Арт. DAN-8870

Accsoon CineEye II Pro Receiver приемник для видеосендера.

Двухдиапазонный видеосендер CineEye II Pro обеспечивает надежную высококачественную передачу сигнала в двух диапазонах частот, поддерживает видео с разрешением до 1080p/60 кадров в секунду со сверхмалой задержкой и работает на расстоянии до 350 метров в пределах прямой видимости. Поддерживает технологию двухдиапазонной передачи Accsoon Gemini, которая позволяет передавать видеосигнал по Wi-Fi на частотах 2.4 ГГц и 5.8 ГГц одновременно. В свою очередь приемник интеллектуально идентифицирует помехи и объединяет два потока, чтобы сформировать общий поток, что значительно повышает его стабильность и помехоустойчивость. Благодаря двухдиапазонной передаче CineEye II Pro намного стабильнее традиционных Wi-Fi видеосендеров, которые транслируют только в диапазоне 5 ГГц. CineEye II Pro обеспечит вам стабильную передачу сигнала без сбоев, с легкостью справляясь даже с самыми тяжелыми условиями.