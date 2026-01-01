GreenBean Field Blue фон тканевый хромакейный 3,0х7,0 м голубой

Описание

GreenBean Field Blue – тканевый хромакейный фон 3,0×7,0 м голубой

GreenBean Field Blue (артикул MTG-4113) – это профессиональный тканевый хромакей-фон голубого цвета размером 3,0×7,0 метра. Он предназначен для видеосъёмки, фотографии и телевизионных проектов, где требуется качественное выделение объекта для последующего монтажа (замена фона, добавление спецэффектов, создание виртуальных студий). Голубой фон используется в случаях, когда зелёный цвет может конфликтовать с объектом съёмки (например, при работе с растениями, зелёными элементами костюма или в специфических условиях освещения).

Фон изготовлен из высококачественной ткани, которая обеспечивает ровную, небликующую поверхность без складок и заломов. Равномерное покрытие и точная цветопередача гарантируют чистый и лёгкий keying (вырезание фона) в программах постобработки. Благодаря прочной, но лёгкой ткани, фон удобен в транспортировке и установке как в студии, так и на выездных съёмках.

Назначение и применение

Видеосъёмка и телевидение: создание чистого фона для замены на виртуальные декорации, новостные студии, интервью.

создание чистого фона для замены на виртуальные декорации, новостные студии, интервью. Фотография: профессиональная предметная и портретная съёмка с последующей заменой фона.

профессиональная предметная и портретная съёмка с последующей заменой фона. Спецэффекты и постпродакшн: использование в качестве основы для наложения графики, анимации и визуальных эффектов.

использование в качестве основы для наложения графики, анимации и визуальных эффектов. Студийная и выездная работа: лёгкая ткань удобна для транспортировки и установки в разных локациях.

Ключевые особенности

Голубой хромакей: идеальный выбор, когда зелёный фон не подходит из-за цветовых конфликтов с объектами съёмки.

идеальный выбор, когда зелёный фон не подходит из-за цветовых конфликтов с объектами съёмки. Размер 3,0×7,0 м: достаточно для съёмки моделей в полный рост, небольших групп, автомобилей и других объектов среднего размера.

достаточно для съёмки моделей в полный рост, небольших групп, автомобилей и других объектов среднего размера. Равномерная поверхность: ткань не даёт бликов и перепадов цвета, что упрощает процесс keying.

ткань не даёт бликов и перепадов цвета, что упрощает процесс keying. Небликующий материал: исключает отражения света и сохраняет чистоту цвета при работе с искусственным освещением.

исключает отражения света и сохраняет чистоту цвета при работе с искусственным освещением. Прочная ткань: устойчива к растяжению и износу, что продлевает срок службы фона.

устойчива к растяжению и износу, что продлевает срок службы фона. Лёгкая установка: тканевый фон легко крепится на системы «ворота» или стандартные держатели.

Технические характеристики

Тип: тканевый хромакей-фон

тканевый хромакей-фон Цвет: голубой (Blue)

голубой (Blue) Размер: 3,0 × 7,0 м

3,0 × 7,0 м Материал: высококачественная ткань

высококачественная ткань Поверхность: матовая, небликующая

матовая, небликующая Применение: видео, телевидение, фотография, постпродакшн

Как использовать фон

Установка: закрепите фон на системе «ворота» (например, Fotokvant V-2630L) или другом держателе для тканевых фонов. Расправление: убедитесь, что ткань натянута равномерно, без складок и заломов – это критично для качественного keying. Освещение: используйте равномерное освещение фона, чтобы избежать теней и перепадов яркости. Съёмка: после съёмки используйте программы для удаления фона (например, Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, After Effects).

Преимущества тканевого хромакея

Лёгкость: ткань удобна для транспортировки и установки по сравнению с бумажными или виниловыми фонами.

ткань удобна для транспортировки и установки по сравнению с бумажными или виниловыми фонами. Устойчивость к заломам: тканевый фон не оставляет заломов и складок, в отличие от бумажных аналогов.

тканевый фон не оставляет заломов и складок, в отличие от бумажных аналогов. Долговечность: прочный материал выдерживает частую установку, снятие и стирку (при необходимости).

прочный материал выдерживает частую установку, снятие и стирку (при необходимости). Экономичность: тканевый фон можно использовать многократно, что делает его более выгодным в долгосрочной перспективе.

Совместимость с системами крепления

Рекомендации по уходу