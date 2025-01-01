Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
DJI SDR Transmission Combo видеосендер. Приемник обеспечивает стабильную передачу видео на расстояния до 3 км, используя технологии автоматического переключения между частотами 2,4 ГГц, 5,8 ГГц и DFS. Передача видео осуществляется в высоком разрешении 1080p60 с минимальной задержкой 35 мс, что делает его идеальным вариантом для работы в непредсказуемых и сложных условиях работы.
Accsoon CineEye II Pro Receiver приемник для видеосендера.
Двухдиапазонный видеосендер CineEye II Pro обеспечивает надежную высококачественную передачу сигнала в двух диапазонах частот, поддерживает видео с разрешением до 1080p/60 кадров в секунду со сверхмалой задержкой и работает на расстоянии до 350 метров в пределах прямой видимости. Поддерживает технологию двухдиапазонной передачи Accsoon Gemini, которая позволяет передавать видеосигнал по Wi-Fi на частотах 2.4 ГГц и 5.8 ГГц одновременно. В свою очередь приемник интеллектуально идентифицирует помехи и объединяет два потока, чтобы сформировать общий поток, что значительно повышает его стабильность и помехоустойчивость. Благодаря двухдиапазонной передаче CineEye II Pro намного стабильнее традиционных Wi-Fi видеосендеров, которые транслируют только в диапазоне 5 ГГц. CineEye II Pro обеспечит вам стабильную передачу сигнала без сбоев, с легкостью справляясь даже с самыми тяжелыми условиями.
Accsoon CineView HE видеосендер. Accsoon CineView HE - комплект беспроводной системы передачи сигнала, состоящий из приемника и передатчика HDMI, работающий в двух диапазонах частот и оснащенный новым портом USB-C для прямой трансляции (UVC). Видеосендер способен передавать HD-видео и HQ-аудио сразу на 4 разных устройства (приемник, мобильный телефон, планшет, ноутбук и т.д.) с помощью уникальной запатентованной двухканальной технологии передачи (2,4 ГГц + 5 ГГц). Новый порт USB Type-C, расположенный на ресивере, позволяет операторам, стримерам и подкастерам транслировать свою работу или события в прямом эфире.
Accsoon CineView NANO видеосендер. Accsoon CineView Nano - это более компактная и легкая версия беспроводной системы передачи видеосигнала CineView. CineView Nano принимает сигнал с разрешением до Full HD 1080p60 через порт HDMI и одновременно передает его по беспроводной сети на четыре отдельных мобильных устройства iOS/Android. Сигнал передается на частоте 5 ГГц на расстояние до 150 метров в прямой видимости с малой задержкой около 60 мс.
Accsoon CineView SE видеосендер. Accsoon CineView SE - комплект беспроводной системы передачи видеосигнала с лучшей в своем классе временем задержки менее 50 мс. CineView SE может передавать видеосигнал через SDI и HDMI в формате до 1080p 60 кадров в секунду на входе/выходе. CineView SE передает сигнал одновременно в двух диапазонах частот 2,4ГГц + 5ГГц для повышения стабильности и дальности передачи до 350 метров в прямой видимости.
Accsoon CineView Quad видеосендер. Комплект беспроводной системы передачи, состоящей из передатчика и приемника SDI и HDMI с уникальной конструкцией складных антенн. Accsoon CineView Quad может передавать HD-видео и HQ-аудио сразу на 4 разных устройства (приемник, мобильный телефон, планшет, ноутбук и т.д.) практически с нулевой задержкой с помощью запатентованной двухканальной технологии передачи Accsoon (2,4 ГГц + 5 ГГц).
Vaxis Storm 1000S (RX + TX) V-mount видеосендер. Беспроводной комплект Storm 1000S от Vaxis, оснащенный разъемами 3G-SDI и HDMI, позволяет передавать видеосигналы без визуальных потерь с задержкой менее 1 мс. Передатчик посылает мощный сигнал в пределах прямой видимости на расстояние до 350м и предлагает 20 каналов в диапазонах 20 - 40 МГц, что позволяет найти чистый канал для использования.
Vaxis ATOM 600KV видеосендер для RED KOMODO Чёрный. Комплект из компактного приёмника и передатчика устанавливаемого на корпус камеры RED KOMODO. Имеет адаптер батареи V-mount для автономного питания. Система поддерживает трансляцию видео до 1080p/60Гц и 1080i/60Гц с задержкой всего в 0.08 с.
Accsoon CineView 2 SDI видеосендер. CineView 2 способен передавать видео и аудио в разрешении 1080P с частотой 60 кадров в секунду на расстояние до 450 метров при прямой видимости и с минимальной задержкой, менее 50 мс.
Vaxis Storm 1000S (RX + 2TX) V-mount видеосендер. Беспроводной комплект Storm 1000S от Vaxis, оснащенный разъемами 3G-SDI и HDMI, позволяет передавать видеосигналы без визуальных потерь с задержкой менее 1 мс. Передатчик посылает мощный сигнал в пределах прямой видимости на расстояние до 350м и предлагает 20 каналов в диапазонах 20 - 40 МГц, что позволяет найти чистый канал для использования.
Vaxis STORM 3000 Kit (TX + RX) V-Mount видеосендер. Комплект для беспроводной передачи видео Storm 3000 отличается своей способностью к многоадресной рассылке на неограниченное количество приемников. В сочетании со сканером радиочастотных каналов Storm 5G пользователи могут мгновенно определить количество пригодных для использования источников поблизости.
Vaxis ATOM 500 SDI видеосендер. Передатчик и приёмник имеют HDMI и SDI порты с передачей видео в формате до 1080p/60 Гц. В корпус уже встроена антенна для большей компактности, а яркий дисплей позволяет контролировать рабочие параметры. Предусмотрена активная система охлаждения, что включается автоматически при нагревании. Видеосендер может вести онлайн трансляцию на iOs или Android гаджет, что позволяет использовать смартфон в качестве операторского монитора. Специальная система кодировки предотвращает утечку данных.
Беспроводной монитор совместим с передатчиками ATOM 500 HDMI, 500 SDI, 600 KV TX и A5H. Устройство обеспечивает передачу видеосигнала на частоте 5.1-5.8 ГГц с минимальной задержкой 80 мс на расстоянии до 150 метров. Оснащен яркой (1000 нит) Retina-матрицей с хорошей контрастностью и точной цветопередачей. Есть встроенный 3D-LUT для цветокоррекции, функции отслеживания фокуса и зума. Работает от 2 батарей NP-F (3500 мАч) до 4.5 часов. Можно подключать наушники для мониторинга звука.
Работай с цветом без бликов
Wansen