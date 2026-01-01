GreenBean Voice E2 Jack петличный микрофон

Описание

Миниатюрный проводной микрофон GreenBean Voice E2 Jack с 8-ми метровым проводом и автономным питанием от батарейки типа «таблетка» LR44 (1,5В). Используется для записи на смартфон или камеру живой речи, интервью, лекций в условиях студии и в «полевых» условиях репортажа.

Микрофон предназначен для записи звука при съемке смартфоном, видеокамерой, и другими устройствами с использованием разъемов 3,5мм mini-Jack и адаптера 6,3 мм Jack. Присоединяется ко входу для наушников мобильных устройств, совместим со смартфонами на базе iOS и Android (совместимость с конкретными моделями требуется уточнить в инструкции к телефону). Может использоваться в качестве «радиопетлички» в составе радиосистемы.

Обеспечивает качественную запись звука в диапазоне частот от 50Гц до 15000Гц и эквивалентный уровень шума 25 дБ – способен записать шепот на расстоянии пары метров.

Чувствительная всенаправленная конденсаторная капсула захватывает звук одинаково со всех сторон микрофона. Защита от посторонних шумов обеспечивается съемным поролоновым ветрозащитным колпачком.

На металлическом батарейном блоке расположен переключатель положения смартфон/камера.

8-ми метровый микрофонный провод диаметром 2 мм позволяет записывать звук в условиях большой удаленности от камеры и при этом сам не попадает в кадр. Провод оснащен защитой от заломов в местах крепления к «оконечникам».

Съемная металлическая клипса надежно закрепляет микрофон на любую одежду – от ворота шелковой блузки до лацкана пиджака. При необходимости скрыть микрофон заменяется креплением на теле прозрачной клейкой лентой-тейпом или самоклеющимся стиком (в комплект не входит).