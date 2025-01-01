Специализированные вращающиеся столы для 3D-фотографии – пользуются все большим спросом у фотографов, которые снимают предметку. 3D фотосъемка – современный способ передачи более детализированного изображения, которое зачастую требуется для электронных каталогов или товаров для интернет-магазинов.

Современные производители студийного оборудования – Photomechanics, Rekam, Fotokvant и другие предлагают удобные приспособления, которые позволяют сделать вращающиеся фото – до 400 снимков на оборот, что, несомненно, самым лучшим образом представляет предмет для покупателей многих современных интернет-магазинов и различных электронных каталогов.

Поворотный стол комплектуется специальным программным обеспечением для создания 3D-фотографий. Создание 3D фото с помощью поворотного стола не намного сложнее получения одного отдельного снимка!

Вы можете не только сразу купить стол для 3D-съемки, но и обратиться за консультацией к специалистам магазина Фотогора – вам всегда помогут разобраться с моделями и подберут необходимое оборудование, чтобы получить необходимые вам вращающиеся изображения.