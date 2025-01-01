Зарядные устройства

Москва
Зарядное устройство Fotokvant BP-2CH для аккумуляторов с V-mount.
Зарядное устройство для аккумуляторов V-mount, имеющих разъем D-tap. Двухканальная модель может одновременно заряжать 2 аккумулятора.
Зарядное устройство Yongnuo YN750C для зарядки двух аккумуляторов типа Sony NP-F.
Характерная особенность YongNuo YN750C – наличие двух отверстий, способствующих одновременной зарядке нескольких устройств. Корпус располагает специальным индикатором, с помощью которого вы сможете отслеживать происходящие процессы. Может заряжать аккумуляторы типов NP-F570, NP-F770, NP-F970.
Fujimi FJ-UNC-FM500 – совместимо с большинством типов литий-ионных аккумуляторных батарей универсальное зарядное устройство с USB-адаптером 220 В. На дисплее отображается индикация заряда, а встроенная защитная система, предотвратит перезаряд и перегрев аккумулятора.
Fujimi FJ-UNC-BLN1 – совместимо с большинством типов литий-ионных аккумуляторных батарей универсальное зарядное устройство с USB-адаптером 220 В. На дисплее отображается индикация заряда, а встроенная защитная система, предотвратит перезаряд и перегрев аккумулятора.
Fujimi FJ-UNC-BN1 – совместимо с большинством типов литий-ионных аккумуляторных батарей универсальное зарядное устройство с USB-адаптером 220 В. На дисплее отображается индикация заряда, а встроенная защитная система, предотвратит перезаряд и перегрев аккумулятора.
Fujimi FJ-UNC-FH50 – совместимо с большинством типов литий-ионных аккумуляторных батарей универсальное зарядное устройство с USB-адаптером 220 В. На дисплее отображается индикация заряда, а встроенная защитная система, предотвратит перезаряд и перегрев аккумулятора.
Fujimi FJ-UNC-FV70 – совместимо с большинством типов литий-ионных аккумуляторных батарей универсальное зарядное устройство с USB-адаптером 220 В. На дисплее отображается индикация заряда, а встроенная защитная система, предотвратит перезаряд и перегрев аккумулятора.
Fujimi FJ-UNC-FW50 – совместимо с большинством типов литий-ионных аккумуляторных батарей универсальное зарядное устройство с USB-адаптером 220 В. На дисплее отображается индикация заряда, а встроенная защитная система, предотвратит перезаряд и перегрев аккумулятора.
Fujimi FJ-UNC-LPE5 – совместимо с большинством типов литий-ионных аккумуляторных батарей универсальное зарядное устройство с USB-адаптером 220 В. На дисплее отображается индикация заряда, а встроенная защитная система, предотвратит перезаряд и перегрев аккумулятора.
Fujimi FJ-UNC-LPE6 – совместимо с большинством типов литий-ионных аккумуляторных батарей универсальное зарядное устройство с USB-адаптером 220 В. На дисплее отображается индикация заряда, а встроенная защитная система, предотвратит перезаряд и перегрев аккумулятора.
Зарядное устройство Panasonic Basic (BQ-CC61USB) для аккумуляторов АА/ААА.
Данное зарядное устройство способно заряжать аккумуляторы формата АА (пальчиковые) и ААА (минипальчиковые). Одновременно можно заряжать два или четыре аккумулятора.
Зарядное устройство USB с адаптером питания Fujimi FJ-UNC-ENEL15.
Зарядное устройство c ЖК дисплеем, подсветкой, системой защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора. Устройство комплектуется универсальным адаптером питания USB от 220В. Модель совместима с аккумулятором Nikon EN-EL15 и большинством типов подобных литий-ионных аккумуляторных батарей.
Зарядное устройство Fotokvant NP-F-CH1 для аккумуляторов серии NP.
Сетевое зарядное устройство для Li-ion аккумуляторов, позволяющее заряжать аккумулятор быстро и безопасно. Совместимо с NP-F550/F570, F750/F770, F960/F970 и другие, например, аккумуляторы Fotokvant NP-F750/F770. Можно заряжать как оригинальные батареи, так и их аналоги. Выходное напряжение и ток - 4.2/8.4 V, 600 mA. Входное напряжение АС 100v-240v 50/60 Hz Max 150 mA.
Зарядное устройство Godox C26 для аккумуляторов WB26.
Зарядное устройство с четырехсекционной (20, 50, 80, 100 %) светодиодной индикацией для аккумуляторов WB26. Размер - 125х65х35 мм. Вес - 290 г.
Зарядное устройство Godox C400P для аккумуляторов WB400P.
Устройство работает от сети переменного тока с напряжением от 100 до 240 В и полностью заряжает литий-ионный аккумулятор WB400P в течение двух часов. На верхней панели находятся светодиодные индикаторы (20, 50, 80, 100%), которые информируют об уровне зарядки аккумулятора.
Зарядное устройство Fujimi FJ-UNC-BD1 с USB-адаптером 5 Вт.
Зарядное состоящее из сетевого адаптера с USB выходом, кабеля и адаптера для батареи. ЖК-дисплей с подсветкой отображает ход заряда батареи, имеется встроенная система защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора. Совместимые аккумуляторы SONY NP-FD1/BD1, NP-FT1/FR1 и их аналоги.
Зарядное устройство Fujimi FJ-UNC-BG1 с USB-адаптером 5 Вт.
Зарядное состоящее из сетевого адаптера с USB выходом, кабеля и адаптера для батареи. ЖК-дисплей с подсветкой отображает ход заряда батареи, имеется встроенная система защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора. Совместимые аккумуляторы SONY NP-FG1/BG1 и их аналоги.
Зарядное устройство Fujimi FJ-UNC-FZ100 для A7 lll, A7R lll, A9 с USB-адаптером 5 Вт.
Зарядное состоящее из сетевого адаптера с USB выходом, кабеля и адаптера для батареи. ЖК-дисплей с подсветкой отображает ход заряда батареи, имеется встроенная система защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора. Совместимые аккумуляторы SONY NP-FZ100 и его аналоги.
