Фильтр

Всего - 77 товаров

Цена
Бренд
Цвет

Статьи

Крепеж для телефонов и планшетов

Крепежи для смартфонов и планшетов в нашем магазине вы можете заказать на разный бюджет, а также из разного материала – представлен широкий ассортимент.

Как не ошибиться в выборе нужного крепежа

Продавцы-консультанты помогут подобрать модель нужной вам конструкции и размера, а также дадут практические рекомендации по ее аккуратному использованию в работе для обеспечения безопасного крепления вашего гаджета, так как они знают, как ведет себя тот или иной держатель на практике.

fixture-2

Кроме того, очень важно принимать во внимание вес и размер устройства, для которого вы ищите крепеж, чтобы гарантировать долгое и удобное использование без поломок как крепежа, так и смартфона или планшета.

На некоторые держатели предусмотрена также возможность устанавливать дополнительное оборудование

Например, освещение или микрофон помогут в создании лучшего качества фотографий или видео, что очень удобно в процессе съемки и может быть важным требованием вас как фото- или видеографа.

Изготовители, представленные в интернет-каталоге Фотогора

Ассортимент нашего магазина включает в себя модели крепежей известных брендов фотооборудования, среди которых Fotokvant, FST, Manfrotto, Cullmann, Fujimi, Kupo, GreenBean.

-5 %
Fotokvant SM-CL3 держатель для смартфона
Fotokvant SM-CL3 держатель для смартфона
Fotokvant SM-CL3 держатель для смартфона
Арт. NVF-9420
Fotokvant SM-CL3 держатель для смартфона
Наличие
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Fotokvant SM-CL3 - универсальный держатель для смартфона.

Держатель имеет два разъема 1/4'' для установки на штатив или селфи-палку. Вес - 50 грамм.

-5 %270 ₽
250 ₽
В корзину
Fujimi SM-CL1 раздвижной зажим держатель для мобильных телефонов для селфи
Арт. NVF-1994
Fujimi SM-CL1 раздвижной зажим держатель для мобильных телефонов для селфи
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Fujimi SM-CL1 – раздвижной зажим для мобильных телефонов.

Предназначен для расширения возможности фото- и видеосъемки на смартфонах. Широко применяется для съемки селфи.

140 ₽
В корзину
Manfrotto MTWISTGRIP Twist Grip универсальный держатель для смартфона на штатив
Manfrotto MTWISTGRIP Twist Grip универсальный держатель для смартфона на штатив
Manfrotto MTWISTGRIP Twist Grip универсальный держатель для смартфона на штатив
Арт. NVF-6415
Manfrotto MTWISTGRIP Twist Grip универсальный держатель для смартфона на штатив
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto MTWISTGRIP Twist Grip универсальный держатель для смартфона – универсальный держатель для установки смартфона на штатив, монопод или селфипод.

Имеет разъем 1/4", расположенный у основания держателя. Вес, г – 27.

4 990 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant SM-CL2 держатель для телефона черный
Fotokvant SM-CL2 держатель для телефона черный
Fotokvant SM-CL2 держатель для телефона черный
Арт. NVF-9002
Fotokvant SM-CL2 держатель для телефона черный
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Fotokvant SM-CL2 – держатель для телефона черный.

Имеет два резьбовых крепления, расположенных у основания держателя и на задней части. Смартфон или другое устройство подобного вида можно закрепить с помощью двух мягких подушечек. Держатель совместим с любым смартфоном размером от 5,5 до 8,5 см. Размер – 73х35,5х25 мм. Вес – 30 гр.

-5 %270 ₽
250 ₽
В корзину
Manfrotto MCKLYP5S-P бампер для iPhone SE 5/5S розовый
Арт. NVF-9593
Manfrotto MCKLYP5S-P бампер для iPhone SE 5/5S розовый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto MCKLYP5S-P - бампер для iPhone SE 5/5S розовый.

Защитный бампер предохраняет смартфон от царапин и повреждений при ударах и падении.

Он изготовлен из поликарбоната и снабжен гнездом для установки на штатив и креплениями для светодиодного осветителя и сменных объективов. В комплекте кистевая лента и подставка.

Вес - 40 г. Цвет - розовый.

490 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant SM-CL1 держатель для смартфонов 55-85 мм черный
Fotokvant SM-CL1 держатель для смартфонов 55-85 мм черный
Арт. NVF-9627
Fotokvant SM-CL1 держатель для смартфонов 55-85 мм черный
Наличие
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Fotokvant SM-CL1 - держатель для телефона черный.

Раздвижной механизм на пружинах для смартфонов. Предназначен для расширения возможности фото- и видеосъемки. Широко применяется для съемки селфи.

-5 %160 ₽
150 ₽
В корзину
Manfrotto MTWISTGRIPB планка-держатель
Manfrotto MTWISTGRIPB планка-держатель
Арт. NVF-9762
Manfrotto MTWISTGRIPB планка-держатель
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto MTWISTGRIPB - планка-держатель модульной системы Twist Grip.

Планка имеет множество универсальных креплений, благодаря чему на нее можно установить дополнительное оборудование (свет, микрофон и т.д.).  Изготовлена из алюминия. Вместе с универсальным держателем Manfrotto MTWISTGRIP и рукояткой Manfrotto MTWISTGRIPH (приобретаются отдельно), образуют удобную модульную конструкцию для съемки на смартфон. 

3 113 ₽
В корзину
Fotokvant SM-CL6 держатель для планшета с креплением на штатив
Fotokvant SM-CL6 держатель для планшета с креплением на штатив
Fotokvant SM-CL6 держатель для планшета с креплением на штатив
Арт. DAN-1784
Fotokvant SM-CL6 держатель для планшета с креплением на штатив
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Пластиковый держатель для планшета Fotokvant SM-CL6 с креплением на штатив.

Пластиковый адаптер в котором можно закрепить планшет с шириной экрана от 12,5 см до 24 см. Для крепления на штатив на адаптере предусмотрено резьбовое соединение. Изготовлен из качественного АВС-пластика. Цвет - черный. Вес - 76 грамм.

930 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant SM-CL7 держатель для смартфона
Fotokvant SM-CL7 держатель для смартфона
Fotokvant SM-CL7 держатель для смартфона
Арт. DAN-2433
Fotokvant SM-CL7 держатель для смартфона
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Держатель для смартфона Fotokvant SM-CL7.

Универсальный держатель для смартфона имеет два резьбовых разъема для установки на штатив или селфи-палку. Держатель совместим с любым смартфоном размером от 6 до 9,5 см.

-5 %290 ₽
270 ₽
В корзину
Fotokvant SM-CL8 держатель для смартфона или планшета
Fotokvant SM-CL8 держатель для смартфона или планшета
Fotokvant SM-CL8 держатель для смартфона или планшета
Арт. DAN-2432
Fotokvant SM-CL8 держатель для смартфона или планшета
Наличие
Москва: более 10 шт

Держатель для смартфона или планшета Fotokvant SM-CL8.

Универсальный держатель для смартфона или планшета имеет два резьбовых разъема для установки на штатив или селфи-палку. Вес - 62 грамм.

450 ₽
В корзину
Fujimi GP TM14 адаптер для крепления на штативы или моноподы с интерфейсом GoPro
Арт. OLE-1126
Fujimi GP TM14 адаптер для крепления на штативы или моноподы с интерфейсом GoPro
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Адаптер для крепления на штативы или моноподы с интерфейсом GoPro Fujimi GP TM14.

Адаптер для крепления на штативы или моноподы с интерфейсом GoPro устройств с резьбой 1/4 дюйма. Размер 22x31 мм. Совместим с камерами GoPro GoPro HERO, HERO2, HERO3, HERO3+, HERO4 и другими.

110 ₽
В корзину
Fotokvant LSS-20 кронштейн-крепление для микрофона и смартфона
Fotokvant LSS-20 кронштейн-крепление для микрофона и смартфона
Fotokvant LSS-20 кронштейн-крепление для микрофона и смартфона
Арт. DAN-3948
Fotokvant LSS-20 кронштейн-крепление для микрофона и смартфона
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Кронштейн-крепление Fotokvant LSS-20 для микрофона и смартфона.

Включает в себя зажим-струбцину для крепления на край стола, две гибкие штанги длиной 35 см, двойной зажим для смартфона, амортизатор-крепление для микрофона и защитный диффузор. Таким образом пользователь получает готовый комплект для записи видеоблога.

1 730 ₽
В корзину
-20 %
Godox MTH держатель для вспышки и смартфона
Godox MTH держатель для вспышки и смартфона
Арт. DAN-4209
Godox MTH держатель для вспышки и смартфона
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Держатель Godox MTH для вспышки и смартфона.

Держатель для установки смартфона или вспышки Godox A1 на штатив с резьбой 1/4". Лапки держателя снабжены противоскользящими накладками, одна из лапок подпружинена. В держатель можно установить смартфон шириной от 57 до 89 мм. На тыльной стороне имеется стальная круглая накладка для крепления на магнитные держатели.

-20 %1 290 ₽
1 030 ₽
В корзину
Phottix 99913 MT-one мини штатив
Phottix 99913 MT-one мини штатив
Phottix 99913 MT-one мини штатив
Арт. DAN-5604
Phottix 99913 MT-one мини штатив
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Мини штатив Phottix (99913) MT-one.

Компактный штатив для смартфона - держатель и портативный штатив 2 в 1. Подходит для устройств размером от 2,2 до 3,5 дюймов. Цвет - черный. Вес - 150 грамм.

1 150 ₽
В корзину
Boya BY-C12 универсальное крепление - амортизатор для смартфонов
Boya BY-C12 универсальное крепление - амортизатор для смартфонов
Boya BY-C12 универсальное крепление - амортизатор для смартфонов
Арт. DAN-5685
Boya BY-C12 универсальное крепление - амортизатор для смартфонов
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Универсальное крепление Boya BY-C12 для смартфонов.

Кронштейн с креплением холодный башмак для установки дополнительного оборудования (свет, микрофон) на смартфон. Кронштейн изготовлен из алюминия и крепится на смартфон винтовым зажимом. Поверхности контактирующие со смартфоном имеют мягкое защитное покрытие. 

620 ₽
В корзину
Fujimi FJ-SMRC универсальное крепление-адаптер для смартфона шириной 60-85мм
Fujimi FJ-SMRC универсальное крепление-адаптер для смартфона шириной 60-85мм
Fujimi FJ-SMRC универсальное крепление-адаптер для смартфона шириной 60-85мм
Арт. DAN-5676
Fujimi FJ-SMRC универсальное крепление-адаптер для смартфона шириной 60-85мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Универсальное крепление-адаптер Fujimi FJ-SMRC для смартфона шириной 60-85 мм.

Универсальный держатель для смартфона. Держатель имеет два разъема 1/4'' для установки на штатив или селфи-палку. Вес - 50 г.

380 ₽
В корзину
Fotokvant VLOG-01 KIT комплект блогера
Fotokvant VLOG-01 KIT комплект блогера
Fotokvant VLOG-01 KIT комплект блогера
Арт. DAN-6749
Fotokvant VLOG-01 KIT комплект блогера
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Комплект блогера Fotokvant VLOG-01 KIT.

Комплект блогера, состоящий из светодиодного осветителя мощностью 5,5 Вт, универсального кардиоидного микрофона, мини-штатива, держателя для смартфона и ДУ-пульта.

4 900 ₽
В корзину
Raylab RL-ST03B держатель для смартфона
Raylab RL-ST03B держатель для смартфона
Raylab RL-ST03B держатель для смартфона
Арт. DAN-7676
Raylab RL-ST03B держатель для смартфона
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Raylab RL-ST03B - универсальный держатель для смартфона, имеет монтажное отверстие 1/4'' для установки на штатив или селфи-палку. Вес — 72,5 грамм.
Держатель совместим с любым смартфоном размером от 5,8 до 10,5 см.
Конструктивно имеется возможность разворота держателя на 360 градусов.
Цвет - черный. Материал - АВС-пластик.

970 ₽
В корзину
Товары в архиве (63)
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера