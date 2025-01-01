Фильтр

3D-столы

Специализированные вращающиеся столы для 3D-фотографии – пользуются все большим спросом у фотографов, которые снимают предметку. 3D фотосъемка – современный способ передачи более детализированного изображения, которое зачастую требуется для электронных каталогов или товаров для интернет-магазинов.

Современные производители студийного оборудования – Photomechanics, Rekam, Fotokvant и другие предлагают удобные приспособления, которые позволяют сделать вращающиеся фото – до 400 снимков на оборот, что, несомненно, самым лучшим образом представляет предмет для покупателей многих современных интернет-магазинов и различных электронных каталогов.

Поворотный стол комплектуется специальным программным обеспечением для создания 3D-фотографий. Создание 3D фото с помощью поворотного стола не намного сложнее получения одного отдельного снимка!

Вы можете не только сразу купить стол для 3D-съемки, но и обратиться за консультацией к специалистам магазина Фотогора – вам всегда помогут разобраться с моделями и подберут необходимое оборудование, чтобы получить необходимые вам вращающиеся изображения.

Fotokvant SM-60-48 стандартный поворотный стол для 3D-фотосъемки
Fotokvant SM-60-48 стандартный поворотный стол для 3D-фотосъемки
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant SM-60-48 – механический поворотный стол для предметной 3D-съемки в бюджетном ценовом диапазоне.

Предназначен для владельцев небольших фотостудий и фотографов, кто заинтересовался идеей 3D-фотосъемки, но пока не готов вкладывать значительные средства в оборудование. Максимальная нагрузка – до 50 кг. Диаметр диска 60 см, с разметкой на 48 секторов. Вес - 6,3 кг.

Fotokvant SM-40-36 стандартный поворотный стол для 3D-фотосъемки
Fotokvant SM-40-36 стандартный поворотный стол для 3D-фотосъемки
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant SM-40-36 – механический поворотный стол для предметной 3D-съемки в бюджетном ценовом диапазоне.

Предназначен для владельцев небольших фотостудий и фотографов, кто заинтересовался идеей 3D-фотосъемки, но пока не готов вкладывать значительные средства в оборудование. Максимальная нагрузка – до 30 кг. Диаметр диска 40 см, с разметкой на 36 секторов. Вес - 3,45 кг.

Fotokvant SM-40-48 стандартный поворотный стол для 3D-фотосъемки
Fotokvant SM-40-48 стандартный поворотный стол для 3D-фотосъемки
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Fotokvant SM-40-48 – механический поворотный стол для предметной 3D-съемки в бюджетном ценовом диапазоне.

Предназначен для владельцев небольших фотостудий и фотографов, кто заинтересовался идеей 3D-фотосъемки, но пока не готов вкладывать значительные средства в оборудование. Максимальная нагрузка – до 30 кг. Диаметр диска 40 см, с разметкой на 48 секторов. Вес - 3,5 кг.

Fotokvant Муравей 400 поворотный стол с пультом для фото- и видеосъемки
Fotokvant Муравей 400 поворотный стол с пультом для фото- и видеосъемки
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant Муравей 400 – поворотный стол для съемки видео, 3D-сканирования и презентаций.

Столешница с накладкой из белого пластика диаметром 40 см. Грузоподъемность стола - 50 кг. Имеет регулируемое вращение, реверс. 

Fotokvant SNA150-8 поворотный стол 15 см для 3D-съемки
Fotokvant SNA150-8 поворотный стол 15 см для 3D-съемки
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Поворотный стол Fotokvant SNA150-8 для 3D-съемки.

Поворотный стол в бюджетном ценовом диапазоне для предметной фотосъемки и 3D-сканирования. Диаметр столешницы - 15 см. Максимальная нагрузка - 10 кг. Изготовлен из пластика. Скорость вращения столешницы - полный оборот за 8 с.

Fotokvant SNA350-60 поворотный стол 35 см для 3D-съемки
Fotokvant SNA350-60 поворотный стол 35 см для 3D-съемки
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Поворотный стол Fotokvant SNA350-60 для 3D-съемки.

Поворотный стол в бюджетном ценовом диапазоне для предметной фотосъемки и 3D-сканирования. Диаметр столешницы - 35 см. Максимальная нагрузка - 20 кг. Изготовлен из пластика. Скорость вращения столешницы - полный оборот за 60 сек.

Falcon Eyes Table 200RC поворотная платформа для 3D фото и видеосъемки
Falcon Eyes Table 200RC поворотная платформа для 3D фото и видеосъемки
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
Falcon Eyes Table 200RC поворотная платформа для 3D фото и видеосъемки.

Диаметр платформы 20 см, максимальная нагрузка 2 кг, регулируемая скорость, реверсивное вращение, шаговый двигатель, питание от 3 батарей AA, возможность питания от сети, пульт дистанционного управления (IR).

Falcon Eyes Table 600RC платформа поворотная для 3D фото и видеосъемки
Falcon Eyes Table 600RC платформа поворотная для 3D фото и видеосъемки
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
Моторизированный поворотный стол с белой матовой поверхностью диаметром 60 см для проведения фотосъемок 3D (фото на 360°) для интернет-магазинов, видеосъемок обзоров, рекламных роликов и т.д. Максимальная нагрузка 150 кг. Реверсивное вращение и регулируемая скорость вращения ( от 0,5 до 2 об/мин). Платформа питается от стандартной электросети 220 В, сетевой адаптер с кабелем питания входят в комплект. Также в комплекте пульт ДУ для регулировки параметрами вращения платформы на расстоянии.

PhotoMechanics MFT-1 поворотный стол для предметной съемки
PhotoMechanics MFT-1 поворотный стол для предметной съемки
PhotoMechanics MFT-1 – универсальный поворотный стол для 3D- и 360-градусной фотосъемки предметов массой до 50 кг. Стол совместим со всеми зеркальными фотоаппаратами Canon и Nikon, как и все другие устройства Photomechanics, и управляется с помощью программы Photo3D Studio.

Fotokvant SNA-RC12020 поворотный стол 120 см для 3D-съемки до 500 кг
Fotokvant SNA-RC12020 поворотный стол 120 см для 3D-съемки до 500 кг
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Fotokvant SNA-RC12020 поворотный стол 120 см для 3D-съемки до 500 кг.

Стол поворотный автоматизированный размером 1,2 метра с большой грузоподъемностью до 500 кг. Возможность регулировки с помощью ПДУ скорости поворота от 10 до 37 секунд за оборот.

Fotokvant SM-70-72 стандартный поворотный стол для 3D-фотосъемки
Fotokvant SM-70-72 стандартный поворотный стол для 3D-фотосъемки
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Fotokvant SM-70-72 – механический поворотный стол без тормоза для предметной фотосъемки и 3D-сканирования в бюджетном ценовом диапазоне.

Предназначен для владельцев небольших фотостудий и фотографов, кто заинтересовался идеей 3D-видеосъемки, но пока не готов вкладывать значительные средства в оборудование. Диаметр диска 70 см. Разметка на 72 стопа. Вес - 9,2 кг. Максимальная нагрузка - 80 кг.

PhotoMechanics MFT-1 WiFi поворотный стол для предметной съемки
PhotoMechanics MFT-1 WiFi поворотный стол для предметной съемки
PhotoMechanics MFT-1 WiFi – универсальный поворотный стол для 3D- и 360-градусной фотосъемки предметов массой до 50 кг.

Встроенный WiFi-модуль обеспечивает комфортную съемку и отсутствие лишних проводов. ПО поддерживает практически все модели камер Canon, Pentax, Nikon. Перед покупкой рекомендуется обратиться за уточнением к менеджеру магазина.

PhotoMechanics S-120 Base 3D-фотостудия
PhotoMechanics S-120 Base 3D-фотостудия
Модульная 3D-фотостудия для интернет-магазинов PhotoMechanics S-120 Base.

Базовый модуль для 360-градусной съемки крупных объектов.

Photocycle 120BL поворотный стол для 3D-фотосъемки
Photocycle 120BL поворотный стол для 3D-фотосъемки
Photocycle 120BL – автоматический поворотный стол для предметной фотосъемки и создания 3D-фото.

Платформа предназначена для съемки габаритных предметов массой не более 100 кг. Диаметр поворотной платформы составляет 50 см.

Кабель синхронизации платформы и фотоаппарата - преобретается отдельно.

Photocycle 200BL поворотный стол для 3D-фотосъемки
Photocycle 200BL поворотный стол для 3D-фотосъемки
Photocycle 200BL – автоматический поворотный стол для предметной фотосъемки и создания 3D-фото.

Платформа предназначена для съемки габаритных предметов массой не более 100 кг. Диаметр поворотной платформы составляет 75 см.

Кабель синхронизации платформы и фотоаппарата - преобретается отдельно.

Photocycle 30A поворотный стол для 3D-фотосъемки
Photocycle 30A поворотный стол для 3D-фотосъемки
Photocycle 30A – автоматический поворотный столик для предметной фотосъемки и создания 3D-фото.

Платформа предназначена для съемки предметов массой не более 30 кг. Диаметр поворотной платформы составляет 34 см.

Кабель синхронизации платформы и фотоаппарата - преобретается отдельно.


PhotoMechanics RD-120 WiFi поворотный стол для предметной съемки
PhotoMechanics RD-120 WiFi поворотный стол для предметной съемки
Поворотный стол для предметной съемки PhotoMechanics RD-120 WiFi.

Предназначена для съемки средних и крупных предметов, а также людей. Диаметр предметного стола - 120 см. Для беспроводного управления 3D-фотосъемкой повортный стол имеет встроенный WiFi-модуль. Максимальная нагрузка - 200 кг.

Photocycle SC 90 поворотный стол с пультом управления
Photocycle SC 90 поворотный стол с пультом управления
Поворотный стол Photocycle SC 90 с дистанционным управлением.

Поворотный стол для предметной 3D-съемки. Предназначен для владельцев небольших фотостудий и фотографов, кто заинтересовался идеей 3D-фотосъемки. Максимальная нагрузка - 150 кг. Диаметр диска - 85 см.

