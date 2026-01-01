Всего - 6 товаров

Фильтры для телескопов – это необходимые аксессуары для безопасного и комфортного наблюдения за яркими небесными объектами. В нашем каталоге представлены солнечные и лунные фильтры Sky-Watcher, которые защищают глаза от яркого света, повышают контрастность изображения и позволяют увидеть детали, недоступные невооружённому глазу.

Солнечные фильтры обеспечивают безопасное наблюдение за Солнцем, отсекая большую часть света и инфракрасное излучение. Лунные фильтры снижают яркость Луны, делая её поверхность более контрастной и детализированной. Все фильтры изготовлены из качественных материалов и совместимы с большинством телескопов.

Виды фильтров для телескопов

Солнечные фильтры

Предназначены для безопасного наблюдения за Солнцем. Они устанавливаются на переднюю часть телескопа (объектив) и отсекают до 99.999% солнечного света, защищая глаза от ожогов. В ассортименте представлены фильтры для различных типов и апертур телескопов:

Для рефлекторов Ньютона: 200 мм, 250 мм, 300 мм.

200 мм, 250 мм, 300 мм. Для рефракторов: 90 мм.

90 мм. Для зеркально-линзовых (MAK): 90 мм.

Лунные фильтры

Нейтральные фильтры, которые снижают яркость Луны, делая её поверхность более контрастной. Особенно полезны при наблюдении в полнолуние, когда яркость Луны может мешать видеть детали. Фильтр устанавливается на окуляр с посадочным диаметром 1,25".

Как выбрать фильтр для телескопа

Для наблюдения за Солнцем: выберите солнечный фильтр, соответствующий типу и апертуре вашего телескопа (рефлектор, рефрактор или MAK).

выберите солнечный фильтр, соответствующий типу и апертуре вашего телескопа (рефлектор, рефрактор или MAK). Для наблюдения за Луной: используйте лунный фильтр 1,25" – он подходит для большинства окуляров.

используйте лунный фильтр 1,25" – он подходит для большинства окуляров. Учитывайте апертуру телескопа: фильтр должен полностью закрывать объектив, чтобы обеспечить безопасность и качество изображения.

Почему важно использовать фильтры

Безопасность глаз: прямое наблюдение за Солнцем без фильтра может привести к необратимому повреждению зрения. Солнечные фильтры защищают глаза.

прямое наблюдение за Солнцем без фильтра может привести к необратимому повреждению зрения. Солнечные фильтры защищают глаза. Повышение контраста: лунные фильтры снижают яркость, делая кратеры и моря на поверхности Луны более чёткими.

лунные фильтры снижают яркость, делая кратеры и моря на поверхности Луны более чёткими. Детализация: фильтры позволяют увидеть больше деталей на диске Солнца (пятна, факелы) и на поверхности Луны.

«Фотогора» предлагает качественные фильтры Sky-Watcher для безопасного и увлекательного наблюдения за небесными телами. Выбирайте фильтр для своего телескопа и открывайте новые грани астрономии!