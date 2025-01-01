Аксессуары для штативов

Москва
Fotokvant FLH-09 – винт-адаптер мама–мама имеет резьбу 3/8 и 1/4 дюйма.
Длина – 17 мм. Диаметр – 20 мм. Изготовлен из металла, имеет рифленую поверхность. Предназначен для установки оборудования на штатив.
Fotokvant FLH-01 – универсальный адаптер. Винт 1/4"–винт 3/8"; гайка 3/8"–гайка 1/4". Конструкция не увеличивает расстояния между соединяемыми устройствами. Комплектация – 1 шт.
Двусторонняя горизонтальная колонна QZSD Q63 для штатива.
Алюминиевая колонна для установки оборудования в горизонтальной плоскости. Длина - 61 см. Крепежные винты - 3/8". Максимальная нагрузка - 5 кг. Диаметр - 2,8 см. Вес - 0.6 кг.
Fotokvant FLH-30 – новый универсальный пузырьковый уровень для горячего башмака камеры. Является многофункциональным аксессуаром, служит заглушкой для горячего башмака. Помогает защитить от пыли, грязи, влаги и повреждений контакты башмака. Также с помощью уровня фотограф сможет получить более высокую степень точности захвата изображения.
Тренога QZSD Q166E для монопода с винтом 3/8 дюйма.
База для моноподов, имеющих крепление 3/8". Тренога (база) изготовлена из алюминиевого сплава. Максимальная нагрузка - 5 кг. Высота - 8 см. В сложенном состоянии - 14,5 см.
Cullmann POD STRAP 600 black – специально разработанный ремень для комфортной и надежной переноски штатива. Изготовлен из особого материала и имеет эргономичную изогнутую форму. Данную модель ремня можно использовать также для камер и сумок. Длина ремешка, см – от 53 до 72; размер широкой (плечевой) части, мм – 370х65х17. Вес, г – 147.
Cullmann CONCEPT ONE OXC301 – ручка для гибридных голов серии CONCEPT, преобразовывает голову в гибридную систему. Подходит для всех шаровых голов CONCEPT ONE (OH2,5 / 4,5 / 6,5).
Manfrotto 244RC – кронштейн из трех шарниров с большой фиксирующей ручкой. Обеспечивает вращение на 360 градусов. Рекомендуется использовать для установки фото- и видеокамеры весом до 3 кг. Комплектуется быстросъемной площадкой с двойным фиксатором и креплением для камеры 1/4 дюйма. Крепление – кронштейн 5/8 дюйма.
Manfrotto 396B-2 – двойной шарнирный кронштейн с держателем для камеры. Обеспечивает плавное и уравновешенное вращение на 360 градусов, благодаря скользящей системе регулировки. Максимальная нагрузка – 5 кг, максимальная длина – 625 мм.
Manfrotto ADAPTER SMALL 1/4" TO 3/8" - Переходник-адаптер малый с 1/4 на 3/8 дюйма (088LBP).
Manfrotto 102 – ремень для переноски штатива. Изготовлен из прорезиненной ткани. Подпружиненный карабин легко крепится к стальному кольцу на плече штатива, а замкнутая петля захлестывает ноги штатива и затягивается, надежно их удерживая. Оснащается адаптером, обеспечивающим совместимость со всеми штативами Manfrotto.
Fotokvant FLH-16 – резьбовой адаптер черного цвета для установки камеры или аксессуаров на штатив.
Имеет стандартный винт 1/4 дюйма и отверстие 3/8 дюйма. Оснащен нескользящей резиновой прокладкой. Внешний диаметр, см ~2,8 см. Высота, см – 1,5.
Fotokvant 350ES – уровень двухосевой под стандартный башмак. Используется при съемках на штативах без уровней. С его помощью осуществляется контроль положения камеры относительно линии горизонта при фотосъемке. Изготовлен из прозрачного акрилового стекла.
Fotokvant FLH-08 – адаптер-переходник с 1/4" на 3/8".
Изготовлен из металла. Подходит ко всем аксессуарам с резьбовым отверстием 1/4" и 3/8". Предназначен для работы со штативами.
Fotokvant FLH-15 – стальной винт-адаптер для штатива с 1/4" (папа) на 3/8" (мама). Изготовлен из металла. Подходит ко всем аксессуарам с резьбами 1/4" и 3/8". Комплект поставки – 1 шт.
Винт-адаптер 1/4 и 1/4 дюйма Fotokvant FLH-36 для штатива.
Винт-адаптер "мама-мама" предназначен для установки фото- видео оборудования на штатив. Длина - 17 мм. Диаметр - 20 мм. Изготовлен из металла.
Fotokvant NVF-8921 – алюминиевый винт М6 с подпружиненным барашком.
Винт изготовлен из нержавеющего металла, барашек - алюминиевый сплав. Может применяться для зажима штативных головок, площадок, стоек и мн.др. Цвет – красный.
Fotokvant SM-CL2 – держатель для телефона черный.
Имеет два резьбовых крепления, расположенных у основания держателя и на задней части. Смартфон или другое устройство подобного вида можно закрепить с помощью двух мягких подушечек. Держатель совместим с любым смартфоном размером от 5,5 до 8,5 см. Размер – 73х35,5х25 мм. Вес – 30 гр.
