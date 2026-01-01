GreenBean CameraVoice С150 микрофон накамерный

Описание

Кардиоидная диаграмма направленности, амортизирующее крепление, а также малый размер и вес, быстрая установка на горячий башмак камеры или на стойку - позволят добиваться четкого и естественного звучания. Этому также способствует комплектная ветрозащита которая эффективно отсекает лишние шумы при записи.

Разъем Jack 3,5 мм обеспечивает совместимость практически с любой современной видеокамерой или DSLR.

Кабель для подключения - спиральный с вытянутыми концами, рабочая длина до 60 см.

Для хранения или транспортировки в комплектации предусмотрен чехол.

Характеристики: