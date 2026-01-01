Всего - 12 товаров

Крепления для аккумуляторов – это универсальные адаптеры и держатели, которые позволяют питать фото- и видеооборудование от внешних источников энергии. Они особенно полезны при длительных съёмках, где требуется автономная работа камер, мониторов, осветителей и другого оборудования без частой замены батарей.

В этом разделе представлены крепления для аккумуляторов разных стандартов: NP-F, V-Mount и держатели для Power Bank. Аксессуары от брендов SmallRig, Tilta и других позволяют организовать питание в риг-системах, на штативах, стабилизаторах и клетках для камер.

Типы креплений для аккумуляторов

NP-F адаптеры

Адаптеры для аккумуляторов стандарта Sony NP-F (например, SmallRig 3018, 3168) позволяют использовать батареи NP-F550, F750, F970 для питания камер, мониторов и другого оборудования. Они оснащены выходами питания 7.4В, 12В и часто имеют разъём Type-C для зарядки и питания внешних устройств.

V-Mount площадки

V-Mount (также V-Lock) – это профессиональный стандарт крепления аккумуляторов, используемый в кинопроизводстве. Площадки (например, SmallRig 2988, 3016, Tilta PD V-Mount) позволяют закрепить тяжёлые батареи V-Mount на клетках, штативах и направляющих, обеспечивая длительное питание камер и аксессуаров.

Держатели для Power Bank

Универсальные держатели (например, SmallRig 2790) предназначены для крепления внешних аккумуляторов (Power Bank) на камеры, смартфоны или риг-системы, что удобно для мобильной съёмки и стримов.

Как выбрать крепление для аккумулятора

По типу аккумулятора: NP-F – для лёгких камер и мониторов; V-Mount – для профессиональных кинокамер и тяжёлого оборудования; Power Bank – для мобильных устройств.

NP-F – для лёгких камер и мониторов; V-Mount – для профессиональных кинокамер и тяжёлого оборудования; Power Bank – для мобильных устройств. По способу установки: на клетку (через отверстия 1/4" или М3), на направляющие 15 мм, на штатив или стабилизатор.

на клетку (через отверстия 1/4" или М3), на направляющие 15 мм, на штатив или стабилизатор. По выходному напряжению: 7.4В для камер, 12В для мониторов, 14.4В для профессионального оборудования.

7.4В для камер, 12В для мониторов, 14.4В для профессионального оборудования. По дополнительным функциям: наличие индикатора заряда, разъёмов D-Tap, USB-C для питания аксессуаров.

Где применяются крепления для аккумуляторов

Кино- и видеопроизводство: для питания камер, мониторов, рекордеров в риг-системах.

для питания камер, мониторов, рекордеров в риг-системах. Стриминг и контент-мейкинг: для длительной работы камер и осветителей.

для длительной работы камер и осветителей. Выездные съёмки: для автономной работы без доступа к розеткам.

для автономной работы без доступа к розеткам. Студийная работа: для организации питания на штативах и стойках.

Советы по использованию

Проверяйте совместимость напряжения аккумулятора и оборудования перед подключением.

Для безопасной фиксации используйте страховочные стяжки (входят в некоторые комплекты).

При установке на направляющие убедитесь, что диаметр трубок совпадает (15 мм).

Используйте качественные аккумуляторы с защитой от короткого замыкания и перезаряда.

Выберите крепление для аккумулятора – для питания вашей камеры, монитора и других устройств на съёмочной площадке.