Интернет-магазин Фотогора предлагает качественные стеклянные фоны для создания красивых фото и видео. В наличии белые и черные бэкграунды, которые подходят для стильной коммерческой съемки. Они помогают оформить снимаемый объект с интересным эффектом отражения. Для этого нужно разместить объект съемки на стекле, выставить свет и установить камеру в таком положении, чтобы захватить отражение. При помощи такого приема фотографы делают снимки для каталогов, интернет-магазинов и профилей в социальных сетях. Особенно хорошо смотрятся капли воды, растекающиеся по стеклу в хаотичном порядке.

Что мы предлагаем

Мы сотрудничаем с проверенным производителем Fotokvant. В ассортименте магазина представлены стеклянные фоны 60х60 см. По бокам и углам изделия защищены пластиковыми буферами, которые предотвращают сколы, царапины и другие повреждения. Для сохранности фоны поставляются в матерчатых сумках.

Преимущества фонов из стекла

экономичность — красивый эффект на фотографии и видеороликах без дополнительной обработки, вы тратите меньше времени и денег;

долговечность — прочное закаленное стекло устойчиво к повреждениям;

удобство перевозки и использования за счет компактных размеров и текстильной сумки в комплекте.

Как оформить заказ

Мы сотрудничаем с физическими и юридическими лицами. Принимаем оплату наличными, онлайн-платежом, пластиковой картой, банковским переводом. В Москве и Санкт-Петербурге доступны пункты самовывоза. Доставка осуществляется по всей России.

Для заказа звоните нам или оставляйте заявку на сайте. У нас работают консультанты, которые знают о товарах на практике, их рекомендации грамотные и бесплатные. Они помогут выбрать отдельные фототовары или собрать полноценную фотостудию.