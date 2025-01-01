В интернет-магазине Фотогора представлены потолочные системы для крепления студийного оборудования. Они облегчают работу фотографу, упрощают процесс настройки осветительных приборов, подготовки световых схем и так далее.

Каждый студийщик знает, что много места в студии не бывает

Разве что новичкам может казаться, что пространства для маневров много. Со временем студия «обрастает» множеством устройств и аксессуаров, среди которых бывает сложно перемещаться. Чтобы навести во всем порядок, защитить оборудование и сделать работу с ним удобной, используют потолочные системы.

Они особенно востребованы в студиях, где проводят аквасъемку, так как:

защищают фотоприборы от брызг воды;

предотвращают травмирование — обычно свет направлен на объект съемки, а в самой студии темно и плохо видно оборудование на полу.

В последнее время потолочные системы крепления осветительных приборов становятся все более востребованными. Их выпускают многие производители фотооборудования. В нашем каталоге представлены изделия таких известных брендов как Avenger, Falcon Eyes, Fotokvant, FST, Kupo, Manfrotto и др.



