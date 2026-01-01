images
images
images
-10 %
GreenBean CameraVoice С150 микрофон накамерный
GreenBean CameraVoice С150 микрофон накамерный
GreenBean CameraVoice С150 микрофон накамерный

GreenBean CameraVoice С150 микрофон накамерный

GreenBean
Артикул: DAN-2991

 Накамерный микрофон GreenBean CameraVoice С150.

Конденсаторный накамерный микрофон предназначеный для записи звука при съемке видео.

Описание

Кардиоидная диаграмма направленности, амортизирующее крепление, а также малый размер и вес, быстрая установка на горячий башмак камеры или на стойку - позволят добиваться четкого и естественного звучания. Этому также способствует комплектная ветрозащита которая эффективно отсекает лишние шумы при записи.

Разъем Jack 3,5 мм обеспечивает совместимость практически с любой современной видеокамерой или DSLR.

Кабель для подключения - спиральный с вытянутыми концами, рабочая длина до 60 см.

Для хранения или транспортировки в комплектации предусмотрен чехол.

Характеристики:

  • диаграмма направленности - кардиоидная
  • частотный диапазон - 10 Гц - 20 кГц
  • максимальный SPL - 140 Дб
  • чувствительность - -33 дБ
  • собственный шум - 20 дБ
  • разъем звукового сигнала - jack 3,5 мм
  • крепление на камеру - горячий башмак
  • крепление на стойку - 3/8"
  • вес с креплением - 55 г

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Fotokvant CLE-01BLACK резиновая груша для ультраточной очистки матрицы и оптики
Fotokvant CLE-01BLACK резиновая груша для ультраточной очистки матрицы и оптики
Арт. DAN-2825
Fotokvant CLE-01BLACK резиновая груша для ультраточной очистки матрицы и оптики
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 17 ч

Резиновая груша Fotokvant CLE-01BLACK для ультраточной чистки матрицы и оптики. Подает воздух мощным направленным потоком в очищаемую зону. Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет черный.

-10 %410 ₽
360 ₽
В корзину
Fotokvant VFF-49-82 кольцо для фокусировки
Fotokvant VFF-49-82 кольцо для фокусировки
Fotokvant VFF-49-82 кольцо для фокусировки
Арт. NVF-3090
Fotokvant VFF-49-82 кольцо для фокусировки
Наличие
более 10 шт

Fotokvant NVF-3090 – специально разработанный ремень привода для фоллоу фокуса DSLR-камер. С его помощью фоллоу фокус крепится к ручке любого штатива или операторского крана. Длина – 36 см. Позволяет масштабирование от 52 мм до 86 мм. Изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава. Подходит для объективов, мм – 49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77, 82.

340 ₽
В корзину
Fotokvant Eyecup EC-II наглазник для камер Canon
Fotokvant Eyecup EC-II наглазник для камер Canon
Арт. DAN-3995
Fotokvant Eyecup EC-II наглазник для камер Canon
Наличие
более 10 шт

Наглазник для камер Canon Fotokvant Eyecup EC-II.

Наглазник повышает удобство съемки фотокамерой с использованием видоискателя, благодаря тому, что уменьшает количество света, попадающего в видоискатель, делает изображение в видоискателе более контрастным. Сторона, которая крепится к видоискателю, имеет жесткую пластиковую форму, точно соответствующую пазам на видоискателе. Резиновая окантовка не раздражает кожу лица при использовании видоискателя и позволяет фотографировать в очках.

250 ₽
В корзину

Видео

Хенрик Халварссон (Henrik Halvarsson) — один из самых востребованных шведских фотографов
Хенрик Халварссон (Henrik Halvarsson) — один из самых востребованных шведских фотографов
Видеография. Часть 4. Как снимать разговор
Видеография. Часть 4. Как снимать разговор
Работа стедикама Golle Micro с экшен-камерой
Работа стедикама Golle Micro с экшен-камерой
Godox V1 не за горами, берегись Profoto!
Godox V1 не за горами, берегись Profoto!
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.