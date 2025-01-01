Потолочные системы

Москва
FST TR-01 – потолочная система с тремя пантографами.
Предназначена для установки светового оборудования таким образом, что позволяет освободить пол в фотостудии для большей маневренности.
Трос страховочный Fotokvant TRT-1501PVC, длина - 1400 мм, в оплетке с карабином.
Страховочный трос применяется для страховки дорогостоящего оборудования. Диаметр троса 1 мм (диаметр с оплеткой - 2 мм). Снабжен карабином, выдерживает нагрузку 5 кг. Длина - 140 см.
Трос страховочный Fotokvant TRT-953, длина - 850 мм, с карабином до 50 кг.
Страховочный трос применяется для страховки дорогостоящего оборудования. Диаметр троса - 3 мм, тип плетения 7Х19 (мягкий). Снабжен винтовым карабином - 5х50 мм, выдерживает нагрузку 50 кг. Длина - 85 см.
Пантограф Fotokvant TRP-02 подходит для всех систем потолочного подвеса, совместим со всеми стандартными студийными осветителями.
Потолочная система Fotokvant TRS-33x4 - размером 3х3 м с четырьмя пантографами.
Система монтажа осветительных приборов включает в себя стационарные рельсы, перемещаемые ходовые рельсы и пантографы. Предназначена для установки осветительного оборудования таким образом, что позволяет освободить пол в фотостудии для большей маневренности. При этом расставить приборы можно там, где это необходимо.
Направляющие рельсы Fotokvant TRR-06 необходимы для крепления пантографа и установки поперечных рельсов с пантографами и осветительным оборудованием.
Осветительные приборы могут крепиться на рельсы без пантографа. Необходимы для подвесной системы установки студийного света. Длина рельсов 6 метра. Высота профиля – 62,5 мм, ширина – 32,5 мм. Совместимы с рельсовыми системами Manfrotto, Falcon Eyes, Grifon, FST и мн.др. Вес - 9,0 кг.
Каретка двойная Fotokvant TRD-02 необходима для подвесной установки студийного света.
Применяется для подвижного соединения двух рельс. Вес - 0,35 кг.
Falcon Eyes 3330 – дополнительные ролики для подвесной потолочной системы Falcon Eyes А 3303.
Falcon Eyes (3320) – пантограф 40-208 см, максимальная нагрузка 15 кг. Предназначен для монтажа осветительных приборов и является частью подвесных потолочных систем Falcon Eyes А 3303, B3030B и B3030C. Крепление осуществляется специальным соединителем диаметром 5/8 дюйма (16 мм) и имеет двойную защиту тросиком 2 мм (индекс безопасности 12), что позволяет делать движение плавным. Изготовлен из сплава алюминия.
Каретка одинарная Fotokvant (1098-1) необходима для подвесной установки студийного света.
Применяется для подвешивания осветительного прибора и передвижения его по рельсам. С помощью одинарной каретки монтируются легкие устройства к подвесной потолочной системе. Вес - 0,2 кг. Внимание! Производитель может изменить внешний вид товара, без изменения функционала!
Manfrotto FF3043 – комплект подвесной системы предназначен для трех источников света с пантографами 27–200 см. Комплект состоит из двух фиксированных рельсов четырехметровой длины, двух подвижных рельсов трехметровой длины и держателей для трех приборов (3 пантографов) и подойдет для студии средних размеров.
Направляющие рельсы Fotokvant TRR-05 необходимы для крепления пантографа и установки поперечных рельсов с пантографами и осветительным оборудованием.
Осветительные приборы могут крепиться на рельсы без пантографа. Необходимы для подвесной системы установки студийного света. Длина рельсов 5 метра. Высота профиля – 62,5 мм, ширина – 32,5 мм. Совместимы с рельсовыми системами Manfrotto, Falcon Eyes, Grifon, FST и мн.др.
Комплект Fotokvant TRK-03 KIT необходим для монтажа подвесной системы установки студийного света.
Комплект состоит из трех крепежных пяток.
Крепежная пятка Fotokvant TRK-01 необходима для монтажа подвесной системы установки студийного света. Пятка имеет две направляющие, которыми крепятся рельсы. Эти направляющие можно переворачивать и устанавливать на них рельсы другого стандарта. Размеры 90 (Ш)мм х 80 (Д)мм. Толщина металла 3 мм. В комплекте - 1 шт.
Manfrotto FF3215 – регулируемый держатель для рельс. Имеет возможность изменения угла наклона крепления рельса, что удобно если в студии неровный потолок. Крепится к потолку с помощью четырех винтов.
Kupo KS210 Balance Adjustment Bracket - кронштейн для регулировкой баланса оборудования.
Кронштейн разработан для установки между пантографом и несбалансированным оборудованием с принимающим крепежным гнездом Вaby receiver.
Храповая рукоятка делает регулировку и фиксацию очень простой и эфективной.
Кроштейн поворотный Avenger F810 для установки на плоские поверхности (стены, потолок).
Прочный стальной кронштейн. Основание 9х15 см. Устанавливается на любые плоские поверхности, такие как стена и потолок. Установочный адаптер 16 мм для осветительного, студийного и театрального оборудования. Поворотная голова позволит установить оборудования под нужным углом. Вес - 0,81 кг.
Manfrotto FF3207 держатель кабеля на каретке с колесами для подвесной системы устанавливается в торцевой части рельса для устранения соскальзывания с рельса.
Фиксируется при помощи болта и гайки, которые входят в комплект.
