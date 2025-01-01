Фильтр

39 товаров

Кольцевой свет

Кольцевым светом называют накамерные осветители, которые имеют круглую форму. Они незаменимы в макросъемке и портретировании, все шире используются для бьюти-съемки на смартфон.

Кольцевой свет дает красивый эффект светящегося круга в глазах модели

При фотографировании предметов позволяет избежать ненужных теней. Такие осветители чаще всего работают от небольших, энергоэффективных светодиодов, которые практически не нагреваются, долго служат и обеспечивают комфорт при съемке.

Преимущество колец — красивое, ровное и мягкое свечение. Они оснащаются плотной рассеивающей поверхностью, сглаживающей тени. Это позволяет получать качественные фото товаров для каталога, результатов косметических процедур. В некоторых моделях есть несколько креплений на холодный башмак. Можно, к примеру, зафиксировать зеркало одновременно со смартфоном.

Интернет-магазин Фотогора предлагает профессиональные кольцевые осветители с разными источниками

В каталоге есть свет с питанием от сети, аккумуляторных батарей, внешних блоков, а также с полезными дополнениями:

  • новейшими светодиодами с более высокой отдачей, чем в предыдущих поколениях — они «живут» до 50 000 часов;
  • дистанционным управлением с пульта — благодаря его многоканальности можно включать кольцевой свет или даже группу приборов сразу;
  • регулировкой цветовой температуры (например, от 3200К до 5600К) — появляется возможность подстроить сцену под внешние условия освещения;
  • несколькими USB-выходами — можно заряжать смартфон от осветителя в экстренной ситуации;
  • сумкой для хранения и переноски осветителя.

Чтобы подобрать кольцевой свет под условия съемки и ваши потребности, обратитесь к консультантам магазина. Они расскажут о моделях в наличии, доступных для вашего региона способах доставки и оплаты.

Fotokvant LED-20 RING Kit настольный кольцевой светодиодный осветитель 24 Вт
Арт. DAN-2752
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Кольцевой светодиодный осветитель Fotokvant LED-20 RING Kit.

Осветитель кольцевой на 120 светодиодов с температурой свечения 5500±200 K, диаметром 8 дюймов. Комплектуется дополнительно зеркалом, стойкой и сетевым адаптером.

3 980 ₽
YongNuo YN508S осветитель кольцевой с цветовой температурой 3200-5500K
Арт. DAN-3385
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Осветитель кольцевой YongNuo YN508S с цветовой температурой 3200-5500K.

Кольцевой осветитель с возможностью плавного изменения цветовой температуры от 3200 К до 5600 К. Предназначен для использования в профессиональных студиях и для визажистов, съемок селфи, прямых трансляций (потокового видео) и макросъемки.


11 200 ₽
QZSD Q14+186 KIT BLACK кольцевой свет со стойкой черный
Арт. MTG-0953
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

QZSD Q14+186 KIT BLACK кольцевой свет со стойкой черный. 

Кольцевой светодиодный осветитель QZSD Q14 на легкой и компактной стойке. Осветитель кольцевой мощностью 40 Вт с переменной температурой 3200-5500 K, внутренний диаметр - 23 см, внешний - 34,5 см. Питание от сети 220В в комплекте. Возможность использования от 2-ух аккумуляторов серии NP (в комплект поставки не входят). Держатель для телефона и зеркало в комплекте. Цвет - черный. 

4 970 ₽
YongNuo YN308 LED-осветитель кольцевой 304 светодиода 3200-5500K
Арт. NVF-7904
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

YongNuo YN308 LED – осветитель кольцевой на 304 светодиода со сменной температурой 3200-5500 K, с пультом ДУ в комплекте.

Питание осветителя осуществляется аккумуляторными батареями типа SONY NP (рекомендуются батареи YONGNUO NP-F750), либо блоком питания постоянного напряжения. Аккумуляторные батареи, так же как и блок питания, приобретаются отдельно.

6 560 ₽
Grifon LED GRIFON SMD 50 W светодиодное селфи-кольцо
Арт. NVF-8189
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Grifon LED GRIFON SMD 50 W – осветитель кольцевой светодиодный мощностью 50 Вт, т.н. селфи-кольцо.

Регулировка цветовой температуры от 3200 до 5600 К. Питание осуществляется от сети 90-260 В. Данная модель кольцевого светодиодного осветителя может использоваться для визажа. Диаметр лампы, мм - 490. Она оснащена специальным креплением для телефона или фотоаппарата. Стойка в комплект не входит, ее следует приобрести отдельно. Вес - 3,8 кг.

8 460 ₽
YongNuo YN608 осветитель кольцевой со сменной температурой 3200-5500K
Арт. NVF-9880
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

YongNuo YN608 - осветитель кольцевой с возможность изменить температуру от 3200 до 5500 K.

Осветитель круглой формы дает исключительно ровно и мягкое свечение, необходимое для съемкм в портретном и каталожном жанре.

11 800 ₽
Color зеркало для кольцевой лампы
Арт. DAN-2307
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Зеркало для кольцевой лампы с креплением в резьбу 1/4 дюйма .

Зеркало для нанесения макияжа или проведения косметических процедур.

1 364 ₽
YongNuo YN808 кольцевой светодиодный осветитель 800 LED 3200-5500K
Арт. DAN-3569
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Кольцевой светодиодный осветитель YongNuo YN808, 800 LED 3200-5500K.

Осветитель кольцевой с возможность изменить температуру от 3200 до 5500 K. Имеет 800 светодиодов которые обеспечивают мощный 48 Вт световой поток в 6200 Люмен. Работает от сетевого адаптера, типа YongNuo FJ-SW1205000E (приобретается отдельно).


12 750 ₽
YongNuo YN808 кольцевой светодиодный осветитель 800 LED 5500K
Арт. DAN-3570
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Кольцевой светодиодный осветитель YongNuo YN808, 800 LED 5500K.

Осветитель кольцевой с цветовой температурой 5500 K. Имеет 800 светодиодов, которые обеспечивают мощный 48 Вт световой поток в 6200 Люмен. Работает от сетевого адаптера, типа YongNuo FJ-SW1205000E (приобретается отдельно).

12 750 ₽
Fotokvant LED-360 RING кольцевой светодиодный осветитель 40 Вт
Арт. DAN-3941
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Кольцевой светодиодный осветитель Fotokvant LED-360 RING черный.

Осветитель кольцевой мощностью 40 Вт, цветовая температура 3200-5800 К, возможна установка дополнительных аксессуаров, имеющих посадочное крепление под холодный башмак. Устанавливается на стандартную студийную стойку, крепление под 5/8 дюйма. Для удобства транспортировки и хранения в комплекте поставки есть сумка.

3 650 ₽
Phottix 81470 Nuada Ring 10 LED настольный кольцевой осветитель 26 см CRI 95+
Арт. DAN-5298
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 9 ч

Кольцевой светодиодный осветитель Phottix (81470) Nuada Ring 10 LED.

Кольцевой LED-осветитель с диаметром лампы 26 см, 120 светодиодами и матовой рассеивающей поверхностью. Индекс цветопередачи - CRI 95+. Изменение цветовой температуры от 2600 K до 5800 К. Питание через кабель Micro USB. Предусмотрено крепление холодный башмак для вспомогательного оборудования. Подходит для фото- и видеосъемки, пригодится визажистам и стилистам. В комплекте настольная подставка, мини-штатив MT-one и адаптер для холодного башмака. Высота стойки - 25 см.

3 920 ₽
3 520 ₽
3 520 ₽
FST RL-48RGB кольцевой светодиодный осветитель
Арт. DAN-5381
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Кольцевой светодиодный осветитель FST RL-48RGB.

Кольцевой осветитель с цветовой температурой 3200-5500 К. Предназначен для использования в профессиональных студиях для съемок селфи, прямых трансляций (потокового видео) и макросъемки. Количество светодиодов - 432 + RGB - 108. Мощность - 60 W. Индекс цветопередачи CRI - 95+. 

16 250 ₽
Fotokvant LEDF-539AJ Black KIT кольцевой осветитель настольный с подставкой черный
Арт. DAN-6196
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Кольцевой осветитель Fotokvant LEDF-539AJ Black KIT USB с подставкой, цвет - белый.

Осветитель кольцевой мощностью 10 Вт на 96 светодиодов, внешний диаметр - 26 см. Светильник изготовлен из технополимера. Питание осуществляется через USB-коннектор. Блок управления на осветителе состоит из кнопки включения и кнопок + и - для регулировки яркости. В комплекте также подставка база, телескопическая стойка, зеркало и держатель для смартфона. Цвет - черный. Вес - 2 кг.

3 540 ₽
Fotokvant LEDF-539AJ White KIT кольцевой осветитель настольный с подставкой белый
Арт. DAN-6197
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Кольцевой осветитель Fotokvant LEDF-539AJ White KIT USB с подставкой, цвет - белый.

Осветитель кольцевой мощностью 10 Вт на 96 светодиодов, внешний диаметр - 26 см. Светильник изготовлен из технополимера. Питание осуществляется через USB-коннектор. Блок управления на осветителе состоит из кнопки включения и кнопок + и - для регулировки яркости. В комплекте также подставка база, телескопическая стойка, зеркало и держатель для смартфона. Цвет - белый. Вес - 2 кг.

4 840 ₽
Fotokvant LED-480C RING кольцевой светодиодный осветитель 3200-5800К
Арт. DAN-6604
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 5 ч

Кольцевой светодиодный осветитель Fotokvant LED-480C RING 3200-5800 К.

Осветитель кольцевой мощностью 48 Вт, на 480 светодиодов с переменной температурой 3200-5800 К. Устанавливается на стандартную студийную стойку. Посадочное крепление на стойку 5/8". Вес - 0,255 кг. Для удобства транспортировки и хранения в комплекте поставки есть сумка.

5 400 ₽
4 860 ₽
4 860 ₽
Fotokvant LED-360 RING KIT кольцевой светодиодный осветитель черный
Арт. DAN-9201
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Кольцевой светодиодный осветитель Fotokvant LED-360 RING черный мощностью 40 Вт, цветовая температура 3200-5800 К, возможна установка дополнительных аксессуаров, имеющих посадочное крепление под холодный башмак. Устанавливается на стандартную студийную стойку, крепление под 5/8 дюйма. Для удобства транспортировки и хранения в комплекте поставки есть сумка. Комплектуется стойкой Fotokvant LS-2100 стойка черная легкая 210 см.

4 630 ₽
Fotokvant Mirror зеркало для макияжа
Арт. DAN-9428
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Зеркало для макияжа Fotokvant Mirror - двухстороннее зеркало, имеет две зеркальных стороны: обычную и увеличивающую. Диаметр - 6 дюймов (~15 см). Идеально подходит для совершения различных косметических процедур и нанесения макияжа.

630 ₽
Wellmaking LED Ring Light 48W кольцевой осветитель 48 Вт CRI 97
Арт. DAN-9646
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 7 дн, 2 ч

Wellmaking LED Ring Light 48W кольцевой осветитель 48 Вт.

Осветитель кольцевой мощностью 48 Вт, цветовая температура 3200-5600 К, комплектуется держателем смартфона и шаровой головкой. Устанавливается на стандартную студийную стойку, крепление под 5/8 дюйма. Для удобства транспортировки и хранения в комплекте поставки есть сумка. 

6 890 ₽
5 760 ₽
5 760 ₽
