Электронные стабилизаторы для смартфонов

Электронный стабилизатор компенсирует вибрации камеры во время видеосъемки с помощью гироскопических датчиков для получения четкого и плавного видео.

Выбор электронного стабилизатора

При выборе обратите внимание на размеры и вес зажимаемого устройства в креплении стабилизатора, его время работы без подзарядки, а также емкость аккумулятора.

Среди производителей стабилизаторов можно выделить FeiyuTech, Fotokvant, Weifeng, Fujimi, Snoppa, GreenBean, BeHolder. Их продукция представлена в нашем интернет-каталоге Фотогора.

Работа со стедикамом для смартфона

Хоть электронный стабилизатор и дороже механического, но при этом работать с ним проще, так как система регулируется автоматически. Не нужно физически взаимодействовать со стедикамом, чтобы наклонить камеру или снять панораму. Например, в случае с панорамированием, камера повторит за оператором движение, если он повернется вместе со стабилизатором.

Стабилизаторы для смартфонов отличаются компактностью, у них только одна рукоятка. Некоторые стедикамы также позволяют заряжать смартфон от них через USB-порт.

Электронный стабилизатор – очень важное устройство для работы с видео для получения качественной и плавной картинки, особенно в свадебной съемке, съемке клипов, контента для блога и т.д.