GreenBean Field Blue фон тканевый хромакейный 3,0х7,0 м голубой

GreenBean Field Blue – тканевый хромакейный фон 3,0×7,0 м голубой
GreenBean Field Blue (артикул MTG-4113) – это профессиональный тканевый хромакей-фон голубого цвета размером 3,0×7,0 метра. Он предназначен для видеосъёмки, фотографии и телевизионных проектов, где требуется качественное выделение объекта для последующего монтажа (замена фона, добавление спецэффектов, создание виртуальных студий). Голубой фон используется в случаях, когда зелёный цвет может конфликтовать с объектом съёмки (например, при работе с растениями, зелёными элементами костюма или в специфических условиях освещения).
Фон изготовлен из высококачественной ткани, которая обеспечивает ровную, небликующую поверхность без складок и заломов. Равномерное покрытие и точная цветопередача гарантируют чистый и лёгкий keying (вырезание фона) в программах постобработки. Благодаря прочной, но лёгкой ткани, фон удобен в транспортировке и установке как в студии, так и на выездных съёмках.
Назначение и применение
- Видеосъёмка и телевидение: создание чистого фона для замены на виртуальные декорации, новостные студии, интервью.
- Фотография: профессиональная предметная и портретная съёмка с последующей заменой фона.
- Спецэффекты и постпродакшн: использование в качестве основы для наложения графики, анимации и визуальных эффектов.
- Студийная и выездная работа: лёгкая ткань удобна для транспортировки и установки в разных локациях.
Ключевые особенности
- Голубой хромакей: идеальный выбор, когда зелёный фон не подходит из-за цветовых конфликтов с объектами съёмки.
- Размер 3,0×7,0 м: достаточно для съёмки моделей в полный рост, небольших групп, автомобилей и других объектов среднего размера.
- Равномерная поверхность: ткань не даёт бликов и перепадов цвета, что упрощает процесс keying.
- Небликующий материал: исключает отражения света и сохраняет чистоту цвета при работе с искусственным освещением.
- Прочная ткань: устойчива к растяжению и износу, что продлевает срок службы фона.
- Лёгкая установка: тканевый фон легко крепится на системы «ворота» или стандартные держатели.
Технические характеристики
- Тип: тканевый хромакей-фон
- Цвет: голубой (Blue)
- Размер: 3,0 × 7,0 м
- Материал: высококачественная ткань
- Поверхность: матовая, небликующая
- Применение: видео, телевидение, фотография, постпродакшн
Как использовать фон
- Установка: закрепите фон на системе «ворота» (например, Fotokvant V-2630L) или другом держателе для тканевых фонов.
- Расправление: убедитесь, что ткань натянута равномерно, без складок и заломов – это критично для качественного keying.
- Освещение: используйте равномерное освещение фона, чтобы избежать теней и перепадов яркости.
- Съёмка: после съёмки используйте программы для удаления фона (например, Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, After Effects).
Преимущества тканевого хромакея
- Лёгкость: ткань удобна для транспортировки и установки по сравнению с бумажными или виниловыми фонами.
- Устойчивость к заломам: тканевый фон не оставляет заломов и складок, в отличие от бумажных аналогов.
- Долговечность: прочный материал выдерживает частую установку, снятие и стирку (при необходимости).
- Экономичность: тканевый фон можно использовать многократно, что делает его более выгодным в долгосрочной перспективе.
Совместимость с системами крепления
- Ворота для фонов: Fotokvant V-2630L и другие системы типа «ворота» для тканевых фонов.
- Держатели и зажимы: стандартные клипсы, зажимы для фонов и крепления на трубы.
- Труба для креплениея: для установки на системы установки фона кронштейного типа, рекомендуется использовать трубу Fotokvant BGA-D3-50.
Рекомендации по уходу
- Храните фон в сухом месте, защищённом от прямых солнечных лучей.
- При загрязнении ткань можно аккуратно постирать вручную или в стиральной машине (в деликатном режиме, без отбеливателей).
- После стирки дайте ткани полностью высохнуть перед использованием, чтобы избежать появления складок.
- Избегайте контакта с острыми предметами, чтобы не повредить ткань.