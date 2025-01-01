Фильтр

Статьи

Ручки для софтбоксов

Универсальные и удобные аксессуары, которые пригодятся в работе фотографам, занимающимся не только студийной фотографией, но и съемкой на открытом воздухе – ручки для софтбоксов и других насадок.

Ручки предназначены для повышения мобильности фотографа и улучшения оперативной работы. Чаще всего применяются с софтбоксами для накамерной вспышки. Имеют стандартное крепление, аналогичное креплению для установки студийных приборов на стойке или штативе.

Fotokvant TSH-155 рукоятка телескопическая 155 см
Fotokvant TSH-155 рукоятка телескопическая 155 см
Fotokvant TSH-155 рукоятка телескопическая 155 см
Арт. NVF-6793
Fotokvant TSH-155 рукоятка телескопическая 155 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Fotokvant TSH-155 – рукоятка телескопическая трехсекционная. 

На ней можно закрепить выносную вспышку или микрофон. Максимальная длина, см – 155 см.

2 380 ₽
В корзину
QZSD Q148B черный монопод 96 см с шаровой головой для камеры
QZSD Q148B черный монопод 96 см с шаровой головой для камеры
QZSD Q148B черный монопод 96 см с шаровой головой для камеры
Арт. DAN-4553
QZSD Q148B черный монопод 96 см с шаровой головой для камеры
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

QZSD Q148B монопод 96 см с шаровой головой для камеры.

В комплекте четырехсекционный алюминиевый монопод, выдерживающий максимальную нагрузку до 5 кг и шаровая голова. Рабочая высота может изменяться от 36 до 95 см. Крепления для аппаратуры - винт 1/4". Монопод можно использовать в качестве селфи-палки. Для этого достаточно прикрутить шаровую головку с обратной стороны.

1 690 ₽
В корзину
Fotokvant TSH-153 рукоятка телескопическая 153 см
Fotokvant TSH-153 рукоятка телескопическая 153 см
Fotokvant TSH-153 рукоятка телескопическая 153 см
Арт. MTG-3503
Fotokvant TSH-153 рукоятка телескопическая 153 см
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant TSH-153 рукоятка телескопическая 153 см. 4-х секционная рукоятка для крепления накамерных вспышек ( шпигот 5/8" (16 мм) и резьба 1/4 "), и использования их отдельно от камер (с синхронизаторами). Длина 153 см позволяет сделать вынос достаточный для реализации многих задумок. В сложенном состоянии 44 см. 

2 080 ₽
В корзину
Grifon AD-S13 ручка для софтбокса телескопическая 160 см
Арт. NVF-2291
Grifon AD-S13 ручка для софтбокса телескопическая 160 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon AD-S13 – невероятно удобная универсальная ручка-держатель для софтбокса. Предназначена для удобной работы с установленным софтбоксом на накамерную вспышку. Может быть использована в качестве ручки для крепления компактной камеры и фотосъемки. Длина рукоятки 160 см.

2 530 ₽
В корзину
Fotokvant TSH-200 Selens рукоятка-удочка 110-200 см для софтбоксов и отражателей
Fotokvant TSH-200 Selens рукоятка-удочка 110-200 см для софтбоксов и отражателей
Fotokvant TSH-200 Selens рукоятка-удочка 110-200 см для софтбоксов и отражателей
Арт. DAN-9456
Fotokvant TSH-200 Selens рукоятка-удочка 110-200 см для софтбоксов и отражателей
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

 Fotokvant TSH-200 Selens рукоятка-удочка 110-200 см для софтбоксов и отражателей.

Универсальное устройство для репортажных фотографов 2 в 1. Позволяет надеть накамерный софт-бокс на конец удочки с размером 5/8", а в крепления для отражателя отражатель размером от 110 до 200 см. Мягкая ручка в основании будет удобна в работе.  

2 330 ₽
В корзину
Fujimi FJSA-SH38 Softbox Handle рукоятка-держатель для софтбокса длина 38 см нагрузка 2,5 кг
Арт. NVF-6357
Fujimi FJSA-SH38 Softbox Handle рукоятка-держатель для софтбокса длина 38 см нагрузка 2,5 кг
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Fujimi FJSA-SH38 Softbox Handle – рукоятка-держатель для софтбокса. Длина – 38 см, максимальная нагрузка – 2,5 кг. Идеальный инструмент, позволяющий фотографу быть максимально мобильным.

1 020 ₽
В корзину
-20 %
Godox AD-S13 телескопическая штанга
Godox AD-S13 телескопическая штанга
Godox AD-S13 телескопическая штанга
Арт. DAN-3732
Godox AD-S13 телескопическая штанга
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Телескопическая штанга Godox AD-S13.

Телескопическая ручка держатель для вспышек и светового оборудования. Возможна установка оборудования на оба конца ручки. Для большего удобства раздвижная ручка Godox оснащена неопреновой накладкой для руки и петлей-страховкой. Длина в сложенном - 55 см. Максимальная длина - 160 см. Вес - 320 г.

-20 %2 790 ₽
2 230 ₽
В корзину
-15 %
GreenBean GB-H05 держатель
GreenBean GB-H05 держатель
GreenBean GB-H05 держатель
Арт. DAN-8629
GreenBean GB-H05 держатель
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

GreenBean GB-H05 держатель. Универсальный телескопический ручной держатель. Нагрузка до 2 кг, длина 50–125 см, 3 секции Ø25/22/19 мм, шпигот 5/8” с резьбой 1/4”. Алюминиевый сплав, вес 0.43 кг.

-15 %1 690 ₽
1 430 ₽
В корзину
Weeylite S1 рукоятка для Ninja 200/Ninja 300
Weeylite S1 рукоятка для Ninja 200/Ninja 300
Weeylite S1 рукоятка для Ninja 200/Ninja 300
Арт. OLE-4411
Weeylite S1 рукоятка для Ninja 200/Ninja 300
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Рукоятка с креплениями 5/8" и 1/4" разработана специально для моноблоков Weeylite Ninja 200 и Ninja 300, но также совместима с осветителями других марок. На передней стороне и на нижней части рукоятки есть отверстия для винта 1/4", что позволяет устанавливать её на штатив.

1 070 ₽
В корзину
