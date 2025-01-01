Фильтр

TVTOK пыль для декора 250мл
Арт. MTG-3703
TVTOK пыль для декора 250мл
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

TVTOK пыль для декора 250мл. Средство для создания эффекта запыленности на поверхностях и предметах. 

1 160 ₽
TVTOK эффект &quot;Морозные узоры&quot; флакон 50 мл
Арт. MTG-3704
TVTOK эффект "Морозные узоры" флакон 50 мл
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

TVTOK эффект "Морозные узоры" флакон 50 мл. Предназначен для создания эффекта заморозки на стеклах и зеркалах. Объем 50 мл. 

790 ₽
Condor COBWEB EFFECT спрей &quot;Паутина&quot; 300 мл
Арт. MTG-0428
Condor COBWEB EFFECT спрей "Паутина" 300 мл
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Спрей Condor COBWEB EFFECT "Паутина" позволяет создать эффект паутины практически на любой поверхности (стены, окна, бутылки, книги и т.д.).

2 290 ₽
