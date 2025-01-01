Интернет-магазин Фотогора предлагает аксессуары, которые повышают качество предметной и макросъемки. Одно из самых интересных приспособлений — раздвижные или удлинительные меха. В обиходе фотографы также называют их «гармошкой».

Мы предлагаем качественные меха для макросъемки от Novoflex, которые совместимы с практически всеми комбинациями объективов и камер, включая Canon EOS. Переходные кольца приобретаются отдельно. В каталоге представлены и системы, передающие все электрические сигналы между фотооборудованием.

Меха помогают очень точно настраивать и регулировать фокусное расстояние и расширять возможности объектива при макросъемке

Аксессуары решают проблему ограниченного выдвижения оптики и позволяют получить крупный масштаб. С мехами можно даже не приобретать специальный макрообъектив, чтобы получать качественные, детализированные снимки.

Аксессуары удобнее выдвижных колец, так как с их помощью можно удалить объектив на значительное расстояние. Наводка на резкость, как правило, производится продольным перемещением конструкции, а степень увеличения — раздвижением мехов. С аксессуарами из каталога Фотогора можно наклонять, смещать систему.

Раздвижные меха, которые продаются в магазине Фотогора



растягиваются до 192 мм и более (минимальный размер — 40 мм);

подходят для среднеформатных, 35-миллиметровых, микроскопных объективов;

изготовлены из прочных материалов и рассчитаны на долгую, интенсивную эксплуатацию.

Также на сайте вы найдете адаптерные кольца и переходники для объективов разных систем

Они обеспечивают точную коррекцию фокусного расстояния, поддерживают автоматический замер экспозиции через рабочую диафрагму. Подробную информацию о товарах предоставят консультанты магазина.