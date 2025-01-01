Софтбоксы

Свет - ключевой элемент фотосъемки, поэтому данному вопросу придается огромное значение. Управление освещением и моделирование нужного светового потока осуществляется с помощью софтбокса. Он представляет из себя насадку на вспышку, которая формирует мягкий, рассеянный свет. Такое приспособление широко применяется в студийной съемке, для профессиональной работы со светотеневым рисунком. Лучший софтбокс для ваших целей можно приобрести в интернет-магазине «Фотогора».

Конструкция и разновидности

Каркас из стальных прутьев и натянутая специальная жаропрочная ткань создают закрытую конструкцию с отверстием для монтажа источника света. Функционально софтбокс состоит из двух частей - рассеивателя и отражателя. Рассеиватель сделан из матовой ткани, которая дает эффект мягкости. Отражатель - это белая или блестящая внутренняя поверхность бокса.

В зависимости от формы рассеивателя выделяют три основных вида софтбоксов:

квардробокс - прямоугольный рассеиватель с равными (или близкими) значениями ширины и высоты;

октобокс - восьмиугольный рассеиватель;

стрипбокс - прямоугольный рассеиватель со значением ширины гораздо меньше высоты.

Самым распространенным и универсальным типом светового модификатора считается квадрабокс. С его помощью имитируется естественное освещение большой площади, подобное свету из окна. Октобокс для вспышки используется для создания красивого блика округлой формы. Стрипбокс помогает добиться равномерного освещения относительно крупных предметов.

Если вы хотите купить стрипбокс в Москве, сделайте заказ на сайте интернет-магазина «Фотогора». Для некоторых моделей предусмотрена услуга бесплатной доставки по городу, остальные же вы сможете самовывозом забрать в офисе магазина. Оперативно доставим заказ в любой город РФ.