Электронные стабилизаторы для смартфонов

Электронный стабилизатор компенсирует вибрации камеры во время видеосъемки с помощью гироскопических датчиков для получения четкого и плавного видео.

Выбор электронного стабилизатора

При выборе обратите внимание на размеры и вес зажимаемого устройства в креплении стабилизатора, его время работы без подзарядки, а также емкость аккумулятора.

Среди производителей стабилизаторов можно выделить FeiyuTech, Fotokvant, Weifeng, Fujimi, Snoppa, GreenBean, BeHolder. Их продукция представлена в нашем интернет-каталоге Фотогора.

Работа со стедикамом для смартфона

Хоть электронный стабилизатор и дороже механического, но при этом работать с ним проще, так как система регулируется автоматически. Не нужно физически взаимодействовать со стедикамом, чтобы наклонить камеру или снять панораму. Например, в случае с панорамированием, камера повторит за оператором движение, если он повернется вместе со стабилизатором.

Стабилизаторы для смартфонов отличаются компактностью, у них только одна рукоятка. Некоторые стедикамы также позволяют заряжать смартфон от них через USB-порт.

Электронный стабилизатор – очень важное устройство для работы с видео для получения качественной и плавной картинки, особенно в свадебной съемке, съемке клипов, контента для блога и т.д.

Zhiyun SMOOTH-Q3 Combo стабилизатор
Zhiyun SMOOTH-Q3 Combo стабилизатор
Zhiyun SMOOTH-Q3 Combo стабилизатор
Арт. DAN-6758
Zhiyun SMOOTH-Q3 Combo стабилизатор
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Стабилизатор Zhiyun SMOOTH-Q3 Combo.

Компактный трехосевой стабилизатор для смартфонов. Устройство оснащено встроенной светодиодной лампой с тремя уровнями яркости. Обеспечивает стабилизированное движение по осям панорамирования, наклона и крена, что позволяет снимать плавное видео на телефон с невероятным кинематографическим эффектом. Стедикам легко переключается между портретным и ландшафтным режимами всего одним нажатием кнопки, что позволяет снимать как кинематографические видео, так и видео для социальных сетей. Держатель для телефона надежно удерживает смартфоны и подходит для большинства современных моделей. В комплектацию Combo входит кейс для переноски и хранения и демо-версия платного софта.

8 490 ₽
В корзину
Zhiyun Smooth 5S Combo стабилизатор для смартфона белый
Zhiyun Smooth 5S Combo стабилизатор для смартфона белый
Zhiyun Smooth 5S Combo стабилизатор для смартфона белый
Арт. MTG-0556
Zhiyun Smooth 5S Combo стабилизатор для смартфона белый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Zhiyun Smooth 5S Combo стабилизатор для смартфона белый.

Zhiyun Smooth 5S отличается высокой грузоподъемностью и способен работать с тяжелыми смартфонами, на которые установлены различные аксессуары (например, конверсионные насадки, легкие клетки или небольшие микрофоны), а также снабжен встроенным источником света и обладает возможностью подключения еще двух дополнительных источников света на магнитном креплении.

В комплекте - встроенный светодиодный источник света, дополнительный магнитный светодиодный источник света, цветные светофильтры для источника света, ремешок на руку, чехол для переноски. 

18 690 ₽
В корзину
Zhiyun Crane M2 S COMBO стабилизатор
Zhiyun Crane M2 S COMBO стабилизатор
Zhiyun Crane M2 S COMBO стабилизатор
Арт. OLE-2538
Zhiyun Crane M2 S COMBO стабилизатор
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Стабилизатор используется с беззеркальными и экшен-камерами, смартфонами. 3-х осевая электронная стабилизация. Оснащен встроенным источником света (световой поток 1000 Лм, CRI 90+). Модуль Bluetooth позволяет синхронизироваться с устройствами беспроводным способом. Встроенный аккумулятор емкостью 1150 мА*ч. В комплекте рюкзак и аксессуары.

34 550 ₽
В корзину
Hohem iSteady V2S электронный стабилизатор для смартфона черный
Hohem iSteady V2S электронный стабилизатор для смартфона черный
Арт. OLE-2569
Hohem iSteady V2S электронный стабилизатор для смартфона черный
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Стабилизатор черного цвета сочетает в себе селфи-стик, штатив и осевой стабилизатор. Оснащен трехосевым двигателем для плавной съемки видео. Предусмотрена функция слежения. Совместим со смартфонами шириной 55,5-90 мм. Максимальная нагрузка 280 гр. Встроенный аккумулятор 2800 мАч

9 400 ₽
В корзину
Moza Air стабилизатор электронный
Moza Air стабилизатор электронный
Moza Air стабилизатор электронный
Арт. NVF-9781
Moza Air стабилизатор электронный
Временно нет в наличии

Moza Air - стабилизатор электронный.

Трехосевой электронный стабилизатор для беззеркальных камер и DSLR. Обеспечивает плавные и стабильные кадры для профессионального видео. Поддерживает все беззеркальные и большинство DSLR-камер, включая Sony a7SII, Panasonic GH5, Canon EOS 5D Mark IV. Вес стабилизатора - 1100 г.

45 260 ₽
В корзину
-15 %
GreenBean iStab Smart стабилизатор электронный трехосевой для смартфона
GreenBean iStab Smart стабилизатор электронный трехосевой для смартфона
GreenBean iStab Smart стабилизатор электронный трехосевой для смартфона
Арт. DAN-3000
GreenBean iStab Smart стабилизатор электронный трехосевой для смартфона
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Электронный трехосевой стедикам GreenBean iStab Smart.

Электронный трехосевой стабилизатор (держатель) для смартфона или экшн-камеры. В комплекте поставки аккумулятор типа 18650, груз противовес и кейс.

-15 %11 590 ₽
9 850 ₽
В корзину
Zhiyun SMOOTH-Q3 стабилизатор
Zhiyun SMOOTH-Q3 стабилизатор
Zhiyun SMOOTH-Q3 стабилизатор
Арт. DAN-6757
Zhiyun SMOOTH-Q3 стабилизатор
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Cтабилизатор Zhiyun SMOOTH-Q3.

Компактный трехосевой стабилизатор для смартфонов. Устройство оснащено встроенной светодиодной лампой с тремя уровнями яркости. Обеспечивает стабилизированное движение по осям панорамирования, наклона и крена, что позволяет снимать плавное видео на телефон с невероятным кинематографическим эффектом. Стедикам легко переключается между портретным и ландшафтным режимами всего одним нажатием кнопки, что позволяет снимать как кинематографические видео, так и видео для социальных сетей. Держатель для телефона надежно удерживает смартфоны и подходит для большинства современных моделей.

6 990 ₽
В корзину
Zhiyun Smooth 5S Combo стабилизатор для смартфона серый
Zhiyun Smooth 5S Combo стабилизатор для смартфона серый
Zhiyun Smooth 5S Combo стабилизатор для смартфона серый
Арт. MTG-0557
Zhiyun Smooth 5S Combo стабилизатор для смартфона серый
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Zhiyun Smooth 5S Combo стабилизатор для смартфона серый. 

Zhiyun Smooth 5S отличается высокой грузоподъемностью и способен работать с тяжелыми смартфонами, на которые установлены различные аксессуары (например, конверсионные насадки, легкие клетки или небольшие микрофоны), а также снабжен встроенным источником света и обладает возможностью подключения еще двух дополнительных источников света на магнитном креплении.

В комплекте - встроенный светодиодный источник света, дополнительный магнитный светодиодный источник света, цветные светофильтры для источника света, ремешок на руку, чехол для переноски. 

15 990 ₽
В корзину
Zhiyun SMOOTH-Q4 стабилизатор
Zhiyun SMOOTH-Q4 стабилизатор
Zhiyun SMOOTH-Q4 стабилизатор
Арт. OLE-2539
Zhiyun SMOOTH-Q4 стабилизатор
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Стабилизатор с выдвижным моноподом (длиной 215 мм) используется со смартфонами. 3-х осевая электронная стабилизация, Bluetooth 4.2, встроенный аккумулятор 1200 мА*ч, слежение за объектом. Совместим со смартфонами от 55 до 90 мм. Максимальная нагрузка 280 гр

7 990 ₽
В корзину
Zhiyun Smooth 5S стабилизатор серый
Zhiyun Smooth 5S стабилизатор серый
Арт. OLE-2541
Zhiyun Smooth 5S стабилизатор серый
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Стабилизатор используется со смартфонами. 3-х осевая ортогональная стабилизация. Оснащен встроенным источником света (цветовая температура 5000 К, мощность 2 Вт, CRI 90+). Возможно подключение дополнительных источниов света на магнитной основе (приобретаются отдельно). Встроенный аккумулятор емкостью 2600 мА*ч.

14 030 ₽
В корзину
Zhiyun Smooth 5S AI COMBO стабилизатор черный (SM120)
Zhiyun Smooth 5S AI COMBO стабилизатор черный (SM120)
Zhiyun Smooth 5S AI COMBO стабилизатор черный (SM120)
Арт. MTG-3592
Zhiyun Smooth 5S AI COMBO стабилизатор черный (SM120)
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Zhiyun Smooth 5S AI COMBO стабилизатор черный (SM120). Многофункциональный стабилизатор для смартфонов, продолжающий успех серии Smooth, которая получила признание у видеографов по всему миру. Zhiyun Smooth 5S AI отличается высокой грузоподъемностью и способен работать с тяжелыми смартфонами, на которые установлены различные аксессуары (например, дополнительные объективы, легкие клетки или микрофоны), а также снабжен встроенным источником света и съемным модулем отслеживания AI Tracker (доступен в вариантах комплектации Combo и PRO), который способен отслеживать объект съемки вне зависимости от используемого приложения для записи видео. Стабилизатор также обладает возможностью подключения еще двух дополнительных источников света на магнитном креплении (один под телефоном, второй подключается вместо трекера).

19 990 ₽
В корзину
Zhiyun Smooth 5S AI PRO стабилизатор черный (SM120)
Zhiyun Smooth 5S AI PRO стабилизатор черный (SM120)
Zhiyun Smooth 5S AI PRO стабилизатор черный (SM120)
Арт. MTG-3593
Zhiyun Smooth 5S AI PRO стабилизатор черный (SM120)
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Zhiyun Smooth 5S AI PRO стабилизатор черный (SM120). Отличается высокой грузоподъемностью и способен работать с тяжелыми смартфонами, на которые установлены различные аксессуары (например, дополнительные объективы, легкие клетки или микрофоны), а также снабжен встроенным источником света и съемным модулем отслеживания AI Tracker (доступен в вариантах комплектации Combo и PRO), который способен отслеживать объект съемки вне зависимости от используемого приложения для записи видео. Стабилизатор также обладает возможностью подключения еще двух дополнительных источников света на магнитном креплении (один под телефоном, второй подключается вместо трекера).

21 990 ₽
В корзину
Zhiyun Smooth 5S AI стабилизатор черный (SM120)
Zhiyun Smooth 5S AI стабилизатор черный (SM120)
Zhiyun Smooth 5S AI стабилизатор черный (SM120)
Арт. MTG-3594
Zhiyun Smooth 5S AI стабилизатор черный (SM120)
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Zhiyun Smooth 5S AI стабилизатор черный (SM120). Благодаря обновленной стабилизации и высокомоментным двигателям с возможностью добавления модуля отслеживания AI, 3-осевой стабилизатор для смартфона Smooth 5S AI от Zhiyun-Tech поможет вам добиться сверхплавного отслеживания в вашем следующем видеоролике. Он оснащен функцией вращения на 360° для захватывающего режима Vortex Mode, а также другими режимами отслеживания, которые могут быть улучшены с помощью отдельно приобретаемого модуля AI-трекера.

14 990 ₽
В корзину
SmallRig 4326 ручка для стабилизаторов DJI серии RS с пультом дистанционного управления
SmallRig 4326 ручка для стабилизаторов DJI серии RS с пультом дистанционного управления
SmallRig 4326 ручка для стабилизаторов DJI серии RS с пультом дистанционного управления
Арт. MTG-4266
SmallRig 4326 ручка для стабилизаторов DJI серии RS с пультом дистанционного управления
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

SmallRig 4326 ручка для стабилизаторов DJI серии RS с пультом дистанционного управления. Совместимое оборудование - Стабилизаторы DJI RS 2 / RS 3 Pro / RS 4 / RS 4 Pro. Материал - Алюминиевый сплав / Силикон, Крепление - Адаптер NATO, резьба 1/4" и 3/8". 

15 390 ₽
В корзину
SmallRig 3154 Быстросъемная площадка с креплением Arca для стабилизаторов DJI RS 2/RSC 2
SmallRig 3154 Быстросъемная площадка с креплением Arca для стабилизаторов DJI RS 2/RSC 2
SmallRig 3154 Быстросъемная площадка с креплением Arca для стабилизаторов DJI RS 2/RSC 2
Арт. MTG-4265
SmallRig 3154 Быстросъемная площадка с креплением Arca для стабилизаторов DJI RS 2/RSC 2
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

SmallRig 3154 Быстросъемная площадка с креплением Arca для стабилизаторов DJI RS 2/RSC 2. Площадка с двумя винтами 1/4 " для клеток под камеры. Шестигранник в комплекте.

1 640 ₽
В корзину
