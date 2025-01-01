Фильтр

Всего - 77 товаров

Цена
Бренд
Тип потолочной системы

Статьи

Потолочные системы

В интернет-магазине Фотогора представлены потолочные системы для крепления студийного оборудования. Они облегчают работу фотографу, упрощают процесс настройки осветительных приборов, подготовки световых схем и так далее.

Каждый студийщик знает, что много места в студии не бывает

Разве что новичкам может казаться, что пространства для маневров много. Со временем студия «обрастает» множеством устройств и аксессуаров, среди которых бывает сложно перемещаться. Чтобы навести во всем порядок, защитить оборудование и сделать работу с ним удобной, используют потолочные системы.

Они особенно востребованы в студиях, где проводят аквасъемку, так как:

  • защищают фотоприборы от брызг воды;
  • предотвращают травмирование — обычно свет направлен на объект съемки, а в самой студии темно и плохо видно оборудование на полу.

В последнее время потолочные системы крепления осветительных приборов становятся все более востребованными. Их выпускают многие производители фотооборудования. В нашем каталоге представлены изделия таких известных брендов как Avenger, Falcon Eyes, Fotokvant, FST, Kupo, Manfrotto и др.

Выбор большой, и чтобы не терять время на изучение всего ассортимента, сравнение моделей и поиск лучшей, обращайтесь сразу к нашим консультантам. Они увлекаются фотографией, собирают любительские и профессиональные студии, так что их рекомендациям можно доверять.

Как оформить заказ

Купить потолочные системы крепления освещения можно через сайт. Также мы ждем вас в нашем магазине в Москве. Жителям других городов доставим заказы транспортной компанией.

Для уточнения любых вопросов звоните по номеру 8 (800) 775-24-94 или оставляйте свой телефон в форме обратной связи. Мы перезвоним вам и поможем с оформлением заказа.

 

FST TR-01 потолочная система с тремя пантографами
Арт. DAN-0297
FST TR-01 потолочная система с тремя пантографами
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

FST TR-01 – потолочная система с тремя пантографами.

Предназначена для установки светового оборудования таким образом, что позволяет освободить пол в фотостудии для большей маневренности.

52 000 ₽
В корзину
Fotokvant TRT-1401PVC трос страховочный 1400 мм сеч 1 мм в оплетке 2 мм с карабином до 5 кг
Fotokvant TRT-1401PVC трос страховочный 1400 мм сеч 1 мм в оплетке 2 мм с карабином до 5 кг
Fotokvant TRT-1401PVC трос страховочный 1400 мм сеч 1 мм в оплетке 2 мм с карабином до 5 кг
Арт. DAN-6200
Fotokvant TRT-1401PVC трос страховочный 1400 мм сеч 1 мм в оплетке 2 мм с карабином до 5 кг
Временно нет в наличии

Трос страховочный Fotokvant TRT-1501PVC, длина - 1400 мм, в оплетке с карабином.

Страховочный трос применяется для страховки дорогостоящего оборудования. Диаметр троса 1 мм (диаметр с оплеткой - 2 мм). Снабжен карабином, выдерживает нагрузку 5 кг. Длина - 140 см.

690 ₽
В корзину
Fotokvant TRT-853 трос страховочный 850 мм сеч 3 мм нержавеющая сталь с карабином до 50 кг
Fotokvant TRT-853 трос страховочный 850 мм сеч 3 мм нержавеющая сталь с карабином до 50 кг
Fotokvant TRT-853 трос страховочный 850 мм сеч 3 мм нержавеющая сталь с карабином до 50 кг
Арт. DAN-6199
Fotokvant TRT-853 трос страховочный 850 мм сеч 3 мм нержавеющая сталь с карабином до 50 кг
Временно нет в наличии

Трос страховочный Fotokvant TRT-953, длина - 850 мм, с карабином до 50 кг.

Страховочный трос применяется для страховки дорогостоящего оборудования. Диаметр троса - 3 мм, тип плетения 7Х19 (мягкий). Снабжен винтовым карабином - 5х50 мм, выдерживает нагрузку 50 кг. Длина - 85 см.

1 550 ₽
В корзину
Fotokvant TRP-02 пантограф 2 м для систем потолочного подвеса
Fotokvant TRP-02 пантограф 2 м для систем потолочного подвеса
Fotokvant TRP-02 пантограф 2 м для систем потолочного подвеса
Арт. NVF-001
Fotokvant TRP-02 пантограф 2 м для систем потолочного подвеса
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Пантограф Fotokvant TRP-02 подходит для всех систем потолочного подвеса, совместим со всеми стандартными студийными осветителями.

11 470 ₽
В корзину
Fotokvant TRS-33x4 потолочная система 3х3 м с 4 пантографами
Fotokvant TRS-33x4 потолочная система 3х3 м с 4 пантографами
Fotokvant TRS-33x4 потолочная система 3х3 м с 4 пантографами
Арт. DAN-3338
Fotokvant TRS-33x4 потолочная система 3х3 м с 4 пантографами
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Потолочная система Fotokvant TRS-33x4 - размером 3х3 м с четырьмя пантографами.

Система монтажа осветительных приборов включает в себя стационарные рельсы, перемещаемые ходовые рельсы и пантографы. Предназначена для установки осветительного оборудования таким образом, что позволяет освободить пол в фотостудии для большей маневренности. При этом расставить приборы можно там, где это необходимо.

64 690 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant TRR-06 рельс для потолочной системы длиной 6 м
Fotokvant TRR-06 рельс для потолочной системы длиной 6 м
Fotokvant TRR-06 рельс для потолочной системы длиной 6 м
Арт. NVF-008
Fotokvant TRR-06 рельс для потолочной системы длиной 6 м
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Направляющие рельсы Fotokvant TRR-06 необходимы для крепления пантографа и установки поперечных рельсов с пантографами и осветительным оборудованием.

Осветительные приборы могут крепиться на рельсы без пантографа. Необходимы для подвесной системы установки студийного света. Длина рельсов 6 метра. Высота профиля – 62,5 мм, ширина – 32,5 мм. Совместимы с рельсовыми системами Manfrotto, Falcon Eyes, Grifon, FST и мн.др. Вес - 9,0 кг.

-5 %13 990 ₽
13 290 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant TRD-02 каретка двойная с тормозом
Fotokvant TRD-02 каретка двойная с тормозом
Fotokvant TRD-02 каретка двойная с тормозом
Арт. NVF-010
Fotokvant TRD-02 каретка двойная с тормозом
Наличие
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Каретка двойная Fotokvant TRD-02 необходима для подвесной установки студийного света. 

Применяется для подвижного соединения двух рельс. Вес - 0,35 кг.

-5 %3 490 ₽
3 310 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes 3330 ролики для пантографа
Арт. VBR-409
Falcon Eyes 3330 ролики для пантографа
Наличие
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Falcon Eyes 3330 – дополнительные ролики для подвесной потолочной системы Falcon Eyes А 3303.

 

-15 %2 290 ₽
1 940 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes (3320) пантограф 2 м
Арт. VBR-448
Falcon Eyes (3320) пантограф 2 м
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Falcon Eyes (3320) – пантограф 40-208 см, максимальная нагрузка 15 кг.  Предназначен для монтажа осветительных приборов и является частью подвесных потолочных систем Falcon Eyes А 3303, B3030B и B3030C. Крепление осуществляется специальным соединителем диаметром 5/8 дюйма (16 мм) и имеет двойную защиту тросиком 2 мм (индекс безопасности 12), что позволяет делать движение плавным. Изготовлен из сплава алюминия. 

-15 %11 390 ₽
9 680 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant TRD-01 каретка одинарная с тормозом
Fotokvant TRD-01 каретка одинарная с тормозом
Fotokvant TRD-01 каретка одинарная с тормозом
Арт. NVF-009
Fotokvant TRD-01 каретка одинарная с тормозом
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Каретка одинарная Fotokvant (1098-1) необходима для подвесной установки студийного света.

Применяется для подвешивания осветительного прибора и передвижения его по рельсам. С помощью одинарной каретки монтируются легкие устройства к подвесной потолочной системе.  Вес - 0,2 кг. Внимание! Производитель может изменить внешний вид товара, без изменения функционала!

-5 %2 280 ₽
2 160 ₽
В корзину
Manfrotto FF3043 подвесная система 3x4 м с тремя пантографами и удлинителем
Арт. FTR-1134
Manfrotto FF3043 подвесная система 3x4 м с тремя пантографами и удлинителем
Временно нет в наличии

Manfrotto FF3043 – комплект подвесной системы предназначен для трех источников света с пантографами 27–200 см. Комплект состоит из двух фиксированных рельсов четырехметровой длины, двух подвижных рельсов трехметровой длины и держателей для трех приборов (3 пантографов) и подойдет для студии средних размеров.

742 000 ₽
В корзину
Fotokvant TRR-05 рельс для потолочной системы длиной 5 м
Fotokvant TRR-05 рельс для потолочной системы длиной 5 м
Fotokvant TRR-05 рельс для потолочной системы длиной 5 м
Арт. NVF-007
Fotokvant TRR-05 рельс для потолочной системы длиной 5 м
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Направляющие рельсы Fotokvant TRR-05 необходимы для крепления пантографа и установки поперечных рельсов с пантографами и осветительным оборудованием.

Осветительные приборы могут крепиться на рельсы без пантографа. Необходимы для подвесной системы установки студийного света. Длина рельсов 5 метра. Высота профиля – 62,5 мм, ширина – 32,5 мм. Совместимы с рельсовыми системами Manfrotto, Falcon Eyes, Grifon, FST и мн.др.

12 310 ₽
В корзину
Fotokvant TRK-03 KIT комплект из трех крепежных пяток
Fotokvant TRK-03 KIT комплект из трех крепежных пяток
Арт. NVF-015
Fotokvant TRK-03 KIT комплект из трех крепежных пяток
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Комплект Fotokvant TRK-03 KIT необходим для монтажа подвесной системы установки студийного света.

Комплект состоит из трех крепежных пяток.

2 790 ₽
В корзину
Fotokvant TRK-01 крепежная пятка
Fotokvant TRK-01 крепежная пятка
Fotokvant TRK-01 крепежная пятка
Арт. NVF-012
Fotokvant TRK-01 крепежная пятка
Наличие
Москва: более 10 шт

Крепежная пятка Fotokvant TRK-01 необходима для монтажа подвесной системы установки студийного света. Пятка имеет две направляющие, которыми крепятся рельсы. Эти направляющие можно переворачивать и устанавливать на них рельсы другого стандарта. Размеры 90 (Ш)мм х 80 (Д)мм. Толщина металла 3 мм. В комплекте - 1 шт.  

980 ₽
В корзину
Manfrotto FF3215 держатель
Арт. NVF-7945
Manfrotto FF3215 держатель
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Manfrotto FF3215 – регулируемый держатель для рельс. Имеет возможность изменения угла наклона крепления рельса, что удобно если в студии неровный потолок. Крепится к потолку с помощью четырех винтов.

3 674 ₽
В корзину
Kupo KS210 Balance Adjustment Bracket кронштейн с регулировкой баланса
Арт. NVF-9502
Kupo KS210 Balance Adjustment Bracket кронштейн с регулировкой баланса
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Kupo KS210 Balance Adjustment Bracket - кронштейн для регулировкой баланса оборудования.

Кронштейн разработан для установки между пантографом и несбалансированным оборудованием с принимающим крепежным гнездом Вaby receiver.

Храповая рукоятка делает регулировку и фиксацию очень простой и эфективной.

6 590 ₽
В корзину
Avenger F810 Baby Plate кронштейн со штифт-адаптером 16 мм
Avenger F810 Baby Plate кронштейн со штифт-адаптером 16 мм
Avenger F810 Baby Plate кронштейн со штифт-адаптером 16 мм
Арт. DAN-1903
Avenger F810 Baby Plate кронштейн со штифт-адаптером 16 мм
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Кроштейн поворотный Avenger F810 для установки на плоские поверхности (стены, потолок).

Прочный стальной кронштейн. Основание 9х15 см. Устанавливается на любые плоские поверхности, такие как стена и потолок. Установочный адаптер 16 мм для осветительного, студийного и театрального оборудования. Поворотная голова позволит установить оборудования под нужным углом. Вес - 0,81 кг.

9 290 ₽
В корзину
Manfrotto FF3207 комплект торцевых кареток для кабеля
Manfrotto FF3207 комплект торцевых кареток для кабеля
Арт. DAN-1953
Manfrotto FF3207 комплект торцевых кареток для кабеля
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto FF3207 держатель кабеля на каретке с колесами для подвесной системы устанавливается в торцевой части рельса для устранения соскальзывания с рельса.

Фиксируется при помощи болта и гайки, которые входят в комплект.

3 290 ₽
В корзину
Товары в архиве (42)
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера