Сферические рефлекторы и china ball

Сферические рефлекторы (рассеиватели) широко используются в фотостудиях для создания заполняющего освещения. С ними свет, отражающийся от потолка и стен, становится мягким, равномерным. При установке на вспышку такая насадка рассеивает луч, помогает уменьшить нежелательные тени за объектом съемки и подчеркнуть его.

Купол сферических рассеивателей изготавливается из полупрозрачного белого материала. Проходя через рефлектор, свет изменяет направление и резкость, позволяя создавать заполняющее освещение, отлично подходящее для интерьерной, портретной, креативной съемки. Сферические насадки «выручают» фотографа, если нужно работать в помещении с потолком черного, желтого или другого нетипового цвета. Рефлекторы используют и в художественной съемке — если у студийного света резкий перепад от темного к яркому.

