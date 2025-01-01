Искусственный лед прозрачного цвета в форме кубика размера примерно 10х10х10 мм для предметной фотосъемки. Количество - 10 шт. Материал - акрил.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Искусственный лед прозрачного цвета в форме кубика размера примерно 10х10х10 мм для предметной фотосъемки. Количество - 10 шт. Материал - акрил.
Искусственный лед прозрачного цвета в форме кубика размера примерно 25х25х25 мм для предметной фотосъемки. Количество - 5 шт. Материал - акрил.
Искусственный лед прозрачного цвета в форме кубика размера примерно 30х30х30 мм для предметной фотосъемки. Количество - 4 шт. Материал - акрил.
Искусственный лед прозрачного цвета в форме кубика размера примерно 35х35х35 мм для предметной фотосъемки. Количество - 3 шт. Материал - акрил.
Искусственный лед прозрачного цвета в форме кубика размера примерно 40х40х40 мм для предметной фотосъемки. Количество - 2 шт. Материал - акрил.
Wansen
Работай с цветом без бликов