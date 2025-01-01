Ручки для софтбоксов

Москва
Fotokvant TSH-155 – рукоятка телескопическая трехсекционная.
На ней можно закрепить выносную вспышку или микрофон. Максимальная длина, см – 155 см.
QZSD Q148B монопод 96 см с шаровой головой для камеры.
В комплекте четырехсекционный алюминиевый монопод, выдерживающий максимальную нагрузку до 5 кг и шаровая голова. Рабочая высота может изменяться от 36 до 95 см. Крепления для аппаратуры - винт 1/4". Монопод можно использовать в качестве селфи-палки. Для этого достаточно прикрутить шаровую головку с обратной стороны.
Fotokvant TSH-153 рукоятка телескопическая 153 см. 4-х секционная рукоятка для крепления накамерных вспышек ( шпигот 5/8" (16 мм) и резьба 1/4 "), и использования их отдельно от камер (с синхронизаторами). Длина 153 см позволяет сделать вынос достаточный для реализации многих задумок. В сложенном состоянии 44 см.
Grifon AD-S13 – невероятно удобная универсальная ручка-держатель для софтбокса. Предназначена для удобной работы с установленным софтбоксом на накамерную вспышку. Может быть использована в качестве ручки для крепления компактной камеры и фотосъемки. Длина рукоятки 160 см.
Fotokvant TSH-200 Selens рукоятка-удочка 110-200 см для софтбоксов и отражателей.
Универсальное устройство для репортажных фотографов 2 в 1. Позволяет надеть накамерный софт-бокс на конец удочки с размером 5/8", а в крепления для отражателя отражатель размером от 110 до 200 см. Мягкая ручка в основании будет удобна в работе.
Fujimi FJSA-SH38 Softbox Handle – рукоятка-держатель для софтбокса. Длина – 38 см, максимальная нагрузка – 2,5 кг. Идеальный инструмент, позволяющий фотографу быть максимально мобильным.
Телескопическая штанга Godox AD-S13.
Телескопическая ручка держатель для вспышек и светового оборудования. Возможна установка оборудования на оба конца ручки. Для большего удобства раздвижная ручка Godox оснащена неопреновой накладкой для руки и петлей-страховкой. Длина в сложенном - 55 см. Максимальная длина - 160 см. Вес - 320 г.
GreenBean GB-H05 держатель. Универсальный телескопический ручной держатель. Нагрузка до 2 кг, длина 50–125 см, 3 секции Ø25/22/19 мм, шпигот 5/8” с резьбой 1/4”. Алюминиевый сплав, вес 0.43 кг.
Рукоятка с креплениями 5/8" и 1/4" разработана специально для моноблоков Weeylite Ninja 200 и Ninja 300, но также совместима с осветителями других марок. На передней стороне и на нижней части рукоятки есть отверстия для винта 1/4", что позволяет устанавливать её на штатив.
