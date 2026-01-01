Всего - 5 товаров

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Аэрозольная меловая краска на водной основе для временного декорирования и маркировки. Создает матовое, яркое и насыщенное покрытие, которое легко смывается водой с большинства гладких поверхностей. Идеальное решение для творчества, оформления витрин, праздников, граффити и временного окрашивания.

Основные характеристики и преимущества:

  • Тип и состав: Водная основа с меловой композицией, не содержит токсичных растворителей, практически не имеет запаха.
  • Легкость удаления: Легко смывается водой или влажной салфеткой с гладких поверхностей (стекло, пластик, металл, керамика). Может оставлять следы на пористых поверхностях.
  • Универсальность применения: Подходит для временного окрашивания металла, стекла, пластика, бетона, асфальта, бумаги, картона и синтетических тканей. Безопасна для кожи и волос.
  • Объем: 210 мл (расход ≈ 1,5–2 м²)

    Области применения:
    Идеальна для временного декора витрин и окон, создания граффити и трафаретных рисунков, разметки на производстве и складах, оформления праздничных и промо-мероприятий, временного окрашивания авто и мототранспорта, а также для творческих и креативных задач.
TVTOK краска меловая смываемая &quot;Типа Краска&quot; аэрозоль 210 мл Желтая
Арт. MTG-6302
TVTOK краска меловая смываемая "Типа Краска" аэрозоль 210 мл Желтая
Под заказ 1-3 дня
790 ₽
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TVTOK краска меловая смываемая &quot;Типа Краска&quot; аэрозоль 210 мл Зеленая
Арт. MTG-6299
TVTOK краска меловая смываемая "Типа Краска" аэрозоль 210 мл Зеленая
Под заказ 1-3 дня
790 ₽
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TVTOK краска меловая смываемая &quot;Типа Краска&quot; аэрозоль 210 мл Розовая
Арт. MTG-6300
TVTOK краска меловая смываемая "Типа Краска" аэрозоль 210 мл Розовая
Под заказ 1-3 дня
790 ₽
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TVTOK краска меловая смываемая &quot;Типа Краска&quot; аэрозоль 210 мл Синяя
Арт. MTG-6301
TVTOK краска меловая смываемая "Типа Краска" аэрозоль 210 мл Синяя
Под заказ 1-3 дня
790 ₽
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TVTOK краска меловая смываемая &quot;Типа Краска&quot; аэрозоль 210 мл Черная
Арт. MTG-6303
TVTOK краска меловая смываемая "Типа Краска" аэрозоль 210 мл Черная
Под заказ 1-3 дня
790 ₽
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