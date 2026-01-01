Фильтр

Всего - 6 товаров

Цена

Фильтры для телескопов – безопасные наблюдения Солнца и Луны

Фильтры для телескопов – это необходимые аксессуары для безопасного и комфортного наблюдения за яркими небесными объектами. В нашем каталоге представлены солнечные и лунные фильтры Sky-Watcher, которые защищают глаза от яркого света, повышают контрастность изображения и позволяют увидеть детали, недоступные невооружённому глазу.

Солнечные фильтры обеспечивают безопасное наблюдение за Солнцем, отсекая большую часть света и инфракрасное излучение. Лунные фильтры снижают яркость Луны, делая её поверхность более контрастной и детализированной. Все фильтры изготовлены из качественных материалов и совместимы с большинством телескопов.

Виды фильтров для телескопов

Солнечные фильтры

Предназначены для безопасного наблюдения за Солнцем. Они устанавливаются на переднюю часть телескопа (объектив) и отсекают до 99.999% солнечного света, защищая глаза от ожогов. В ассортименте представлены фильтры для различных типов и апертур телескопов:

  • Для рефлекторов Ньютона: 200 мм, 250 мм, 300 мм.
  • Для рефракторов: 90 мм.
  • Для зеркально-линзовых (MAK): 90 мм.

Лунные фильтры

Нейтральные фильтры, которые снижают яркость Луны, делая её поверхность более контрастной. Особенно полезны при наблюдении в полнолуние, когда яркость Луны может мешать видеть детали. Фильтр устанавливается на окуляр с посадочным диаметром 1,25".

Как выбрать фильтр для телескопа

  • Для наблюдения за Солнцем: выберите солнечный фильтр, соответствующий типу и апертуре вашего телескопа (рефлектор, рефрактор или MAK).
  • Для наблюдения за Луной: используйте лунный фильтр 1,25" – он подходит для большинства окуляров.
  • Учитывайте апертуру телескопа: фильтр должен полностью закрывать объектив, чтобы обеспечить безопасность и качество изображения.

Почему важно использовать фильтры

  • Безопасность глаз: прямое наблюдение за Солнцем без фильтра может привести к необратимому повреждению зрения. Солнечные фильтры защищают глаза.
  • Повышение контраста: лунные фильтры снижают яркость, делая кратеры и моря на поверхности Луны более чёткими.
  • Детализация: фильтры позволяют увидеть больше деталей на диске Солнца (пятна, факелы) и на поверхности Луны.

«Фотогора» предлагает качественные фильтры Sky-Watcher для безопасного и увлекательного наблюдения за небесными телами. Выбирайте фильтр для своего телескопа и открывайте новые грани астрономии!

Sky-Watcher солнечный фильтр для рефлекторов 200 мм
Sky-Watcher солнечный фильтр для рефлекторов 200 мм
Sky-Watcher солнечный фильтр для рефлекторов 200 мм
Арт. OLE-3486
Sky-Watcher солнечный фильтр для рефлекторов 200 мм
Наличие
в наличии 1-3 шт

Данная модель предназначена для рефлекторов Ньютона с апертурой 200 мм. Фильтр изготовлен из специализированной астрономической пленки, которая не пропускает большую часть солнечного света, что позволяет безопасно наблюдать за Солнцем. Снижение яркости способствует повышению контраста, благодаря чему на диске Солнца становятся видны дополнительные детали. Фильтр крепится на объектив, полностью его закрывая.

10 990 ₽
В корзину
Sky-Watcher 1,25” лунный фильтр
Sky-Watcher 1,25” лунный фильтр
Арт. OLE-3482
Sky-Watcher 1,25” лунный фильтр
Наличие
более 10 шт

Лунный нейтральный фильтр создан специально для изучения лунной поверхности. Модель совместима с окулярами 1,25". Светофильтр блокирует часть света и уменьшает яркость объекта. При использовании фильтра детали лунной поверхности становятся более контрастными и четкими.

2 490 ₽
В корзину
Sky-Watcher солнечный фильтр для MAK 90 мм
Sky-Watcher солнечный фильтр для MAK 90 мм
Sky-Watcher солнечный фильтр для MAK 90 мм
Арт. OLE-3485
Sky-Watcher солнечный фильтр для MAK 90 мм
Наличие
в наличии 1-3 шт

Данная модель предназначена для любых зеркально-линзовых телескопов с апертурой 90 мм. Фильтр изготовлен из специализированной астрономической пленки, которая не пропускает большую часть солнечного света, что позволяет безопасно наблюдать за Солнцем. Снижение яркости способствует повышению контраста, благодаря чему на диске Солнца становятся видны дополнительные детали. Фильтр отсекает инфракрасное излучение. Крепится на объектив, полностью его закрывая.

5 390 ₽
В корзину
Sky-Watcher солнечный фильтр для рефлекторов 250 мм
Sky-Watcher солнечный фильтр для рефлекторов 250 мм
Sky-Watcher солнечный фильтр для рефлекторов 250 мм
Арт. OLE-3487
Sky-Watcher солнечный фильтр для рефлекторов 250 мм
Наличие
в наличии 4-10 шт

Данная модель предназначена для рефлекторов Ньютона с апертурой 250 мм. Фильтр изготовлен из специализированной астрономической пленки, которая не пропускает большую часть солнечного света, что позволяет безопасно наблюдать за Солнцем. Снижение яркости способствует повышению контраста, благодаря чему на диске Солнца становятся видны дополнительные детали. Фильтр крепится на объектив, полностью его закрывая.

11 990 ₽
В корзину
Sky-Watcher солнечный фильтр для рефлекторов 300 мм
Sky-Watcher солнечный фильтр для рефлекторов 300 мм
Sky-Watcher солнечный фильтр для рефлекторов 300 мм
Арт. OLE-3488
Sky-Watcher солнечный фильтр для рефлекторов 300 мм
Наличие
в наличии 4-10 шт

Данная модель предназначена для рефлекторов Ньютона с апертурой 300 мм. Фильтр изготовлен из специализированной астрономической пленки, которая не пропускает большую часть солнечного света, что позволяет безопасно наблюдать за Солнцем. Снижение яркости способствует повышению контраста, благодаря чему на диске Солнца становятся видны дополнительные детали. Фильтр крепится на объектив, полностью его закрывая.

9 990 ₽
В корзину
Sky-Watcher солнечный фильтр для рефракторов 90 мм
Sky-Watcher солнечный фильтр для рефракторов 90 мм
Sky-Watcher солнечный фильтр для рефракторов 90 мм
Арт. OLE-3483
Sky-Watcher солнечный фильтр для рефракторов 90 мм
Наличие
более 10 шт

Данная модель предназначена для рефракторов с апертурой 90 мм. Фильтр изготовлен из специализированной астрономической пленки, которая не пропускает большую часть солнечного света, что позволяет безопасно наблюдать за Солнцем. Снижение яркости способствует повышению контраста, благодаря чему на диске Солнца становятся видны дополнительные детали. Фильтр крепится на объектив, полностью его закрывая.

4 990 ₽
В корзину
Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Свадебный конкурс

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.