5050 Black gaffer tape черный - клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 50 мм х 50 м. Цвет - черный.
Студийный тейп Fotokvant GP-5050 White gaffer tape белый - клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 50 мм х 50 м. Цвет - белый.
Fotokvant GP-1525 KIT gaffer tape комплект из 4 тейпов УФ 15 мм х 25 м.
Комплект тейпов состоит из светло-зеленого, желтого, красного и розового цветов. Цвет на мониторе может отличаться в зависимости от модели устройства.
Студийный тейп Fotokvant GP-2555 Black gaffer tape черный.
Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 25 мм х 55 м. Цвет - черный.
Студийный тейп Fotokvant GP-2555 White gaffer tape белый.
Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 25 мм х 55 м. Цвет - белый.
Студийный тейп Fotokvant GP-5027 White gaffer tape белый.
Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 50 мм х 27 м. Цвет - белый.
Студийный тейп Fotokvant GP-1525 Green gaffer tape зеленый - клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 15 мм х 25 м. Цвет - зеленый.
Студийный тейп Fotokvant GP-1525 Pink gaffer tape розовый - клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 15 мм х 25 м. Цвет - розовый.
Студийный тейп Fotokvant GP-1525 Yellow gaffer tape желтый - клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 15 мм х 25 м. Цвет - желтый
Fotokvant Tape-07 Khaki – водонепроницаемая клейкая лента камуфляжного цвета опавшая листва.
Клейкая лента на основе нетканого натурального латекса. Устойчива к воздействию влаги и высоких температур. Идеально подходит для крепления оборудования в студии и на пленэре. Лента прочная, после снятия на поверхности не остается следов. Длина – 4,5 м; ширина – 5 см. Может быть использована повторно. Цвет – опавшая листва.
DGTape Gaffa Tape Black - тейп матовый черный, размер 48 мм х 50 м.
Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 48 мм х 50 м. Цвет - черный, матовый.
DGTape Gaffa Tape Red - тейп матовый красный, размер 48 мм х 50 м.
Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 48 мм х 50 м. Цвет - красный, матовый.
DGTape Gaffa Tape UM Black - тейп ультраматовый черный, размер 48 мм х 50 м.
Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 48 мм х 50 м. Цвет - черный, ультраматовый.
DGTape Gaffa Tape Blue - тейп матовый синий, размер 48 мм х 50 м.
Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 48 мм х 50 м. Цвет - синий, матовый.
DGTape Gaffa Tape UM Silver - тейп ультраматовый серебро-серый, размер 48 мм х 50 м.
Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 48 мм х 50 м. Цвет - серебро-серый, ультраматовый.
DGTape MATT Gaffa Tape Blue - тейп матовый синий, размер 24 мм х 50 м.
Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 24 мм х 50 м. Цвет - синий, матовый.
DGTape MATT Gaffa Tape Red - тейп матовый красный, размер 24 мм х 50 м.
Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 24 мм х 50 м. Цвет - красный, матовый.
