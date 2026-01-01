Всего - 12 товаров

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Крепления для аккумуляторов – питайте оборудование от NP-F, V-Mount и Power Bank

Крепления для аккумуляторов – это универсальные адаптеры и держатели, которые позволяют питать фото- и видеооборудование от внешних источников энергии. Они особенно полезны при длительных съёмках, где требуется автономная работа камер, мониторов, осветителей и другого оборудования без частой замены батарей.

В этом разделе представлены крепления для аккумуляторов разных стандартов: NP-F, V-Mount и держатели для Power Bank. Аксессуары от брендов SmallRig, Tilta и других позволяют организовать питание в риг-системах, на штативах, стабилизаторах и клетках для камер.

Типы креплений для аккумуляторов

NP-F адаптеры

Адаптеры для аккумуляторов стандарта Sony NP-F (например, SmallRig 3018, 3168) позволяют использовать батареи NP-F550, F750, F970 для питания камер, мониторов и другого оборудования. Они оснащены выходами питания 7.4В, 12В и часто имеют разъём Type-C для зарядки и питания внешних устройств.

V-Mount площадки

V-Mount (также V-Lock) – это профессиональный стандарт крепления аккумуляторов, используемый в кинопроизводстве. Площадки (например, SmallRig 2988, 3016, Tilta PD V-Mount) позволяют закрепить тяжёлые батареи V-Mount на клетках, штативах и направляющих, обеспечивая длительное питание камер и аксессуаров.

Держатели для Power Bank

Универсальные держатели (например, SmallRig 2790) предназначены для крепления внешних аккумуляторов (Power Bank) на камеры, смартфоны или риг-системы, что удобно для мобильной съёмки и стримов.

Как выбрать крепление для аккумулятора

  • По типу аккумулятора: NP-F – для лёгких камер и мониторов; V-Mount – для профессиональных кинокамер и тяжёлого оборудования; Power Bank – для мобильных устройств.
  • По способу установки: на клетку (через отверстия 1/4" или М3), на направляющие 15 мм, на штатив или стабилизатор.
  • По выходному напряжению: 7.4В для камер, 12В для мониторов, 14.4В для профессионального оборудования.
  • По дополнительным функциям: наличие индикатора заряда, разъёмов D-Tap, USB-C для питания аксессуаров.

Где применяются крепления для аккумуляторов

  • Кино- и видеопроизводство: для питания камер, мониторов, рекордеров в риг-системах.
  • Стриминг и контент-мейкинг: для длительной работы камер и осветителей.
  • Выездные съёмки: для автономной работы без доступа к розеткам.
  • Студийная работа: для организации питания на штативах и стойках.

Советы по использованию

  • Проверяйте совместимость напряжения аккумулятора и оборудования перед подключением.
  • Для безопасной фиксации используйте страховочные стяжки (входят в некоторые комплекты).
  • При установке на направляющие убедитесь, что диаметр трубок совпадает (15 мм).
  • Используйте качественные аккумуляторы с защитой от короткого замыкания и перезаряда.

Выберите крепление для аккумулятора – для питания вашей камеры, монитора и других устройств на съёмочной площадке.

SmallRig 3018 адаптер аккумулятора NP-F Battery Adapter Plate Lite
SmallRig 3018 адаптер аккумулятора NP-F Battery Adapter Plate Lite
SmallRig 3018 адаптер аккумулятора NP-F Battery Adapter Plate Lite
Арт. MTG-0785
SmallRig 3018 адаптер аккумулятора NP-F Battery Adapter Plate Lite
Наличие
в наличии 4-10 шт

SmallRig 3018 адаптер аккумулятора NP-F Battery Adapter Plate Lite.

Адаптер SmallRig NP-F Battery Adapter Plate Lite 3018 позволяет увеличить время работы оборудования за счет использования аккумуляторов стандарта Sony NP-F большой емкости. Два разъёма питания 12В и 7,4В могут быть использованы для подключения самые разные устройства (камеры, внешние мониторы и т.п.).

3 070 ₽
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SmallRig 1547 держатель аккумулятора Battery Back
SmallRig 1547 держатель аккумулятора Battery Back
SmallRig 1547 держатель аккумулятора Battery Back
Арт. MTG-0766
SmallRig 1547 держатель аккумулятора Battery Back
Наличие
в наличии 4-10 шт

SmallRig 1547 держатель аккумулятора Battery Back.

Позволяет устанавливать крепления для аккумуляторов Anton Bauer QRC, Switronix, RED, Blueshape, IDX и т. д. на стандартные 15-миллиметровые направляющие (на расстояние 60 мм друг от друга). Все необходимые для установки крепежные элементы и ключи входят в комплект.

5 050 ₽
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SmallRig 1846B адаптер крепления аккумулятора V-Lock Assembly Kit
SmallRig 1846B адаптер крепления аккумулятора V-Lock Assembly Kit
SmallRig 1846B адаптер крепления аккумулятора V-Lock Assembly Kit
Арт. MTG-0770
SmallRig 1846B адаптер крепления аккумулятора V-Lock Assembly Kit
Наличие
в наличии 1-3 шт

SmallRig 1846B адаптер крепления аккумулятора V-Lock Assembly Kit.

SmallRig V-Lock 1846В —быстросъемное крепление, состоящее из площадки с разъемом и фиксатора стандарта V-Lock. Большое количество крепежных отверстий, позволяет устанавливать площадку на клетки для камер, мониторов или плечевые упоры SmallRig. Кроме этого, площадку можно закрепить на зажиме SmallRig Rod Clamp 25 мм для стабилизаторов DJI Ronin M/MX, и запитать всех аксессуары от аккумулятора с разъемом V-Mount, снижая вес камеры на подвесе. Два встроенных ограничителя предотвращают проворачивание подключенной батареи. Фиксатор V-Lock можно использовать для замены оригинального замка батареи V-Mount (крепится с помощью трех винтов М3).

6 920 ₽
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SmallRig 2790 держатель для внешнего аккумулятора Power Bank Holder
SmallRig 2790 держатель для внешнего аккумулятора Power Bank Holder
SmallRig 2790 держатель для внешнего аккумулятора Power Bank Holder
Арт. MTG-0773
SmallRig 2790 держатель для внешнего аккумулятора Power Bank Holder
Наличие
в наличии 1-3 шт

SmallRig 2790 держатель для внешнего аккумулятора Power Bank Holder.

SmallRig 2790 – универсальный держатель для внешнего аккумулятора, он может быть установлен на различном оборудование SmallRig, в том числе на клетках для цифровых камер или смартфонов. Держатель совместим с большим количеством моделей внешних аккумуляторов, имеющих ширину корпуса от 53 до 81 мм.

2 630 ₽
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SmallRig 2987 адаптер крепления аккумулятора Mini V Mount Battery Plate
SmallRig 2987 адаптер крепления аккумулятора Mini V Mount Battery Plate
SmallRig 2987 адаптер крепления аккумулятора Mini V Mount Battery Plate
Арт. MTG-0781
SmallRig 2987 адаптер крепления аккумулятора Mini V Mount Battery Plate
Наличие
в наличии 1-3 шт

SmallRig 2987 адаптер крепления аккумулятора Mini V Mount Battery Plate.

SmallRig Mini V Mount Battery Plate 2987 – адаптер со стандартным разъемом V Mount, совместим с большинством аккумуляторов, имеющих аналогичный тип крепления. Увеличивает срок эксплуатации узла крепления аккумулятора и разъема питания камеры.
Используя два паза с цековкой под винты ¼», и несколько отверстий с резьбой ¼» на адаптере можно закрепить струбцину, зажим или специальный держатель. Это позволит установить аккумулятор на штативе, направляющих и другом оборудовании. Легкая (всего 63 г) и компактная конструкция снижает общий вес навесного оборудования.

2 630 ₽
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SmallRig 2988 адаптер крепления аккумулятора V Mount Battery Plate
SmallRig 2988 адаптер крепления аккумулятора V Mount Battery Plate
SmallRig 2988 адаптер крепления аккумулятора V Mount Battery Plate
Арт. MTG-0782
SmallRig 2988 адаптер крепления аккумулятора V Mount Battery Plate
Наличие
в наличии 4-10 шт

SmallRig 2988 адаптер крепления аккумулятора V Mount Battery Plate.

SmallRig V Mount Battery Plate 2988 – адаптер со стандартным разъемом V Mount, совместим с большинством аккумуляторов, имеющих аналогичный тип крепления. Увеличивает срок эксплуатации узла крепления аккумулятора и разъема питания камеры.
Используя несколько пазов с цековкой под винты ¼», М3, М4 и большое количество отверстий с резьбой ¼», ARRI3/8» и М4 на адаптере можно закрепить струбцину, зажим или специальный держатель. Это позволит установить аккумулятор на штативе, направляющих и другом оборудовании в самых разных комбинациях.

4 060 ₽
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SmallRig 3016 адаптер крепления аккумулятора V Mount Battery Plate с адаптером для 15мм направляющих
SmallRig 3016 адаптер крепления аккумулятора V Mount Battery Plate с адаптером для 15мм направляющих
SmallRig 3016 адаптер крепления аккумулятора V Mount Battery Plate с адаптером для 15мм направляющих
Арт. MTG-0784
SmallRig 3016 адаптер крепления аккумулятора V Mount Battery Plate с адаптером для 15мм направляющих
Наличие
в наличии 1-3 шт

SmallRig 3016 адаптер крепления аккумулятора V Mount Battery Plate с адаптером для 15мм направляющих.

Набор SmallRig 3016 состоит из адаптера крепления аккумулятора SmallRig 2988 V Mount Battery Plate, и держателя для 15мм направляющих SmallRig 942, что позволяет использовать самый разные варианты крепления на обрудование.
SmallRig V Mount Battery Plate 2988 – адаптер со стандартным разъемом V Mount, совместим с большинством аккумуляторов, имеющих аналогичный тип крепления. Увеличивает срок эксплуатации узла крепления аккумулятора и разъема питания камеры.

5 160 ₽
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SmallRig 3168 адаптер для крепления аккумулятора c индикатором NP-F Battery Adapter Plate
SmallRig 3168 адаптер для крепления аккумулятора c индикатором NP-F Battery Adapter Plate
SmallRig 3168 адаптер для крепления аккумулятора c индикатором NP-F Battery Adapter Plate
Арт. MTG-0796
SmallRig 3168 адаптер для крепления аккумулятора c индикатором NP-F Battery Adapter Plate
Наличие
в наличии 4-10 шт

SmallRig 3168 адаптер для крепления аккумулятора c индикатором NP-F Battery Adapter Plate.

Адаптер SmallRig 3168 предназначен для использования аккумуляторов стандарта NP-F (включая оригинальные батареи Sony и батареи сторонних производителей) для питания кинокамер BMPCC 4K/6K и цифровых системных фотокамер.
Самоблокирующийся фиксатор позволяет быстро устанавливать и снимать аккумуляторы. Для крепления на клетках и другом оборудовании на адаптере есть отверстия под винты ¼”. Адаптер оснащен двумя выходами питания 8 В, 12 В и разъемом Type-C, через который можно заряжать аккумулятор NP-F или использовать его для питания внешних устройств. Для защиты оборудования от повреждений, все разъемы имеют защиту от короткого замыкания. Светодиодные индикаторы отображают подключение к адаптеру аккумулятора и уровень его заряда.

6 700 ₽
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SmallRig MD2801B адаптер крепления аккумулятора Mini V-Lock Assembly Kit
SmallRig MD2801B адаптер крепления аккумулятора Mini V-Lock Assembly Kit
SmallRig MD2801B адаптер крепления аккумулятора Mini V-Lock Assembly Kit
Арт. MTG-0816
SmallRig MD2801B адаптер крепления аккумулятора Mini V-Lock Assembly Kit
Наличие
в наличии 1-3 шт

SmallRig MD2801B адаптер крепления аккумулятора Mini V-Lock Assembly Kit.

Адаптер крепления аккумулятора SmallRig MD2801B – это набор из быстросъёмной площадки и фиксирующего замка стандарта V-lock. Используя два монтажных отверстия ¼" его можно установить на самом разном оборудование, например клетке для камеры, внешнего монитора или плечевом упоре. Кроме этого, адаптер можно закрепить на поворотной площадке SmallRig MD2802, которая позволяет выбрать необходимый угол наклона аккумулятора для оптимального распределения веса. Фиксирующий замок можно использовать для замены оригинального крепления V-lock на аккумуляторе.

2 850 ₽
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SmallRig 4063B держатель аккумулятора с упором для цифровой камеры Advanced Compact V-Mount Battery
SmallRig 4063B держатель аккумулятора с упором для цифровой камеры Advanced Compact V-Mount Battery
Арт. OLE-3154
SmallRig 4063B держатель аккумулятора с упором для цифровой камеры Advanced Compact V-Mount Battery
Наличие
в наличии 1-3 шт

Держатель аккумулятора стандарта V-Mount в качестве источника питания цифровой техники с упором имеет складную конструкцию. Длина базовой площадки регулируется в зависимости от размеров используемой камеры. Крепление Arca-Swiss. Несколько отверстий с резьбой 1/4" на площадке для крепления аккумулятора и адаптер V-Mount. Максимальная нагрузка 5 кг. Наклонное на 90° крепление аккумулятора для быстрого доступа к поворотному экрану камеры.

18 690 ₽
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Tilta Mini PD V-Mount батарейная площадка
Tilta Mini PD V-Mount батарейная площадка
Tilta Mini PD V-Mount батарейная площадка
Арт. MTG-4473
Tilta Mini PD V-Mount батарейная площадка
Наличие
в наличии 4-10 шт

Tilta Mini PD V-Mount батарейная площадка. Батарейная площадка для обеспечения автономного питания оборудования от сменного аккумулятора mini V-mount. Может быть установлена на направляющие 15мм, а также имеет винтовые отверстия 1/4" и M4. Предусмотрена возможность установки страховочной стяжки.

10 850 ₽
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Tilta PD V Mount Battery Plate система питания
Tilta PD V Mount Battery Plate система питания
Tilta PD V Mount Battery Plate система питания
Арт. MTG-4476
Tilta PD V Mount Battery Plate система питания
Наличие
в наличии 1-3 шт

Система питания позволяет обеспечить автономную работу от аккумулятора стандарта V-mount. Добавьте устройство к системе риг для значительного увеличения времени работы. Имеет порты D-Tap и Type-C.

16 470 ₽
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