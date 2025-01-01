Крепеж для телефонов и планшетов

Москва
Fotokvant SM-CL3 - универсальный держатель для смартфона.
Держатель имеет два разъема 1/4'' для установки на штатив или селфи-палку. Вес - 50 грамм.
Fujimi SM-CL1 – раздвижной зажим для мобильных телефонов.
Предназначен для расширения возможности фото- и видеосъемки на смартфонах. Широко применяется для съемки селфи.
Manfrotto MTWISTGRIP Twist Grip универсальный держатель для смартфона – универсальный держатель для установки смартфона на штатив, монопод или селфипод.
Имеет разъем 1/4", расположенный у основания держателя. Вес, г – 27.
Fotokvant SM-CL2 – держатель для телефона черный.
Имеет два резьбовых крепления, расположенных у основания держателя и на задней части. Смартфон или другое устройство подобного вида можно закрепить с помощью двух мягких подушечек. Держатель совместим с любым смартфоном размером от 5,5 до 8,5 см. Размер – 73х35,5х25 мм. Вес – 30 гр.
Manfrotto MCKLYP5S-P - бампер для iPhone SE 5/5S розовый.
Защитный бампер предохраняет смартфон от царапин и повреждений при ударах и падении.
Он изготовлен из поликарбоната и снабжен гнездом для установки на штатив и креплениями для светодиодного осветителя и сменных объективов. В комплекте кистевая лента и подставка.
Вес - 40 г. Цвет - розовый.
Fotokvant SM-CL1 - держатель для телефона черный.
Раздвижной механизм на пружинах для смартфонов. Предназначен для расширения возможности фото- и видеосъемки. Широко применяется для съемки селфи.
Manfrotto MTWISTGRIPB - планка-держатель модульной системы Twist Grip.
Планка имеет множество универсальных креплений, благодаря чему на нее можно установить дополнительное оборудование (свет, микрофон и т.д.). Изготовлена из алюминия. Вместе с универсальным держателем Manfrotto MTWISTGRIP и рукояткой Manfrotto MTWISTGRIPH (приобретаются отдельно), образуют удобную модульную конструкцию для съемки на смартфон.
Пластиковый держатель для планшета Fotokvant SM-CL6 с креплением на штатив.
Пластиковый адаптер в котором можно закрепить планшет с шириной экрана от 12,5 см до 24 см. Для крепления на штатив на адаптере предусмотрено резьбовое соединение. Изготовлен из качественного АВС-пластика. Цвет - черный. Вес - 76 грамм.
Держатель для смартфона Fotokvant SM-CL7.
Универсальный держатель для смартфона имеет два резьбовых разъема для установки на штатив или селфи-палку. Держатель совместим с любым смартфоном размером от 6 до 9,5 см.
Держатель для смартфона или планшета Fotokvant SM-CL8.
Универсальный держатель для смартфона или планшета имеет два резьбовых разъема для установки на штатив или селфи-палку. Вес - 62 грамм.
Адаптер для крепления на штативы или моноподы с интерфейсом GoPro Fujimi GP TM14.
Адаптер для крепления на штативы или моноподы с интерфейсом GoPro устройств с резьбой 1/4 дюйма. Размер 22x31 мм. Совместим с камерами GoPro GoPro HERO, HERO2, HERO3, HERO3+, HERO4 и другими.
Кронштейн-крепление Fotokvant LSS-20 для микрофона и смартфона.
Включает в себя зажим-струбцину для крепления на край стола, две гибкие штанги длиной 35 см, двойной зажим для смартфона, амортизатор-крепление для микрофона и защитный диффузор. Таким образом пользователь получает готовый комплект для записи видеоблога.
Держатель Godox MTH для вспышки и смартфона.
Держатель для установки смартфона или вспышки Godox A1 на штатив с резьбой 1/4". Лапки держателя снабжены противоскользящими накладками, одна из лапок подпружинена. В держатель можно установить смартфон шириной от 57 до 89 мм. На тыльной стороне имеется стальная круглая накладка для крепления на магнитные держатели.
Мини штатив Phottix (99913) MT-one.
Компактный штатив для смартфона - держатель и портативный штатив 2 в 1. Подходит для устройств размером от 2,2 до 3,5 дюймов. Цвет - черный. Вес - 150 грамм.
Универсальное крепление Boya BY-C12 для смартфонов.
Кронштейн с креплением холодный башмак для установки дополнительного оборудования (свет, микрофон) на смартфон. Кронштейн изготовлен из алюминия и крепится на смартфон винтовым зажимом. Поверхности контактирующие со смартфоном имеют мягкое защитное покрытие.
Универсальное крепление-адаптер Fujimi FJ-SMRC для смартфона шириной 60-85 мм.
Универсальный держатель для смартфона. Держатель имеет два разъема 1/4'' для установки на штатив или селфи-палку. Вес - 50 г.
Комплект блогера Fotokvant VLOG-01 KIT.
Комплект блогера, состоящий из светодиодного осветителя мощностью 5,5 Вт, универсального кардиоидного микрофона, мини-штатива, держателя для смартфона и ДУ-пульта.
Raylab RL-ST03B - универсальный держатель для смартфона, имеет монтажное отверстие 1/4'' для установки на штатив или селфи-палку. Вес — 72,5 грамм.
Держатель совместим с любым смартфоном размером от 5,8 до 10,5 см.
Конструктивно имеется возможность разворота держателя на 360 градусов.
Цвет - черный. Материал - АВС-пластик.
