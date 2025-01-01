Фильтр

Аксессуары для штативов

Аксессуары для штативов

Аксессуары для штативов и моноподов – необходимая вещь в арсенале современного фотографа. Ведь нельзя обойтись без дополнительных приспособлений или качественных запчастей, чтобы обеспечить себе удобную, а главное надежную работу.

Скорость и комфорт в работе

зачастую зависит от небольших, но очень важных мелочей. Убедиться в том, насколько удобнее работать, например, с упором для монопода, или иметь под рукой запасную быстросъемную площадку можно не только на практике, но и посетив специализированный магазин фотооборудования.

У нас вы можете ознакомиться с широким ассортиментом аксессуаров для штативов и моноподов

получить бесплатную консультацию специалистов. Мы поможем вам подобрать совместимые с вашей техникой аксессуары и они прослужат вам долгие годы, значительно облегчая работу, что немаловажно в динамичном современном профессиональном мире фотографии.

Fotokvant FLH-09-ALB винт-адаптер алюминиевый мама-мама 3/8 - 1/4 дюйма для штатива черный
Fotokvant FLH-09-ALB винт-адаптер алюминиевый мама-мама 3/8 - 1/4 дюйма для штатива черный
Fotokvant FLH-09-ALB винт-адаптер алюминиевый мама-мама 3/8 - 1/4 дюйма для штатива черный
Fotokvant FLH-09-ALB винт-адаптер алюминиевый мама-мама 3/8 - 1/4 дюйма для штатива черный
Москва: более 10 шт Центральный склад: более 10 шт
Fotokvant FLH-09 – винт-адаптер мама–мама имеет резьбу 3/8 и 1/4 дюйма.

Длина – 17 мм. Диаметр – 20 мм. Изготовлен из металла, имеет рифленую поверхность. Предназначен для установки оборудования на штатив.

300 ₽
Fotokvant FLH-01-AL универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма алюминиевый
Fotokvant FLH-01-AL универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма алюминиевый
Fotokvant FLH-01-AL универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма алюминиевый
Fotokvant FLH-01-AL универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма алюминиевый
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant FLH-01 – универсальный адаптер. Винт 1/4"–винт 3/8"; гайка 3/8"–гайка 1/4". Конструкция не увеличивает расстояния между соединяемыми устройствами. Комплектация – 1 шт.

60 ₽
QZSD Q63 горизонтальная колонна с регулировкой уровня для штатива
QZSD Q63 горизонтальная колонна с регулировкой уровня для штатива
QZSD Q63 горизонтальная колонна с регулировкой уровня для штатива
QZSD Q63 горизонтальная колонна с регулировкой уровня для штатива
Москва: в наличии 4-10 шт Центральный склад: более 10 шт

Двусторонняя горизонтальная колонна QZSD Q63 для штатива.

Алюминиевая колонна для установки оборудования в горизонтальной плоскости. Длина - 61 см. Крепежные винты - 3/8". Максимальная нагрузка - 5 кг. Диаметр - 2,8 см. Вес - 0.6 кг.

2 920 ₽
Fotokvant FLH-30 пузырьковый уровень для горячего башмака камеры
Fotokvant FLH-30 пузырьковый уровень для горячего башмака камеры
Fotokvant FLH-30 пузырьковый уровень для горячего башмака камеры
Fotokvant FLH-30 пузырьковый уровень для горячего башмака камеры
Москва: более 10 шт

Fotokvant FLH-30 – новый универсальный пузырьковый уровень для горячего башмака камеры. Является многофункциональным аксессуаром, служит заглушкой для горячего башмака. Помогает защитить от пыли, грязи, влаги и повреждений контакты башмака. Также с помощью уровня фотограф сможет получить более высокую степень точности захвата изображения.

160 ₽
QZSD Q166E тренога для монопода с винтом 3/8 дюйма.
QZSD Q166E тренога для монопода с винтом 3/8 дюйма.
QZSD Q166E тренога для монопода с винтом 3/8 дюйма.
QZSD Q166E тренога для монопода с винтом 3/8 дюйма.
Москва: в наличии 1-3 шт Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Тренога QZSD Q166E для монопода с винтом 3/8 дюйма.

База для моноподов, имеющих крепление 3/8". Тренога (база) изготовлена из алюминиевого сплава. Максимальная нагрузка - 5 кг. Высота - 8 см. В сложенном состоянии - 14,5 см.

1 080 ₽
Cullmann POD STRAP 600 black ремень для штатива
Cullmann POD STRAP 600 black ремень для штатива
Москва: в наличии 1-3 шт

Cullmann POD STRAP 600 black – специально разработанный ремень для комфортной и надежной переноски штатива. Изготовлен из особого материала и имеет эргономичную изогнутую форму. Данную модель ремня можно использовать также для камер и сумок. Длина ремешка, см – от 53 до 72; размер широкой (плечевой) части, мм – 370х65х17. Вес, г – 147.

1 640 ₽
Cullmann CONCEPT ONE OXC301 ручка для гибридных голов серии CONCEPT
Cullmann CONCEPT ONE OXC301 ручка для гибридных голов серии CONCEPT
Москва: в наличии 1-3 шт Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Cullmann CONCEPT ONE OXC301 – ручка для гибридных голов серии CONCEPT, преобразовывает голову в гибридную систему. Подходит для всех шаровых голов CONCEPT ONE (OH2,5 / 4,5 / 6,5).

2 360 ₽
Manfrotto 244RC шарнирный кронштейн с быстросъемной площадкой
Manfrotto 244RC шарнирный кронштейн с быстросъемной площадкой
Москва: в наличии 1-3 шт Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 244RC – кронштейн из трех шарниров с большой фиксирующей ручкой. Обеспечивает вращение на 360 градусов. Рекомендуется использовать для установки фото- и видеокамеры весом до 3 кг. Комплектуется быстросъемной площадкой с двойным фиксатором и креплением для камеры 1/4 дюйма. Крепление – кронштейн 5/8 дюйма.

44 190 ₽
Manfrotto 396B-2 двойной шарнирный кронштейн с площадкой
Manfrotto 396B-2 двойной шарнирный кронштейн с площадкой
Москва: в наличии 1-3 шт Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 396B-2 – двойной шарнирный кронштейн с держателем для камеры. Обеспечивает плавное и уравновешенное вращение на 360 градусов, благодаря скользящей системе регулировки. Максимальная нагрузка – 5 кг, максимальная длина – 625 мм.

25 890 ₽
Manfrotto 088LBP ADAPTER SMALL 1/4" TO 3/8" адаптер резьбовой
Manfrotto 088LBP ADAPTER SMALL 1/4&quot; TO 3/8&quot; адаптер резьбовой
Manfrotto 088LBP ADAPTER SMALL 1/4" TO 3/8" адаптер резьбовой
Москва: в наличии 1-3 шт Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto ADAPTER SMALL 1/4" TO 3/8" - Переходник-адаптер малый с 1/4 на 3/8 дюйма (088LBP).

2 590 ₽
Manfrotto 102 ремень для штатива
Manfrotto 102 ремень для штатива
Москва: в наличии 1-3 шт Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 102 – ремень для переноски штатива. Изготовлен из прорезиненной ткани. Подпружиненный карабин легко крепится к стальному кольцу на плече штатива, а замкнутая петля захлестывает ноги штатива и затягивается, надежно их удерживая. Оснащается адаптером, обеспечивающим совместимость со всеми штативами Manfrotto. 

6 390 ₽
Fotokvant FLH-16 металлический адаптер-переходник 3/8 на 1/4 дюйма
Fotokvant FLH-16 металлический адаптер-переходник 3/8 на 1/4 дюйма
Fotokvant FLH-16 металлический адаптер-переходник 3/8 на 1/4 дюйма
Fotokvant FLH-16 металлический адаптер-переходник 3/8 на 1/4 дюйма
Москва: в наличии 4-10 шт Центральный склад: более 10 шт

Fotokvant FLH-16 – резьбовой адаптер черного цвета для установки камеры или аксессуаров на штатив.

Имеет стандартный винт 1/4 дюйма и отверстие 3/8 дюйма. Оснащен нескользящей резиновой прокладкой. Внешний диаметр, см ~2,8 см. Высота, см – 1,5.

740 ₽
Fotokvant UR-350ES уровень двухосевой стандартный
Fotokvant UR-350ES уровень двухосевой стандартный
Москва: более 10 шт

Fotokvant 350ES – уровень двухосевой под стандартный башмак. Используется при съемках на штативах без уровней. С его помощью осуществляется контроль положения камеры относительно линии горизонта при фотосъемке. Изготовлен из прозрачного акрилового стекла.

150 ₽
Fotokvant FLH-08 винт-переходник 1/4 дюйма и 3/8 дюйма для штатива
Fotokvant FLH-08 винт-переходник 1/4 дюйма и 3/8 дюйма для штатива
Fotokvant FLH-08 винт-переходник 1/4 дюйма и 3/8 дюйма для штатива
Fotokvant FLH-08 винт-переходник 1/4 дюйма и 3/8 дюйма для штатива
Москва: более 10 шт

Fotokvant FLH-08 – адаптер-переходник с 1/4" на 3/8".

Изготовлен из металла. Подходит ко всем аксессуарам с резьбовым отверстием 1/4" и 3/8". Предназначен для работы со штативами.

340 ₽
Fotokvant FLH-15 стальной адаптер-переходник 3/8 на 1/4 дюйма
Fotokvant FLH-15 стальной адаптер-переходник 3/8 на 1/4 дюйма
Fotokvant FLH-15 стальной адаптер-переходник 3/8 на 1/4 дюйма
Fotokvant FLH-15 стальной адаптер-переходник 3/8 на 1/4 дюйма
Москва: более 10 шт

Fotokvant FLH-15 – стальной винт-адаптер для штатива с 1/4" (папа) на 3/8" (мама). Изготовлен из металла. Подходит ко всем аксессуарам с резьбами 1/4" и 3/8". Комплект поставки – 1 шт.

1 050 ₽
Fotokvant FLH-36 винт-адаптер для штатива 1/4 и 1/4 дюйма мама-мама
Fotokvant FLH-36 винт-адаптер для штатива 1/4 и 1/4 дюйма мама-мама
Fotokvant FLH-36 винт-адаптер для штатива 1/4 и 1/4 дюйма мама-мама
Fotokvant FLH-36 винт-адаптер для штатива 1/4 и 1/4 дюйма мама-мама
Москва: в наличии 4-10 шт Центральный склад: более 10 шт

Винт-адаптер 1/4 и 1/4 дюйма Fotokvant FLH-36 для штатива.

Винт-адаптер "мама-мама" предназначен для установки фото- видео оборудования на штатив. Длина - 17 мм. Диаметр - 20 мм. Изготовлен из металла. 

270 ₽
Fotokvant NVF-8921 алюминиевый винт М6 с подпружиненным барашком красный
Fotokvant NVF-8921 алюминиевый винт М6 с подпружиненным барашком красный
Fotokvant NVF-8921 алюминиевый винт М6 с подпружиненным барашком красный
Fotokvant NVF-8921 алюминиевый винт М6 с подпружиненным барашком красный
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant NVF-8921 – алюминиевый винт М6 с подпружиненным барашком.

Винт изготовлен из нержавеющего металла, барашек - алюминиевый сплав. Может применяться для зажима штативных головок, площадок, стоек и мн.др. Цвет – красный.

500 ₽
Fotokvant SM-CL2 держатель для телефона черный
Fotokvant SM-CL2 держатель для телефона черный
Fotokvant SM-CL2 держатель для телефона черный
Fotokvant SM-CL2 держатель для телефона черный
Москва: более 10 шт Центральный склад: более 10 шт
Fotokvant SM-CL2 – держатель для телефона черный.

Имеет два резьбовых крепления, расположенных у основания держателя и на задней части. Смартфон или другое устройство подобного вида можно закрепить с помощью двух мягких подушечек. Держатель совместим с любым смартфоном размером от 5,5 до 8,5 см. Размер – 73х35,5х25 мм. Вес – 30 гр.

-5 %270 ₽
250 ₽
