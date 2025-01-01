Фильтр

Всего - 29 товаров

Цена
Бренд
Тип
Материал

Статьи

Колеса для стоек

В фотостудии есть много оборудования, которое используется в процессе съемки. Многие устройства весят немало, и переносить их с места на место весьма проблематично. Чтобы не ограничиваться стационарными схемами съемки, можно приобрести портативное оборудование и аксессуары к нему.

Такие устройства представлены в интернет-магазине Фотогора. У нас вы сможете купить колеса для стоек. С их помощью легко перемещать оборудование в процессе съемки без физических усилий. Это может делать как ассистент, так и сам фотограф.

Что мы предлагаем

В нашем каталоге представлены колеса для стоек разного диаметра. Они различаются по таким параметрам:

  • производитель;
  • размер;
  • материал изготовления;
  • предельная нагрузка;
  • наличие/отсутствие системы блокировки;
  • тип конструкции (складная, с усиленными колесами, резиновым протектором и так далее).

Мы предлагаем колеса для стоек таких известных производителей как Avenger, Falcon Eyes, Fotokvant, Manfrotto, Proaim, Rekam и так далее. Выбор действительно большой — под любые задачи и бюджет. Разбираться во всем самостоятельно необязательно. Задавайте вопросы нашим консультантам. Они осведомлены обо всех особенностях эксплуатации фотооборудования, собрали тысячи домашних и профессиональных студий. Их экспертному мнению можно доверять.

Доставка и оплата

Наш интернет-магазин максимально удобен даже для новичков в мире онлайн-шопинга. Все товары структурированы, добавляйте их в корзину и оформляйте заказ за пару кликов мыши. Мы доставляем товары по всей России, принимаем оплату наличными, картами, электронными деньгами, платежными онлайн-сервисами.

В Москве работает наш магазин, где вам продемонстрируют все товары и помогут подобрать оборудование для любительской или профессиональной студии.

Kupo KC100G комплект из 3 колес диаметром 100 мм
Kupo KC100G комплект из 3 колес диаметром 100 мм
Арт. NVF-9428
Kupo KC100G комплект из 3 колес диаметром 100 мм
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Kupo KC100G - комплект из 3 колес диаметром 100 мм.

Комплект колес с квадратным адаптером и тормозами из трех штук. Диаметр - 100 мм. Размер ножки - 30x30 мм.

11 410 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes PCA-25M ролики для стоек
Falcon Eyes PCA-25M ролики для стоек
Falcon Eyes PCA-25M ролики для стоек
Арт. VBR-412
Falcon Eyes PCA-25M ролики для стоек
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Falcon Eyes PCA-25M - колеса для стоек с посадочным диаметром ножек 25 мм.

-15 %3 090 ₽
2 620 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes PCA-22M ролики для стоек
Falcon Eyes PCA-22M ролики для стоек
Falcon Eyes PCA-22M ролики для стоек
Арт. VBR-411
Falcon Eyes PCA-22M ролики для стоек
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Falcon Eyes PCA-22M – комплект дополнительных колесиков (роликов) c системой тормоза для студийных стоек с диаметром ножек 22 мм.

Колесики предназначены для того, чтобы легко и удобно перемещать по студии стойки или журавли с тяжелым или объемным оборудованием.

-15 %2 890 ₽
2 450 ₽
В корзину
Fotokvant LSC-22 Wheel KIT набор колес для стойки с креплением 22 мм
Fotokvant LSC-22 Wheel KIT набор колес для стойки с креплением 22 мм
Fotokvant LSC-22 Wheel KIT набор колес для стойки с креплением 22 мм
Арт. DAN-3820
Fotokvant LSC-22 Wheel KIT набор колес для стойки с креплением 22 мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Набор колес Fotokvant LSC-22 Wheel KIT для стойки. Колеса для студийной стойки с посадочным диаметром 22 мм. В комплекте 3 штуки. Изготовлены из стали, имеют систему блокировки и резиновые протекторы. Наличие колесиков у стойки существенно облегчают трансформацию студии с установленными приборами и насадками.

2 410 ₽
В корзину
Manfrotto 110 колеса для стоек диаметр ножек 22 мм
Арт. FTR-578
Manfrotto 110 колеса для стоек диаметр ножек 22 мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 110 – колеса для стоек с ножками диаметром 22 мм. Максимальная нагрузка 60 кг. Комплект из 3 штук.

19 790 ₽
В корзину
Kupo KC080R DIA/ 80 mm Caster w/round adapter/set for three комплект из 3 колес диаметром 80 мм
Kupo KC080R DIA/ 80 mm Caster w/round adapter/set for three комплект из 3 колес диаметром 80 мм
Арт. NVF-5552
Kupo KC080R DIA/ 80 mm Caster w/round adapter/set for three комплект из 3 колес диаметром 80 мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Kupo KC080R DIA/ 80 mm Caster w/round adapter/set for three – колеса на студийные стойки с ножками диаметром 22 мм. Комплект из 3 штук. Колеса оснащены тормозом. Диаметр колеса 80 мм.

6 270 ₽
В корзину
Manfrotto 104 колеса для стоек с резьбой М10
Арт. NVF-9272
Manfrotto 104 колеса для стоек с резьбой М10
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 104 колеса для стоек - комплект колес с тормозами для стоек.

Колеса иготоавленны из металла и имеют резиновый протектор. Крепление М10. Максимальная нагрузка - 75 кг. Диаметр - 75 мм.

17 390 ₽
В корзину
Fotokvant LSC-25 Wheel KIT набор колес для стойки с креплением 25 мм
Fotokvant LSC-25 Wheel KIT набор колес для стойки с креплением 25 мм
Fotokvant LSC-25 Wheel KIT набор колес для стойки с креплением 25 мм
Арт. DAN-3821
Fotokvant LSC-25 Wheel KIT набор колес для стойки с креплением 25 мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Набор колес Fotokvant LSC-25 Wheel KIT для стойки.

Колеса для студийной стойки с посадочным диаметром 25 мм. В комплекте 3 штуки. Изготовлены из стали имеют систему блокировки и резиновые протекторы. Наличие колесиков у стойки существенно облегчают трансформацию студии с установленными приборами и насадками.

2 650 ₽
В корзину
Fotokvant LSK-22 silicone силиконовые колпачки для ножек стоек
Fotokvant LSK-22 silicone силиконовые колпачки для ножек стоек
Fotokvant LSK-22 silicone силиконовые колпачки для ножек стоек
Арт. DAN-4634
Fotokvant LSK-22 silicone силиконовые колпачки для ножек стоек
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Силиконовые колпачки Fotokvant LSK-22 silicone для ножек стоек.

Сменные колпачки, которые надеваются на ножки стоек на замену износившимся или утерянным. Служат для защиты поверхности пола от царапин при перемещении стойки. Изготовлены из качественного силикона. В комплекте - 3 шт.

450 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes PCA-22Pro ролики для стоек
Falcon Eyes PCA-22Pro ролики для стоек
Falcon Eyes PCA-22Pro ролики для стоек
Арт. OLE-3126
Falcon Eyes PCA-22Pro ролики для стоек
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Ролики для стоек с колесами, оснащенными стопорным механизмом. Диаметр колес 75 мм. Рекомендуются для стоек Falcon Eyes серии L и LS с ножками диаметром 22 мм. Обладают повышенной надежностью и длительным сроком службы. В комплекте 3 ролика.

-15 %3 390 ₽
2 880 ₽
В корзину
Fotokvant LSC-12 Wheel KIT набор колес для стойки с резьбой М12х1,75
Fotokvant LSC-12 Wheel KIT набор колес для стойки с резьбой М12х1,75
Fotokvant LSC-12 Wheel KIT набор колес для стойки с резьбой М12х1,75
Арт. MTG-4193
Fotokvant LSC-12 Wheel KIT набор колес для стойки с резьбой М12х1,75
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant LSC-12 Wheel KIT набор колес для стойки с резьбой М12х1,75. Диаметр колес 70 мм. Оснащены тормозом. Прорезиненные вставки позволяют катать оборудование бесшумно и без рывков.

2 650 ₽
В корзину
-15 %
GreenBean TrackMaster 02 ролики для штатива и стоек
Арт. OLE-0344
GreenBean TrackMaster 02 ролики для штатива и стоек
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

GreenBean TrackMaster 02 – удобная и крепкая тележка для штативных треног, диаметр колес 100 мм, длина лапы – 50 см. Колеса оборудованы тормозной системой. Модель имеет регулируемую длину зажимов ножек штатива. Максимальная нагрузка на три опоры составляет 80 кг.

-15 %12 790 ₽
10 870 ₽
В корзину
Grifon B-22 ролики для стоек без тормоза
Арт. NVF-2289
Grifon B-22 ролики для стоек без тормоза
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon B-22 комплект дополнительных колесиков (роликов) для студийных стоек с диаметром ножек 22 мм. Колесики предназначены для того, чтобы легко и удобно перемещать по студии стойки или журавли с тяжелым или объемным оборудованием. Без тормоза.

2 190 ₽
В корзину
Kupo KC100S DIA/100 mm Caster w/square adapter/set for three комплект из 3 колес диаметром 100 мм
Kupo KC100S DIA/100 mm Caster w/square adapter/set for three комплект из 3 колес диаметром 100 мм
Арт. NVF-5551
Kupo KC100S DIA/100 mm Caster w/square adapter/set for three комплект из 3 колес диаметром 100 мм
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Kupo KC100S DIA/100 mm Caster w/square adapter/set for three набор из трех больших колес с тормозом на студийные стойки, с сечением ножек 25х25 мм. Диаметр колес 100 мм.

11 910 ₽
В корзину
Manfrotto 018 колеса для стоек
Арт. OLE-0613
Manfrotto 018 колеса для стоек
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 018 – колеса для стоек предназначены для того, чтобы легко и удобно перемещать по студии стойки или журавли с тяжелым или объемным оборудованием. Предназначены для стоек с ножками диаметром 22 мм. Максимальная нагрузка, кг – 10. В комплекте 3 шт.

10 590 ₽
В корзину
Avenger A9000N колеса для стойки
Арт. OLE-0457
Avenger A9000N колеса для стойки
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Avenger A9000N – набор колес с тормозом для стоек A125B A115B, A475B, A105B. Диаметр ножек 25х25 мм. Максимальная нагрузка – 90 кг. Комплект из 3 штук.

37 690 ₽
В корзину
FST W-22 SET колеса для стойки в наборе
Арт. OLE-0820
FST W-22 SET колеса для стойки в наборе
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

FST W-22 SET – колесики для стоек. Предназначены для легкого и удобного перемещения по студии стоек или журавлей с тяжелым или объемным оборудованием. Подходят для стоек с ножками диаметром 22 мм. Максимальная нагрузка, кг – 30. В комплекте 3 шт.

2 590 ₽
В корзину
Kupo KC080S DIA/ 80 mm Caster w/square adapter/set for three комплект из 3 колес диаметром 80 мм
Арт. NVF-5553
Kupo KC080S DIA/ 80 mm Caster w/square adapter/set for three комплект из 3 колес диаметром 80 мм
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Kupo KC080S DIA/ 80 mm Caster w/square adapter/set for three – колеса на студийные стойки с сечением ножек 22х22 мм. Комплект из 3 штук. Колеса оснащены тормозом. Диаметр колеса 80 мм.

6 330 ₽
В корзину
Товары в архиве (8)
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера