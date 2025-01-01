Фильтр

Зарядные устройства

Зарядные устройства для аккумуляторов разных типов представлены в интернет-магазине Фотогора большим разнообразием. Это устройства таких известных брендов как Fotokvant, Fujimi, GreenBean, Panasonic, Profoto. Сотрудничество с проверенными поставщиками фототоваров позволяет нам формировать большой ассортимент и гарантировать качество каждой позиции.

В этом разделе нашего интернет-магазина собраны зарядные устройства

  • для аккумуляторов типов АА/ААА;
  • USB+ адаптер питания;
  • с дисплеем, на котором отображается уровень заряда;
  • с автоматической системой контроля для защиты батарей от перезаряда;
  • с встроенной защитой от перегрева, перенапряжения;
  • для литий-ионных аккумуляторных батарей;
  • для аккумуляторов серии NP;
  • с активной вентиляцией;
  • с выключателем сетевого питания.

При помощи устройств можно безопасно заряжать аккумуляторы и их аналоги. Зарядки рассчитаны на разное количество батарей (одновременно можно пополнить ресурс двух и более).

Удобство таких устройств в их компактности

Зарядка занимает немного времени, в зависимости от типа аккумулятора скорость восполнения израсходованного ресурса будет разной. Изделия различаются по цене, характеристикам. Какое оптимально для вашего оборудования подскажут консультанты интернет-магазина Фотогора.

Почему нам доверяют

Мы работаем более пяти лет. За это время собрали тысячи любительских и профессиональных студий. Наши консультации компетентны и индивидуальны. Благодаря такому подходу клиенты довольны своими покупками, так как получают именно то оборудование, которое требуется для решения их задач.

Гарантируем быструю доставку зарядных устройств и других товаров по всей России. Если вы хотите забрать покупку самостоятельно, в Москве и Воронеже для вас работают точки самовывоза.

Fotokvant BP-2CH зарядное устройство для аккумуляторов с V-mount
Fotokvant BP-2CH зарядное устройство для аккумуляторов с V-mount
Москва: в наличии 1-3 шт

Зарядное устройство Fotokvant BP-2CH для аккумуляторов с V-mount.

Зарядное устройство для аккумуляторов V-mount, имеющих разъем D-tap. Двухканальная модель может одновременно заряжать 2 аккумулятора.

12 850 ₽
YongNuo YN750C зарядное устройство для NP-F750/NP-F970
YongNuo YN750C зарядное устройство для NP-F750/NP-F970
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Зарядное устройство Yongnuo YN750C для зарядки двух аккумуляторов типа Sony NP-F.

Характерная особенность YongNuo YN750C – наличие двух отверстий, способствующих одновременной зарядке нескольких устройств. Корпус располагает специальным индикатором, с помощью которого вы сможете отслеживать происходящие процессы. Может заряжать аккумуляторы типов NP-F570, NP-F770, NP-F970.

2 500 ₽
Fujimi FJ-UNC-FM500 зарядное устройство USB + адаптер питания
Fujimi FJ-UNC-FM500 зарядное устройство USB + адаптер питания
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Fujimi FJ-UNC-FM500 – совместимо с большинством типов литий-ионных аккумуляторных батарей универсальное зарядное устройство с USB-адаптером 220 В. На дисплее отображается индикация заряда, а встроенная защитная система, предотвратит перезаряд и перегрев аккумулятора.

980 ₽
Fujimi FJ-UNC-BLN1 зарядное устройство USB + адаптер питания
Fujimi FJ-UNC-BLN1 зарядное устройство USB + адаптер питания
Москва: в наличии 1-3 шт

Fujimi FJ-UNC-BLN1 – совместимо с большинством типов литий-ионных аккумуляторных батарей универсальное зарядное устройство с USB-адаптером 220 В. На дисплее отображается индикация заряда, а встроенная защитная система, предотвратит перезаряд и перегрев аккумулятора.

1 080 ₽
Fujimi FJ-UNC-BN1 зарядное устройство USB + адаптер питания
Fujimi FJ-UNC-BN1 зарядное устройство USB + адаптер питания
Москва: в наличии 1-3 шт

Fujimi FJ-UNC-BN1 – совместимо с большинством типов литий-ионных аккумуляторных батарей универсальное зарядное устройство с USB-адаптером 220 В. На дисплее отображается индикация заряда, а встроенная защитная система, предотвратит перезаряд и перегрев аккумулятора.

1 080 ₽
Fujimi FJ-UNC-FH50 зарядное устройство USB + адаптер питания
Fujimi FJ-UNC-FH50 зарядное устройство USB + адаптер питания
Москва: в наличии 1-3 шт

Fujimi FJ-UNC-FH50 – совместимо с большинством типов литий-ионных аккумуляторных батарей универсальное зарядное устройство с USB-адаптером 220 В. На дисплее отображается индикация заряда, а встроенная защитная система, предотвратит перезаряд и перегрев аккумулятора.

1 080 ₽
Fujimi FJ-UNC-FV70 зарядное устройство USB + адаптер питания
Fujimi FJ-UNC-FV70 зарядное устройство USB + адаптер питания
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Fujimi FJ-UNC-FV70 – совместимо с большинством типов литий-ионных аккумуляторных батарей универсальное зарядное устройство с USB-адаптером 220 В. На дисплее отображается индикация заряда, а встроенная защитная система, предотвратит перезаряд и перегрев аккумулятора.

1 080 ₽
Fujimi FJ-UNC-FW50 зарядное устройство USB + адаптер питания
Fujimi FJ-UNC-FW50 зарядное устройство USB + адаптер питания
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Fujimi FJ-UNC-FW50 – совместимо с большинством типов литий-ионных аккумуляторных батарей универсальное зарядное устройство с USB-адаптером 220 В. На дисплее отображается индикация заряда, а встроенная защитная система, предотвратит перезаряд и перегрев аккумулятора.

1 080 ₽
Fujimi FJ-UNC-LPE5 зарядное устройство USB + адаптер питания
Fujimi FJ-UNC-LPE5 зарядное устройство USB + адаптер питания
Москва: в наличии 1-3 шт

Fujimi FJ-UNC-LPE5 – совместимо с большинством типов литий-ионных аккумуляторных батарей универсальное зарядное устройство с USB-адаптером 220 В. На дисплее отображается индикация заряда, а встроенная защитная система, предотвратит перезаряд и перегрев аккумулятора.

1 080 ₽
Fujimi FJ-UNC-LPE6 зарядное устройство USB + адаптер питания
Fujimi FJ-UNC-LPE6 зарядное устройство USB + адаптер питания
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Fujimi FJ-UNC-LPE6 – совместимо с большинством типов литий-ионных аккумуляторных батарей универсальное зарядное устройство с USB-адаптером 220 В. На дисплее отображается индикация заряда, а встроенная защитная система, предотвратит перезаряд и перегрев аккумулятора.

1 080 ₽
Panasonic Basic (BQ-CC61USB) зарядное устройство для аккумуляторов АА/ААА
Panasonic Basic (BQ-CC61USB) зарядное устройство для аккумуляторов АА/ААА
Москва: в наличии 1-3 шт

Зарядное устройство Panasonic Basic (BQ-CC61USB) для аккумуляторов АА/ААА.

Данное зарядное устройство способно заряжать аккумуляторы формата АА (пальчиковые) и ААА (минипальчиковые). Одновременно можно заряжать два или четыре аккумулятора. 


4 200 ₽
Fujimi FJ-UNC-ENEL15 зарядное устройство USB + адаптер питания
Fujimi FJ-UNC-ENEL15 зарядное устройство USB + адаптер питания
Москва: в наличии 1-3 шт

Зарядное устройство USB с адаптером питания Fujimi FJ-UNC-ENEL15.

Зарядное устройство c ЖК дисплеем, подсветкой, системой защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора. Устройство комплектуется универсальным адаптером питания USB от 220В. Модель совместима с аккумулятором Nikon EN-EL15 и большинством типов подобных литий-ионных аккумуляторных батарей.

1 080 ₽
Fotokvant NP-F-CH1 зарядное устройство для аккумуляторов серии NP-F
Fotokvant NP-F-CH1 зарядное устройство для аккумуляторов серии NP-F
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
Зарядное устройство Fotokvant NP-F-CH1 для аккумуляторов серии NP.

Сетевое зарядное устройство для Li-ion аккумуляторов, позволяющее заряжать аккумулятор быстро и безопасно. Совместимо с NP-F550/F570, F750/F770, F960/F970 и другие, например, аккумуляторы Fotokvant NP-F750/F770. Можно заряжать как оригинальные батареи, так и их аналоги. Выходное напряжение и ток - 4.2/8.4 V, 600 mA. Входное напряжение АС 100v-240v 50/60 Hz Max 150 mA.



-5 %530 ₽
500 ₽
Godox C26 зарядное устройство для аккумуляторов WB26
Godox C26 зарядное устройство для аккумуляторов WB26
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
Зарядное устройство Godox C26 для аккумуляторов WB26.

Зарядное устройство с четырехсекционной (20, 50, 80, 100 %) светодиодной индикацией для аккумуляторов WB26. Размер - 125х65х35 мм. Вес - 290 г.

-20 %5 590 ₽
4 470 ₽
Godox C400P зарядное устройство для аккумуляторов WB400P
Godox C400P зарядное устройство для аккумуляторов WB400P
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт
Зарядное устройство Godox C400P для аккумуляторов WB400P.

Устройство работает от сети переменного тока с напряжением от 100 до 240 В и полностью заряжает литий-ионный аккумулятор WB400P в течение двух часов. На верхней панели находятся светодиодные индикаторы (20, 50, 80, 100%), которые информируют об уровне зарядки аккумулятора. 

-20 %5 590 ₽
4 470 ₽
Fujimi FJ-UNC-BD1 зарядное устройство с USB-адаптером 5 Вт
Fujimi FJ-UNC-BD1 зарядное устройство с USB-адаптером 5 Вт
Москва: в наличии 1-3 шт

Зарядное устройство Fujimi FJ-UNC-BD1 с USB-адаптером 5 Вт.

Зарядное состоящее из сетевого адаптера с USB выходом, кабеля и адаптера для батареи. ЖК-дисплей с подсветкой отображает ход заряда батареи, имеется встроенная система защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора. Совместимые аккумуляторы SONY NP-FD1/BD1, NP-FT1/FR1 и их аналоги.

940 ₽
Fujimi FJ-UNC-BG1 зарядное устройство с USB-адаптером 5 Вт
Fujimi FJ-UNC-BG1 зарядное устройство с USB-адаптером 5 Вт
Москва: в наличии 1-3 шт

Зарядное устройство Fujimi FJ-UNC-BG1 с USB-адаптером 5 Вт.

Зарядное состоящее из сетевого адаптера с USB выходом, кабеля и адаптера для батареи. ЖК-дисплей с подсветкой отображает ход заряда батареи, имеется встроенная система защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора. Совместимые аккумуляторы SONY NP-FG1/BG1 и их аналоги.

1 080 ₽
Fujimi FJ-UNC-FZ100 зарядное устройство для A7 lll, A7R lll, A9 с USB-адаптером 5 Вт
Fujimi FJ-UNC-FZ100 зарядное устройство для A7 lll, A7R lll, A9 с USB-адаптером 5 Вт
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Зарядное устройство Fujimi FJ-UNC-FZ100 для A7 lll, A7R lll, A9 с USB-адаптером 5 Вт.

Зарядное состоящее из сетевого адаптера с USB выходом, кабеля и адаптера для батареи. ЖК-дисплей с подсветкой отображает ход заряда батареи, имеется встроенная система защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора. Совместимые аккумуляторы SONY NP-FZ100 и его аналоги.

1 080 ₽
