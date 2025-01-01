Стандартные рефлекторы

Москва
Fotokvant RF-19PF - зум-рефлектор для Profoto.
Рефлектор обеспечивает направленный, ровный свет с контролируемым углом рассеивания. Конструкция обеспечивает многолетнюю службу даже при интенсивном профессиональном использовании. Рефлектор прост в обращении, для формирования света достаточно сдвинуть его на голове вперед или назад. Вес - 0,7 кг.
Стандартный рефлектор диаметром 26,5 см Fotokvant RF-26PF WideZoom, с байонетом Profoto.
Рефлектор обеспечивает направленный, ровный свет с контролируемым углом рассеивания (40-80 градусов). Максимальная сила света на расстоянии 2 м при мощности 2400 Дж и ISO100: f/64,6 (на ProHead). Конструкция обеспечивает многолетнюю службу даже при интенсивном профессиональном использовании. Рефлектор прост в обращении и эффективен в работе.
Стандартный рефлектор Fotokvant RF-21EL, с байонетом Elinchrom.
Стандартный рефлектор диаметром 21 см обеспечивает направленный, ровный свет с контролируемым углом рассеивания (50 градусов). Предназначен для создания направленного (концентрированного) пучка света. Благодаря отражающей поверхности рефлектора смягчается переход из света в тень. Байонет Elinchrom. Вес - 400 г.
Fotokvant RF-18EL - рефлектор для светильников с байонетом Elinchrom.
Имеет высокую отражающую способность с хорошим распределением света. Диаметр - 18 см. Вес - 350 г.
Стандартный матовый рефлектор Fotokvant RF-18BW, с байонетом Bowens.
Стандартный рефлектор, с матовой внутренней поверхностью диаметром 18 см. Предназначен для создания направленного (концентрированного) пучка света. Благодаря отражающей поверхности рефлектора смягчается переход из света в тень. Байонет Bowens.
Falcon Eyes R-175 BW – стандартный рефлектор с матовой отражающей поверхностью. Внешний диаметр 175 мм, посадочный диаметр 100 мм.
Байонет Bowens.
Grifon RF-31 – рефлекторы часто используются в паре с сотами, шторками или фильтрами. Рефлектор изготовлен из металла, внутри отражающее серебристое покрытие. С его помощью возможно освещение значительных поверхностей и площадей.
Grifon RF-18HC – стандартный рефлектор с матовой отражающей поверхностью.
Внешний диаметр 18 см. Байонет Bowens. Комплектуются сотами 40 градусов.
Стандартный рефлектор Fotokvant RF-18HE с байонетом Hensel.
Стандартный рефлектор диаметром 18 см, с матовой внутренней поверхностью. Предназначен для создания направленного (концентрированного) пучка света. Благодаря отражающей поверхности рефлектора смягчается переход из света в тень. Байонет Hensel.
Рефлектор Godox AD-R9 для вспышки AD600 Pro.
Стандартный рефлектор для вспышки Godox AD600 Pro, предназначен для создания направленного (концентрированного) пучка света. Благодаря его отражающей поверхности смягчается переход из света в тень. Рефлектор изготовлен из алюминия и заключен в пластиковый кожух, внутри отражающее серебристое покрытие. Байонет - Bowens. В комплекте защитная крышка. Размер рефлектора позволяет беспрепятственно установить зонт в соответствующее отверстие на корпусе вспышки.
Рефлектор Godox AD-S1/S2 для вспышек AD200/AD360II.
Металлический круглый рефлектор для вспышек Godox WITSTRO с открытой лампой (bare bulb) AD200, AD200Pro, AD360 II. Имеет специальный байонет с посадочным диаметром 34 мм. Обеспечивает жесткий направленный свет с округлой формой светового пятна. В комплекте идет матовый рассеиватель из пластика, смягчающий свет и увеличивающий угол освещения.
Рефлектор Godox AD-R14 для AD300 Pro.
Рефлектор с сотовой насадкой и набором цветных фильтров для вспышки Godox AD300 Pro. Диаметр - 126 мм.
Рефлектор Falcon Eyes SSA-SR15 предназначен для создания направленного (концентрированного) пучка света. Благодаря отражающей поверхности рефлектора смягчается переход из света в тень. Рефлекторы часто используются в паре с сотами, шторками или фильтрами. Рефлектор изготовлен из металла, внутри отражающее серебристое покрытие.
Рефлектор SSA-SR15 совместим со вспышками серии SS (кроме SS-50MR).
Jinbei 55 grad Standard Reflector 20x14 – стандартный рефлектор, диаметром 20 см и высотой 14 см, направленность света 55 градусов. Байонетное крепление Bowens.
Jinbei 55 grad Elinchrom Standard Reflector – стандартный рефлектор, диаметром 20 см и высотой 14 см, направленность света 55 градусов. Байонетное крепление Elinchrom.
Grifon RF-18 – стандартный рефлектор 7"/18 см с байонетом Bowens. Прендазначен для направления света студийной вспышки. Изготовлен из металла, имеет серебристое покрытие внутри. Для лучшего контроля света используется вместе с сотами, шторками и фильтрами. Внутренний посадочный диаметр для сот 174 мм.
Grifon SSA-SR15 рефлектор 15 см.
Grifon SSA-SR15 – стандартный рефлектор для импульсных ведомых вспышек с посадочным кольцом 95–100 мм. Выходной диаметр – 150 мм. Байонет SSA, 100 мм.
Hensel 7" (33504) – стандартный рефлектор с возможностью установки сотовых решеток, шторок и прочих аксессуаров. Обеспечивает возможность точного и эффективного управления светом. Высокое качество изготовления обеспечивает надежность и удобство в работе. Покрытие серебристое, рельефное.
Байонет Hensel. Длина – 17 см, угол направленности 70 град.
