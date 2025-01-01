Фильтр

Пластиковые фоны

Пластиковые фоны больше всего востребованы в предметной и портретной съемке, в особенности, если в процессе «участвует» вода или другие жидкости. Это пластины из упругого пластика, которые, в отличие от бумаги, не портятся от брызг и капель, хорошо рассеивают свет, поэтому их нередко подсвечивают снизу, чтобы добиться красивого светового пятна и подчеркнуть форму предмета. Однако, на таких пластинах заметны царапины, потертости, и к их качеству нужно относиться придирчиво.

В интернет-магазине Фотогора продаются высококлассные фотофоны производства Fotokvant, Colorama и других надежных компаний-изготовителей. Для производства аксессуаров используется износостойкий ПВХ, благодаря чему поверхность пластин ровная и гладкая.

Пластиковые фоны магазина Фотогора

  • имеют эстетичную фактуру и идеально подходят для макро-, рекламной и художественной съемки предметов;
  • не бликуют и практически не имеют текстуры, что дает возможность фотографировать максимально крупным планом;
  • просты в уходе и экономичны - их можно класть под ноги моделям, позирующим на бумажном, тканевом фотофоне;
  • представлены в широком ассортименте цветов - от универсального серого, черного и белого до зеленого хромакей и яркого неона;
  • отлично гнутся, благодаря оптимальной толщине листов и качеству пластика.

В каталоге есть матовые, глянцевые и комбинированные фотофоны, поэтому вы легко подберете вариант для съемки с отражением или без него. Стандартная толщина пластиковых листов - 0,3-0,8 мм, размер - от 700х100 см до 2х6 м. Встречаются и более толстые варианты, но они сложнее гнутся.

Большинство тонких фонов из пластика поставляется в рулонах, аксессуары небольшого размера - в пластинах. Если вам нужна помощь при выборе аксессуаров или появились вопросы, обратитесь к консультантам магазина Фотогора.

Fotokvant BP-0113SM White mat/semi-mat фон пластиковый белый матовый/полуматовый 1х1.3 м.
Fotokvant BP-0113SM White mat/semi-mat фон пластиковый белый матовый/полуматовый 1х1.3 м.
Fotokvant BP-0113SM White mat/semi-mat фон пластиковый белый матовый/полуматовый 1х1.3 м.
Fotokvant BP-0113SM White mat/semi-mat фон пластиковый белый матовый/полуматовый 1х1.3 м.
Белый пластиковый фон Fotokvant BP-0113SM White mat/semi-mat размером 1х1,3 м.

Фон с одной стороной матовой, а второй полуматовой. Толщина фона - 0,25 мм, он легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде.

Wansen PB-0710-03 White mat фон пластиковый белый матовый 0.7х1 м
Wansen PB-0710-03 White mat фон пластиковый белый матовый 0.7х1 м
Wansen PB-0710-03 White mat фон пластиковый белый матовый 0.7х1 м
Wansen PB-0710-03 White mat фон пластиковый белый матовый 0.7х1 м
Фон Wansen PB-0710-03 White mat пластиковый белый матовый, размер - 0,7х1 м.

Белый пластиковый матовый фон. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 0,7х1 м.

Wansen PB-1014-02 White gloss фон пластиковый белый глянцевый 1х1.4 м
Wansen PB-1014-02 White gloss фон пластиковый белый глянцевый 1х1.4 м
Wansen PB-1014-02 White gloss фон пластиковый белый глянцевый 1х1.4 м
Wansen PB-1014-02 White gloss фон пластиковый белый глянцевый 1х1.4 м
Фон Wansen PB-1014-02 White gloss пластиковый белый глянцевый, размер - 1х1,4 м.

Белый пластиковый глянцевый фон. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1х1,4 м.

Colorama CO5047 Electric пластиковый матовый фон 1х1,3 цвет электрик
Colorama CO5047 Electric пластиковый матовый фон 1х1,3 цвет электрик
Colorama CO5047 Electric – пластиковый студийный фон, который отличается отменным качеством.

Применяется для предметной съемки, имеет очень гладкую поверхность. Фон изготовлен из ПВХ, материал можно протирать влажной тканью, он устойчив к истиранию и за счет этого долговечен. Размер, м – 1x1,3. Цвет – электрик.

Colorama COG312 Graduated градиентный фон белый/синий 110x170 см
Colorama COG312 Graduated градиентный фон белый/синий 110x170 см
Colorama Graduated COG312 пластиковый студийный фон отличного качества.

Применяется для предметной съемки, имеет очень гладкую поверхность. Особенностью фона является градиентное покрытие, за счет этого можно с легкостью повторять один и тот же эффект при съемке различных предметов. 

Wansen PB-1220 Mat/Gloss фон пластиковый матовый/глянцевый белый 1,2х2 м
Wansen PB-1220 Mat/Gloss фон пластиковый матовый/глянцевый белый 1,2х2 м
Wansen PB-1220 Mat/Gloss фон пластиковый матовый/глянцевый белый 1,2х2 м
Фон пластиковый Wansen PB-1220 белый, размер - 1,2х2 м.

Двусторонний, пластиковый, фон белого цвета. Одна сторона матовая, другая - глянцевая. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1,2х2 м.

Wansen PB-0710-05 Fuchsia mat фон пластиковый фуксия матовый 0.7х1 м
Wansen PB-0710-05 Fuchsia mat фон пластиковый фуксия матовый 0.7х1 м
Wansen PB-0710-05 Fuchsia mat фон пластиковый фуксия матовый 0.7х1 м
Фон пластиковый Wansen PB-0710-05 Fuchsia mat фуксия матовый, размер - 0,7х1 м.

Пластиковый, матовый фон цвета фуксии. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 0,7х1 м.

Wansen PB-1020 фон пластиковый белый 1х2 м
Wansen PB-1020 фон пластиковый белый 1х2 м
Wansen PB-1020 фон пластиковый белый 1х2 м
Фон пластиковый Wansen PB-1020 белый, размер - 1х2 м.

Пластиковый, матовый фон белого цвета. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1х2 м.

Wansen BMF-93183S гибкое зеркало серебро 93х183 см
Wansen BMF-93183S гибкое зеркало серебро 93х183 см
Wansen BMF-93183S гибкое зеркало серебро 93х183 см
Wansen BMF-93183S гибкое зеркало серебро 93х183 см
Wansen BMF-93183S гибкое зеркало серебро. Размер - 1,83х0,93 м

Художественный пластиковый фон размером 1,83х0,93 м. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта и в портретной фотографии для создания спецэффекта "жидкое зеркало". Поставляется в свернутом в рулон виде. Толщина - 0,6 мм. 

Wansen BMF-122244GS гибкое зеркало двусторонее серебро и золото 122х244 см
Wansen BMF-122244GS гибкое зеркало двусторонее серебро и золото 122х244 см
Wansen BMF-122244GS гибкое зеркало двусторонее серебро и золото 122х244 см
Wansen BMF-122244GS гибкое зеркало двусторонее серебро и золото 122х244 см
Wansen BMF-122244GS гибкое зеркало двусторонее серебро и золото 122х244 см. 

Художественный двустронний пластиковый фон серебро-золото размером 1,22х2,44 м. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта и в портретной фотографии для создания спецэффекта "жидкое зеркало". Поставляется в свернутом в рулон виде. Толщина - 0,6 мм.

FST 60х130 G фон пластиковый серый матовый
FST 60х130 G фон пластиковый серый матовый
FST 60х130 G – фон студийный матовый пластиковый.

Цвет серый. Размер 0,6х1,3 м. Идеально подходит для предметной съемки.

FST 100х120 B фон пластиковый черный матовый
FST 100х120 B фон пластиковый черный матовый
FST 100х120 B – фон студийный матовый пластиковый.

Цвет черный. Размер 1х1,2 м. Идеально подходит для предметной съемки.

FST 60х130 Pink фон пластиковый розовый матовый
FST 60х130 Pink фон пластиковый розовый матовый
FST 60х130 Pink – фон пластиковый розовый матовый, имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро. Размер, см – 60х130.

Superior 1309-1013 SUPER WHITE GLOSS фон пластиковый 1,0х1,3 м глянцевый цвет белый
Superior 1309-1013 SUPER WHITE GLOSS фон пластиковый 1,0х1,3 м глянцевый цвет белый
Глянцевый пластиковый студийный фон применяют для предметной съемки, когда требуется полированная поверхность.

Пластиковый фон Superior имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.

Fotokvant BP-0113 Pink mat фон пластиковый нежно-розовый матовый 1,0х1,3 м
Fotokvant BP-0113 Pink mat фон пластиковый нежно-розовый матовый 1,0х1,3 м
Fotokvant BP-0113 Pink mat фон пластиковый нежно-розовый матовый 1,0х1,3 м
Fotokvant BP-0113 Pink mat фон пластиковый нежно-розовый матовый 1,0х1,3 м
Fotokvant BP-0113 Pink mat – фон пластиковый. Цвет розовый. Матовый. Размер, м – 1,0х1,3. 

Матовый пластиковый студийный фон применяют для предметной фотографии в случае, когда необходима съемка на матовой, небликующей поверхности. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро. Обратите внимание, что цвет на экране может отличаться от цвета товара в зависимости от монитора. При заказе уточняйте у менеджера.

Colorama CO9700 Colormatt Coal пластиковый фон 100x130 см цвет черный
Colorama CO9700 Colormatt Coal пластиковый фон 100x130 см цвет черный
Пластиковый фон Colorama CO9700 Colormatt Coal цвет черный, размер 100x130 см.

Пластиковый студийный фон, который отличается отменным качеством. Применяется для предметной съемки, имеет очень гладкую поверхность. Фон изготовлен из ПВХ, материал можно протирать влажной тканью, он устойчив к истиранию и за счет этого долговечен. Размер - 100x130 см. 

Fotokvant V-2107KIT комплект белого фона 0,65х1,0 м c системой установки для фото на документы
Fotokvant V-2107KIT комплект белого фона 0,65х1,0 м c системой установки для фото на документы
Fotokvant V-2107KIT комплект белого фона 0,65х1,0 м c системой установки для фото на документы
Fotokvant V-2107KIT комплект белого фона 0,65х1,0 м c системой установки для фото на документы
Комплект Fotokvant V-2107KIT предназначен для портретной съемки. Состоит из белого фона 0,7х1 м и системы установки фона.

Пластиковый студийный фон применяют для съемки портретов и предметной съемки, когда требуется матовая, небликующая поверхность. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру. Также в комплект включены зажимное крепление Fotokvant (2004-1), перекладина-зажим Fotokvant V-07 и трехколенная, легкая студийная стойка Fotokvant LS-2100.

П-Фото фон пластиковый черный с муаром размером 0,65х1,0 м
П-Фото фон пластиковый черный с муаром размером 0,65х1,0 м
П-Фото фон пластиковый черный с муаром размером 0,65х1,0 м
Фон пластиковый Fotokvant BP-0710SM Black matt размером 0,65х1 м.

Фон черный матовый с муаром. Толщина фона - 0,25 мм, он легко гнется и режется. Пластиковый студийный фон применяют для съемки портретов и предметной съемки, когда требуется матовая, небликующая поверхность. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру. Он легко моется и очень долговечен. Размер - 0,65х1 м. 

