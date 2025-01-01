Фильтр

Всего - 26 товаров

Цена
Бренд
Тип фильтров
Тип
Диаметр

Статьи

Дополнительные аксессуары

Интернет-магазин Фотогора поможет расширить технические возможности фотообъективов и упростить работу с ними. Мы собрали в каталоге все виды аксессуаров — от переходных колец до кронштейнов, на которых устанавливается длиннофокусная, тяжелая оптика. Приспособления помогают снять часть нагрузки с фотографа, уменьшить расходы на съемку (благодаря повышению функциональности техники) и упростить рутинные операции при съемке.

Дополнительные аксессуары для объективов, которые мы продаем, всегда качественны, даже если относятся к бюджетной категории. Мы включаем в каталог продукцию самых известных, проверенных производителей — Manfrotto, Fotokvant, Phottix и т.д. При доступной цене у них удобная, до мелочей продуманная конструкция и хороший рабочий ресурс.

Ассортимент дополнительных аксессуаров для объективов

На сайте продаются зажимы для установки и снятия фильтров, переходных колец и прочих аксессуаров для объектива. Как правило, в комплекте поставляется два пластиковых ключа с одним типоразмером — 48-58 мм, 62-77 мм или другим. Один зажим фиксирует объектив, второй — фильтр или другое приспособление. Это позволяет аккуратнее затягивать или отворачивать резьбу и бережнее обращаться с техникой.

Также в каталоге есть крепежные кольца и кронштейны

  • вы сможете вращать установленные объективы на 360 градусов;
  • регулировать наклон длиннофокусной оптики, установленной на штатив или монопод;
  • повысить устойчивость камеры, на которой установлен тяжелый и громоздкий объектив — средне- или длиннозумный.

Все наши товары можно купить с самовывозом из пункта в Москве или заказать доставку по столице, Московской области и во все остальные регионы России. Профессиональным студиям и фотошколам предоставляются скидки при покупке.

Fotokvant LAC-01 зажим для съема фильтров 62-77 мм
Fotokvant LAC-01 зажим для съема фильтров 62-77 мм
Fotokvant LAC-01 зажим для съема фильтров 62-77 мм
Арт. DAN-1605
Fotokvant LAC-01 зажим для съема фильтров 62-77 мм
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Fotokvant LAC-01 - зажим для съема фильтров 62-77 мм.

Пластиковый ключ-зажим для установки и снятия фильтров и переходных колец с объектива. В комплекте поставляется два зажима одного типоразмера. Одним фиксируется объектив, другой накладывается на фильтр или адаптерное кольцо, которое впоследствии затягивается или отворачивается в зависимости от потребности. Размер предназначен для съема или установки фильтров диаметром 62-77 мм.

310 ₽
В корзину
Fotokvant LAC-02 зажим для съема фильтров 48-58 мм
Fotokvant LAC-02 зажим для съема фильтров 48-58 мм
Fotokvant LAC-02 зажим для съема фильтров 48-58 мм
Арт. DAN-1606
Fotokvant LAC-02 зажим для съема фильтров 48-58 мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant LAC-02 - зажим для съема фильтров 48-58 мм.

Пластиковый ключ-зажим для установки и снятия фильтров и переходных колец с объектива. В комплекте поставляется два зажима одного типоразмера. Одним фиксируется объектив, другой накладывается на фильтр или адаптерное кольцо, которое в последствии затягивается или отворачивается в зависимости от потребности.

Размер предназначен для съема или установки фильтров диаметром 48-58 мм.

290 ₽
В корзину
Hoya 52 мм instant action adapter ring магнитный адаптер для светофильтров
Hoya 52 мм instant action adapter ring магнитный адаптер для светофильтров
Hoya 52 мм instant action adapter ring магнитный адаптер для светофильтров
Арт. DAN-6163
Hoya 52 мм instant action adapter ring магнитный адаптер для светофильтров
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Магнитный адаптер Hoya 52 мм instant action adapter ring для светофильтров.

Адаптер вместе с конвертером HOYA INSTANT ACTION CONVERSION RING (приобретается дополнительно) позволяют быстро установить и снять обычный резьбовой фильтр на объектив. Для удержания фильтра используется сила магнита. Материал - алюминий. Диаметр - 52 мм.

1 890 ₽
В корзину
Hoya 52 мм instant action convers ring магнитный адаптер для светофильтров
Hoya 52 мм instant action convers ring магнитный адаптер для светофильтров
Hoya 52 мм instant action convers ring магнитный адаптер для светофильтров
Арт. DAN-6156
Hoya 52 мм instant action convers ring магнитный адаптер для светофильтров
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Магнитный конвертер Hoya 52 мм instant action convers ring для светофильтров.

Конвертер вместе с адаптером HOYA INSTANT ACTION ADAPTER RING (приобретается дополнительно) позволяют быстро установить и снять обычный резьбовой фильтр на объектив. Для удержания фильтра используется сила магнита. Материал - алюминий. Диаметр - 52 мм.

1 890 ₽
В корзину
Manfrotto 393 кронштейн для объектива
Арт. OLE-0808
Manfrotto 393 кронштейн для объектива
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 393 – кронштейн для установки длиннофокусных объективов на монопод или штатив. Возможна регулировка угла наклона. Максимальная нагрузка – 20 кг.

52 990 ₽
В корзину
Hoya 49 мм instant action adapter ring магнитный адаптер для светофильтров
Hoya 49 мм instant action adapter ring магнитный адаптер для светофильтров
Hoya 49 мм instant action adapter ring магнитный адаптер для светофильтров
Арт. DAN-6162
Hoya 49 мм instant action adapter ring магнитный адаптер для светофильтров
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Магнитный адаптер Hoya 49 мм instant action adapter ring для светофильтров.

Адаптер вместе с конвертером HOYA INSTANT ACTION CONVERSION RING (приобретается дополнительно) позволяют быстро установить и снять обычный резьбовой фильтр на объектив. Для удержания фильтра используется сила магнита. Материал - алюминий. Диаметр - 49 мм.

1 790 ₽
В корзину
Hoya 55 мм instant action adapter ring магнитный адаптер для светофильтров
Hoya 55 мм instant action adapter ring магнитный адаптер для светофильтров
Hoya 55 мм instant action adapter ring магнитный адаптер для светофильтров
Арт. DAN-6164
Hoya 55 мм instant action adapter ring магнитный адаптер для светофильтров
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Магнитный адаптер Hoya 55 мм instant action adapter ring для светофильтров.

Адаптер вместе с конвертером HOYA INSTANT ACTION CONVERSION RING (приобретается дополнительно) позволяют быстро установить и снять обычный резьбовой фильтр на объектив. Для удержания фильтра используется сила магнита. Материал - алюминий. Диаметр - 55 мм.

1 890 ₽
В корзину
Hoya 55 мм instant action convers ring магнитный адаптер для светофильтров
Hoya 55 мм instant action convers ring магнитный адаптер для светофильтров
Hoya 55 мм instant action convers ring магнитный адаптер для светофильтров
Арт. DAN-6157
Hoya 55 мм instant action convers ring магнитный адаптер для светофильтров
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Магнитный конвертер Hoya 55 мм instant action convers ring для светофильтров.

Конвертер вместе с адаптером HOYA INSTANT ACTION ADAPTER RING (приобретается дополнительно) позволяют быстро установить и снять обычный резьбовой фильтр на объектив. Для удержания фильтра используется сила магнита. Материал - алюминий. Диаметр - 55 мм.

1 890 ₽
В корзину
Hoya 58 мм instant action adapter ring магнитный адаптер для светофильтров
Hoya 58 мм instant action adapter ring магнитный адаптер для светофильтров
Hoya 58 мм instant action adapter ring магнитный адаптер для светофильтров
Арт. DAN-6165
Hoya 58 мм instant action adapter ring магнитный адаптер для светофильтров
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Магнитный адаптер Hoya 58 мм instant action adapter ring для светофильтров.

Адаптер вместе с конвертером HOYA INSTANT ACTION CONVERSION RING (приобретается дополнительно) позволяют быстро установить и снять обычный резьбовой фильтр на объектив. Для удержания фильтра используется сила магнита. Материал - алюминий. Диаметр - 58 мм.

1 890 ₽
В корзину
Hoya 58 мм instant action convers ring магнитный адаптер для светофильтров
Hoya 58 мм instant action convers ring магнитный адаптер для светофильтров
Hoya 58 мм instant action convers ring магнитный адаптер для светофильтров
Арт. DAN-6158
Hoya 58 мм instant action convers ring магнитный адаптер для светофильтров
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Магнитный конвертер Hoya 58 мм instant action convers ring для светофильтров.

Конвертер вместе с адаптером HOYA INSTANT ACTION ADAPTER RING (приобретается дополнительно) позволяют быстро установить и снять обычный резьбовой фильтр на объектив. Для удержания фильтра используется сила магнита. Материал - алюминий. Диаметр - 58 мм.

1 890 ₽
В корзину
Hoya 62 мм instant action adapter ring магнитный адаптер для светофильтров
Hoya 62 мм instant action adapter ring магнитный адаптер для светофильтров
Hoya 62 мм instant action adapter ring магнитный адаптер для светофильтров
Арт. DAN-6166
Hoya 62 мм instant action adapter ring магнитный адаптер для светофильтров
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Магнитный адаптер Hoya 62 мм instant action adapter ring для светофильтров.

Адаптер вместе с конвертером HOYA INSTANT ACTION CONVERSION RING (приобретается дополнительно) позволяют быстро установить и снять обычный резьбовой фильтр на объектив. Для удержания фильтра используется сила магнита. Материал - алюминий. Диаметр - 62 мм.

2 290 ₽
В корзину
Hoya 62 мм instant action convers ring магнитный адаптер для светофильтров
Hoya 62 мм instant action convers ring магнитный адаптер для светофильтров
Hoya 62 мм instant action convers ring магнитный адаптер для светофильтров
Арт. DAN-6159
Hoya 62 мм instant action convers ring магнитный адаптер для светофильтров
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Магнитный конвертер Hoya 62 мм instant action convers ring для светофильтров.

Конвертер вместе с адаптером HOYA INSTANT ACTION ADAPTER RING (приобретается дополнительно) позволяют быстро установить и снять обычный резьбовой фильтр на объектив. Для удержания фильтра используется сила магнита. Материал - алюминий. Диаметр - 62 мм.

2 290 ₽
В корзину
Hoya 72 мм instant action adapter ring магнитный адаптер для светофильтров
Hoya 72 мм instant action adapter ring магнитный адаптер для светофильтров
Hoya 72 мм instant action adapter ring магнитный адаптер для светофильтров
Арт. DAN-6168
Hoya 72 мм instant action adapter ring магнитный адаптер для светофильтров
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Магнитный адаптер Hoya 72 мм instant action adapter ring для светофильтров.

Адаптер вместе с конвертером HOYA INSTANT ACTION CONVERSION RING (приобретается дополнительно) позволяют быстро установить и снять обычный резьбовой фильтр на объектив. Для удержания фильтра используется сила магнита. Материал - алюминий. Диаметр - 72 мм.

2 290 ₽
В корзину
Hoya 72 мм instant action convers ring магнитный адаптер для светофильтров
Hoya 72 мм instant action convers ring магнитный адаптер для светофильтров
Hoya 72 мм instant action convers ring магнитный адаптер для светофильтров
Арт. DAN-6160
Hoya 72 мм instant action convers ring магнитный адаптер для светофильтров
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Магнитный конвертер Hoya 72 мм instant action convers ring для светофильтров.

Конвертер вместе с адаптером HOYA INSTANT ACTION ADAPTER RING (приобретается дополнительно) позволяют быстро установить и снять обычный резьбовой фильтр на объектив. Для удержания фильтра используется сила магнита. Материал - алюминий. Диаметр - 72 мм.

2 290 ₽
В корзину
Hoya 77 мм instant action adapter ring магнитный адаптер для светофильтров
Hoya 77 мм instant action adapter ring магнитный адаптер для светофильтров
Hoya 77 мм instant action adapter ring магнитный адаптер для светофильтров
Арт. DAN-6169
Hoya 77 мм instant action adapter ring магнитный адаптер для светофильтров
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Магнитный адаптер Hoya 77 мм instant action adapter ring для светофильтров.

Адаптер вместе с конвертером HOYA INSTANT ACTION CONVERSION RING (приобретается дополнительно) позволяют быстро установить и снять обычный резьбовой фильтр на объектив. Для удержания фильтра используется сила магнита. Материал - алюминий. Диаметр - 77 мм.

2 290 ₽
В корзину
Hoya 82 мм instant action adapter ring магнитный адаптер для светофильтров
Hoya 82 мм instant action adapter ring магнитный адаптер для светофильтров
Hoya 82 мм instant action adapter ring магнитный адаптер для светофильтров
Арт. DAN-6170
Hoya 82 мм instant action adapter ring магнитный адаптер для светофильтров
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Магнитный адаптер Hoya 82 мм instant action adapter ring для светофильтров.

Адаптер вместе с конвертером HOYA INSTANT ACTION CONVERSION RING (приобретается дополнительно) позволяют быстро установить и снять обычный резьбовой фильтр на объектив. Для удержания фильтра используется сила магнита. Материал - алюминий. Диаметр - 82 мм.

2 190 ₽
В корзину
Benro FR1015 защитная рамка для фильтров 100x150x2 мм
Арт. DAN-8271
Benro FR1015 защитная рамка для фильтров 100x150x2 мм
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Защитная рамка для фильтров 100 x 150 мм предназначена для защиты стеклянных вставных фильтров 100 x 150 мм и толщиной 2 мм.

1 000 ₽
В корзину
Benro FTU1 cъёмник для фильтра 82-46 мм
Арт. DAN-8278
Benro FTU1 cъёмник для фильтра 82-46 мм
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Benro FTU1 cъёмник для фильтра 82-46 мм. 

Комплект ключей-съемников для фильтров Benro FTU1 (46-72 и 67-82 мм). Предназначен для снятия фильтров с объектива. 

1 100 ₽
В корзину
Товары в архиве (27)
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера