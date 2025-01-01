Флаги для предметной съемки - незаменимая вещь для управления светом в коммерческой фотографии. Представляют из себя отражатели трех основных цветов - белого, золотого и серебряного, а также теневой черный флаг, для поглощения переотражений и бликов. В зависимости от размера снимаемого предмета, можно выбрать из стандартных А4 и А3 флаги. Они созданы так, чтобы стоять без креплений, но при необходимости более жесткой установки, можно использовать прищепки CL-P100 или CL-P50 - в зависимости от размера флага и необходимости крепления.