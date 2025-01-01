Арт. MTG-3703TVTOK пыль для декора 250мл
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт
TVTOK пыль для декора 250мл. Средство для создания эффекта запыленности на поверхностях и предметах.
Москва
Малая Семеновская 3с6
TVTOK пыль для декора 250мл. Средство для создания эффекта запыленности на поверхностях и предметах.
TVTOK эффект "Морозные узоры" флакон 50 мл. Предназначен для создания эффекта заморозки на стеклах и зеркалах. Объем 50 мл.
Спрей Condor COBWEB EFFECT "Паутина" позволяет создать эффект паутины практически на любой поверхности (стены, окна, бутылки, книги и т.д.).
Wansen
Работай с цветом без бликов