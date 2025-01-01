Сферические рефлекторы и china ball

Москва
Шарообразный софтбокс Grifon SP-SB 45, диаметр - 45 см.
Быстрораскладной софтбокс шарообразной формы, имеет уникальную конструкцию, благодаря которой пользователь может получить источник ровного света по всей поверхности осветителя. Диаметр - 45 см.
Сферический рассеиватель Fotokvant RSF-40BW с байонетом Bowens.
Сферический рассеиватель из белого матового стекла, предназначен для вспышек c байонетом Bowens. Диаметр сферы - 40 см. Вес - 2,05 кг.
Сферический рассеиватель Fotokvant RSF-50BW с байонетом Bowens.
Сферический рассеиватель из белого матового стекла, предназначен для вспышек c байонетом Bowens. Диаметр сферы - 50 см. Вес - 3,25 кг.
Софтбокс сферический Godox CS65D диаметром 65 см, предназначен для создания мягкого и равномерного света, который распространяется во всех направлениях, как в небольшом пространстве, так и в большой студии. Благодаря углу рассеяния луча 270 этот софтбокс идеально подходит для видеопроизводства, съемки потоковой трансляции в реальном времени и создания фильмов. Благодаря простой и прочной конструкции этим софтбоксом очень легко пользоваться. Его можно разобрать или собрать всего за несколько секунд, что обеспечивает высокую мобильность использования. Оснащенный креплением Bowens, софтбокс полностью совместим с любой вспышкой или источником постоянного света с байонетом Bowens.
Phottix 83722 G-Capsule Softbox 33" октобокс 85 см
Панорамный софтбокс диаметром 85 см сочетает в себе софтбокс и съемный зонт, позволяющий использовать насадки в различных вариациях - как традиционный софтбокс (с сотами или без), портретную тарелку, как светильник мягкого света со рассеянным освещением, как зонт. Встроенный магнитный держатель гелевого фильтра с комплектом гелевых фильтров основных четырех цветов. Кнопка разблокировки одним нажатием для легкого извлечения.
Оснащен байонетом Bowens.
Шарообразный софтбокс Grifon SP-SB 65, диаметр - 65 см.
Быстрораскладной софтбокс шарообразной формы, имеет уникальную конструкцию, благодаря которой пользователь может получить источник ровного света по всей поверхности осветителя. Диаметр - 65 см.
Шарообразный софтбокс Grifon SP-SB 85, диаметр - 85 см.
Быстрораскладной софтбокс шарообразной формы, имеет уникальную конструкцию, благодаря которой пользователь может получить источник ровного света по всей поверхности осветителя. Байонет - Bowens. Диаметр - 85 см.
Софтбокс Aputure Lantern 26.
Быстрораскладной софтбокс шарообразной формы, имеет уникальную конструкцию, благодаря которой пользователь может получить источник ровного света по всей поверхности осветителя. Диаметр - 65 см. Вес - 0,9 кг.
Софтбокс Aputure Lantern 90.
Быстрораскладной софтбокс шарообразной формы, имеет уникальную конструкцию, благодаря которой пользователь может получить источник ровного света по всей поверхности осветителя. Диаметр - 90 см. Вес - 2,5 кг.
Софтбокс сферический Godox CS85D имеет диаметр 85 см, предназначен для создания мягкого и равномерного света, Угол рассеяния луча - 270°. Софтбокс идеально подходит для видеосъемки.
Софтбокс имеет крепление Bowens. Быстро собирается и легок в использовании с любыми вспышками или источниками постоянного света с байонетом Bowens.
Быстроскладной сферический октобокс диаметром 50 см и глубиной 33,5 см. Байонет Bowens. Угол освещения 270 градусов. Дает мягкий, равномерный свет во всех направлениях, что делает его универсальным как для помещений с ограниченным пространством, так и для открытых площадок.
