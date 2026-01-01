Всего - 5 товаров

Аэрозольная меловая краска на водной основе для временного декорирования и маркировки. Создает матовое, яркое и насыщенное покрытие, которое легко смывается водой с большинства гладких поверхностей. Идеальное решение для творчества, оформления витрин, праздников, граффити и временного окрашивания.
Основные характеристики и преимущества:
- Тип и состав: Водная основа с меловой композицией, не содержит токсичных растворителей, практически не имеет запаха.
- Легкость удаления: Легко смывается водой или влажной салфеткой с гладких поверхностей (стекло, пластик, металл, керамика). Может оставлять следы на пористых поверхностях.
- Универсальность применения: Подходит для временного окрашивания металла, стекла, пластика, бетона, асфальта, бумаги, картона и синтетических тканей. Безопасна для кожи и волос.
- Объем: 210 мл (расход ≈ 1,5–2 м²)
Области применения:
Идеальна для временного декора витрин и окон, создания граффити и трафаретных рисунков, разметки на производстве и складах, оформления праздничных и промо-мероприятий, временного окрашивания авто и мототранспорта, а также для творческих и креативных задач.