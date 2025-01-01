Арт. DAN-7495

Godox CL10 светодиодный осветитель для видеосъемки — источник постоянного света круглой формы, который создает равномерное освещение объекта съемки.

Имеет 39 встроенных световых эффектов и встроенный микрофон, который позволяет выдавать световой сигнал, синхронизированный с ритмом музыки. Портативный осветитель CL10 разработан в качестве видеосвета для веб-трансляций, записи стримов, различных роликов, мастер-классов и многого другого. В режиме RGB можно создать освещение любого цвета (36 000 вариантов ), необходимого для задуманной композиции. Можно настроить оттенок (от 0 до 360), насыщенность цвета (от 0 до 100) и яркость (от 0 до 100%).