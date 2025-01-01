Москва
Кольцевой светодиодный осветитель Fotokvant LED-20 RING Kit.
Осветитель кольцевой на 120 светодиодов с температурой свечения 5500±200 K, диаметром 8 дюймов. Комплектуется дополнительно зеркалом, стойкой и сетевым адаптером.
Осветитель кольцевой YongNuo YN508S с цветовой температурой 3200-5500K.
Кольцевой осветитель с возможностью плавного изменения цветовой температуры от 3200 К до 5600 К. Предназначен для использования в профессиональных студиях и для визажистов, съемок селфи, прямых трансляций (потокового видео) и макросъемки.
QZSD Q14+186 KIT BLACK кольцевой свет со стойкой черный.
Кольцевой светодиодный осветитель QZSD Q14 на легкой и компактной стойке. Осветитель кольцевой мощностью 40 Вт с переменной температурой 3200-5500 K, внутренний диаметр - 23 см, внешний - 34,5 см. Питание от сети 220В в комплекте. Возможность использования от 2-ух аккумуляторов серии NP (в комплект поставки не входят). Держатель для телефона и зеркало в комплекте. Цвет - черный.
YongNuo YN308 LED – осветитель кольцевой на 304 светодиода со сменной температурой 3200-5500 K, с пультом ДУ в комплекте.
Питание осветителя осуществляется аккумуляторными батареями типа SONY NP (рекомендуются батареи YONGNUO NP-F750), либо блоком питания постоянного напряжения. Аккумуляторные батареи, так же как и блок питания, приобретаются отдельно.
Grifon LED GRIFON SMD 50 W – осветитель кольцевой светодиодный мощностью 50 Вт, т.н. селфи-кольцо.
Регулировка цветовой температуры от 3200 до 5600 К. Питание осуществляется от сети 90-260 В. Данная модель кольцевого светодиодного осветителя может использоваться для визажа. Диаметр лампы, мм - 490. Она оснащена специальным креплением для телефона или фотоаппарата. Стойка в комплект не входит, ее следует приобрести отдельно. Вес - 3,8 кг.
YongNuo YN608 - осветитель кольцевой с возможность изменить температуру от 3200 до 5500 K.
Осветитель круглой формы дает исключительно ровно и мягкое свечение, необходимое для съемкм в портретном и каталожном жанре.
Зеркало для кольцевой лампы с креплением в резьбу 1/4 дюйма .
Зеркало для нанесения макияжа или проведения косметических процедур.
Кольцевой светодиодный осветитель YongNuo YN808, 800 LED 3200-5500K.
Осветитель кольцевой с возможность изменить температуру от 3200 до 5500 K. Имеет 800 светодиодов которые обеспечивают мощный 48 Вт световой поток в 6200 Люмен. Работает от сетевого адаптера, типа YongNuo FJ-SW1205000E (приобретается отдельно).
Кольцевой светодиодный осветитель YongNuo YN808, 800 LED 5500K.
Осветитель кольцевой с цветовой температурой 5500 K. Имеет 800 светодиодов, которые обеспечивают мощный 48 Вт световой поток в 6200 Люмен. Работает от сетевого адаптера, типа YongNuo FJ-SW1205000E (приобретается отдельно).
Кольцевой светодиодный осветитель Fotokvant LED-360 RING черный.
Осветитель кольцевой мощностью 40 Вт, цветовая температура 3200-5800 К, возможна установка дополнительных аксессуаров, имеющих посадочное крепление под холодный башмак. Устанавливается на стандартную студийную стойку, крепление под 5/8 дюйма. Для удобства транспортировки и хранения в комплекте поставки есть сумка.
Кольцевой светодиодный осветитель Phottix (81470) Nuada Ring 10 LED.
Кольцевой LED-осветитель с диаметром лампы 26 см, 120 светодиодами и матовой рассеивающей поверхностью. Индекс цветопередачи - CRI 95+. Изменение цветовой температуры от 2600 K до 5800 К. Питание через кабель Micro USB. Предусмотрено крепление холодный башмак для вспомогательного оборудования. Подходит для фото- и видеосъемки, пригодится визажистам и стилистам. В комплекте настольная подставка, мини-штатив MT-one и адаптер для холодного башмака. Высота стойки - 25 см.
Кольцевой светодиодный осветитель FST RL-48RGB.
Кольцевой осветитель с цветовой температурой 3200-5500 К. Предназначен для использования в профессиональных студиях для съемок селфи, прямых трансляций (потокового видео) и макросъемки. Количество светодиодов - 432 + RGB - 108. Мощность - 60 W. Индекс цветопередачи CRI - 95+.
Кольцевой осветитель Fotokvant LEDF-539AJ Black KIT USB с подставкой, цвет - белый.
Осветитель кольцевой мощностью 10 Вт на 96 светодиодов, внешний диаметр - 26 см. Светильник изготовлен из технополимера. Питание осуществляется через USB-коннектор. Блок управления на осветителе состоит из кнопки включения и кнопок + и - для регулировки яркости. В комплекте также подставка база, телескопическая стойка, зеркало и держатель для смартфона. Цвет - черный. Вес - 2 кг.
Кольцевой осветитель Fotokvant LEDF-539AJ White KIT USB с подставкой, цвет - белый.
Осветитель кольцевой мощностью 10 Вт на 96 светодиодов, внешний диаметр - 26 см. Светильник изготовлен из технополимера. Питание осуществляется через USB-коннектор. Блок управления на осветителе состоит из кнопки включения и кнопок + и - для регулировки яркости. В комплекте также подставка база, телескопическая стойка, зеркало и держатель для смартфона. Цвет - белый. Вес - 2 кг.
Кольцевой светодиодный осветитель Fotokvant LED-480C RING 3200-5800 К.
Осветитель кольцевой мощностью 48 Вт, на 480 светодиодов с переменной температурой 3200-5800 К. Устанавливается на стандартную студийную стойку. Посадочное крепление на стойку 5/8". Вес - 0,255 кг. Для удобства транспортировки и хранения в комплекте поставки есть сумка.
Кольцевой светодиодный осветитель Fotokvant LED-360 RING черный мощностью 40 Вт, цветовая температура 3200-5800 К, возможна установка дополнительных аксессуаров, имеющих посадочное крепление под холодный башмак. Устанавливается на стандартную студийную стойку, крепление под 5/8 дюйма. Для удобства транспортировки и хранения в комплекте поставки есть сумка. Комплектуется стойкой Fotokvant LS-2100 стойка черная легкая 210 см.
Зеркало для макияжа Fotokvant Mirror - двухстороннее зеркало, имеет две зеркальных стороны: обычную и увеличивающую. Диаметр - 6 дюймов (~15 см). Идеально подходит для совершения различных косметических процедур и нанесения макияжа.
Wellmaking LED Ring Light 48W кольцевой осветитель 48 Вт.
Осветитель кольцевой мощностью 48 Вт, цветовая температура 3200-5600 К, комплектуется держателем смартфона и шаровой головкой. Устанавливается на стандартную студийную стойку, крепление под 5/8 дюйма. Для удобства транспортировки и хранения в комплекте поставки есть сумка.
