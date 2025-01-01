Фильтр

Фотобоксы

Фотобокс должен быть в арсенале того фотографа, кто занимается фотосъемкой для электронных каталогов и интернет-магазинов. Фотобоксы (еще фотобокс может носить название лайт-куб, лайт-бокс и фотокуб) обеспечивают прекрасную возможность создать фото с бестеневым освещением.

Конструкция лайт-бокса разработана таким образом, чтобы можно было быстро и без труда собрать и разобрать аксессуар для предметной съемки. Работа с данным оборудованием понравится тем фотографам, кто чаще всего снимает фото на белом фоне, создает свою мини-студию для предметной съемки и хочет добиться совершенного технического качества фотографий для каталогов в условиях домашней фотостудии.

Если у вас есть сомнения в том, какой фотобокс купить, чему отдать предпочтение, наши специалисты магазина Фотогора подскажут на какой модели остановиться, что станет самым лучшим выбором для ваших задач. Купить лайтбокс с нами – очень просто.

Falcon Eyes LFPB-3 Фотобокс складной 90 см
Falcon Eyes LFPB-3 Фотобокс складной 90 см
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
Фотобокс Falcon Eyes LFPB-3 используют для получения бестеневой фотографии при съемке для каталога или интернет-магазина, а также при любой малогабаритной предметной фотосъемке.

Falcon Eyes LFPB-3 не требует арматуры для складывания. Установка в рабочее состояние происходит за счет гибких пружин, которые вшиты по периметру куба. Размер фотобокса 90х90х90 см. Вес - 1,8 кг.

Phottix 84220 Photobox складной фотобокс 80x80x80 см
Phottix 84220 Photobox складной фотобокс 80x80x80 см
Phottix 84220 Photobox складной фотобокс 80x80x80 см
Phottix 84220 Photobox складной фотобокс 80x80x80 см
Москва: в наличии 1-3 шт

Phottix Photo (84220) – складной фотобокс с габаритами 80х80х80 см, используется для бестеневой предметной съемки. Вес - 1,2 кг.

Fotokvant BOX-23LED фотобокс c 2xLED освещением
Fotokvant BOX-23LED фотобокс c 2xLED освещением
Fotokvant BOX-23LED фотобокс c 2xLED освещением
Fotokvant BOX-23LED фотобокс c 2xLED освещением
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant BOX-23 LED - фотобокс размером 22х23х24 см c двумя полосками светодиодного освещения.

Фотобокс имеет отверстие для съемки сверху и поэтому позволяет снимать объекты в горизонтальном и вертикальном размещении. Две полоски освещения дают в два раза больше света, чем, например, в BOX-22LED. Вес - 0,25 кг.

Fotokvant BOX-80LED фотобокс c LED освещением 80x80 см
Fotokvant BOX-80LED фотобокс c LED освещением 80x80 см
Fotokvant BOX-80LED фотобокс c LED освещением 80x80 см
Fotokvant BOX-80LED фотобокс c LED освещением 80x80 см
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Фотобокс Fotokvant BOX-80LED c LED освещением, размер - 80x80 см.

Портативный фотобокс мини-фотостудия. Фотобокс имеет простую складную конструкцию, которая выводит на совершенно новый уровень возможности при съемке предметки даже смартфоном.

Grifon LED 440 фотобокс со светодиодным освещением
Grifon LED 440 фотобокс со светодиодным освещением
Grifon LED 440 фотобокс со светодиодным освещением
Grifon LED 440 фотобокс со светодиодным освещением
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon LED 440 - фотобокс со светодиодным освещением.

Фотобокс предназначен для бестеневой фотографии. В комплект входят четыре плексигласовых фона: черный, белый, оранжевый, серый. 

Grifon LED 660 фотобокс со светодиодным освещением
Grifon LED 660 фотобокс со светодиодным освещением
Grifon LED 660 фотобокс со светодиодным освещением
Grifon LED 660 фотобокс со светодиодным освещением
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon LED 660 - фотобокс со светодиодным освещением.

Фотобокс предназначен для бестеневой фотографии. В комплект входят четыре плексигласовых фона: черный, белый, оранжевый, серый.

Fotokvant BOX-60LED фотобокс c LED освещением 60x60 см
Fotokvant BOX-60LED фотобокс c LED освещением 60x60 см
Fotokvant BOX-60LED фотобокс c LED освещением 60x60 см
Fotokvant BOX-60LED фотобокс c LED освещением 60x60 см
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Фотобокс Fotokvant BOX-60LED c LED освещением, размер - 60x60 см.

Портативный фотобокс мини-фотостудия. Фотобокс имеет простую складную конструкцию, которая выводит на совершенно новый уровень возможности при съемке предметки даже смартфоном. Вес - 5,2 кг.

Fotokvant BOX-24LED фотобокс 22 см c 2xLED освещением и 4 фонами
Fotokvant BOX-24LED фотобокс 22 см c 2xLED освещением и 4 фонами
Fotokvant BOX-24LED фотобокс 22 см c 2xLED освещением и 4 фонами
Fotokvant BOX-24LED фотобокс 22 см c 2xLED освещением и 4 фонами
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
Фотобокс Fotokvant BOX-24LED c 2xLED освещением и 4 фонами, размер - 22 см.

Портативный фотобокс мини-фотостудия. Фотобокс имеет простую складную конструкцию, которая выводит на совершенно новый уровень возможности при съемке предметки даже смартфоном. Размер - 22х22х22 см. Вес - 0,35 кг.

PULUZ PU5021 складной фотобокс с подсветкой и 6 фонами
PULUZ PU5021 складной фотобокс с подсветкой и 6 фонами
PULUZ PU5021 складной фотобокс с подсветкой и 6 фонами
PULUZ PU5021 складной фотобокс с подсветкой и 6 фонами
Москва: в наличии 1-3 шт

Фотобокс (лайт-куб) размером 24х23х23 см для предметной съемки со светодиодной панелью. У фотобокса есть отверстие для съёмки сверху, поэтому можно снимать объекты как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. В комплекте 6 сменных фонов (черный, белый, синий, красный, желтый, зеленый). Освещение светодиодное,  цветовая температура 5500К, световой поток 550 лм.

PULUZ PU5023 Ring LED Light Photo Box складной фотобокс с подсветкой
PULUZ PU5023 Ring LED Light Photo Box складной фотобокс с подсветкой
PULUZ PU5023 Ring LED Light Photo Box складной фотобокс с подсветкой
PULUZ PU5023 Ring LED Light Photo Box складной фотобокс с подсветкой
Москва: в наличии 1-3 шт

Фотобокс (лайт-куб) размером 23х23х23 см для предметной съемки с кольцевой светодиодной панелью. У фотобокса есть отверстие для съёмки сверху, поэтому можно снимать объекты как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. В комплекте 6 сменных фонов (черный, белый, синий, красный, оранжевый, зеленый). Освещение светодиодное, мощность 10 Вт, цветовая температура 3200К-6500К, яркость регулируется с шагом 10%.

PULUZ PU5042 Light Photo Box фотобокс с подсветкой 72W 5500K и 4 фонами
PULUZ PU5042 Light Photo Box фотобокс с подсветкой 72W 5500K и 4 фонами
PULUZ PU5042 Light Photo Box фотобокс с подсветкой 72W 5500K и 4 фонами
PULUZ PU5042 Light Photo Box фотобокс с подсветкой 72W 5500K и 4 фонами
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Фотобокс (лайт-куб) размером 40х40х40 см для предметной съемки со встроенной светодиодной подсветкой. У фотобокса есть люк для съёмки сверху, поэтому можно снимать объекты как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. В комплекте 4 сменных ПВХ-фона (белый, черный, оранжевый и зеленый). Освещение светодиодное, общая мощность 72 Вт, цветовая температура 5500К. 

Falcon Eyes PBF-50AB фотобокс 50х50х50 см
Falcon Eyes PBF-50AB фотобокс 50х50х50 см
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
Falcon Eyes PBF-50AB – складной фотобокс, предназначен для съемки небольших предметов. В комплекте имеется набор бархатных фонов (красный, синий, черный, белый). Стенки фотобокса изготовлены из полимера, каркас – стальные рамки. Вес – 1,85 кг.

Falcon Eyes PBF-60AB фотобокс 60х60х60 см
Falcon Eyes PBF-60AB фотобокс 60х60х60 см
Центральный склад: более 10 шт
Falcon Eyes PBF-60AB – складной фотобокс 60х60х60 см, предназначен для съемки небольших предметов. В комплекте имеется набор бархатных фонов (красный, синий, черный, белый). Стенки фотобокса изготовлены из полимера, каркас – стальные рамки. Вес – 2,2 кг.

FST LC-40 лайт-куб 40х40х40 см
FST LC-40 лайт-куб 40х40х40 см
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

FST LC-40 – фотобокс, куб размером 40х40х40 см. В основном используется для создания равномерного безбликового освещения при фотосъемке для каталогов. 

Fujimi FJLB-40 фотобокс 40x40x40 см
Fujimi FJLB-40 фотобокс 40x40x40 см
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Cтандартный фотобокс 40х40х40 см для предметной бестеневой съемки.

В комплект дополнительно входят четыре фона – черный, синий, красный и белый. Фотобокс легко складывается и упаковывается в чехол. Вес - 0,4 кг.

Grifon LC3-80 комплект люминесцентного света мощностью 465Вт
Grifon LC3-80 комплект люминесцентного света мощностью 465Вт
Grifon LC3-80 комплект люминесцентного света мощностью 465Вт
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon LC3-80 – комплект люминесцентного света мощностью 465 Вт.

В комплекте используются энергосберегающие лампы для студийных осветителей с патроном LH-003. Правильная световая температура 5000-5500К дает чистый белый свет, поэтому пропадает необходимость длительной постобработки. В комплект света входит все необходимое оборудование для предметной фотосъемки. Подходит для профессиональных фотографов, кто занимается съемкой для электронных каталогов и интернет-магазинов. Комплектуется фотокубом. Вес - 5,9 кг.

FST MACRO KIT комплект постоянного света для макросъемки
FST MACRO KIT комплект постоянного света для макросъемки
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

FST MACRO KIT – комплект постоянного света для макросъемки, состоящий из двух галогенных осветителей, портативных штативов и фотобокса размером 60х60х60 см. Суммарная мощность осветителей – 100 Вт. Цветовая температура, К – 5100. Идеальный набор для любителей макросъемки. Фотобокс служит для получения ровного, бестеневого освещения. Имеет четыре сменных фона: черный, белый, красный и синий. Он быстро складывается и упаковывается в компактный чехол.

FST LT-150 лайт-куб 150х150х150 см
FST LT-150 лайт-куб 150х150х150 см
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

FST LT-150 – лайт-куб. Используется для получения бестеневой фотографии при съемке для каталога или интернет-магазина, а также при любой малогабаритной предметной фотосъемке. Установка в рабочее состояние происходит за счет гибких пружин, вшитых по периметру куба. Размер фотобокса 150х150х150 см. В комплекте два фона: черный и белый.

