Фотобокс Falcon Eyes LFPB-3 используют для получения бестеневой фотографии при съемке для каталога или интернет-магазина, а также при любой малогабаритной предметной фотосъемке.
Falcon Eyes LFPB-3 не требует арматуры для складывания. Установка в рабочее состояние происходит за счет гибких пружин, которые вшиты по периметру куба. Размер фотобокса 90х90х90 см. Вес - 1,8 кг.
Phottix Photo (84220) – складной фотобокс с габаритами 80х80х80 см, используется для бестеневой предметной съемки. Вес - 1,2 кг.
Fotokvant BOX-23 LED - фотобокс размером 22х23х24 см c двумя полосками светодиодного освещения.
Фотобокс имеет отверстие для съемки сверху и поэтому позволяет снимать объекты в горизонтальном и вертикальном размещении. Две полоски освещения дают в два раза больше света, чем, например, в BOX-22LED. Вес - 0,25 кг.
Фотобокс Fotokvant BOX-80LED c LED освещением, размер - 80x80 см.
Портативный фотобокс мини-фотостудия. Фотобокс имеет простую складную конструкцию, которая выводит на совершенно новый уровень возможности при съемке предметки даже смартфоном.
Grifon LED 440 - фотобокс со светодиодным освещением.
Фотобокс предназначен для бестеневой фотографии. В комплект входят четыре плексигласовых фона: черный, белый, оранжевый, серый.
Grifon LED 660 - фотобокс со светодиодным освещением.
Фотобокс предназначен для бестеневой фотографии. В комплект входят четыре плексигласовых фона: черный, белый, оранжевый, серый.
Фотобокс Fotokvant BOX-60LED c LED освещением, размер - 60x60 см.
Портативный фотобокс мини-фотостудия. Фотобокс имеет простую складную конструкцию, которая выводит на совершенно новый уровень возможности при съемке предметки даже смартфоном. Вес - 5,2 кг.
Фотобокс Fotokvant BOX-24LED c 2xLED освещением и 4 фонами, размер - 22 см.
Портативный фотобокс мини-фотостудия. Фотобокс имеет простую складную конструкцию, которая выводит на совершенно новый уровень возможности при съемке предметки даже смартфоном. Размер - 22х22х22 см. Вес - 0,35 кг.
Фотобокс (лайт-куб) размером 24х23х23 см для предметной съемки со светодиодной панелью. У фотобокса есть отверстие для съёмки сверху, поэтому можно снимать объекты как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. В комплекте 6 сменных фонов (черный, белый, синий, красный, желтый, зеленый). Освещение светодиодное, цветовая температура 5500К, световой поток 550 лм.
Фотобокс (лайт-куб) размером 23х23х23 см для предметной съемки с кольцевой светодиодной панелью. У фотобокса есть отверстие для съёмки сверху, поэтому можно снимать объекты как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. В комплекте 6 сменных фонов (черный, белый, синий, красный, оранжевый, зеленый). Освещение светодиодное, мощность 10 Вт, цветовая температура 3200К-6500К, яркость регулируется с шагом 10%.
Фотобокс (лайт-куб) размером 40х40х40 см для предметной съемки со встроенной светодиодной подсветкой. У фотобокса есть люк для съёмки сверху, поэтому можно снимать объекты как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. В комплекте 4 сменных ПВХ-фона (белый, черный, оранжевый и зеленый). Освещение светодиодное, общая мощность 72 Вт, цветовая температура 5500К.
Falcon Eyes PBF-50AB – складной фотобокс, предназначен для съемки небольших предметов. В комплекте имеется набор бархатных фонов (красный, синий, черный, белый). Стенки фотобокса изготовлены из полимера, каркас – стальные рамки. Вес – 1,85 кг.
Falcon Eyes PBF-60AB – складной фотобокс 60х60х60 см, предназначен для съемки небольших предметов. В комплекте имеется набор бархатных фонов (красный, синий, черный, белый). Стенки фотобокса изготовлены из полимера, каркас – стальные рамки. Вес – 2,2 кг.
FST LC-40 – фотобокс, куб размером 40х40х40 см. В основном используется для создания равномерного безбликового освещения при фотосъемке для каталогов.
Cтандартный фотобокс 40х40х40 см для предметной бестеневой съемки.
В комплект дополнительно входят четыре фона – черный, синий, красный и белый. Фотобокс легко складывается и упаковывается в чехол. Вес - 0,4 кг.
Grifon LC3-80 – комплект люминесцентного света мощностью 465 Вт.
В комплекте используются энергосберегающие лампы для студийных осветителей с патроном LH-003. Правильная световая температура 5000-5500К дает чистый белый свет, поэтому пропадает необходимость длительной постобработки. В комплект света входит все необходимое оборудование для предметной фотосъемки. Подходит для профессиональных фотографов, кто занимается съемкой для электронных каталогов и интернет-магазинов. Комплектуется фотокубом. Вес - 5,9 кг.
FST MACRO KIT – комплект постоянного света для макросъемки, состоящий из двух галогенных осветителей, портативных штативов и фотобокса размером 60х60х60 см. Суммарная мощность осветителей – 100 Вт. Цветовая температура, К – 5100. Идеальный набор для любителей макросъемки. Фотобокс служит для получения ровного, бестеневого освещения. Имеет четыре сменных фона: черный, белый, красный и синий. Он быстро складывается и упаковывается в компактный чехол.
FST LT-150 – лайт-куб. Используется для получения бестеневой фотографии при съемке для каталога или интернет-магазина, а также при любой малогабаритной предметной фотосъемке. Установка в рабочее состояние происходит за счет гибких пружин, вшитых по периметру куба. Размер фотобокса 150х150х150 см. В комплекте два фона: черный и белый.
