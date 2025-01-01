Фильтр

Всего - 36 товаров

Цена
Бренд
Максимальная нагрузка
Материал
Слайдеры и тележки

На сайте Фотогора можно купить оборудование для перемещения камер при съемке в движении. У нас вы найдете тележку Dolly, глайдтрек, слайдер для видео и т.д. Мы сотрудничаем с организациями, физическими лицами и предлагаем особо выгодные условия профессиональным студиям и фотошколам.

Какие тележки продаются в магазине Фотогора

Благодаря широте выбора в интернет-магазине вы без труда подберете модель под своих нужд:

  • для получения особо плавного движения в кадре — тележки, которые передвигаются по любой горизонтальной поверхности и совместимы со всеми профессиональными камерами;
  • для высококачественной съемки музыкальных клипов, роликов и масштабных мероприятий — комплект из операторского крана с тележкой упростит работу по прямой и по кругу;
  • для универсального использования — модели, в которых совмещен скейтер и слайдер для камеры;
  • для ровной съемки панорам — с несколькими регулируемыми опорами, двумя штативами для работы на разных уровнях;
  • для установки тяжелых фотоаппаратов и видеокамер — у нас есть портативные рельсы, выдерживающие нагрузку 9 кг и больше;
  • для упрощенного управления — с ДУ-пультами, стабильно работающими на дистанции от пяти метров;
  • для создания эффекта приближения-удаления, настольной съемки и т.д.

На сайте Фотогора регулярно появляются новые модели — с несколькими скоростями движения, мягкими колесами, повышающими плавность хода, увеличенным временем работы на одной зарядке и т.д. Консультанты интернет-магазина профессионально подберут оборудование с приемлемой ценой под ваши нужды.

Тележку, рельсы или слайдер для видео в Москве можно приобрести с доставкой или забрать из пунктов выдачи интернет-магазина самовывозом. В регионы России мы отправляем покупки транспортными компаниями. По всем вопросам звоните нашим менеджерам или обращайтесь в онлайн-чате.

SmallRig 1674 базовая площадка с креплением для направляющих Baseplate with Dual 15mm Rod Clamp
SmallRig 1674 базовая площадка с креплением для направляющих Baseplate with Dual 15mm Rod Clamp
SmallRig 1674 базовая площадка с креплением для направляющих Baseplate with Dual 15mm Rod Clamp
Арт. DAN-4947
SmallRig 1674 базовая площадка с креплением для направляющих Baseplate with Dual 15mm Rod Clamp
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Опорная плита SmallRig 1674 с двумя зажимами для штанг диаметром 15 мм.

Опорная площадка изготовлена из алюминия и предназначена для равномерного распределения веса оборудования. Она позволяет установить опору для объектива или другое оборудование. Аксессуар совместим с большинством современных популярных камер, таких как Sony FS7, Sony серии A7, Canon C100/C300/C500 и т. д. Она крепится к камере с помощью винта 3/8" или 1/4". Вес - 171 г.

2 190 ₽
В корзину
-15 %
GreenBean Dolly 04M тележка операторская моторизованная
GreenBean Dolly 04M тележка операторская моторизованная
GreenBean Dolly 04M тележка операторская моторизованная
Арт. OLE-4118
GreenBean Dolly 04M тележка операторская моторизованная
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Моторизованная тележка с беспроводным управлением предназначена для DSLR-камер и видеокамер весом до 5 кг. Питание от сети, либо аккумулятор Sony NPF. Пульт ДУ и шаровая головка в комплекте.

-15 %17 990 ₽
15 290 ₽
В корзину
-15 %
GreenBean Dolly 1 тележка для видео
Арт. OLE-0562
GreenBean Dolly 1 тележка для видео
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

GreenBean Dolly 1 – тележка обеспечивает плавное движение в кадре по любой ровной поверхности: пол, стол, доски и т.д. и в любых направлениях (прямо и по кругу). Точность выставления осей колес легко проверить по нанесенным шкалам. Штативная головка устанавливается прямо на базовой пластине (крепежные винты 3/8 дюйма и 1/4 дюйма). На пластине имеются четыре отверстия 1/4 дюйма для крепления навесного оборудования.

-15 %5 590 ₽
4 750 ₽
В корзину
Manfrotto 114MV тележка-долли
Арт. OLE-0766
Manfrotto 114MV тележка-долли
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 114MV – надежная и мощная тележка. Предназначена для использования с габаритными фото- и видеоштативами с шипами. Оснащена большими колесами 127 мм и уникальной системой блокировки. Максимальная нагрузка, кг – 60; вес тележки, кг – 6,2; диаметр в разложенном виде, см – 122.

104 790 ₽
В корзину
Manfrotto 127VS VARIABLE SPREAD BASIC DOLLY алюминиевая тележка Долли для штатива
Арт. NVF-2632
Manfrotto 127VS VARIABLE SPREAD BASIC DOLLY алюминиевая тележка Долли для штатива
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 127VS VARIABLE SPREAD BASIC DOLLY - 127VS алюминиевая тележка Долли для штатива.

58 290 ₽
В корзину
Manfrotto 181B AUTOMATIC FOLDING DOLLY BLACK алюминиевая тележка Долли для штатива
Арт. NVF-2590
Manfrotto 181B AUTOMATIC FOLDING DOLLY BLACK алюминиевая тележка Долли для штатива
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 181B AUTOMATIC FOLDING DOLLY BLACK - Легкосборные колеса-долли для штативов, диаметр колес 80 мм, фиксирование колес одним рычагом. Для Manfrotto 161MK2B, 058B, 028B, 475B и серии MT057 (181B)

87 290 ₽
В корзину
Manfrotto MDOLLYVR VR ADJUSTABLE DOLLY колесная база телескопическая
Manfrotto MDOLLYVR VR ADJUSTABLE DOLLY колесная база телескопическая
Manfrotto MDOLLYVR VR ADJUSTABLE DOLLY колесная база телескопическая
Арт. DAN-1624
Manfrotto MDOLLYVR VR ADJUSTABLE DOLLY колесная база телескопическая
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Тележка-долли Manfrotto MDOLLYVR VR ADJUSTABLE DOLLY обеспечивает комфортное перемещение установленного оборудования весом до 10 кг.

Также, обеспечивает быструю смену локаций, когда в этом есть необходимость. Диаметр тележки регулируется в диапазоне 78-114 см. Колеса тележки оснащены тормозом, для фиксации тележки в определенном положении. Также в тележке есть дополнительные ножки, которые поднимают колеса с уровня земли. Модель компактна в сложенном виде.

40 890 ₽
В корзину
SmallRig 1053 направляющие алюминиевые диаметр 15мм (М12) длина 30см. 2 шт.
SmallRig 1053 направляющие алюминиевые диаметр 15мм (М12) длина 30см. 2 шт.
SmallRig 1053 направляющие алюминиевые диаметр 15мм (М12) длина 30см. 2 шт.
Арт. DAN-4945
SmallRig 1053 направляющие алюминиевые диаметр 15мм (М12) длина 30см. 2 шт.
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Алюминиевые направляющие SmallRig 1053.

Направляющие, алюминиевые стержни длинной 30 см и диаметром 15 мм. Имеют на концах стандартную резьбу М12 (мама). Обладают хорошей износостойкостью и устойчивостью к коррозии. Вес - 79 г.

1 860 ₽
В корзину
SmallRig BSL2680 поддержка объектива для направляющих 15мм LWS Universal Lens Support
SmallRig BSL2680 поддержка объектива для направляющих 15мм LWS Universal Lens Support
SmallRig BSL2680 поддержка объектива для направляющих 15мм LWS Universal Lens Support
Арт. DAN-4949
SmallRig BSL2680 поддержка объектива для направляющих 15мм LWS Universal Lens Support
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Универсальная опора для объектива SmallRig BSL2680.

Опора предназначена для снятия нагрузки с байонета камеры, когда камера устанавливается на поставляемых отдельно 15 миллиметровых направляющих LWS. Опора изготовлена из алюминия. Вес - 118 г. Совместима с объективами диаметром до 150 мм.

2 630 ₽
В корзину
E-IMAGE ES120 слайдер
Арт. DAN-5813
E-IMAGE ES120 слайдер
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Слайдер E-IMAGE ES120.

Слайдер с карбоновыми направляющими длиной 90 мм, оснащен утяжеленной ручкой-маховиком для плавного перемещения каретки и регулируемыми ножками на резиновых опорах. Максимальная нагрузка - 6 кг. Общая длинна - 120 см. Вес - 4,2.

49 850 ₽
В корзину
E-IMAGE ES70 слайдер
Арт. DAN-5814
E-IMAGE ES70 слайдер
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Слайдер E-IMAGE ES70.

Слайдер с карбоновыми направляющими длиной 50 мм, оснащен утяжеленной ручкой-маховиком для плавного перемещения каретки и регулируемыми ножками на резиновых опорах. Максимальная нагрузка - 10 кг. Общая длинна - 70 см. Вес - 3,8.

41 800 ₽
В корзину
Benro DL08 тележка - колесная база для штатива
Benro DL08 тележка - колесная база для штатива
Benro DL08 тележка - колесная база для штатива
Арт. DAN-8049
Benro DL08 тележка - колесная база для штатива
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Benro DL08 тележка - колесная база для штатива. Штативная тележка Benro DL08, совместимая с видеоштативами Benro, позволяет легко перемещать штатив по ровной поверхнсти быстро перемещая камеру. Имеет три колеса с блокировочными замками, которые предотвращают перемещение тележки. При использовании тележка имеет габаритные размеры 85см, в сложенном 54 см в длину для компактной транспортировки и имеет встроенную ручку для переноски.
Совместимость видеоштативы:  A573TBS7, A673TMBS8, AD71FK5, BV6, BV8, BV10.  

11 900 ₽
В корзину
-15 %
GreenBean TrackMaster 03 тележка для видеоштатива
GreenBean TrackMaster 03 тележка для видеоштатива
GreenBean TrackMaster 03 тележка для видеоштатива
Арт. DAN-9966
GreenBean TrackMaster 03 тележка для видеоштатива
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

GreenBean TrackMaster 03 тележка для видеоштатива.

Складная трехколесная тележка для тяжелых штативов и стоек. Подходит для  обычных и шипованных ножек опоры. Колеса Ø100 мм, тормоз на 3-х колесах. Профиль платформы – квадратная металлическая труба 25х25 мм, вес 4.8 кг.

-15 %16 590 ₽
14 100 ₽
В корзину
Benro DL06 тележка Dolly для штатива
Benro DL06 тележка Dolly для штатива
Benro DL06 тележка Dolly для штатива
Арт. MTG-0623
Benro DL06 тележка Dolly для штатива
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Benro DL06 тележка Dolly для штатива. 

Штативная тележка Benro DL06, совместимая с фото- и видеоштативами Benro, позволяет легко перемещать штатив по ровной поверхности быстро перемещая камеру. Имеет три колеса с блокировочными замками, которые предотвращают перемещение тележки. При использовании тележка имеет габаритные размеры 85см, в сложенном 54 см в длину для компактной транспортировки и имеет встроенную ручку для переноски. Допустимая нагрузка 23 кг. Вес - 2,4 кг. 

8 900 ₽
В корзину
E-IMAGE EI7004B Dolly w/cable guard-Adjustable тележка для видеоштатива на колесах
Арт. OLE-1751
E-IMAGE EI7004B Dolly w/cable guard-Adjustable тележка для видеоштатива на колесах
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

E-IMAGE Dolly w/cable guard-Adjustable тележка для видеоштатива на колесах

Прочная тележка-тренога для тяжелых систем, выдерживает нагрузку до 60 кг. Для удобства хранения и транспортировки компактно складывается. Тележка оснащена резиновыми колесами с раздельными тормозами и регулируемыми предохранителями для кабеля.

21 430 ₽
В корзину
E-IMAGE EI7003C UNIVERSAL DOLLY тележка для видеоштатива на колесах
Арт. OLE-1763
E-IMAGE EI7003C UNIVERSAL DOLLY тележка для видеоштатива на колесах
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

E-IMAGE UNIVERSAL DOLLY тележка для видеоштатива на колесах

Прочная тележка-тренога для тяжелых систем, выдерживает нагрузку до 40 кг. Для удобства хранения и транспортировки компактно складывается. Тележка оснащена резиновыми колесами с раздельными тормозами и регулируемыми предохранителями для кабеля.

10 240 ₽
В корзину
E-IMAGE EI-7003 Universal Dolly тележка для видеоштатива на колесах
E-IMAGE EI-7003 Universal Dolly тележка для видеоштатива на колесах
Арт. OLE-3694
E-IMAGE EI-7003 Universal Dolly тележка для видеоштатива на колесах
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Базовая тележка для легких и средних штативов. Поддерживает большинство штативов с шипованными (резиновое крепление с язычком) и оснащена колесами с индивидуальным ножным тормозом. Тележка компактно складывается для удобного хранения и транспортировки. Максимальная нагрузка 40 кг. Диаметр колес 75 мм, радиус - 50 см.


8 460 ₽
В корзину
E-IMAGE EI-7004 Universal Dolly тележка для видеоштатива на колесах
E-IMAGE EI-7004 Universal Dolly тележка для видеоштатива на колесах
Арт. OLE-3695
E-IMAGE EI-7004 Universal Dolly тележка для видеоштатива на колесах
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Универсальная тележка для штативов. Поддерживает большинство штативов с шипованными (резиновое крепление с язычком) и оснащена колесами с индивидуальным ножным тормозом. Тележка компактно складывается для удобного хранения и транспортировки. Максимальная нагрузка 60 кг. Диаметр колес 100 мм, радиус - 50 см.

18 610 ₽
В корзину
Товары в архиве (91)
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера