Объективы для фотоаппаратов

Объектив Рубинар 10/1000 Макро.
Зеркально-линзовый объектив с многослойным просветлением. Позволяет вести съемку предметов, расположенных на большом расстоянии. Oбъeĸтив имeeт мaĸpoпpeдeл, ближaйшaя диcтaнция cъeмĸи cocтaвляeт 4 м. Светосила - 10. Фокусное расстояние - 1000 мм.
Fujifilm XF 16-55mm F2.8 R LM WR объектив
Универсальный светосильный зум-объектив с постоянной диафрагмой. На корпус объектива вынесено диафрагменное кольцо. Подходит для съемки пейзажей и архитектуры, жанровой фотографии, портретной съемки и многих других.
Samyang AF 50mm f/1.4 Sony FE II объектив.
Компактный и легкий стандартный объектив для беззеркальных камер , который все наконец выпущен. После углубленных исследований и общения с клиентами AF 50 мм F1.4 FE II станет новым стандартом для стандартных объективов. Красивое размытие фона, созданное сочетанием двух асферических линз и светосильной диафрагмы F1.4, выделяет объект с его выдающейся четкостью. Бесшумная автофокусировка обеспечивают отличные результаты высокого уровня для видеосъемки. Представляем второй стандартный объектив Samyang, AF 50 мм F1.4 FE II, оснащенный потрясающей производительностью.
Samyang AF 85mm f/1.4 Sony FE II объектив.
Вторая версия объектива AF 85mm F1.4 FE, полюбившегося многим с тех пор, как Samyang выпустила свой первый автофокусный объектив. В ознаменование 50-летия со дня основания Samyang Optics компания Samyang Optics представляет автофокусные объективы второго поколения с улучшенными характеристиками. Меньший размер и меньший вес. Отличное разрешение и кремовое боке благодаря светосильному объективу F1.4. Более тихая, быстрая и точная автофокусировка благодаря линейному мотору STM. Профессиональное управление и повышенная надежность.
Samyang AF 35mm f/1.4 Sony FE II объектив.
Samyang Optics обновляет линейку автофокусных объективов. AF 35mm F1.4 FE II — это вторая версия объектива AF 35mm F1.4 FE, и это один из объективов, полюбившихся многим с тех пор, как Samyang выпустила свой первый объектив с автофокусом в 2016 году. Стандарты объективов постоянно меняются. Samyang выпускает этот объектив AF 35 мм F1.4 FE II как самый универсальный объектив всех времен.
Объектив отличается: Превосходным качеством изображения даже при максимальной диафрагме F1.4 с красивым боке. Быстрой, точной и бесшумной автофокусировкой. Улучшенной эргономикой.
Широкоугольный автофокусный объектив Tokina AT-X 107 F3.5-4.5 DX Fisheye C/AF (10-17mm) для камер системы Canon.
Сверхширокоугольный объектив Fisheye рассчитан для цифровых камер с КМОП-сенсорами размера APS-C.
Широкоугольный автофокусный объектив Tokina FIRIN 20mm F2 FE AF для камер системы Sony.
Широкоугольный объектив рассчитанный на использование с полнокадровыми беззеркальными камерами с байонетом SONY E (SONY A7).
Объектив Sirui 50mm f1.8 Anamorphic Fuji Х-mount для Fuji.
Объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Исполнен в легком алюминиевом корпусе. Имеет увеличенное на 33% горизонтальное поле зрения для достижения FOV-эквивалента объектива APS-C 37,5 мм. Подойдет для создания кинематографических широкоэкранных снимков.
Объектив Sirui 50mm f1.8 Anamorphic Micro 4/3.
Объектив Sirui 50 mm f1.8 Anamorphic Sony E-mount для Sony.
Объектив Рубинар 4,5/300 Макро для фотоаппаратов.
Объектив с многослойным просветлением. Фокусное расстояние - 300 мм. Угол обзора - 8 градусов. Диапазон фокусирования от 1,7 м до бесконечности.
Объектив Рубинар 5,6/500 Макро.
Макрообъектив с многослойным просветлением, подходит для полноформатных камер с размером кадра 36х24. Фокусное расстояние от 650 до 800 мм в зависимости от камеры с которой используется. Позволяет получать на дистанции 2,2 м снимки в масштабе 1:4.
Объектив Рубинар 8/500 Макро для фотоаппаратов.
Зеркально-линзовый объектив с многослойным просветлением. Позволяет вести съемку предметов, расположенных на дистанции от 2,2 м до бесконечности и получать на дистанции 2,2 м снимки в масштабе 1:4, а на дистанции 3,1 м в масштабе 1:6.
Samyang 14mm f/2.8 MK2 MFT объектив.
Унаследовав известную широкоугольную серию, Samyang MF 14 мм F2.8 MK2 представляет собой сверх широкоугольный объектив с улучшенным удобством использования. Он включает функцию блокировки фокусировки и снятия щелчка, а также герметизацию от атмосферных воздействий и резиновое кольцо с микро-рисунком. Это сверх широкоугольный объектив с ручной фокусировкой с превосходной резкостью даже при максимальной диафрагме. Широкий угол обзора 115,7 подходит для съемки пейзажей, интерьеров и т.д., А бленда объектива эффективно блокирует нежелательный свет, поэтому вы можете свободно снимать.
Samyang AF 14mm f/2.8 Nikon объектив.
Объектив AF 14 мм F2.8 разработан с использованием всемирно известной оптической технологии Samyang Optics.
Этот объектив обеспечивает более быструю, точную и тихую автофокусировку по сравнению с предыдущими объективами AF 14 мм F2.8.
Samyang AF 14 мм F2.8 F - компактный сверхширокоугольный объектив весит всего 474 г без крышки объектива.
Samyang 14mm f/2.8 MK2 Fujifilm X объектив.
Samyang 14mm f/2.8 MK2 Sony E объектив.
Samyang AF 12mm f/2 Fujifilm X объектив.
AF 12 мм F2 X-это объектив мечты для съемки великолепных пейзажей, выходящих за рамки обычного угла обзора, построенный с использованием технологии оптического дизайна Samyang, передовой технологии автофокусировки и удобных функций. Этот объектив с фокусным расстоянием 12 мм обеспечивает сверхширокий угол обзора 99,1° на беззеркальных камерах Fujifilm X. Теперь фотографы Fujifilm X могут создавать широкоугольные пейзажи используя преимущества широкого угла обзора.
