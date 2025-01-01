Фильтр

Всего - 147 товаров

Цена
Бренд
Тип
Цвет
Тип системы
Фокусное расстояние

Статьи

Объективы для фотоаппаратов

Объективы для камеры

Интернет-магазин «Фотогора» - место, где можно приобрести гарантировано качественные объективы для камеры в Москве. Подбирайте оптику в соответствии с моделью фотоаппарата, бюджетом, требованиями к характеру съемки. В нашем каталоге представлен ассортимент изделий всех популярный производителей.

объективы для камеры в Москве

Ассортимент объективов в интернет-магазине Фотогора

В магазине можно купить объективы для камеры Nikon, Canon, Sony. Консультации предоставляют профессионалы в области съемки. В ассортименте объективы разных типов:

  1. широкоугольный - охватываемый диапазон угла достаточно широкий, чтобы охватить красивую панораму, сделать снимок помещения или подводного мира.
  2. длиннофокусный - пригодится, когда нужно снять отдаленные объекты.
  3. макрообъектив - отличный выбор для фотографирования мелких предметов с небольшого расстояния.
  4. зум-объектив - актуален при подвижной съемке, когда нет времени для смены оптики.

объективы для камеры

В нашем магазине можно выбрать оптику, которая различается по светосиле. Этим параметром определяется возможность раскрытия диафрагмы объектива, качество снимков в условиях недостаточной освещенности.

Еще один важный критерий - фокусное расстояние (переменное или постоянное). В первом случае вы получите более универсальное изделие, но не без компромиссов с качеством снимка, во втором - для более узкого спектра задач, но с максимальным качеством. «Фиксы» оптимальны для портретной съемки. Они привлекают фотографов большей светосилой.

заказать объективы для камеры

Некоторые модели оптики имеют встроенную стабилизацию изображения. Их можно использовать при работе на длительной выдержке, обеспечивая лучшее качество изображения.

Мы предлагаем объективы для камеры с гарантией от производителя. Для постоянных покупателей действуют скидки.

Рубинар 10/1000 телеобъектив
Рубинар 10/1000 телеобъектив
Рубинар 10/1000 телеобъектив
Арт. DAN-5596
Рубинар 10/1000 телеобъектив
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Объектив Рубинар 10/1000 Макро.

Зеркально-линзовый объектив с многослойным просветлением. Позволяет вести съемку предметов, расположенных на большом расстоянии. Oбъeĸтив имeeт мaĸpoпpeдeл, ближaйшaя диcтaнция cъeмĸи cocтaвляeт 4 м. Светосила - 10. Фокусное расстояние - 1000 мм.

78 000 ₽
В корзину
Fujifilm XF 16-55mm F2.8 R LM WR объектив
Fujifilm XF 16-55mm F2.8 R LM WR объектив
Fujifilm XF 16-55mm F2.8 R LM WR объектив
Арт. OLE-1871
Fujifilm XF 16-55mm F2.8 R LM WR объектив
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fujifilm XF 16-55mm F2.8 R LM WR объектив

Универсальный светосильный зум-объектив с постоянной диафрагмой. На корпус объектива вынесено диафрагменное кольцо. Подходит для съемки пейзажей и архитектуры, жанровой фотографии, портретной съемки и многих других.

153 000 ₽
В корзину
Samyang AF 50mm f/1.4 Sony FE II объектив
Samyang AF 50mm f/1.4 Sony FE II объектив
Samyang AF 50mm f/1.4 Sony FE II объектив
Арт. MTG-1099
Samyang AF 50mm f/1.4 Sony FE II объектив
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Samyang AF 50mm f/1.4 Sony FE II объектив. 

Компактный и легкий стандартный объектив для беззеркальных камер , который все наконец выпущен. После углубленных исследований и общения с клиентами AF 50 мм F1.4 FE II станет новым стандартом для стандартных объективов. Красивое размытие фона, созданное сочетанием двух асферических линз и светосильной диафрагмы F1.4, выделяет объект с его выдающейся четкостью. Бесшумная автофокусировка обеспечивают отличные результаты высокого уровня для видеосъемки. Представляем второй стандартный объектив Samyang, AF 50 мм F1.4 FE II, оснащенный потрясающей производительностью.

74 000 ₽
В корзину
Samyang AF 85mm f/1.4 Sony FE II объектив
Samyang AF 85mm f/1.4 Sony FE II объектив
Samyang AF 85mm f/1.4 Sony FE II объектив
Арт. MTG-1102
Samyang AF 85mm f/1.4 Sony FE II объектив
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Samyang AF 85mm f/1.4 Sony FE II объектив. 

Вторая версия объектива AF 85mm F1.4 FE, полюбившегося многим с тех пор, как Samyang выпустила свой первый автофокусный объектив. В ознаменование 50-летия со дня основания Samyang Optics компания Samyang Optics представляет автофокусные объективы второго поколения с улучшенными характеристиками. Меньший размер и меньший вес. Отличное разрешение и кремовое боке благодаря светосильному объективу F1.4. Более тихая, быстрая и точная автофокусировка благодаря линейному мотору STM. Профессиональное управление и повышенная надежность.

76 670 ₽
В корзину
Samyang AF 35mm f/1.4 Sony FE II объектив
Samyang AF 35mm f/1.4 Sony FE II объектив
Samyang AF 35mm f/1.4 Sony FE II объектив
Арт. MTG-1095
Samyang AF 35mm f/1.4 Sony FE II объектив
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Samyang AF 35mm f/1.4 Sony FE II объектив. 

Samyang Optics обновляет линейку автофокусных объективов. AF 35mm F1.4 FE II — это вторая версия объектива AF 35mm F1.4 FE, и это один из объективов, полюбившихся многим с тех пор, как Samyang выпустила свой первый объектив с автофокусом в 2016 году. Стандарты объективов постоянно меняются. Samyang выпускает этот объектив AF 35 мм F1.4 FE II как самый универсальный объектив всех времен.

Объектив отличается: Превосходным качеством изображения даже при максимальной диафрагме F1.4 с красивым боке. Быстрой, точной и бесшумной автофокусировкой. Улучшенной эргономикой. 

69 730 ₽
В корзину
Tokina AT-X 107 F3.5-4.5 DX Fisheye C/AF (10-17mm) для Canon
Арт. DAN-2196
Tokina AT-X 107 F3.5-4.5 DX Fisheye C/AF (10-17mm) для Canon
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Широкоугольный автофокусный объектив Tokina AT-X 107 F3.5-4.5 DX Fisheye C/AF (10-17mm) для камер системы Canon.

Сверхширокоугольный объектив Fisheye рассчитан для цифровых камер с КМОП-сенсорами размера APS-C.

39 990 ₽
В корзину
Tokina FIRIN 20mm F2 FE AF для Sony автофокус
Tokina FIRIN 20mm F2 FE AF для Sony автофокус
Tokina FIRIN 20mm F2 FE AF для Sony автофокус
Арт. DAN-2218
Tokina FIRIN 20mm F2 FE AF для Sony автофокус
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Широкоугольный автофокусный объектив Tokina FIRIN 20mm F2 FE AF для камер системы Sony.

Широкоугольный объектив рассчитанный на использование с полнокадровыми беззеркальными камерами с байонетом SONY E (SONY A7).

49 590 ₽
В корзину
Sirui 50mm f1.8 Anamorphic Fuji Х-mount объектив для Fuji
Sirui 50mm f1.8 Anamorphic Fuji Х-mount объектив для Fuji
Арт. DAN-4585
Sirui 50mm f1.8 Anamorphic Fuji Х-mount объектив для Fuji
Временно нет в наличии

Объектив Sirui 50mm f1.8 Anamorphic Fuji Х-mount для Fuji.

Объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Исполнен в легком алюминиевом корпусе. Имеет увеличенное на 33% горизонтальное поле зрения для достижения FOV-эквивалента объектива APS-C 37,5 мм. Подойдет для создания кинематографических широкоэкранных снимков.

70 080 ₽
В корзину
Sirui 50mm f1.8 Anamorphic Micro 4/3 объектив
Sirui 50mm f1.8 Anamorphic Micro 4/3 объектив
Арт. DAN-4586
Sirui 50mm f1.8 Anamorphic Micro 4/3 объектив
Временно нет в наличии

Объектив Sirui 50mm f1.8 Anamorphic Micro 4/3.

Объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Исполнен в легком алюминиевом корпусе. Имеет увеличенное на 33% горизонтальное поле зрения для достижения FOV-эквивалента объектива APS-C 37,5 мм. Подойдет для создания кинематографических широкоэкранных снимков.

70 080 ₽
В корзину
Sirui 50mm f1.8 Anamorphic Sony E-mount объектив для Sony
Sirui 50mm f1.8 Anamorphic Sony E-mount объектив для Sony
Арт. DAN-4584
Sirui 50mm f1.8 Anamorphic Sony E-mount объектив для Sony
Временно нет в наличии

Объектив Sirui 50 mm f1.8 Anamorphic Sony E-mount для Sony.

Объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Исполнен в легком алюминиевом корпусе. Имеет увеличенное на 33% горизонтальное поле зрения для достижения FOV-эквивалента объектива APS-C 37,5 мм. Подойдет для создания кинематографических широкоэкранных снимков.

70 080 ₽
В корзину
Рубинар 4,5/300 макрообъектив
Рубинар 4,5/300 макрообъектив
Рубинар 4,5/300 макрообъектив
Арт. DAN-5594
Рубинар 4,5/300 макрообъектив
Временно нет в наличии

Объектив Рубинар 4,5/300 Макро для фотоаппаратов.

Объектив с многослойным просветлением. Фокусное расстояние - 300 мм. Угол обзора - 8 градусов. Диапазон фокусирования от 1,7 м до бесконечности.

54 000 ₽
В корзину
Рубинар 5,6/500 макрообъектив
Рубинар 5,6/500 макрообъектив
Рубинар 5,6/500 макрообъектив
Арт. DAN-5595
Рубинар 5,6/500 макрообъектив
Временно нет в наличии

Объектив Рубинар 5,6/500 Макро.

Макрообъектив с многослойным просветлением, подходит для полноформатных камер с размером кадра 36х24. Фокусное расстояние от 650 до 800 мм в зависимости от камеры с которой используется. Позволяет получать на дистанции 2,2 м снимки в масштабе 1:4.

78 000 ₽
В корзину
Рубинар 8/500 макрообъектив
Рубинар 8/500 макрообъектив
Рубинар 8/500 макрообъектив
Арт. DAN-5593
Рубинар 8/500 макрообъектив
Временно нет в наличии

Объектив Рубинар 8/500 Макро для фотоаппаратов.

Зеркально-линзовый объектив с многослойным просветлением. Позволяет вести съемку предметов, расположенных на дистанции от 2,2 м до бесконечности и получать на дистанции 2,2 м снимки в масштабе 1:4, а на дистанции 3,1 м в масштабе 1:6.

62 400 ₽
В корзину
Samyang 14mm f/2.8 MK2 MFT объектив
Samyang 14mm f/2.8 MK2 MFT объектив
Samyang 14mm f/2.8 MK2 MFT объектив
Арт. MTG-1240
Samyang 14mm f/2.8 MK2 MFT объектив
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Samyang 14mm f/2.8 MK2 MFT объектив. 

Унаследовав известную широкоугольную серию, Samyang MF 14 мм F2.8 MK2 представляет собой сверх широкоугольный объектив с улучшенным удобством использования. Он включает функцию блокировки фокусировки и снятия щелчка, а также герметизацию от атмосферных воздействий и резиновое кольцо с микро-рисунком. Это сверх широкоугольный объектив с ручной фокусировкой с превосходной резкостью даже при максимальной диафрагме. Широкий угол обзора 115,7 подходит для съемки пейзажей, интерьеров и т.д., А бленда объектива эффективно блокирует нежелательный свет, поэтому вы можете свободно снимать.

40 600 ₽
В корзину
Samyang AF 14mm f/2.8 Nikon объектив
Samyang AF 14mm f/2.8 Nikon объектив
Samyang AF 14mm f/2.8 Nikon объектив
Арт. MTG-1091
Samyang AF 14mm f/2.8 Nikon объектив
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Samyang AF 14mm f/2.8 Nikon объектив.

Объектив AF 14 мм F2.8 разработан с использованием всемирно известной оптической технологии Samyang Optics.
Этот объектив обеспечивает более быструю, точную и тихую автофокусировку по сравнению с предыдущими объективами AF 14 мм F2.8.
Samyang AF 14 мм F2.8 F - компактный сверхширокоугольный объектив весит всего 474 г без крышки объектива.

73 000 ₽
В корзину
Samyang 14mm f/2.8 MK2 Fujifilm X объектив
Samyang 14mm f/2.8 MK2 Fujifilm X объектив
Samyang 14mm f/2.8 MK2 Fujifilm X объектив
Арт. MTG-1239
Samyang 14mm f/2.8 MK2 Fujifilm X объектив
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Samyang 14mm f/2.8 MK2 Fujifilm X объектив. 

Унаследовав известную широкоугольную серию, Samyang MF 14 мм F2.8 MK2 представляет собой сверх широкоугольный объектив с улучшенным удобством использования. Он включает функцию блокировки фокусировки и снятия щелчка, а также герметизацию от атмосферных воздействий и резиновое кольцо с микро-рисунком. Это сверх широкоугольный объектив с ручной фокусировкой с превосходной резкостью даже при максимальной диафрагме. Широкий угол обзора 115,7 подходит для съемки пейзажей, интерьеров и т.д., А бленда объектива эффективно блокирует нежелательный свет, поэтому вы можете свободно снимать.

40 600 ₽
В корзину
Samyang 14mm f/2.8 MK2 Sony E объектив
Samyang 14mm f/2.8 MK2 Sony E объектив
Samyang 14mm f/2.8 MK2 Sony E объектив
Арт. MTG-1241
Samyang 14mm f/2.8 MK2 Sony E объектив
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Samyang 14mm f/2.8 MK2 Sony E объектив. 

Унаследовав известную широкоугольную серию, Samyang MF 14 мм F2.8 MK2 представляет собой сверх широкоугольный объектив с улучшенным удобством использования. Он включает функцию блокировки фокусировки и снятия щелчка, а также герметизацию от атмосферных воздействий и резиновое кольцо с микро-рисунком. Это сверх широкоугольный объектив с ручной фокусировкой с превосходной резкостью даже при максимальной диафрагме. Широкий угол обзора 115,7 подходит для съемки пейзажей, интерьеров и т.д., А бленда объектива эффективно блокирует нежелательный свет, поэтому вы можете свободно снимать.

40 600 ₽
В корзину
Samyang AF 12mm f/2 Fujifilm X объектив
Samyang AF 12mm f/2 Fujifilm X объектив
Samyang AF 12mm f/2 Fujifilm X объектив
Арт. MTG-1087
Samyang AF 12mm f/2 Fujifilm X объектив
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Samyang AF 12mm f/2 Fujifilm X объектив. 

AF 12 мм F2 X-это объектив мечты для съемки великолепных пейзажей, выходящих за рамки обычного угла обзора, построенный с использованием технологии оптического дизайна Samyang, передовой технологии автофокусировки и удобных функций. Этот объектив с фокусным расстоянием 12 мм обеспечивает сверхширокий угол обзора 99,1° на беззеркальных камерах Fujifilm X. Теперь фотографы Fujifilm X могут создавать широкоугольные пейзажи используя преимущества широкого угла обзора.

47 880 ₽
В корзину
Товары в архиве (500)
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера