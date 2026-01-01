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GreenBean Field Blue фон тканевый хромакейный 3,0х7,0 м голубой
GreenBean Field Blue фон тканевый хромакейный 3,0х7,0 м голубой
GreenBean Field Blue фон тканевый хромакейный 3,0х7,0 м голубой

GreenBean Field Blue фон тканевый хромакейный 3,0х7,0 м голубой

GreenBean
Артикул: VBR-037

GreenBean Blue - фон тканевый хромакейный, синего цвета. Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Размер - 3×7 м.

Описание

GreenBean Field Blue – тканевый хромакейный фон 3,0×7,0 м голубой

GreenBean Field Blue (артикул MTG-4113) – это профессиональный тканевый хромакей-фон голубого цвета размером 3,0×7,0 метра. Он предназначен для видеосъёмки, фотографии и телевизионных проектов, где требуется качественное выделение объекта для последующего монтажа (замена фона, добавление спецэффектов, создание виртуальных студий). Голубой фон используется в случаях, когда зелёный цвет может конфликтовать с объектом съёмки (например, при работе с растениями, зелёными элементами костюма или в специфических условиях освещения).

Фон изготовлен из высококачественной ткани, которая обеспечивает ровную, небликующую поверхность без складок и заломов. Равномерное покрытие и точная цветопередача гарантируют чистый и лёгкий keying (вырезание фона) в программах постобработки. Благодаря прочной, но лёгкой ткани, фон удобен в транспортировке и установке как в студии, так и на выездных съёмках.

Назначение и применение

  • Видеосъёмка и телевидение: создание чистого фона для замены на виртуальные декорации, новостные студии, интервью.
  • Фотография: профессиональная предметная и портретная съёмка с последующей заменой фона.
  • Спецэффекты и постпродакшн: использование в качестве основы для наложения графики, анимации и визуальных эффектов.
  • Студийная и выездная работа: лёгкая ткань удобна для транспортировки и установки в разных локациях.

Ключевые особенности

  • Голубой хромакей: идеальный выбор, когда зелёный фон не подходит из-за цветовых конфликтов с объектами съёмки.
  • Размер 3,0×7,0 м: достаточно для съёмки моделей в полный рост, небольших групп, автомобилей и других объектов среднего размера.
  • Равномерная поверхность: ткань не даёт бликов и перепадов цвета, что упрощает процесс keying.
  • Небликующий материал: исключает отражения света и сохраняет чистоту цвета при работе с искусственным освещением.
  • Прочная ткань: устойчива к растяжению и износу, что продлевает срок службы фона.
  • Лёгкая установка: тканевый фон легко крепится на системы «ворота» или стандартные держатели.

Технические характеристики

  • Тип: тканевый хромакей-фон
  • Цвет: голубой (Blue)
  • Размер: 3,0 × 7,0 м
  • Материал: высококачественная ткань
  • Поверхность: матовая, небликующая
  • Применение: видео, телевидение, фотография, постпродакшн

Как использовать фон

  1. Установка: закрепите фон на системе «ворота» (например, Fotokvant V-2630L) или другом держателе для тканевых фонов.
  2. Расправление: убедитесь, что ткань натянута равномерно, без складок и заломов – это критично для качественного keying.
  3. Освещение: используйте равномерное освещение фона, чтобы избежать теней и перепадов яркости.
  4. Съёмка: после съёмки используйте программы для удаления фона (например, Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, After Effects).

Преимущества тканевого хромакея

  • Лёгкость: ткань удобна для транспортировки и установки по сравнению с бумажными или виниловыми фонами.
  • Устойчивость к заломам: тканевый фон не оставляет заломов и складок, в отличие от бумажных аналогов.
  • Долговечность: прочный материал выдерживает частую установку, снятие и стирку (при необходимости).
  • Экономичность: тканевый фон можно использовать многократно, что делает его более выгодным в долгосрочной перспективе.

Совместимость с системами крепления

Рекомендации по уходу

  • Храните фон в сухом месте, защищённом от прямых солнечных лучей.
  • При загрязнении ткань можно аккуратно постирать вручную или в стиральной машине (в деликатном режиме, без отбеливателей).
  • После стирки дайте ткани полностью высохнуть перед использованием, чтобы избежать появления складок.
  • Избегайте контакта с острыми предметами, чтобы не повредить ткань.

Комплектация

В стандартную поставку входит тканевый хромакей-фон GreenBean Field Blue размером 3,0×7,0 м.

Система крепления, стойки и другие аксессуары приобретаются отдельно.

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