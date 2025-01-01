Электронные стабилизаторы для смартфонов

Москва
Стабилизатор Zhiyun SMOOTH-Q3 Combo.
Компактный трехосевой стабилизатор для смартфонов. Устройство оснащено встроенной светодиодной лампой с тремя уровнями яркости. Обеспечивает стабилизированное движение по осям панорамирования, наклона и крена, что позволяет снимать плавное видео на телефон с невероятным кинематографическим эффектом. Стедикам легко переключается между портретным и ландшафтным режимами всего одним нажатием кнопки, что позволяет снимать как кинематографические видео, так и видео для социальных сетей. Держатель для телефона надежно удерживает смартфоны и подходит для большинства современных моделей. В комплектацию Combo входит кейс для переноски и хранения и демо-версия платного софта.
Стабилизатор используется с беззеркальными и экшен-камерами, смартфонами. 3-х осевая электронная стабилизация. Оснащен встроенным источником света (световой поток 1000 Лм, CRI 90+). Модуль Bluetooth позволяет синхронизироваться с устройствами беспроводным способом. Встроенный аккумулятор емкостью 1150 мА*ч. В комплекте рюкзак и аксессуары.
Стабилизатор черного цвета сочетает в себе селфи-стик, штатив и осевой стабилизатор. Оснащен трехосевым двигателем для плавной съемки видео. Предусмотрена функция слежения. Совместим со смартфонами шириной 55,5-90 мм. Максимальная нагрузка 280 гр. Встроенный аккумулятор 2800 мАч
Moza Air - стабилизатор электронный.
Трехосевой электронный стабилизатор для беззеркальных камер и DSLR. Обеспечивает плавные и стабильные кадры для профессионального видео. Поддерживает все беззеркальные и большинство DSLR-камер, включая Sony a7SII, Panasonic GH5, Canon EOS 5D Mark IV. Вес стабилизатора - 1100 г.
Электронный трехосевой стедикам GreenBean iStab Smart.
Электронный трехосевой стабилизатор (держатель) для смартфона или экшн-камеры. В комплекте поставки аккумулятор типа 18650, груз противовес и кейс.
Стабилизатор с выдвижным моноподом (длиной 215 мм) используется со смартфонами. 3-х осевая электронная стабилизация, Bluetooth 4.2, встроенный аккумулятор 1200 мА*ч, слежение за объектом. Совместим со смартфонами от 55 до 90 мм. Максимальная нагрузка 280 гр
Стабилизатор используется со смартфонами. 3-х осевая ортогональная стабилизация. Оснащен встроенным источником света (цветовая температура 5000 К, мощность 2 Вт, CRI 90+). Возможно подключение дополнительных источниов света на магнитной основе (приобретаются отдельно). Встроенный аккумулятор емкостью 2600 мА*ч.
Zhiyun Smooth 5S AI COMBO стабилизатор черный (SM120). Многофункциональный стабилизатор для смартфонов, продолжающий успех серии Smooth, которая получила признание у видеографов по всему миру. Zhiyun Smooth 5S AI отличается высокой грузоподъемностью и способен работать с тяжелыми смартфонами, на которые установлены различные аксессуары (например, дополнительные объективы, легкие клетки или микрофоны), а также снабжен встроенным источником света и съемным модулем отслеживания AI Tracker (доступен в вариантах комплектации Combo и PRO), который способен отслеживать объект съемки вне зависимости от используемого приложения для записи видео. Стабилизатор также обладает возможностью подключения еще двух дополнительных источников света на магнитном креплении (один под телефоном, второй подключается вместо трекера).
Zhiyun Smooth 5S AI PRO стабилизатор черный (SM120). Отличается высокой грузоподъемностью и способен работать с тяжелыми смартфонами, на которые установлены различные аксессуары (например, дополнительные объективы, легкие клетки или микрофоны), а также снабжен встроенным источником света и съемным модулем отслеживания AI Tracker (доступен в вариантах комплектации Combo и PRO), который способен отслеживать объект съемки вне зависимости от используемого приложения для записи видео. Стабилизатор также обладает возможностью подключения еще двух дополнительных источников света на магнитном креплении (один под телефоном, второй подключается вместо трекера).
Zhiyun Smooth 5S AI стабилизатор черный (SM120). Благодаря обновленной стабилизации и высокомоментным двигателям с возможностью добавления модуля отслеживания AI, 3-осевой стабилизатор для смартфона Smooth 5S AI от Zhiyun-Tech поможет вам добиться сверхплавного отслеживания в вашем следующем видеоролике. Он оснащен функцией вращения на 360° для захватывающего режима Vortex Mode, а также другими режимами отслеживания, которые могут быть улучшены с помощью отдельно приобретаемого модуля AI-трекера.
SmallRig 4326 ручка для стабилизаторов DJI серии RS с пультом дистанционного управления. Совместимое оборудование - Стабилизаторы DJI RS 2 / RS 3 Pro / RS 4 / RS 4 Pro. Материал - Алюминиевый сплав / Силикон, Крепление - Адаптер NATO, резьба 1/4" и 3/8".
SmallRig 3154 Быстросъемная площадка с креплением Arca для стабилизаторов DJI RS 2/RSC 2. Площадка с двумя винтами 1/4 " для клеток под камеры. Шестигранник в комплекте.
