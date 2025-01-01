Пластиковые фоны больше всего востребованы в предметной и портретной съемке, в особенности, если в процессе «участвует» вода или другие жидкости. Это пластины из упругого пластика, которые, в отличие от бумаги, не портятся от брызг и капель, хорошо рассеивают свет, поэтому их нередко подсвечивают снизу, чтобы добиться красивого светового пятна и подчеркнуть форму предмета. Однако, на таких пластинах заметны царапины, потертости, и к их качеству нужно относиться придирчиво.

Для производства аксессуаров используется износостойкий ПВХ, благодаря чему поверхность пластин ровная и гладкая.

Пластиковые фоны

имеют эстетичную фактуру и идеально подходят для макро-, рекламной и художественной съемки предметов;

не бликуют и практически не имеют текстуры, что дает возможность фотографировать максимально крупным планом;

просты в уходе и экономичны - их можно класть под ноги моделям, позирующим на бумажном, тканевом фотофоне;

представлены в широком ассортименте цветов - от универсального серого, черного и белого до зеленого хромакей и яркого неона;

отлично гнутся, благодаря оптимальной толщине листов и качеству пластика.

В каталоге есть матовые, глянцевые и комбинированные фотофоны, поэтому вы легко подберете вариант для съемки с отражением или без него. Стандартная толщина пластиковых листов - 0,3-0,8 мм, размер - от 700х100 см до 2х6 м. Встречаются и более толстые варианты, но они сложнее гнутся.

Большинство тонких фонов из пластика поставляется в рулонах, аксессуары небольшого размера - в пластинах.