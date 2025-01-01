Сумки для стоек и штативов

Москва
Manfrotto LBAG110 – удобный и прочный чехол длиной 110 см для хранения и переноски стоек. Изготовлен из прочного влагостойкого материала, оснащен противоударными прокладками. Вмещает в себя три стойки типа 1004 или аналогичных. Для удобного размещения оборудования у чехла предусмотрена молния, а для переноски – плечевой ремень с регулировкой длины. Внешние размеры, см – 12,5х110х16, внутренние, см – 11х108х16.
Manfrotto MB MBAG80N Tripod unpadded bag– мягкая сумка без уплотнителя для хранения и транспортировки штатива. Транспортировка удобна за счет наличия плечевого ремня.
Для штативов до 80 см длиной.
Manfrotto MBAG80PN Tripod bag мягкая сумка для хранения и транспортировки штатива. Асимметричная коническая форма позволяет упаковывать штатив вместе с установленной головой. Ножки помещаются в более узкой части сумки. Транспортировка удобна за счет наличия плечевого ремня. Для штативов до 80 см длиной.
Manfrotto MBAG90PN Tripod bag – мягкая сумка для хранения и транспортировки штатива. Асимметричная коническая форма позволяет упаковывать штатив вместе с установленной головой. Ножки помещаются в более узкой части сумки. Транспортировка удобна за счет наличия плечевого ремня.
Для штативов до 90 см длиной.
Manfrotto MBAG120PN TRIPOD BAG PADDED 120PN - Чехол для штатива.
Длина 120 см, с уплотнителем, толстые стенки
Сумка Falcon Eyes LSB-48 PRO для студийного оборудования.
Трехсекционная сумка для транспортировки и хранения студийного оборудования. Размер - 120х20х20 см. Вес - 1,09 кг.
Сумка Tenba Tripack T538 для стоек.
Сумка для хранения и переноски стоек, штативов, зонтов и другого оборудования длинной до 52 дюймов. Внешние размеры - 22x22x135 см. Внутренние размеры - 21,5x21,5x134,5 см. Вес - 771 г. Цвет - черный.
Сумка Tenba Tripack T7010 для стоек.
Сумка для хранения и переноски стоек, штативов, зонтов и другого оборудования длинной до 70 дюймов. Внешние размеры - 25x25x178 см. Внутренние размеры - 24,5x24,5x177,5 см. Вес - 1,36 кг. Цвет - черный.
Сумка Phottix (92518) Gear Bag для студийного оборудования, длина - 120 см.
Сумка для хранения и переноски стоек, штативов, зонтов и другого оборудования длинной до 117 см. Внешние размеры - 29x8,1x119 см. Вес - 1,07 кг. Цвет - черный.
Fotokvant BTR-120 Selens - сумка для стоек 115 см, изготовленная из полиэстера ПВХ.
В сумку помещается 3 компактных стойки, которые складываются до 115 см или меньше.
Fotokvant BTR-70 Selens - сумка для стоек 65 см, изготовленная из полиэстера ПВХ.
В сумку помещается 3 компактных стойки, которые в сложенном состоянии не превышают 65 см.
Fotokvant BTR-80 Selens - сумка для стоек 75 см, изготовленная из полиэстера ПВХ.
В сумку помещается 3 компактных стойки, которые складываются до 75 см или меньше.
Сумка для хранения и переноски трех стоек длиной не более 1,2 метра, общим весом не более 10 кг. Размер 120 х 20 х 20 см. Изготовлена из прочного, плотного синтетического материала – полиэстера Оксфорд и дополнительно пропитана водоотталкивающим составом.
Manfrotto LBAG90 – удобный и прочный чехол длиной 90 см для хранения и переноски стоек. Изготовлен из прочного влагостойкого материала, оснащен противоударными прокладками. Вмещает в себя три стойки типа 1052 или аналогичных. Для удобного размещения оборудования у чехла предусмотрена молния, а для переноски – плечевой ремень с регулировкой длины. Внешние размеры, см – 12,5х90х16, внутренние, см – 11х88х16.
Manfrotto MB MBAG100PN – мягкая сумка для хранения и транспортировки штатива. Асимметричная коническая форма позволяет упаковывать штатив вместе с установленной головой. Ножки помещаются в более узкой части сумки. Транспортировка удобна за счет наличия плечевого ремня.
Для штативов до 100 см длиной.
Manfrotto MBAG70PN Tripod unpadded bag – мягкая сумка без уплотнителя для хранения и транспортировки штатива. Транспортировка удобна за счет наличия плечевого ремня.
Для штативов до 70 см длиной.
Сумка Falcon Eyes LSB-40 PRO для студийного оборудования.
Трехсекционная сумка для транспортировки и хранения студийного оборудования. Размер - 100х20х20 см. Вес - 1,06 кг.
Сумка жесткая Tenba Triangular Tripack TTP46 для штатива.
Сумка для хранения и переноски штативов, зонтов и другого оборудования длинной до 46 дюймов. Внешние размеры - 19x23x117 см. Внутренние размеры - 17x22x114 см. Вес - 1,81 кг. Цвет - черный.
