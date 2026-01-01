Всего - 69 товаров

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Светодиодные палки (LED-трубки, стики, жезлы)

Светодиодные палки – LED-трубки для креативного освещения

Светодиодные палки (LED-трубки, стики, жезлы) – это универсальные источники света в компактном форм-факторе, предназначенные для фото- и видеосъёмки. Благодаря вытянутой форме и встроенным аккумуляторам, они позволяют создавать направленный, рассеянный или цветной свет в самых разных условиях – от студии до выездных съёмок на открытом воздухе.

В этом разделе представлены светодиодные палки различных брендов: Nanlite, YongNuo, Godox, Amaran, Phottix, Falcon Eyes, Raylab, Sitoo, GreenBean и другие. Вы найдёте модели с разными характеристиками: биколорные и полноцветные RGB, с регулировкой цветовой температуры, встроенными спецэффектами и дистанционным управлением.

Что такое светодиодная палка

Светодиодная палка (LED-трубка, стик, жезл) – это линейный осветительный прибор, который обычно имеет длину от 25 до 120 см. Внутри корпуса размещены светодиоды, которые могут быть как одноцветными (дневной свет 5500K), так и биколорными (с регулировкой цветовой температуры от тёплого до холодного) или полноцветными RGB (с возможностью воспроизведения миллионов оттенков).

Где применяются светодиодные палки

  • Портретная съёмка: создание мягкого заполняющего или контурного света.
  • Видеосъёмка и стриминг: как основной или дополнительный источник света.
  • Креативная фотография: цветное освещение для художественных проектов, light painting.
  • Съёмка на выезде: благодаря встроенным аккумуляторам и малому весу.
  • Спецэффекты: имитация неона, создание цветных акцентов.

На что обратить внимание при выборе

  • Тип светодиодов: биколор (CCT) для регулировки цветовой температуры, RGB/ RGBWW для полноцветного освещения, одноцветные для дневного света.
  • Индекс цветопередачи (CRI/TLCI): чем выше, тем точнее передаются цвета. Для профессиональной работы рекомендуется CRI > 95.
  • Питание: встроенный аккумулятор, сменные батареи NP-F или питание от сети (через адаптер).
  • Управление: кнопки на корпусе, пульт ДУ, приложение через Bluetooth или Wi-Fi, DMX.
  • Спецэффекты: наличие встроенных световых сценариев (полицейская мигалка, свеча, телевизор, фейерверк и др.).
  • Крепление: магниты для установки на металлические поверхности, резьба 1/4" для штатива, держатели.

Популярные серии и бренды

  • Nanlite PavoTube – серия профессиональных RGBWW-трубок с высоким CRI и пиксельными эффектами.
  • YongNuo – бюджетная LED-палки со встроенным аккумулятором.
  • Godox RGB LC – RGB-осветители с регулируемой цветовой температурой и спецэффектами.
  • Amaran PT2c – компактная RGBWW-трубка с пиксельными эффектами и магнитным креплением.
  • Phottix T200R – портативная RGB-трубка с магнитами и аккумулятором.

Как выбрать светодиодную палку

Выбор светодиодной палки зависит от ваших задач. Для студийной работы и видеосъёмки лучше подойдут модели с высоким CRI и возможностью питания от сети (например, Nanlite PavoTube II). Для выездных съёмок и работы на локациях стоит обратить внимание на модели с встроенными аккумуляторами и магнитами (Phottix T200R, Amaran PT2c). Для креативных проектов и цветных эффектов – RGB-модели с широким спектром настройки и встроенными сценариями (Godox LC500R, YongNuo YN360II).

Фотогора предлагает широкий выбор светодиодных палок для любых задач. Сравнивайте модели, читайте характеристики и выбирайте идеальный инструмент для своей съёмки.

-13 %
Phottix 81468 T200R RGB tube light линейный осветитель с аккумулятором
Phottix 81468 T200R RGB tube light линейный осветитель с аккумулятором
Phottix 81468 T200R RGB tube light линейный осветитель с аккумулятором
Арт. MTG-2276
Phottix 81468 T200R RGB tube light линейный осветитель с аккумулятором
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 16 ч

Phottix 81468 T200R RGB tube light линейный осветитель с аккумулятором. Компактный и легкий светодиодный RGB осветитель, мощность 10 Вт. Цветопередача – CRI 96+ (TLCI 98+). В конструкцию встроены 2 мощных магнита для крепления на металлическую поверхность.

-13.37 %5 760 ₽
4 990 ₽
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-10 %
Falcon Eyes StripLight 90 LED осветитель ручной
Falcon Eyes StripLight 90 LED осветитель ручной
Falcon Eyes StripLight 90 LED осветитель ручной
Арт. DAN-6281
Falcon Eyes StripLight 90 LED осветитель ручной
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 7 дн, 19 ч

Ручной осветитель Falcon Eyes StripLight 90 LED.

Светодиодный осветитель мощностью 24 Вт. Имеет 90 SMD-светодиодов, цветовую температуру 5600 К, регулировку яркости от 10 до 100 процентов, индекс цветопередачи CRI≥90. В комплекте сетевой адаптер.

-10 %4 340 ₽
3 900 ₽
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-10 %
Godox RGB LC500R светодиодный осветитель (без пульта)
Godox RGB LC500R светодиодный осветитель (без пульта)
Godox RGB LC500R светодиодный осветитель (без пульта)
Арт. DAN-8652
Godox RGB LC500R светодиодный осветитель (без пульта)
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 дн, 19 ч

Godox RGB LC500R светодиодный осветитель (без пульта).

Мощность 23 Вт, многоцветный RGB-режим, регулируемая цветовая температура 2500~8500К, встроенные цветовые спецэффекты, питание от аккумулятора, ЖК-дисплей, регулировка яркости 0-100%, выбор канала и группы, в комплекте шторки и сумка, возможность дистанционного управления.

-10 %19 390 ₽
17 450 ₽
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-5 %
Nanlite PavoTube II 6C RGBWW cветодиодная лампа-трубка 25 см
Nanlite PavoTube II 6C RGBWW cветодиодная лампа-трубка 25 см
Nanlite PavoTube II 6C RGBWW cветодиодная лампа-трубка 25 см
Арт. MTG-0876
Nanlite PavoTube II 6C RGBWW cветодиодная лампа-трубка 25 см
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 7 дн, 2 ч

Nanlite PavoTube II 6C RGBWW cветодиодная лампа-трубка 25 см. Светодиодная трубка Nanlite PavoTube II 6C RGBWW - портативный универсальный осветительный прибор с регулировкой яркости от 0 до 100% с максимальной освещенностью 520 люмен (183 люкс на расстоянии 1 м - при 5600K), полным спектром RGB и предварительно запрограммированными специальными световыми эффектами.

В осветителе Nanlite PavoTube II 6C цветовая температура регулируется от 7500 до 2700K. Индекс цветопередачи CRI составляет 98, а TLCI – 95, В спектре RGB предоставляется выбор из более чем 360 статических цветов, которые можно циклически переключать с выбранной вами скоростью.

-5 %9 000 ₽
8 550 ₽
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-10 %
Falcon Eyes TL-120RGB осветитель светодиодный
Falcon Eyes TL-120RGB осветитель светодиодный
Falcon Eyes TL-120RGB осветитель светодиодный
Арт. OLE-1971
Falcon Eyes TL-120RGB осветитель светодиодный
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 19 ч

Falcon Eyes TL-120RGB осветитель светодиодный

Светодиодный осветитель с регулировкой мощности от 0 до 100%. Цветовая температура 2500 К - 9900 К. Осветитель работает от аккумуляторов типа 18650 и оснащен стандартным штативным гнездом. Подходит для решения любых световых задач при съемке в студии или на выезде.

-10 %8 090 ₽
7 280 ₽
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-10 %
GreenBean LedFlow 2ft RGB DMX осветитель светодиодный со встроенным аккумулятором
GreenBean LedFlow 2ft RGB DMX осветитель светодиодный со встроенным аккумулятором
GreenBean LedFlow 2ft RGB DMX осветитель светодиодный со встроенным аккумулятором
Арт. MTG-1748
GreenBean LedFlow 2ft RGB DMX осветитель светодиодный со встроенным аккумулятором
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 дн, 19 ч

GreenBean LedFlow 2ft RGB DMX осветитель светодиодный со встроенным аккумулятором.

Светодиодная труба bi-color с RGB-диодами (56 bi-color + 56 RGB), мощность 30 Вт, регулируемая цветовая температура 2700-6500К, CRI > 95, регулируемая яркость, режимы светоцветовых эффектов. Возможность дистанционного управления по DMX512, по Wi-Fi (2.4 ГГц). OLED-дисплей, встроенный аккумулятор, сетевой адаптер и кабель питания, чехол в комплекте. Вес 0.6 кг, длина 64 см.

-10 %22 190 ₽
19 970 ₽
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-10 %
Godox Dive Light RGBWW WT40R осветитель светодиодный для подводной съемки
Godox Dive Light RGBWW WT40R осветитель светодиодный для подводной съемки
Godox Dive Light RGBWW WT40R осветитель светодиодный для подводной съемки
Арт. MTG-1851
Godox Dive Light RGBWW WT40R осветитель светодиодный для подводной съемки
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 дн, 19 ч

Godox Dive Light RGBWW WT40R осветитель светодиодный для подводной съемки.

Подводные осветители Diving Tube открывают совершенно новые возможности в освещении под водой и позволяют работать на глубине до 40 метров. Степень защиты IP68. Мощность в подводном режиме 42 Вт. Мощность в надводном режиме 10 Вт. Цветовая температура (CCT) 1800K~10000К. Режимы работы CCT, HSI, RGBW, GEL, FX.

-10 %23 590 ₽
21 230 ₽
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-10 %
Sitoo R60 RGB bar light светодиодный осветитель стрип 14Вт RGB 2500-8500К с аккумулятором 10400 мАч
Sitoo R60 RGB bar light светодиодный осветитель стрип 14Вт RGB 2500-8500К с аккумулятором 10400 мАч
Sitoo R60 RGB bar light светодиодный осветитель стрип 14Вт RGB 2500-8500К с аккумулятором 10400 мАч
Арт. MTG-3121
Sitoo R60 RGB bar light светодиодный осветитель стрип 14Вт RGB 2500-8500К с аккумулятором 10400 мАч
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 7 дн

Sitoo R60 RGB bar light светодиодный осветитель стрип 14Вт RGB 2500-8500К с аккумулятором 10400 мАч. Светильник стрип ("жезл") с режимом работы RGB, с диапазоном цветовой температуры 2500-8500К и 20 сценариями освещения. Мощность 14 Вт. Вес 550 гр.

-10.02 %11 980 ₽
10 780 ₽
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Nanlite PavoTube II 30X-KIT 2 RGBWW комплект
Nanlite PavoTube II 30X-KIT 2 RGBWW комплект
Nanlite PavoTube II 30X-KIT 2 RGBWW комплект
Арт. DAN-9697
Nanlite PavoTube II 30X-KIT 2 RGBWW комплект
Наличие
в наличии 1-3 шт

Nanlite PavoTube II 30X-KIT 2 RGBWW комплект. С расширенным и более точным диапазоном цветовой температуры от 2700K до 12000K с регулировкой от зеленого до пурпурного, средним индексом CRI 96, значением TLCI 98, а также полным спектром управления оттенками и насыщенностью RGB.

94 300 ₽
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Westcott THE ICE LIGHT 220 VEURO K5500 светодиодный осветительный прибор
Westcott THE ICE LIGHT 220 VEURO K5500 светодиодный осветительный прибор
Westcott THE ICE LIGHT 220 VEURO K5500 светодиодный осветительный прибор
Арт. MTG-3077
Westcott THE ICE LIGHT 220 VEURO K5500 светодиодный осветительный прибор
Наличие
в наличии 1-3 шт

Westcott THE ICE LIGHT 220 VEURO K5500 светодиодный осветительный прибор. ICE LIGHT выполнен с использованием высококачественной светодиодной матрицы с цветовой температурой 5500K, идеально подходящей для съемки фото и видео. При этом источник обеспечивает световой поток 1160 люменов и рассчитан на более чем 50 000 часов работы.

40 400 ₽
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YongNuo YN360II осветитель светодиодный 5500K
YongNuo YN360II осветитель светодиодный 5500K
Арт. DAN-2017
YongNuo YN360II осветитель светодиодный 5500K
Наличие
в наличии 4-10 шт

Осветитель светодиодный YongNuo YN360II 5500K. Осветитель оснащен 320 LED светодиодами, что позволяет добиться более высокого уровня яркости. Он оснащен встроенным аккумулятором емкостью 5200 мАч, с чипом быстрой подзарядки. В работе также может использоваться внешнее питание постоянного тока.

14 450 ₽
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Amaran PT2c осветитель
Amaran PT2c осветитель
Amaran PT2c осветитель
Арт. MTG-0513
Amaran PT2c осветитель
Наличие
в наличии 4-10 шт

Amaran PT2c осветитель. Имеет автономное питание и дистанционное управление, а форм-фактор T12 позволяет использовать его со сторонними креплениями. Помимо 9 классических спецэффектов освещения, а новинке предусмотрено 7 адресных RGB FX режима. Впечатляющая способность менять оттенки и создавать градиенты всего на одном осветителе даст огромный просто для творчества.

17 070 ₽
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Nanlite PavoTube II 15C RGBWW светодиодная лампа-трубка 61 см
Nanlite PavoTube II 15C RGBWW светодиодная лампа-трубка 61 см
Nanlite PavoTube II 15C RGBWW светодиодная лампа-трубка 61 см
Арт. OLE-1791
Nanlite PavoTube II 15C RGBWW светодиодная лампа-трубка 61 см
Наличие
в наличии 4-10 шт

Nanlite PavoTube II 15C RGBWW светодиодная лампа-трубка 61 см

Универсальный осветительный прибор длиной 61 см с регулировкой мощности от 0 до 100%, световой поток 1278 люмен при 5600 К, полный спектр RGB и 15 специальных световых эффекты. Цветовая температура 2700 К - 7500 К. Работает от сети или встроенного аккумулятора. Подходит для решения любых световых задач при съемке в студии или на выезде.

21 900 ₽
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Yongnuo YN-100 SOFT светодиодный осветитель
Yongnuo YN-100 SOFT светодиодный осветитель
Yongnuo YN-100 SOFT светодиодный осветитель
Арт. MTG-1037
Yongnuo YN-100 SOFT светодиодный осветитель
Наличие
в наличии 4-10 шт

Yongnuo YN-100 SOFT светодиодный осветитель.

Модель SOFT сочетает в себе все актуальные наработки YongNuo и станет отличным вариантом для оборудования студии или работы "в поле". Прибор имеет высокую яркость и отличные показатели цветопередачи, что гарантирует правильные естественные цвета. Особенности: Для удобства установки осветителя предусмотрено универсальное крепление, при помощи которого можно не только поставить жезл на стойку 5/8", но и закрепить на штативной голове или кронштейне с винтом 1/4". Осветитель уже имеет на борту 31 встроенный эффект художественного освещения.


27 400 ₽
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Yongnuo YN-30 SOFT светодиодный осветитель
Yongnuo YN-30 SOFT светодиодный осветитель
Yongnuo YN-30 SOFT светодиодный осветитель
Арт. MTG-1038
Yongnuo YN-30 SOFT светодиодный осветитель
Наличие
в наличии 4-10 шт

Yongnuo YN-30 SOFT светодиодный осветитель.

YongNuo YN30 SOFT - компактный осветитель с выходной мощностью 10 Вт и сверхширокий диапазон цветовой температуры от 2000К до 10000К. Регулировка яркости возможна в пределах от 0 до 100% в режиме ССТ. Режим RGB позволяет воспроизводить практически любой оттенок. Благодаря 31 встроенному FX режиму вы сможете подобрать требуемый эффект для конкретной сцены. Осветителем легко и удобно пользоваться. Все настройки можно производить кнопками непосредственно на корпусе или же удаленно с помощью приложения. Основная информация выводится на экран. Встроенные магниты в конструкции дают возможность установить устройство на любой металлической поверхности.

9 450 ₽
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Yongnuo YN-60 SOFT светодиодный осветитель
Yongnuo YN-60 SOFT светодиодный осветитель
Yongnuo YN-60 SOFT светодиодный осветитель
Арт. MTG-1041
Yongnuo YN-60 SOFT светодиодный осветитель
Наличие
в наличии 4-10 шт

Yongnuo YN-60 SOFT светодиодный осветитель.

Прибор имеет высокую яркость и отличные показатели цветопередачи, что гарантирует правильные естественные цвета. Особенности: Для удобства установки осветителя предусмотрено универсальное крепление, при помощи которого можно не только поставить жезл на стойку 5/8", но и закрепить на штативной голове или кронштейне с винтом 1/4". Осветитель уже имеет на борту 31 встроенный эффект художественного освещения.

17 600 ₽
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YongNuo YN-660S осветитель светодиодный
YongNuo YN-660S осветитель светодиодный
YongNuo YN-660S осветитель светодиодный
Арт. MTG-1063
YongNuo YN-660S осветитель светодиодный
Наличие
в наличии 4-10 шт

YongNuo YN-660S осветитель.

Светодиодный свет Yongnuo YN660 - имеет 11 эффектов и сделан с 2-мя группами светодиодов. Оснащен удобной ручкой, на которой есть большой дисплей. Поддерживает беспроводную систему управления YONGNUO LED через приложение или пульт дистанционного управления (в комплект не входит). Алюминиевая рама ускоряет отвод тепла и продлевает срок службы светодиодов.

11 600 ₽
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Raylab RL-LED07RGB осветитель светодиодный 2500-9000K 3000mAh
Raylab RL-LED07RGB осветитель светодиодный 2500-9000K 3000mAh
Raylab RL-LED07RGB осветитель светодиодный 2500-9000K 3000mAh
Арт. OLE-2432
Raylab RL-LED07RGB осветитель светодиодный 2500-9000K 3000mAh
Наличие
в наличии 4-10 шт

Светодиодный компактный накамерный RGB осветитель формата стик содержит 184 светодиода. Цветовая температура 2500-9000К ± 200K, мощность 7 Вт, RGB 0-360°, CRI ≥95, регулировка мощности плавная. Для установки на штатив или стойку в основании осветителя с двух сторон предусмотрены резьбовые крепления 1⁄4". В корпус вмонтирован магнитный держатель для быстрого монтажа на стальную поверхность. Встроенный Li-Ion аккумулятор 2000mAh. В комлпекте миништатив.

4 600 ₽
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