Статьи

Сумки для стоек и штативов

Сумки для штативов и студийных стоек предназначены для удобной переноски студийных принадлежностей и хранения, когда их не используют. Они необходимы для тех фотографов, кто путешествует, любит снимать пейзажи не у дороги, а проходит для съемки длинный путь.

Сумки оберегают дорогостоящие штативы от грязи в пути и от пыли дома.

Аксессуары будут служить дольше, если к ним бережно относиться.

Сумки для стоек и штативов бывают различных размеров и модификаций

Если вам не удалось подобрать самостоятельно столь необходимую вещь в арсенале каждого фотографа, обращайтесь к нашим специалистам. Менеджеры магазина Фотогора помогут вам подобрать и купить сумки для стоек и штативов необходимого размера, вы сможете с удобством пользоваться ими не один год.

Manfrotto MB LBAG110 чехол для стоек 110 см
Manfrotto MB LBAG110 чехол для стоек 110 см
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto LBAG110 – удобный и прочный чехол длиной 110 см для хранения и переноски стоек. Изготовлен из прочного влагостойкого материала, оснащен противоударными прокладками. Вмещает в себя три стойки типа 1004 или аналогичных. Для удобного размещения оборудования у чехла предусмотрена молния, а для переноски – плечевой ремень с регулировкой длины. Внешние размеры, см – 12,5х110х16, внутренние, см – 11х108х16.

13 990 ₽
Manfrotto MB MBAG80N Tripod unpadded bag чехол для штатива малый 80 см
Manfrotto MB MBAG80N Tripod unpadded bag чехол для штатива малый 80 см
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto MB MBAG80N Tripod unpadded bag– мягкая сумка без уплотнителя для хранения и транспортировки штатива. Транспортировка удобна за счет наличия плечевого ремня.

Для штативов до 80 см длиной.

11 390 ₽
Manfrotto MB MBAG80PN Tripod bag чехол для штатива 80 см
Manfrotto MB MBAG80PN Tripod bag чехол для штатива 80 см
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto MBAG80PN Tripod bag мягкая сумка для хранения и транспортировки штатива. Асимметричная коническая форма позволяет упаковывать штатив вместе с установленной головой. Ножки помещаются в более узкой части сумки. Транспортировка удобна за счет наличия плечевого ремня. Для штативов до 80 см длиной.

18 590 ₽
Manfrotto MB MBAG90PN Tripod bag чехол для штатива 90 см
Manfrotto MB MBAG90PN Tripod bag чехол для штатива 90 см
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto MBAG90PN Tripod bag – мягкая сумка для хранения и транспортировки штатива. Асимметричная коническая форма позволяет упаковывать штатив вместе с установленной головой. Ножки помещаются в более узкой части сумки. Транспортировка удобна за счет наличия плечевого ремня.

Для штативов до 90 см длиной.

23 190 ₽
Manfrotto MB MBAG120PN TRIPOD BAG PADDED 120PN чехол для штатива
Manfrotto MB MBAG120PN TRIPOD BAG PADDED 120PN чехол для штатива
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto MBAG120PN TRIPOD BAG PADDED 120PN - Чехол для штатива.

Длина 120 см, с уплотнителем, толстые стенки

27 890 ₽
Falcon Eyes LSB-48 PRO сумка для студийного оборудования
Falcon Eyes LSB-48 PRO сумка для студийного оборудования
Falcon Eyes LSB-48 PRO сумка для студийного оборудования
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
Сумка Falcon Eyes LSB-48 PRO для студийного оборудования.

Трехсекционная сумка для транспортировки и хранения студийного оборудования. Размер - 120х20х20 см. Вес - 1,09 кг.

3 690 ₽
3 130 ₽
Tenba (634-513) Tripack T538 сумка для стоек
Tenba (634-513) Tripack T538 сумка для стоек
Tenba (634-513) Tripack T538 сумка для стоек
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Сумка Tenba Tripack T538 для стоек.

Сумка для хранения и переноски стоек, штативов, зонтов и другого оборудования длинной до 52 дюймов. Внешние размеры - 22x22x135 см. Внутренние размеры - 21,5x21,5x134,5 см. Вес - 771 г. Цвет - черный.

8 500 ₽
Tenba (634-512) Tripack T7010 сумка для стоек
Tenba (634-512) Tripack T7010 сумка для стоек
Москва: в наличии 1-3 шт

Сумка Tenba Tripack T7010 для стоек.

Сумка для хранения и переноски стоек, штативов, зонтов и другого оборудования длинной до 70 дюймов. Внешние размеры - 25x25x178 см. Внутренние размеры - 24,5x24,5x177,5 см. Вес - 1,36 кг. Цвет - черный.

10 700 ₽
Phottix 92518 Gear Bag сумка 120 см для студийного оборудования
Phottix 92518 Gear Bag сумка 120 см для студийного оборудования
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Сумка Phottix (92518) Gear Bag для студийного оборудования, длина - 120 см.

Сумка для хранения и переноски стоек, штативов, зонтов и другого оборудования длинной до 117 см. Внешние размеры - 29x8,1x119 см. Вес - 1,07 кг. Цвет - черный.

6 610 ₽
Fotokvant BTR-120 Selens сумка для стоек 120 см
Fotokvant BTR-120 Selens сумка для стоек 120 см
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant BTR-120 Selens - сумка для стоек 115 см, изготовленная из полиэстера ПВХ.
В сумку помещается 3 компактных стойки, которые складываются до 115 см или меньше.

3 120 ₽
Fotokvant BTR-70 Selens сумка для 3 стоек 65 см
Fotokvant BTR-70 Selens сумка для 3 стоек 65 см
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant BTR-70 Selens - сумка для стоек 65 см, изготовленная из полиэстера ПВХ.
В сумку помещается 3 компактных стойки, которые в сложенном состоянии не превышают 65 см.

750 ₽
Fotokvant BTR-80 Selens сумка для 3 стоек 75 см
Fotokvant BTR-80 Selens сумка для 3 стоек 75 см
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant BTR-80 Selens - сумка для стоек 75 см, изготовленная из полиэстера ПВХ.
В сумку помещается 3 компактных стойки, которые складываются до 75 см или меньше.

2 610 ₽
Raylab RL-BG120 сумка для 3 стоек 120*20*20 см
Raylab RL-BG120 сумка для 3 стоек 120*20*20 см
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Сумка для хранения и переноски трех стоек длиной не более 1,2 метра, общим весом не более 10 кг. Размер 120 х 20 х 20 см. Изготовлена из прочного, плотного синтетического материала – полиэстера Оксфорд и дополнительно пропитана водоотталкивающим составом.

3 150 ₽
Manfrotto LBAG90 чехол для стоек
Manfrotto LBAG90 чехол для стоек
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto LBAG90 – удобный и прочный чехол длиной 90 см для хранения и переноски стоек. Изготовлен из прочного влагостойкого материала, оснащен противоударными прокладками. Вмещает в себя три стойки типа 1052 или аналогичных. Для удобного размещения оборудования у чехла предусмотрена молния, а для переноски – плечевой ремень с регулировкой длины. Внешние размеры, см – 12,5х90х16, внутренние, см – 11х88х16.

10 690 ₽
Manfrotto MB MBAG100PN Tripod bag padded чехол для штатива 100 см
Manfrotto MB MBAG100PN Tripod bag padded чехол для штатива 100 см
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto MB MBAG100PN – мягкая сумка для хранения и транспортировки штатива. Асимметричная коническая форма позволяет упаковывать штатив вместе с установленной головой. Ножки помещаются в более узкой части сумки. Транспортировка удобна за счет наличия плечевого ремня.

Для штативов до 100 см длиной.

27 890 ₽
Manfrotto MB MBAG70N Tripod unpadded bag черная сумка для штатива 70 см
Manfrotto MB MBAG70N Tripod unpadded bag черная сумка для штатива 70 см
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto MBAG70PN Tripod unpadded bag – мягкая сумка без уплотнителя для хранения и транспортировки штатива. Транспортировка удобна за счет наличия плечевого ремня.

Для штативов до 70 см длиной.

8 690 ₽
Falcon Eyes LSB-40 PRO сумка для студийного оборудования
Falcon Eyes LSB-40 PRO сумка для студийного оборудования
Центральный склад: более 10 шт
Сумка Falcon Eyes LSB-40 PRO для студийного оборудования.

Трехсекционная сумка для транспортировки и хранения студийного оборудования. Размер - 100х20х20 см. Вес - 1,06 кг.

3 690 ₽
3 130 ₽
Tenba (634-507) Triangular Tripack TTP46 сумка жесткая для штатива
Tenba (634-507) Triangular Tripack TTP46 сумка жесткая для штатива
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Сумка жесткая Tenba Triangular Tripack TTP46 для штатива.

Сумка для хранения и переноски штативов, зонтов и другого оборудования длинной до 46 дюймов. Внешние размеры - 19x23x117 см. Внутренние размеры - 17x22x114 см. Вес - 1,81 кг. Цвет - черный.

21 500 ₽
