Угловое соединение LuceArte Connetore-01 для треков.
Угловое соединение трекового светильника. Это соединительный элемент, который служит для создания трековой системы освещения. На реллинг трек устанавливаются осветительные приборы, рассчитанные на рабочее напряжение 220 В, с максимально допустимым током 16 А.
прямое соединение LuceArte Connetore-02 для треков.
Прямое соединение трекового светильника. Это соединительный элемент, который служит для создания трековой системы освещения. На реллинг трек устанавливаются осветительные приборы, рассчитанные на рабочее напряжение 220 В, с максимально допустимым током 16 А.
Осветитель декоративный трековый LuceArte Pantografo Е27.
Светильник для монтажа на шинопроводе. Обеспечивает эффектное современное освещение, предназначенное для декоративного света и красивого зонирования помещения. Регулируемый направленный безопасный и красивый световой поток способен четко расставить нужные акценты. Оборудован пантографом и может перемещаться не только по шинопроводу, но и регулироваться по высоте расположения. Цоколь - Е27.
Осветитель декоративный трековый LuceArte Studio Е27.
Светильник для монтажа на шинопроводе. Обеспечивает эффектное современное освещение, предназначенное для декоративного света и красивого зонирования помещения. Регулируемый направленный безопасный и красивый световой поток способен четко расставить нужные акценты. Цоколь - Е27.
Трек LuceArte Traccia 1 м для осветителей.
Металический трек для монтажа осветителей. Длина - 1 м.
Трек LuceArte Traccia 1,5 м для осветителей.
Металлический трек для монтажа осветителей. Длина - 1,5 м.
Godox CL10 светодиодный осветитель для видеосъемки — источник постоянного света круглой формы, который создает равномерное освещение объекта съемки.
Имеет 39 встроенных световых эффектов и встроенный микрофон, который позволяет выдавать световой сигнал, синхронизированный с ритмом музыки. Портативный осветитель CL10 разработан в качестве видеосвета для веб-трансляций, записи стримов, различных роликов, мастер-классов и многого другого. В режиме RGB можно создать освещение любого цвета (36 000 вариантов ), необходимого для задуманной композиции. Можно настроить оттенок (от 0 до 360), насыщенность цвета (от 0 до 100) и яркость (от 0 до 100%).
Новый Solar BG Magic Light от Phottix — это источник света с солнечным эффектом, который создает потрясающие искусственные эффекты восхода, заката и радуги. Свет позволяет фотографам, видеооператорам и создателям контента создавать невероятные изображения или видео, интегрируя обычно сложные для создания световые эффекты, используя десять различных уровней яркости и один из двух сменных объективов.
Aputure Amaran SM5c (EU) светодиодная лента.
Светодиодная лента с возможностью тонкой настройки пиксельного RGB позволит создать необычное освещение в интерьере и креативно оформить сцену для съёмки. 300 умных диодов образуют 100 зон, цвет которых можно устанавливать отдельно.
