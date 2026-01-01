Фильтр

Стеклянные фоны

Интернет-магазин Фотогора предлагает качественные стеклянные фоны для создания красивых фото и видео. В наличии белые и черные бэкграунды, которые подходят для стильной коммерческой съемки. Они помогают оформить снимаемый объект с интересным эффектом отражения. Для этого нужно разместить объект съемки на стекле, выставить свет и установить камеру в таком положении, чтобы захватить отражение. При помощи такого приема фотографы делают снимки для каталогов, интернет-магазинов и профилей в социальных сетях. Особенно хорошо смотрятся капли воды, растекающиеся по стеклу в хаотичном порядке.

Что мы предлагаем

Мы сотрудничаем с проверенным производителем Fotokvant. В ассортименте магазина представлены стеклянные фоны 60х60 см. По бокам и углам изделия защищены пластиковыми буферами, которые предотвращают сколы, царапины и другие повреждения. Для сохранности фоны поставляются в матерчатых сумках.

Преимущества фонов из стекла

  • экономичность — красивый эффект на фотографии и видеороликах без дополнительной обработки, вы тратите меньше времени и денег;
  • долговечность — прочное закаленное стекло устойчиво к повреждениям;
  • удобство перевозки и использования за счет компактных размеров и текстильной сумки в комплекте.

Как оформить заказ

Мы сотрудничаем с физическими и юридическими лицами. Принимаем оплату наличными, онлайн-платежом, пластиковой картой, банковским переводом. В Москве и Санкт-Петербурге доступны пункты самовывоза. Доставка осуществляется по всей России.

Для заказа звоните нам или оставляйте заявку на сайте. У нас работают консультанты, которые знают о товарах на практике, их рекомендации грамотные и бесплатные. Они помогут выбрать отдельные фототовары или собрать полноценную фотостудию.

Fotokvant (840344) GLB-6060-B with bag фон стеклянный зеркальный черный 60х60 см с сумкой
Fotokvant (840344) GLB-6060-B with bag фон стеклянный зеркальный черный 60х60 см с сумкой
Fotokvant (840344) GLB-6060-B with bag фон стеклянный зеркальный черный 60х60 см с сумкой
Арт. DAN-7877
Fotokvant (840344) GLB-6060-B with bag фон стеклянный зеркальный черный 60х60 см с сумкой
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Фон стеклянный Fotokvant GLB-6060-B with bag зеркальный черный, размер - 60х60 см.

Художественный стеклянный фон размером 60х60 см. Изготовлен из закаленного стекла. По бокам и на углах имеет защитные буферы из пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта в виде его отражения. Цвет фона - черный. Для удобства транспортировки и хранения фон поставляется в матерчатой сумке.

5 460 ₽
В корзину
Fotokvant (840406) GLB-6060-B фон стеклянный зеркальный черный 60х60 см
Fotokvant (840406) GLB-6060-B фон стеклянный зеркальный черный 60х60 см
Fotokvant (840406) GLB-6060-B фон стеклянный зеркальный черный 60х60 см
Арт. DAN-7876
Fotokvant (840406) GLB-6060-B фон стеклянный зеркальный черный 60х60 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Фон стеклянный Fotokvant GLB-6060-B  зеркальный черный, размер - 60х60 см.

Художественный стеклянный фон размером 60х60 см. Изготовлен из закаленного стекла. По бокам и на углах имеет защитные буферы из пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта в виде его отражения. Цвет фона - черный. 

4 040 ₽
В корзину
Fotokvant (840341) GLB-6060-W with bag фон стеклянный зеркальный белый 60х60 см с сумкой
Fotokvant (840341) GLB-6060-W with bag фон стеклянный зеркальный белый 60х60 см с сумкой
Fotokvant (840341) GLB-6060-W with bag фон стеклянный зеркальный белый 60х60 см с сумкой
Арт. DAN-7882
Fotokvant (840341) GLB-6060-W with bag фон стеклянный зеркальный белый 60х60 см с сумкой
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Фон стеклянный Fotokvant GLB-6060-W with bag зеркальный белый, размер - 60х60 см.

Художественный стеклянный фон размером 60х60 см. Толщина фона 5 мм.  Изготовлен из закаленного стекла. По бокам и на углах имеет защитные буферы из пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта в виде его отражения. Цвет фона - белый. Для удобства транспортировки и хранения фон поставляется в матерчатой сумке.

5 740 ₽
В корзину
Fotokvant (840403) GLB-6060-W фон стеклянный зеркальный белый 60х60 см
Fotokvant (840403) GLB-6060-W фон стеклянный зеркальный белый 60х60 см
Fotokvant (840403) GLB-6060-W фон стеклянный зеркальный белый 60х60 см
Арт. DAN-7881
Fotokvant (840403) GLB-6060-W фон стеклянный зеркальный белый 60х60 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Фон стеклянный Fotokvant GLB-6060-W зеркальный белый, размер - 60х60 см.

Художественный стеклянный фон размером 60х60 см. Изготовлен из закаленного стекла. По бокам и на углах имеет защитные буферы из пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта в виде его отражения. Цвет фона - белый. 


4 040 ₽
В корзину
