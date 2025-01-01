Зарядные устройства для аккумуляторов разных типов представлены в интернет-магазине Фотогора большим разнообразием. Это устройства таких известных брендов как Fotokvant, Fujimi, GreenBean, Panasonic, Profoto. Сотрудничество с проверенными поставщиками фототоваров позволяет нам формировать большой ассортимент и гарантировать качество каждой позиции.

В этом разделе нашего интернет-магазина собраны зарядные устройства

для аккумуляторов типов АА/ААА;

USB+ адаптер питания;

с дисплеем, на котором отображается уровень заряда;

с автоматической системой контроля для защиты батарей от перезаряда;

с встроенной защитой от перегрева, перенапряжения;

для литий-ионных аккумуляторных батарей;

для аккумуляторов серии NP;

с активной вентиляцией;

с выключателем сетевого питания.

При помощи устройств можно безопасно заряжать аккумуляторы и их аналоги. Зарядки рассчитаны на разное количество батарей (одновременно можно пополнить ресурс двух и более).

Удобство таких устройств в их компактности

Зарядка занимает немного времени, в зависимости от типа аккумулятора скорость восполнения израсходованного ресурса будет разной. Изделия различаются по цене, характеристикам. Какое оптимально для вашего оборудования подскажут консультанты интернет-магазина Фотогора.

