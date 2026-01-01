Всего - 12 товаров

Крепления для аккумуляторов – это универсальные адаптеры и держатели, которые позволяют питать фото- и видеооборудование от внешних источников энергии. Они особенно полезны при длительных съёмках, где требуется автономная работа камер, мониторов, осветителей и другого оборудования без частой замены батарей.
В этом разделе представлены крепления для аккумуляторов разных стандартов: NP-F, V-Mount и держатели для Power Bank. Аксессуары от брендов SmallRig, Tilta и других позволяют организовать питание в риг-системах, на штативах, стабилизаторах и клетках для камер.
Типы креплений для аккумуляторов
NP-F адаптеры
Адаптеры для аккумуляторов стандарта Sony NP-F (например, SmallRig 3018, 3168) позволяют использовать батареи NP-F550, F750, F970 для питания камер, мониторов и другого оборудования. Они оснащены выходами питания 7.4В, 12В и часто имеют разъём Type-C для зарядки и питания внешних устройств.
V-Mount площадки
V-Mount (также V-Lock) – это профессиональный стандарт крепления аккумуляторов, используемый в кинопроизводстве. Площадки (например, SmallRig 2988, 3016, Tilta PD V-Mount) позволяют закрепить тяжёлые батареи V-Mount на клетках, штативах и направляющих, обеспечивая длительное питание камер и аксессуаров.
Держатели для Power Bank
Универсальные держатели (например, SmallRig 2790) предназначены для крепления внешних аккумуляторов (Power Bank) на камеры, смартфоны или риг-системы, что удобно для мобильной съёмки и стримов.
Как выбрать крепление для аккумулятора
- По типу аккумулятора: NP-F – для лёгких камер и мониторов; V-Mount – для профессиональных кинокамер и тяжёлого оборудования; Power Bank – для мобильных устройств.
- По способу установки: на клетку (через отверстия 1/4" или М3), на направляющие 15 мм, на штатив или стабилизатор.
- По выходному напряжению: 7.4В для камер, 12В для мониторов, 14.4В для профессионального оборудования.
- По дополнительным функциям: наличие индикатора заряда, разъёмов D-Tap, USB-C для питания аксессуаров.
Где применяются крепления для аккумуляторов
- Кино- и видеопроизводство: для питания камер, мониторов, рекордеров в риг-системах.
- Стриминг и контент-мейкинг: для длительной работы камер и осветителей.
- Выездные съёмки: для автономной работы без доступа к розеткам.
- Студийная работа: для организации питания на штативах и стойках.
Советы по использованию
- Проверяйте совместимость напряжения аккумулятора и оборудования перед подключением.
- Для безопасной фиксации используйте страховочные стяжки (входят в некоторые комплекты).
- При установке на направляющие убедитесь, что диаметр трубок совпадает (15 мм).
- Используйте качественные аккумуляторы с защитой от короткого замыкания и перезаряда.
Выберите крепление для аккумулятора – для питания вашей камеры, монитора и других устройств на съёмочной площадке.