5 товаров

Fotokvant Ice10 kit искусственные кубики льда из акрила 10 шт 10х10х10 мм
Арт. MTG-0530
Fotokvant Ice10 kit искусственные кубики льда из акрила 10 шт 10х10х10 мм
Арт. MTG-0530
Москва: в наличии 4-10 шт

Искусственный лед прозрачного цвета в форме кубика размера примерно 10х10х10 мм для предметной фотосъемки. Количество - 10 шт. Материал - акрил.

520 ₽
Fotokvant Ice25 kit искусственные кубики льда из акрила 5 шт 25х25х25 мм
Арт. MTG-0532
Fotokvant Ice25 kit искусственные кубики льда из акрила 5 шт 25х25х25 мм
Арт. MTG-0532
Москва: в наличии 1-3 шт

Искусственный лед прозрачного цвета в форме кубика размера примерно 25х25х25 мм для предметной фотосъемки. Количество - 5 шт. Материал - акрил.

350 ₽
Fotokvant Ice30 kit искусственные кубики льда из акрила 4 шт 30х30х30 мм
Арт. MTG-0533
Fotokvant Ice30 kit искусственные кубики льда из акрила 4 шт 30х30х30 мм
Арт. MTG-0533
Москва: более 10 шт

Искусственный лед прозрачного цвета в форме кубика размера примерно 30х30х30 мм для предметной фотосъемки. Количество - 4 шт. Материал - акрил.

1 110 ₽
Fotokvant Ice35 kit искусственные кубики льда из акрила 3 шт 35х35х35 мм
Арт. MTG-0534
Fotokvant Ice35 kit искусственные кубики льда из акрила 3 шт 35х35х35 мм
Арт. MTG-0534
Москва: более 10 шт

Искусственный лед прозрачного цвета в форме кубика размера примерно 35х35х35 мм для предметной фотосъемки. Количество - 3 шт. Материал - акрил.

1 260 ₽
Fotokvant Ice40 kit искусственные кубики льда из акрила 2 шт 40х40х40 мм
Арт. MTG-0535
Fotokvant Ice40 kit искусственные кубики льда из акрила 2 шт 40х40х40 мм
Арт. MTG-0535
Москва: в наличии 1-3 шт

Искусственный лед прозрачного цвета в форме кубика размера примерно 40х40х40 мм для предметной фотосъемки. Количество - 2 шт. Материал - акрил.

1 180 ₽
