Меха для макросъемки

Интернет-магазин Фотогора предлагает аксессуары, которые повышают качество предметной и макросъемки. Одно из самых интересных приспособлений — раздвижные или удлинительные меха. В обиходе фотографы также называют их «гармошкой».

Мы предлагаем качественные меха для макросъемки от Novoflex, которые совместимы с практически всеми комбинациями объективов и камер, включая Canon EOS. Переходные кольца приобретаются отдельно. В каталоге представлены и системы, передающие все электрические сигналы между фотооборудованием.

Меха помогают очень точно настраивать и регулировать фокусное расстояние и расширять возможности объектива при макросъемке

Аксессуары решают проблему ограниченного выдвижения оптики и позволяют получить крупный масштаб. С мехами можно даже не приобретать специальный макрообъектив, чтобы получать качественные, детализированные снимки.

Аксессуары удобнее выдвижных колец, так как с их помощью можно удалить объектив на значительное расстояние. Наводка на резкость, как правило, производится продольным перемещением конструкции, а степень увеличения — раздвижением мехов. С аксессуарами из каталога Фотогора можно наклонять, смещать систему.

Раздвижные меха, которые продаются в магазине Фотогора

  • растягиваются до 192 мм и более (минимальный размер — 40 мм);
  • подходят для среднеформатных, 35-миллиметровых, микроскопных объективов;
  • изготовлены из прочных материалов и рассчитаны на долгую, интенсивную эксплуатацию.

Также на сайте вы найдете адаптерные кольца и переходники для объективов разных систем

Они обеспечивают точную коррекцию фокусного расстояния, поддерживают автоматический замер экспозиции через рабочую диафрагму. Подробную информацию о товарах предоставят консультанты магазина.

Manfrotto 454 макрорельс
Арт. OLE-0765
Manfrotto 454 макрорельс
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 454 – алюминиевая площадка для штативной головки, идеально подходит для макросъемки.

Новая скользящая пластина имеет два микрометрических винта для точного позиционированного передвижения с простым замком-фиксатором для быстрой установки камеры. Две тарелки можно прикрепить друг к другу на 90 градусов для полного бокового/вперед/назад движения (более 120 мм). Площадка имеет винты на 1/4" и 3/8" для крепления камеры и штатива.

28 890 ₽
Novoflex A-UNI адаптерное кольцо A-Mount для мехов CASTBAL T/S
Арт. NVF-8768
Novoflex A-UNI адаптерное кольцо A-Mount для мехов CASTBAL T/S
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Novoflex A-UNI – адаптерное кольцо A-Mount для установки объективов на меха CASTBAL T/S.

5 200 ₽
