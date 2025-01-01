Стандартный рефлектор – это простейший из световых модификаторов.

Представляет из себя насадку на осветительный прибор для жесткого направленного света. Используется совместно с зонтами, сотами, светофильтрами, сотовыми решетками и другими. Нередко продается в комплекте с осветителем, как один из самых необходимых аксессуаров.

Существуют стандартные рефлекторы с внешним диаметром