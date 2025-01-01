Пластиковые фоны

Москва
Белый пластиковый фон Fotokvant BP-0113SM White mat/semi-mat размером 1х1,3 м.
Фон с одной стороной матовой, а второй полуматовой. Толщина фона - 0,25 мм, он легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде.
Фон Wansen PB-0710-03 White mat пластиковый белый матовый, размер - 0,7х1 м.
Белый пластиковый матовый фон. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 0,7х1 м.
Фон Wansen PB-1014-02 White gloss пластиковый белый глянцевый, размер - 1х1,4 м.
Белый пластиковый глянцевый фон. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1х1,4 м.
Colorama CO5047 Electric – пластиковый студийный фон, который отличается отменным качеством.
Применяется для предметной съемки, имеет очень гладкую поверхность. Фон изготовлен из ПВХ, материал можно протирать влажной тканью, он устойчив к истиранию и за счет этого долговечен. Размер, м – 1x1,3. Цвет – электрик.
Colorama Graduated COG312 – пластиковый студийный фон отличного качества.
Применяется для предметной съемки, имеет очень гладкую поверхность. Особенностью фона является градиентное покрытие, за счет этого можно с легкостью повторять один и тот же эффект при съемке различных предметов.
Фон пластиковый Wansen PB-1220 белый, размер - 1,2х2 м.
Двусторонний, пластиковый, фон белого цвета. Одна сторона матовая, другая - глянцевая. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1,2х2 м.
Фон пластиковый Wansen PB-0710-05 Fuchsia mat фуксия матовый, размер - 0,7х1 м.
Пластиковый, матовый фон цвета фуксии. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 0,7х1 м.
Фон пластиковый Wansen PB-1020 белый, размер - 1х2 м.
Пластиковый, матовый фон белого цвета. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1х2 м.
Wansen BMF-93183S гибкое зеркало серебро. Размер - 1,83х0,93 м
Художественный пластиковый фон размером 1,83х0,93 м. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта и в портретной фотографии для создания спецэффекта "жидкое зеркало". Поставляется в свернутом в рулон виде. Толщина - 0,6 мм.
Wansen BMF-122244GS гибкое зеркало двусторонее серебро и золото 122х244 см.
Художественный двустронний пластиковый фон серебро-золото размером 1,22х2,44 м. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта и в портретной фотографии для создания спецэффекта "жидкое зеркало". Поставляется в свернутом в рулон виде. Толщина - 0,6 мм.
FST 60х130 G – фон студийный матовый пластиковый.
Цвет серый. Размер 0,6х1,3 м. Идеально подходит для предметной съемки.
FST 100х120 B – фон студийный матовый пластиковый.
Цвет черный. Размер 1х1,2 м. Идеально подходит для предметной съемки.
FST 60х130 Pink – фон пластиковый розовый матовый, имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро. Размер, см – 60х130.
Глянцевый пластиковый студийный фон применяют для предметной съемки, когда требуется полированная поверхность.
Пластиковый фон Superior имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.
Fotokvant BP-0113 Pink mat – фон пластиковый. Цвет розовый. Матовый. Размер, м – 1,0х1,3.
Матовый пластиковый студийный фон применяют для предметной фотографии в случае, когда необходима съемка на матовой, небликующей поверхности. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро. Обратите внимание, что цвет на экране может отличаться от цвета товара в зависимости от монитора. При заказе уточняйте у менеджера.
Пластиковый фон Colorama CO9700 Colormatt Coal цвет черный, размер 100x130 см.
Пластиковый студийный фон, который отличается отменным качеством. Применяется для предметной съемки, имеет очень гладкую поверхность. Фон изготовлен из ПВХ, материал можно протирать влажной тканью, он устойчив к истиранию и за счет этого долговечен. Размер - 100x130 см.
Комплект Fotokvant V-2107KIT предназначен для портретной съемки. Состоит из белого фона 0,7х1 м и системы установки фона.
Пластиковый студийный фон применяют для съемки портретов и предметной съемки, когда требуется матовая, небликующая поверхность. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру. Также в комплект включены зажимное крепление Fotokvant (2004-1), перекладина-зажим Fotokvant V-07 и трехколенная, легкая студийная стойка Fotokvant LS-2100.
Фон пластиковый Fotokvant BP-0710SM Black matt размером 0,65х1 м.
Фон черный матовый с муаром. Толщина фона - 0,25 мм, он легко гнется и режется. Пластиковый студийный фон применяют для съемки портретов и предметной съемки, когда требуется матовая, небликующая поверхность. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру. Он легко моется и очень долговечен. Размер - 0,65х1 м.
