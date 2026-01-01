Всего - 5 товаров

Аэрозольная меловая краска на водной основе для временного декорирования и маркировки. Создает матовое, яркое и насыщенное покрытие, которое легко смывается водой с большинства гладких поверхностей. Идеальное решение для творчества, оформления витрин, праздников, граффити и временного окрашивания.

Основные характеристики и преимущества: