Кольцевым светом называют накамерные осветители, которые имеют круглую форму. Они незаменимы в макросъемке и портретировании, все шире используются для бьюти-съемки на смартфон.

Кольцевой свет дает красивый эффект светящегося круга в глазах модели

При фотографировании предметов позволяет избежать ненужных теней. Такие осветители чаще всего работают от небольших, энергоэффективных светодиодов, которые практически не нагреваются, долго служат и обеспечивают комфорт при съемке.

Преимущество колец — красивое, ровное и мягкое свечение. Они оснащаются плотной рассеивающей поверхностью, сглаживающей тени. Это позволяет получать качественные фото товаров для каталога, результатов косметических процедур. В некоторых моделях есть несколько креплений на холодный башмак. Можно, к примеру, зафиксировать зеркало одновременно со смартфоном.

