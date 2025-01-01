Дополнительные аксессуары

Москва
Fotokvant LAC-01 - зажим для съема фильтров 62-77 мм.
Пластиковый ключ-зажим для установки и снятия фильтров и переходных колец с объектива. В комплекте поставляется два зажима одного типоразмера. Одним фиксируется объектив, другой накладывается на фильтр или адаптерное кольцо, которое впоследствии затягивается или отворачивается в зависимости от потребности. Размер предназначен для съема или установки фильтров диаметром 62-77 мм.
Fotokvant LAC-02 - зажим для съема фильтров 48-58 мм.
Пластиковый ключ-зажим для установки и снятия фильтров и переходных колец с объектива. В комплекте поставляется два зажима одного типоразмера. Одним фиксируется объектив, другой накладывается на фильтр или адаптерное кольцо, которое в последствии затягивается или отворачивается в зависимости от потребности.
Размер предназначен для съема или установки фильтров диаметром 48-58 мм.
Магнитный адаптер Hoya 52 мм instant action adapter ring для светофильтров.
Адаптер вместе с конвертером HOYA INSTANT ACTION CONVERSION RING (приобретается дополнительно) позволяют быстро установить и снять обычный резьбовой фильтр на объектив. Для удержания фильтра используется сила магнита. Материал - алюминий. Диаметр - 52 мм.
Магнитный конвертер Hoya 52 мм instant action convers ring для светофильтров.
Конвертер вместе с адаптером HOYA INSTANT ACTION ADAPTER RING (приобретается дополнительно) позволяют быстро установить и снять обычный резьбовой фильтр на объектив. Для удержания фильтра используется сила магнита. Материал - алюминий. Диаметр - 52 мм.
Manfrotto 393 – кронштейн для установки длиннофокусных объективов на монопод или штатив. Возможна регулировка угла наклона. Максимальная нагрузка – 20 кг.
Магнитный адаптер Hoya 49 мм instant action adapter ring для светофильтров.
Адаптер вместе с конвертером HOYA INSTANT ACTION CONVERSION RING (приобретается дополнительно) позволяют быстро установить и снять обычный резьбовой фильтр на объектив. Для удержания фильтра используется сила магнита. Материал - алюминий. Диаметр - 49 мм.
Магнитный адаптер Hoya 55 мм instant action adapter ring для светофильтров.
Адаптер вместе с конвертером HOYA INSTANT ACTION CONVERSION RING (приобретается дополнительно) позволяют быстро установить и снять обычный резьбовой фильтр на объектив. Для удержания фильтра используется сила магнита. Материал - алюминий. Диаметр - 55 мм.
Магнитный конвертер Hoya 55 мм instant action convers ring для светофильтров.
Конвертер вместе с адаптером HOYA INSTANT ACTION ADAPTER RING (приобретается дополнительно) позволяют быстро установить и снять обычный резьбовой фильтр на объектив. Для удержания фильтра используется сила магнита. Материал - алюминий. Диаметр - 55 мм.
Магнитный адаптер Hoya 58 мм instant action adapter ring для светофильтров.
Адаптер вместе с конвертером HOYA INSTANT ACTION CONVERSION RING (приобретается дополнительно) позволяют быстро установить и снять обычный резьбовой фильтр на объектив. Для удержания фильтра используется сила магнита. Материал - алюминий. Диаметр - 58 мм.
Магнитный конвертер Hoya 58 мм instant action convers ring для светофильтров.
Конвертер вместе с адаптером HOYA INSTANT ACTION ADAPTER RING (приобретается дополнительно) позволяют быстро установить и снять обычный резьбовой фильтр на объектив. Для удержания фильтра используется сила магнита. Материал - алюминий. Диаметр - 58 мм.
Магнитный адаптер Hoya 62 мм instant action adapter ring для светофильтров.
Адаптер вместе с конвертером HOYA INSTANT ACTION CONVERSION RING (приобретается дополнительно) позволяют быстро установить и снять обычный резьбовой фильтр на объектив. Для удержания фильтра используется сила магнита. Материал - алюминий. Диаметр - 62 мм.
Магнитный конвертер Hoya 62 мм instant action convers ring для светофильтров.
Конвертер вместе с адаптером HOYA INSTANT ACTION ADAPTER RING (приобретается дополнительно) позволяют быстро установить и снять обычный резьбовой фильтр на объектив. Для удержания фильтра используется сила магнита. Материал - алюминий. Диаметр - 62 мм.
Магнитный адаптер Hoya 72 мм instant action adapter ring для светофильтров.
Адаптер вместе с конвертером HOYA INSTANT ACTION CONVERSION RING (приобретается дополнительно) позволяют быстро установить и снять обычный резьбовой фильтр на объектив. Для удержания фильтра используется сила магнита. Материал - алюминий. Диаметр - 72 мм.
Магнитный конвертер Hoya 72 мм instant action convers ring для светофильтров.
Конвертер вместе с адаптером HOYA INSTANT ACTION ADAPTER RING (приобретается дополнительно) позволяют быстро установить и снять обычный резьбовой фильтр на объектив. Для удержания фильтра используется сила магнита. Материал - алюминий. Диаметр - 72 мм.
Магнитный адаптер Hoya 77 мм instant action adapter ring для светофильтров.
Адаптер вместе с конвертером HOYA INSTANT ACTION CONVERSION RING (приобретается дополнительно) позволяют быстро установить и снять обычный резьбовой фильтр на объектив. Для удержания фильтра используется сила магнита. Материал - алюминий. Диаметр - 77 мм.
Магнитный адаптер Hoya 82 мм instant action adapter ring для светофильтров.
Адаптер вместе с конвертером HOYA INSTANT ACTION CONVERSION RING (приобретается дополнительно) позволяют быстро установить и снять обычный резьбовой фильтр на объектив. Для удержания фильтра используется сила магнита. Материал - алюминий. Диаметр - 82 мм.
Защитная рамка для фильтров 100 x 150 мм предназначена для защиты стеклянных вставных фильтров 100 x 150 мм и толщиной 2 мм.
Benro FTU1 cъёмник для фильтра 82-46 мм.
Комплект ключей-съемников для фильтров Benro FTU1 (46-72 и 67-82 мм). Предназначен для снятия фильтров с объектива.
