GreenBean CameraVoice С150 микрофон накамерный

Кардиоидная диаграмма направленности, амортизирующее крепление, а также малый размер и вес, быстрая установка на горячий башмак камеры или на стойку - позволят добиваться четкого и естественного звучания. Этому также способствует комплектная ветрозащита которая эффективно отсекает лишние шумы при записи.
Разъем Jack 3,5 мм обеспечивает совместимость практически с любой современной видеокамерой или DSLR.
Кабель для подключения - спиральный с вытянутыми концами, рабочая длина до 60 см.
Для хранения или транспортировки в комплектации предусмотрен чехол.
Характеристики:
- диаграмма направленности - кардиоидная
- частотный диапазон - 10 Гц - 20 кГц
- максимальный SPL - 140 Дб
- чувствительность - -33 дБ
- собственный шум - 20 дБ
- разъем звукового сигнала - jack 3,5 мм
- крепление на камеру - горячий башмак
- крепление на стойку - 3/8"
- вес с креплением - 55 г