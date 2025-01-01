Слайдеры и тележки

На сайте Фотогора можно купить оборудование для перемещения камер при съемке в движении. У нас вы найдете тележку Dolly, глайдтрек, слайдер для видео и т.д. Мы сотрудничаем с организациями, физическими лицами и предлагаем особо выгодные условия профессиональным студиям и фотошколам.

Какие тележки продаются в магазине Фотогора

Благодаря широте выбора в интернет-магазине вы без труда подберете модель под своих нужд:

для получения особо плавного движения в кадре — тележки, которые передвигаются по любой горизонтальной поверхности и совместимы со всеми профессиональными камерами;

для высококачественной съемки музыкальных клипов, роликов и масштабных мероприятий — комплект из операторского крана с тележкой упростит работу по прямой и по кругу;

для универсального использования — модели, в которых совмещен скейтер и слайдер для камеры;

для ровной съемки панорам — с несколькими регулируемыми опорами, двумя штативами для работы на разных уровнях;

для установки тяжелых фотоаппаратов и видеокамер — у нас есть портативные рельсы, выдерживающие нагрузку 9 кг и больше;

для упрощенного управления — с ДУ-пультами, стабильно работающими на дистанции от пяти метров;

для создания эффекта приближения-удаления, настольной съемки и т.д.

На сайте Фотогора регулярно появляются новые модели — с несколькими скоростями движения, мягкими колесами, повышающими плавность хода, увеличенным временем работы на одной зарядке и т.д. Консультанты интернет-магазина профессионально подберут оборудование с приемлемой ценой под ваши нужды.

Тележку, рельсы или слайдер для видео в Москве можно приобрести с доставкой или забрать из пунктов выдачи интернет-магазина самовывозом. В регионы России мы отправляем покупки транспортными компаниями. По всем вопросам звоните нашим менеджерам или обращайтесь в онлайн-чате.