Фотобокс должен быть в арсенале того фотографа, кто занимается фотосъемкой для электронных каталогов и интернет-магазинов. Фотобоксы (еще фотобокс может носить название лайт-куб, лайт-бокс и фотокуб) обеспечивают прекрасную возможность создать фото с бестеневым освещением.

Конструкция лайт-бокса разработана таким образом, чтобы можно было быстро и без труда собрать и разобрать аксессуар для предметной съемки. Работа с данным оборудованием понравится тем фотографам, кто чаще всего снимает фото на белом фоне, создает свою мини-студию для предметной съемки и хочет добиться совершенного технического качества фотографий для каталогов в условиях домашней фотостудии.

