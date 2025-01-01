Фильтр

Статьи

Сферические рефлекторы и china ball

Сферические рефлекторы (рассеиватели) широко используются в фотостудиях для создания заполняющего освещения. С ними свет, отражающийся от потолка и стен, становится мягким, равномерным. При установке на вспышку такая насадка рассеивает луч, помогает уменьшить нежелательные тени за объектом съемки и подчеркнуть его.

Купол сферических рассеивателей изготавливается из полупрозрачного белого материала. Проходя через рефлектор, свет изменяет направление и резкость, позволяя создавать заполняющее освещение, отлично подходящее для интерьерной, портретной, креативной съемки. Сферические насадки «выручают» фотографа, если нужно работать в помещении с потолком черного, желтого или другого нетипового цвета. Рефлекторы используют и в художественной съемке — если у студийного света резкий перепад от темного к яркому.

В интернет-магазине Фотогора вы найдете сферические рассеиватели и другие светомодифицирующие насадки от Falcon Eyes и других известных производителей

Наши эксперты подберут модель для вспышки с требуемым посадочным диаметром и посоветуют рефлектор для интерьерной съемки, портретирования в студии и других целей.

Все рассеиватели из каталога Фотогора:

  • точно соответствуют заявленному диаметру сферы рефлектора и прочим характеристикам;
  • имеют современную конструкцию, которая упрощает установку насадки на вспышку и работу с оборудованием;
  • изготавливаются из надежных материалов — матового оргстекла, алюминия и т.д.

Чтобы получить консультацию по товарам Фотогора, позвоните нам или напишите в онлайн-чат. Мы поможем подобрать лучший для вас способ оплаты и доставки заказа, транспортную компанию для отправки покупки в ваш регион РФ. Для оптовых партий в нашем интернет-магазине предусмотрены гибкие скидки.

Grifon SP-SB 45 шар - софтбокс диаметр 45см
Арт. DAN-5629
Grifon SP-SB 45 шар - софтбокс диаметр 45см
Шарообразный софтбокс Grifon SP-SB 45, диаметр - 45 см.

Быстрораскладной софтбокс шарообразной формы, имеет уникальную конструкцию, благодаря которой пользователь может получить источник ровного света по всей поверхности осветителя. Диаметр - 45 см.

5 520 ₽
Fotokvant RSF-40BW сферический рассеиватель с байонетом Bowens
Арт. DAN-6659
Fotokvant RSF-40BW сферический рассеиватель с байонетом Bowens
Сферический рассеиватель Fotokvant RSF-40BW с байонетом Bowens.

Сферический рассеиватель из белого матового стекла, предназначен для вспышек c байонетом Bowens. Диаметр сферы - 40 см. Вес - 2,05 кг.

4 320 ₽
Fotokvant RSF-50BW сферический рассеиватель с байонетом Bowens
Арт. DAN-6660
Fotokvant RSF-50BW сферический рассеиватель с байонетом Bowens
Сферический рассеиватель Fotokvant RSF-50BW с байонетом Bowens.

Сферический рассеиватель из белого матового стекла, предназначен для вспышек c байонетом Bowens. Диаметр сферы - 50 см. Вес - 3,25 кг.

5 020 ₽
-20 %
Godox CS65D софтбокс сферический
Арт. DAN-9247
Godox CS65D софтбокс сферический
Софтбокс сферический Godox CS65D диаметром 65 см, предназначен для создания мягкого и равномерного света, который распространяется во всех направлениях, как в небольшом пространстве, так и в большой студии. Благодаря углу рассеяния луча 270 этот софтбокс идеально подходит для видеопроизводства, съемки потоковой трансляции в реальном времени и создания фильмов. Благодаря простой и прочной конструкции этим софтбоксом очень легко пользоваться. Его можно разобрать или собрать всего за несколько секунд, что обеспечивает высокую мобильность использования. Оснащенный креплением Bowens, софтбокс полностью совместим с любой вспышкой или источником постоянного света с байонетом Bowens.

-20 %8 890 ₽
7 110 ₽
Phottix 83722 G-Capsule Softbox 33&quot; многофунциольный октобокс 85 см
Арт. OLE-1782
Phottix 83722 G-Capsule Softbox 33" многофунциольный октобокс 85 см
Phottix 83722 G-Capsule Softbox 33" октобокс 85 см

Панорамный софтбокс диаметром 85 см сочетает в себе софтбокс и съемный зонт, позволяющий использовать насадки в различных вариациях - как традиционный софтбокс (с сотами или без), портретную тарелку, как светильник мягкого света со рассеянным освещением, как зонт. Встроенный магнитный держатель гелевого фильтра с комплектом гелевых фильтров основных четырех цветов. Кнопка разблокировки одним нажатием для легкого извлечения.
Оснащен байонетом Bowens.

18 590 ₽
Grifon SP-SB 65 шар - софтбокс диаметр 65см
Арт. DAN-5630
Grifon SP-SB 65 шар - софтбокс диаметр 65см
Шарообразный софтбокс Grifon SP-SB 65, диаметр - 65 см.

Быстрораскладной софтбокс шарообразной формы, имеет уникальную конструкцию, благодаря которой пользователь может получить источник ровного света по всей поверхности осветителя. Диаметр - 65 см.

6 210 ₽
Grifon SP-SB 85 шар - софтбокс диаметр 85см
Арт. DAN-5631
Grifon SP-SB 85 шар - софтбокс диаметр 85см
Шарообразный софтбокс Grifon SP-SB 85, диаметр - 85 см.

Быстрораскладной софтбокс шарообразной формы, имеет уникальную конструкцию, благодаря которой пользователь может получить источник ровного света по всей поверхности осветителя. Байонет - Bowens. Диаметр - 85 см.

6 900 ₽
Aputure Lantern 26 софтбокс
Арт. DAN-6892
Aputure Lantern 26 софтбокс
Софтбокс Aputure Lantern 26.

Быстрораскладной софтбокс шарообразной формы, имеет уникальную конструкцию, благодаря которой пользователь может получить источник ровного света по всей поверхности осветителя. Диаметр - 65 см. Вес - 0,9 кг.


9 610 ₽
Aputure Lantern 90 софтбокс
Арт. DAN-6912
Aputure Lantern 90 софтбокс
Софтбокс Aputure Lantern 90.

Быстрораскладной софтбокс шарообразной формы, имеет уникальную конструкцию, благодаря которой пользователь может получить источник ровного света по всей поверхности осветителя. Диаметр - 90 см. Вес - 2,5 кг.



15 010 ₽
-20 %
Godox CS85D сферический софтбокс
Арт. DAN-8668
Godox CS85D сферический софтбокс
Софтбокс сферический Godox CS85D имеет диаметр 85 см, предназначен для создания мягкого и равномерного света, Угол рассеяния луча - 270°. Софтбокс идеально подходит для видеосъемки.
Софтбокс имеет крепление Bowens. Быстро собирается и легок в использовании с любыми вспышками или источниками постоянного света с байонетом Bowens.

-20 %8 090 ₽
6 470 ₽
-20 %
Godox CS-50T софтбокс сферический складной
Арт. OLE-3245
Godox CS-50T софтбокс сферический складной
Быстроскладной сферический октобокс диаметром 50 см и глубиной 33,5 см. Байонет Bowens. Угол освещения 270 градусов. Дает мягкий, равномерный свет во всех направлениях, что делает его универсальным как для помещений с ограниченным пространством, так и для открытых площадок.

-20 %7 190 ₽
5 750 ₽
