Универсальные и удобные аксессуары, которые пригодятся в работе фотографам, занимающимся не только студийной фотографией, но и съемкой на открытом воздухе – ручки для софтбоксов и других насадок.

Ручки предназначены для повышения мобильности фотографа и улучшения оперативной работы. Чаще всего применяются с софтбоксами для накамерной вспышки. Имеют стандартное крепление, аналогичное креплению для установки студийных приборов на стойке или штативе.