Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки - незаменимая вещь для управления светом в коммерческой фотографии. Представляют из себя отражатели трех основных цветов - белого, золотого и серебряного, а также теневой черный флаг, для поглощения переотражений и бликов. В зависимости от размера снимаемого предмета, можно выбрать из стандартных А4 и А3 флаги. Они созданы так, чтобы стоять без креплений, но при необходимости более жесткой установки, можно использовать прищепки CL-P100 или CL-P50 - в зависимости от размера флага и необходимости крепления.

Wansen Flag 843256 флаг А4-3 белый золотой серебряный черный
Арт. MTG-3258
Wansen Flag 843256 флаг А4-3 белый золотой серебряный черный
Москва: более 10 шт

Wansen Flag 843256 флаг А4-3 белый золотой серебряный черный. Флаг для предметной съемки, изготовлен из плотного картона. Размер в сложенном состоянии 22х30 см. Стороны 22х30 см имеют золотой, белый и серебрянный цвет. Черный  30х44 см.

550 ₽
Wansen Flag 8402409 флаг А3-2 белый золотой черный
Арт. MTG-3255
Wansen Flag 8402409 флаг А3-2 белый золотой черный
Москва: в наличии 1-3 шт

Wansen Flag 8402409 флаг А3-2 белый золотой черный. Флаг для предметной съемки, изготовлен из плотного картона. Размер в сложенном состоянии 30х42 см. Внешние стороны "книжки" цвет золото и черный, внутренний белый.

470 ₽
Wansen Flag 841197 флаг А3-3 белый золотой серебряный черный
Арт. MTG-3264
Wansen Flag 841197 флаг А3-3 белый золотой серебряный черный
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

 Wansen Flag 841197 флаг А3-3 белый золотой серебряный черный. Флаг для предметной съемки, изготовлен из плотного картона. Размер в сложенном состоянии 30х42 см. Стороны 30х42 см имеют золотой, и серебрянный цвет. Белый и черный  42х60 см.

680 ₽
Wansen Flag 841198 флаг А4-3 белый золотой серебряный черный
Арт. MTG-3263
Wansen Flag 841198 флаг А4-3 белый золотой серебряный черный
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Wansen Flag 841198 флаг А4-3 белый золотой серебряный черный. Флаг для предметной съемки, изготовлен из плотного картона. Размер в сложенном состоянии 22х30 см. Стороны 22х30 см имеют золотой, и серебрянный цвет. Белый и черный  30х44 см.

470 ₽
Wansen Flag 843253 флаг А3-3 белый золотой серебряный черный
Арт. MTG-3262
Wansen Flag 843253 флаг А3-3 белый золотой серебряный черный
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт

Wansen Flag 843253 флаг А3-3 белый золотой серебряный черный. Флаг для предметной съемки, изготовлен из плотного картона. Размер в сложенном состоянии 30х42 см. Стороны 30х42 см имеют золотой, серебряный и черный цвет. Белый цвет 42х90 см.

680 ₽
Wansen Flag 843254 флаг А4-3 белый золотой серебряный черный
Арт. MTG-3261
Wansen Flag 843254 флаг А4-3 белый золотой серебряный черный
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт

Wansen Flag 843254 флаг А4-3 белый золотой серебряный черный. Флаг для предметной съемки, изготовлен из плотного картона. Размер в сложенном состоянии 22х30 см. Стороны 22х30 см имеют золотой, серебряный и черный цвет. Белый цвет 30х66 см.

470 ₽
Wansen Flag 843255 флаг А3-3 белый золотой серебряный черный
Арт. MTG-3260
Wansen Flag 843255 флаг А3-3 белый золотой серебряный черный
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Wansen Flag 843255 флаг А3-3 белый золотой серебряный черный. Флаг для предметной съемки, изготовлен из плотного картона. Размер в сложенном состоянии 30х42 см. Стороны 30х42 см имеют золотой, белый и серебрянный цвет. Черный  42х90 см.

640 ₽
Wansen Flag 843257 флаг А3-3 белый золотой серебряный черный
Арт. MTG-3259
Wansen Flag 843257 флаг А3-3 белый золотой серебряный черный
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Wansen Flag 843257 флаг А3-3 белый золотой серебряный черный. Флаг для предметной съемки, изготовлен из плотного картона. Размер в сложенном состоянии 30х42 см. Стороны 30х42 см имеют золотой, белый и черный цвет. Серебро 42х90 см. 

640 ₽
Wansen Flag 843258 флаг А4-3 белый золотой серебряный черный
Арт. MTG-3257
Wansen Flag 843258 флаг А4-3 белый золотой серебряный черный
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Wansen Flag 843258 флаг А4-3 белый золотой серебряный черный. Флаг для предметной съемки, изготовлен из плотного картона. Размер в сложенном состоянии 22х30 см. Стороны 22х30 см имеют золотой, белый и черный цвет. Серебро 30х66 см. 

550 ₽
Wansen Flag 843516 флаг А4-2 белый золотой черный
Арт. MTG-3249
Wansen Flag 843516 флаг А4-2 белый золотой черный
Москва: в наличии 1-3 шт

Wansen Flag 843516 флаг А4-2 белый золотой черный. Флаг для предметной съемки, изготовлен из плотного картона. Размер в сложенном состоянии 22х30 см. Внешние стороны "книжки" цвет золото и черный, внутренний белый.

380 ₽
