Всего - 69 товаров

Светодиодные палки – LED-трубки для креативного освещения

Светодиодные палки (LED-трубки, стики, жезлы) – это универсальные источники света в компактном форм-факторе, предназначенные для фото- и видеосъёмки. Благодаря вытянутой форме и встроенным аккумуляторам, они позволяют создавать направленный, рассеянный или цветной свет в самых разных условиях – от студии до выездных съёмок на открытом воздухе.

В этом разделе представлены светодиодные палки различных брендов: Nanlite, YongNuo, Godox, Amaran, Phottix, Falcon Eyes, Raylab, Sitoo, GreenBean и другие. Вы найдёте модели с разными характеристиками: биколорные и полноцветные RGB, с регулировкой цветовой температуры, встроенными спецэффектами и дистанционным управлением.

Что такое светодиодная палка

Светодиодная палка (LED-трубка, стик, жезл) – это линейный осветительный прибор, который обычно имеет длину от 25 до 120 см. Внутри корпуса размещены светодиоды, которые могут быть как одноцветными (дневной свет 5500K), так и биколорными (с регулировкой цветовой температуры от тёплого до холодного) или полноцветными RGB (с возможностью воспроизведения миллионов оттенков).

Где применяются светодиодные палки

Портретная съёмка: создание мягкого заполняющего или контурного света.

создание мягкого заполняющего или контурного света. Видеосъёмка и стриминг: как основной или дополнительный источник света.

как основной или дополнительный источник света. Креативная фотография: цветное освещение для художественных проектов, light painting.

цветное освещение для художественных проектов, light painting. Съёмка на выезде: благодаря встроенным аккумуляторам и малому весу.

благодаря встроенным аккумуляторам и малому весу. Спецэффекты: имитация неона, создание цветных акцентов.

На что обратить внимание при выборе

Тип светодиодов: биколор (CCT) для регулировки цветовой температуры, RGB/ RGBWW для полноцветного освещения, одноцветные для дневного света.

биколор (CCT) для регулировки цветовой температуры, RGB/ RGBWW для полноцветного освещения, одноцветные для дневного света. Индекс цветопередачи (CRI/TLCI): чем выше, тем точнее передаются цвета. Для профессиональной работы рекомендуется CRI > 95.

чем выше, тем точнее передаются цвета. Для профессиональной работы рекомендуется CRI > 95. Питание: встроенный аккумулятор, сменные батареи NP-F или питание от сети (через адаптер).

встроенный аккумулятор, сменные батареи NP-F или питание от сети (через адаптер). Управление: кнопки на корпусе, пульт ДУ, приложение через Bluetooth или Wi-Fi, DMX.

кнопки на корпусе, пульт ДУ, приложение через Bluetooth или Wi-Fi, DMX. Спецэффекты: наличие встроенных световых сценариев (полицейская мигалка, свеча, телевизор, фейерверк и др.).

наличие встроенных световых сценариев (полицейская мигалка, свеча, телевизор, фейерверк и др.). Крепление: магниты для установки на металлические поверхности, резьба 1/4" для штатива, держатели.

Популярные серии и бренды

Nanlite PavoTube – серия профессиональных RGBWW-трубок с высоким CRI и пиксельными эффектами.

– серия профессиональных RGBWW-трубок с высоким CRI и пиксельными эффектами. YongNuo – бюджетная LED-палки со встроенным аккумулятором.

– бюджетная LED-палки со встроенным аккумулятором. Godox RGB LC – RGB-осветители с регулируемой цветовой температурой и спецэффектами.

– RGB-осветители с регулируемой цветовой температурой и спецэффектами. Amaran PT2c – компактная RGBWW-трубка с пиксельными эффектами и магнитным креплением.

– компактная RGBWW-трубка с пиксельными эффектами и магнитным креплением. Phottix T200R – портативная RGB-трубка с магнитами и аккумулятором.

Как выбрать светодиодную палку

Выбор светодиодной палки зависит от ваших задач. Для студийной работы и видеосъёмки лучше подойдут модели с высоким CRI и возможностью питания от сети (например, Nanlite PavoTube II). Для выездных съёмок и работы на локациях стоит обратить внимание на модели с встроенными аккумуляторами и магнитами (Phottix T200R, Amaran PT2c). Для креативных проектов и цветных эффектов – RGB-модели с широким спектром настройки и встроенными сценариями (Godox LC500R, YongNuo YN360II).

Фотогора предлагает широкий выбор светодиодных палок для любых задач. Сравнивайте модели, читайте характеристики и выбирайте идеальный инструмент для своей съёмки.