Дополнительные аксессуары

Ассортимент дополнительных аксессуаров для объективов

На сайте продаются зажимы для установки и снятия фильтров, переходных колец и прочих аксессуаров для объектива. Как правило, в комплекте поставляется два пластиковых ключа с одним типоразмером — 48-58 мм, 62-77 мм или другим. Один зажим фиксирует объектив, второй — фильтр или другое приспособление. Это позволяет аккуратнее затягивать или отворачивать резьбу и бережнее обращаться с техникой.

Также в каталоге есть крепежные кольца и кронштейны

вы сможете вращать установленные объективы на 360 градусов;

регулировать наклон длиннофокусной оптики, установленной на штатив или монопод;

повысить устойчивость камеры, на которой установлен тяжелый и громоздкий объектив — средне- или длиннозумный.

