Софтбоксы

Софтбоксы

Свет - ключевой элемент фотосъемки, поэтому данному вопросу придается огромное значение. Управление освещением и моделирование нужного светового потока осуществляется с помощью софтбокса. Он представляет из себя насадку на вспышку, которая формирует мягкий, рассеянный свет. Такое приспособление широко применяется в студийной съемке, для профессиональной работы со светотеневым рисунком. Лучший софтбокс для ваших целей можно приобрести в интернет-магазине «Фотогора».

заказать стрипбокс в Москве

Конструкция и разновидности

Каркас из стальных прутьев и натянутая специальная жаропрочная ткань создают закрытую конструкцию с отверстием для монтажа источника света. Функционально софтбокс состоит из двух частей - рассеивателя и отражателя. Рассеиватель сделан из матовой ткани, которая дает эффект мягкости. Отражатель - это белая или блестящая внутренняя поверхность бокса.

лучший софтбокс

В зависимости от формы рассеивателя выделяют три основных вида софтбоксов:

  • квардробокс - прямоугольный рассеиватель с равными (или близкими) значениями ширины и высоты;
  • октобокс - восьмиугольный рассеиватель;
  • стрипбокс - прямоугольный рассеиватель со значением ширины гораздо меньше высоты.

октобокс для вспышки

Самым распространенным и универсальным типом светового модификатора считается квадрабокс. С его помощью имитируется естественное освещение большой площади, подобное свету из окна. Октобокс для вспышки используется для создания красивого блика округлой формы. Стрипбокс помогает добиться равномерного освещения относительно крупных предметов.

Если вы хотите купить стрипбокс в Москве, сделайте заказ на сайте интернет-магазина «Фотогора». Для некоторых моделей предусмотрена услуга бесплатной доставки по городу, остальные же вы сможете самовывозом забрать в офисе магазина. Оперативно доставим заказ в любой город РФ.

Fotokvant SB-6090BW софтбокс 60х90 см с адаптером Bowens
Арт. NVF-9118
Fotokvant SB-6090BW софтбокс 60х90 см с адаптером Bowens
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
Fotokvant SB-6090BW – софтбокс размером 60х90 см с адаптером Bowens. Легкий прямоугольный софтбокс (квадробокс) для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока. 


-5 %3 360 ₽
3 190 ₽
В корзину
Falcon Eyes SSA-SBU 4545 софтбокс для вспышек серии SS
Арт. VBR-494
Falcon Eyes SSA-SBU 4545 софтбокс для вспышек серии SS
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
Falcon Eyes SSA-SBU 4545 – световой модификатор предназначен для установки на осветительные приборы Falcon Eyes серий серии SS.

Размер 45х45 см. Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока.

-15 %3 490 ₽
2 960 ₽
В корзину
Fotokvant SB-80120BW софтбокс 80х120 см с адаптером Bowens
Fotokvant SB-80120BW софтбокс 80х120 см с адаптером Bowens
Fotokvant SB-80120BW софтбокс 80х120 см с адаптером Bowens
Арт. NVF-9119
Fotokvant SB-80120BW софтбокс 80х120 см с адаптером Bowens
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant SB-80120BW – софтбокс размером 80х120 см с адаптером Bowens. Легкий прямоугольный софтбокс (квадробокс) для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока. 


4 480 ₽
В корзину
Fotokvant SB-120BW октобокс 120 см с адаптером Bowens
Fotokvant SB-120BW октобокс 120 см с адаптером Bowens
Fotokvant SB-120BW октобокс 120 см с адаптером Bowens
Арт. NVF-9117
Fotokvant SB-120BW октобокс 120 см с адаптером Bowens
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant SB-120BW – октобокс диаметром 120 см с адаптером Bowens. Это легкий восьмиугольный софтбокс (октобокс) для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока. 

4 980 ₽
В корзину
Fotokvant SB-30120BW стрипбокс 30х120 см с адаптером Bowens
Арт. NVF-9120
Fotokvant SB-30120BW стрипбокс 30х120 см с адаптером Bowens
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Fotokvant SB-30120BW – софтбокс размером 30х120 см с адаптером Bowens. Легкий прямоугольный стрипбокс для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока. 

4 980 ₽
В корзину
Fotokvant SB-6090EL софтбокс 60х90 см с адаптером Elinchrom
Fotokvant SB-6090EL софтбокс 60х90 см с адаптером Elinchrom
Fotokvant SB-6090EL софтбокс 60х90 см с адаптером Elinchrom
Арт. NVF-9247
Fotokvant SB-6090EL софтбокс 60х90 см с адаптером Elinchrom
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Fotokvant SB-6090EL – софтбокс 60х90 см с адаптером Elinchrom.

Легкий прямоугольный софтбокс (квадробокс) для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока. 


3 660 ₽
В корзину
Fotokvant SB-150EL октобокс 150 см с адаптером Elinchrom
Fotokvant SB-150EL октобокс 150 см с адаптером Elinchrom
Fotokvant SB-150EL октобокс 150 см с адаптером Elinchrom
Арт. NVF-9260
Fotokvant SB-150EL октобокс 150 см с адаптером Elinchrom
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Fotokvant SB-150EL - октобокс диаметром 150 см с адаптером Elinchrom.

Это стандартный восьмиугольный софтбокс (октобокс) для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока. Вес - 3,3 кг.

6 780 ₽
В корзину
Fotokvant SB-150HE октобокс 150 см с адаптером Hensel
Fotokvant SB-150HE октобокс 150 см с адаптером Hensel
Арт. NVF-9261
Fotokvant SB-150HE октобокс 150 см с адаптером Hensel
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Fotokvant SB-150HE - октобокс диаметром 150 см с адаптером Hensel.

Это стандартный восьмиугольный софтбокс (октобокс) для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока.

6 780 ₽
В корзину
Fotokvant SB-150PF октобокс 150 см с адаптером Profoto
Fotokvant SB-150PF октобокс 150 см с адаптером Profoto
Fotokvant SB-150PF октобокс 150 см с адаптером Profoto
Арт. NVF-9262
Fotokvant SB-150PF октобокс 150 см с адаптером Profoto
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Fotokvant SB-150PF - октобокс диаметром 150 см с адаптером Profoto.

Это стандартный восьмиугольный софтбокс (октобокс) для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока.

8 040 ₽
В корзину
Fotokvant SB-6090BW-G софтбокс 60х90 см с сотами с байонетом Bowens
Fotokvant SB-6090BW-G софтбокс 60х90 см с сотами с байонетом Bowens
Fotokvant SB-6090BW-G софтбокс 60х90 см с сотами с байонетом Bowens
Арт. NVF-9309
Fotokvant SB-6090BW-G софтбокс 60х90 см с сотами с байонетом Bowens
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant SB-GRID 6090BW - комплект студийных модификаторов света, в который входит прямоугольный софтбокс размером 60х90 см с адаптером Bowens и соты. Размер ячейки сот - 5х5 см, толщина сот - 3 см. 

4 890 ₽
В корзину
Fotokvant RLH-5-6090 софтбокс 60х90 см с 5 цоколями Е27
Fotokvant RLH-5-6090 софтбокс 60х90 см с 5 цоколями Е27
Fotokvant RLH-5-6090 софтбокс 60х90 см с 5 цоколями Е27
Арт. DAN-2748
Fotokvant RLH-5-6090 софтбокс 60х90 см с 5 цоколями Е27
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Софтбокс 60х90 с патроном для пяти ламп Е27.

Прибор предназначен для использования с люминесцентными или светодиодными лампами Фотоквант. Устанавливается на стандартную стойку. Обращаем ваше внимание, что стойка в комплект не входит, ее следует приобрести отдельно. Вес - 1,75 кг.

2 610 ₽
В корзину
Paralite KU-4S 60x90 софтбокс 60x90 см легкосборный
Paralite KU-4S 60x90 софтбокс 60x90 см легкосборный
Paralite KU-4S 60x90 софтбокс 60x90 см легкосборный
Арт. MTG-1386
Paralite KU-4S 60x90 софтбокс 60x90 см легкосборный
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Paralite KU-4S 60x90 софтбокс 60x90 см легкосборный.

Легкосборный квадробокс имеет уникальную конструкцию. Пользователь может подготовить  данный модификатор к работе за считанные минуты. Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью. Размер 60х90 см. Байонет Bowens. 

5 830 ₽
В корзину
Grifon SB-OB6arn октобокс для установки на осветители постоянного света (без адаптерного кольца)
Арт. NVF-6388
Grifon SB-OB6arn октобокс для установки на осветители постоянного света (без адаптерного кольца)
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SB-OB6arn – октобокс для установки на осветители постоянного света (без адаптерного кольца).

Модификатор обеспечивает мягкий свет и добавляет большой красивый блик на изображения. Размер освещаемой поверхности 60 см. Небольшой размер софтбокса позволяет с успехом применять его в мини-студиях и помещениях с малой площадью. Вес - 0,4 кг.

1 550 ₽
В корзину
Grifon SSA-OB8 софтбокс октобокс 80 см
Арт. NVF-2275
Grifon SSA-OB8 софтбокс октобокс 80 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SSA-OB8 – восьмиугольный софтбокс для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Размер освещаемой поверхности 80 см. Особенно полезен для съемки полуростовых портретов. Удобен для небольших студий и начинающих студийных фотографов, так как сочетает в себе относительно узкий профиль с бюджетной ценой. Байонет SS.

3 110 ₽
В корзину
Grifon SB-75150 софтбокс прямоугольный 75х150 см с байонетом Bowens
Арт. FTR-1140
Grifon SB-75150 софтбокс прямоугольный 75х150 см с байонетом Bowens
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SB-75150 – софтбокс (стрипбокс) для импульсных и галогенных приборов. Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 300 Вт.

Размер 75х150 см. Байонет Bowens.

4 370 ₽
В корзину
Grifon SBQ-30120 жаропрочный софтбокс стрип
Арт. FTR-1370
Grifon SBQ-30120 жаропрочный софтбокс стрип
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SBQ-30120 – софтбокс (стрипбокс) жаропрочный для импульсных и галогенных приборов.

Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 1000 Вт. Размер 30х120 см. Байонет Bowens. Вес - 1,3 кг.

5 180 ₽
В корзину
Grifon SSA-SB4060 софтбокс 40х60 см
Арт. FTR-942
Grifon SSA-SB4060 софтбокс 40х60 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SSA-SB4060 – прямоугольный софтбокс. Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 мм. Байонетное крепление SSA, 10 см. Вес - 0,5 кг.

1 780 ₽
В корзину
Grifon SSA-SB5070 софтбокс 50х70 см
Арт. FTR-678
Grifon SSA-SB5070 софтбокс 50х70 см
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SSA-SB5070 – прямоугольный софтбокс.

Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 мм. Байонетное крепление SS, 10 см. Вес - 0,6 кг.

1 960 ₽
В корзину
