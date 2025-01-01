Москва
Kupo KC100G - комплект из 3 колес диаметром 100 мм.
Комплект колес с квадратным адаптером и тормозами из трех штук. Диаметр - 100 мм. Размер ножки - 30x30 мм.
Falcon Eyes PCA-25M - колеса для стоек с посадочным диаметром ножек 25 мм.
Falcon Eyes PCA-22M – комплект дополнительных колесиков (роликов) c системой тормоза для студийных стоек с диаметром ножек 22 мм.
Колесики предназначены для того, чтобы легко и удобно перемещать по студии стойки или журавли с тяжелым или объемным оборудованием.
Набор колес Fotokvant LSC-22 Wheel KIT для стойки. Колеса для студийной стойки с посадочным диаметром 22 мм. В комплекте 3 штуки. Изготовлены из стали, имеют систему блокировки и резиновые протекторы. Наличие колесиков у стойки существенно облегчают трансформацию студии с установленными приборами и насадками.
Manfrotto 110 – колеса для стоек с ножками диаметром 22 мм. Максимальная нагрузка 60 кг. Комплект из 3 штук.
Kupo KC080R DIA/ 80 mm Caster w/round adapter/set for three – колеса на студийные стойки с ножками диаметром 22 мм. Комплект из 3 штук. Колеса оснащены тормозом. Диаметр колеса 80 мм.
Manfrotto 104 колеса для стоек - комплект колес с тормозами для стоек.
Колеса иготоавленны из металла и имеют резиновый протектор. Крепление М10. Максимальная нагрузка - 75 кг. Диаметр - 75 мм.
Набор колес Fotokvant LSC-25 Wheel KIT для стойки.
Колеса для студийной стойки с посадочным диаметром 25 мм. В комплекте 3 штуки. Изготовлены из стали имеют систему блокировки и резиновые протекторы. Наличие колесиков у стойки существенно облегчают трансформацию студии с установленными приборами и насадками.
Силиконовые колпачки Fotokvant LSK-22 silicone для ножек стоек.
Сменные колпачки, которые надеваются на ножки стоек на замену износившимся или утерянным. Служат для защиты поверхности пола от царапин при перемещении стойки. Изготовлены из качественного силикона. В комплекте - 3 шт.
Ролики для стоек с колесами, оснащенными стопорным механизмом. Диаметр колес 75 мм. Рекомендуются для стоек Falcon Eyes серии L и LS с ножками диаметром 22 мм. Обладают повышенной надежностью и длительным сроком службы. В комплекте 3 ролика.
Fotokvant LSC-12 Wheel KIT набор колес для стойки с резьбой М12х1,75. Диаметр колес 70 мм. Оснащены тормозом. Прорезиненные вставки позволяют катать оборудование бесшумно и без рывков.
GreenBean TrackMaster 02 – удобная и крепкая тележка для штативных треног, диаметр колес 100 мм, длина лапы – 50 см. Колеса оборудованы тормозной системой. Модель имеет регулируемую длину зажимов ножек штатива. Максимальная нагрузка на три опоры составляет 80 кг.
Grifon B-22 комплект дополнительных колесиков (роликов) для студийных стоек с диаметром ножек 22 мм. Колесики предназначены для того, чтобы легко и удобно перемещать по студии стойки или журавли с тяжелым или объемным оборудованием. Без тормоза.
Kupo KC100S DIA/100 mm Caster w/square adapter/set for three набор из трех больших колес с тормозом на студийные стойки, с сечением ножек 25х25 мм. Диаметр колес 100 мм.
Manfrotto 018 – колеса для стоек предназначены для того, чтобы легко и удобно перемещать по студии стойки или журавли с тяжелым или объемным оборудованием. Предназначены для стоек с ножками диаметром 22 мм. Максимальная нагрузка, кг – 10. В комплекте 3 шт.
Avenger A9000N – набор колес с тормозом для стоек A125B A115B, A475B, A105B. Диаметр ножек 25х25 мм. Максимальная нагрузка – 90 кг. Комплект из 3 штук.
FST W-22 SET – колесики для стоек. Предназначены для легкого и удобного перемещения по студии стоек или журавлей с тяжелым или объемным оборудованием. Подходят для стоек с ножками диаметром 22 мм. Максимальная нагрузка, кг – 30. В комплекте 3 шт.
Kupo KC080S DIA/ 80 mm Caster w/square adapter/set for three – колеса на студийные стойки с сечением ножек 22х22 мм. Комплект из 3 штук. Колеса оснащены тормозом. Диаметр колеса 80 мм.
