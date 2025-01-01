Фильтр

Всего - 9 товаров

Цена
Бренд
Цветовая температура
Тип осветителя
Тип питания

Статьи

LuceArte Connetore-01 угловое соединение для треков
LuceArte Connetore-01 угловое соединение для треков
LuceArte Connetore-01 угловое соединение для треков
Арт. DAN-4868
LuceArte Connetore-01 угловое соединение для треков
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Угловое соединение LuceArte Connetore-01 для треков.

Угловое соединение трекового светильника. Это соединительный элемент, который служит для создания трековой системы освещения. На реллинг трек устанавливаются осветительные приборы, рассчитанные на рабочее напряжение 220 В, с максимально допустимым током 16 А.


310 ₽
В корзину
LuceArte Connetore-02 прямое соединение для треков
LuceArte Connetore-02 прямое соединение для треков
LuceArte Connetore-02 прямое соединение для треков
Арт. DAN-4869
LuceArte Connetore-02 прямое соединение для треков
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

прямое соединение LuceArte Connetore-02 для треков.

Прямое соединение трекового светильника. Это соединительный элемент, который служит для создания трековой системы освещения. На реллинг трек устанавливаются осветительные приборы, рассчитанные на рабочее напряжение 220 В, с максимально допустимым током 16 А.

280 ₽
В корзину
LuceArte Pantografo 509B осветитель декоративный трековый Е27
LuceArte Pantografo 509B осветитель декоративный трековый Е27
LuceArte Pantografo 509B осветитель декоративный трековый Е27
Арт. DAN-4865
LuceArte Pantografo 509B осветитель декоративный трековый Е27
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Осветитель декоративный трековый LuceArte Pantografo Е27.

Светильник для монтажа на шинопроводе. Обеспечивает эффектное современное освещение, предназначенное для декоративного света и красивого зонирования помещения. Регулируемый направленный безопасный и красивый световой поток способен четко расставить нужные акценты. Оборудован пантографом и может перемещаться не только по шинопроводу, но и регулироваться по высоте расположения. Цоколь - Е27.

4 260 ₽
В корзину
LuceArte Studio 509A осветитель декоративный трековый Е27
LuceArte Studio 509A осветитель декоративный трековый Е27
LuceArte Studio 509A осветитель декоративный трековый Е27
Арт. DAN-4864
LuceArte Studio 509A осветитель декоративный трековый Е27
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Осветитель декоративный трековый LuceArte Studio Е27.

Светильник для монтажа на шинопроводе. Обеспечивает эффектное современное освещение, предназначенное для декоративного света и красивого зонирования помещения. Регулируемый направленный безопасный и красивый световой поток способен четко расставить нужные акценты. Цоколь - Е27.

3 460 ₽
В корзину
LuceArte Traccia 1 m трек для осветителей 1 м
Арт. DAN-4866
LuceArte Traccia 1 m трек для осветителей 1 м
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Трек LuceArte Traccia 1 м для осветителей.

Металический трек для монтажа осветителей. Длина - 1 м.

720 ₽
В корзину
LuceArte Traccia 1,5 m трек для осветителей 1,5 м
Арт. DAN-4867
LuceArte Traccia 1,5 m трек для осветителей 1,5 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Трек LuceArte Traccia 1,5 м для осветителей.

Металлический трек для монтажа осветителей. Длина - 1,5 м.

960 ₽
В корзину
-20 %
Godox CL10 светодиодный осветитель для видеосъемки
Godox CL10 светодиодный осветитель для видеосъемки
Godox CL10 светодиодный осветитель для видеосъемки
Арт. DAN-7495
Godox CL10 светодиодный осветитель для видеосъемки
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Godox CL10 светодиодный осветитель для видеосъемки — источник постоянного света круглой формы, который создает равномерное освещение объекта съемки.

Имеет 39 встроенных световых эффектов и встроенный микрофон, который позволяет выдавать световой сигнал, синхронизированный с ритмом музыки. Портативный осветитель CL10 разработан в качестве видеосвета для веб-трансляций, записи стримов, различных роликов, мастер-классов и многого другого. В режиме RGB можно создать освещение любого цвета (36 000 вариантов ), необходимого для задуманной композиции. Можно настроить оттенок (от 0 до 360), насыщенность цвета (от 0 до 100) и яркость (от 0 до 100%).

-20 %7 590 ₽
6 070 ₽
В корзину
Phottix 81300 Solar BG Magic Light Kit Set светодиодный осветитель
Phottix 81300 Solar BG Magic Light Kit Set светодиодный осветитель
Phottix 81300 Solar BG Magic Light Kit Set светодиодный осветитель
Арт. DAN-7897
Phottix 81300 Solar BG Magic Light Kit Set светодиодный осветитель
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Новый Solar BG Magic Light от Phottix — это источник света с солнечным эффектом, который создает потрясающие искусственные эффекты восхода, заката и радуги. Свет позволяет фотографам, видеооператорам и создателям контента создавать невероятные изображения или видео, интегрируя обычно сложные для создания световые эффекты, используя десять различных уровней яркости и один из двух сменных объективов.

7 150 ₽
В корзину
Aputure Amaran SM5c (EU) светодиодная лента
Aputure Amaran SM5c (EU) светодиодная лента
Aputure Amaran SM5c (EU) светодиодная лента
Арт. MTG-0510
Aputure Amaran SM5c (EU) светодиодная лента
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Aputure Amaran SM5c (EU) светодиодная лента. 

Светодиодная лента с возможностью тонкой настройки пиксельного RGB позволит создать необычное освещение в интерьере и креативно оформить сцену для съёмки. 300 умных диодов образуют 100 зон, цвет которых можно устанавливать отдельно. 

10 790 ₽
В корзину
Товары в архиве (3)
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера