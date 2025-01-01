В фотостудии есть много оборудования, которое используется в процессе съемки. Многие устройства весят немало, и переносить их с места на место весьма проблематично. Чтобы не ограничиваться стационарными схемами съемки, можно приобрести портативное оборудование и аксессуары к нему.

Такие устройства представлены в интернет-магазине Фотогора. У нас вы сможете купить колеса для стоек. С их помощью легко перемещать оборудование в процессе съемки без физических усилий. Это может делать как ассистент, так и сам фотограф.

Что мы предлагаем

В нашем каталоге представлены колеса для стоек разного диаметра. Они различаются по таким параметрам:

производитель;

размер;

материал изготовления;

предельная нагрузка;

наличие/отсутствие системы блокировки;

тип конструкции (складная, с усиленными колесами, резиновым протектором и так далее).

Мы предлагаем колеса для стоек таких известных производителей как Avenger, Falcon Eyes, Fotokvant, Manfrotto, Proaim, Rekam и так далее. Выбор действительно большой — под любые задачи и бюджет. Разбираться во всем самостоятельно необязательно. Задавайте вопросы нашим консультантам. Они осведомлены обо всех особенностях эксплуатации фотооборудования, собрали тысячи домашних и профессиональных студий. Их экспертному мнению можно доверять.

Доставка и оплата

Наш интернет-магазин максимально удобен даже для новичков в мире онлайн-шопинга. Все товары структурированы, добавляйте их в корзину и оформляйте заказ за пару кликов мыши. Мы доставляем товары по всей России, принимаем оплату наличными, картами, электронными деньгами, платежными онлайн-сервисами.

В Москве работает наш магазин, где вам продемонстрируют все товары и помогут подобрать оборудование для любительской или профессиональной студии.