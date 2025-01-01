Фильтр

Стандартные рефлекторы

Стандартный рефлектор – это простейший из световых модификаторов.

Представляет из себя насадку на осветительный прибор для жесткого направленного света. Используется совместно с зонтами, сотами, светофильтрами, сотовыми решетками и другими. Нередко продается в комплекте с осветителем, как один из самых необходимых аксессуаров.

Существуют стандартные рефлекторы с внешним диаметром

  • 16 см (6 дюймов)
  • 18 см (7 дюймов)
  • 20/21 см (8 дюймов).
Fotokvant RF-19PF стандартный рефлектор для Profoto
Арт. NVF-9624
Fotokvant RF-19PF стандартный рефлектор для Profoto
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
Центральный склад: более 10 шт

Fotokvant RF-19PF - зум-рефлектор для Profoto.

Рефлектор обеспечивает направленный, ровный свет с контролируемым углом рассеивания. Конструкция обеспечивает многолетнюю службу даже при интенсивном профессиональном использовании. Рефлектор прост в обращении, для формирования света достаточно сдвинуть его на голове вперед или назад. Вес - 0,7 кг.

7 220 ₽
Fotokvant RF-26PF WideZoom широкий рефлектор 65 градусов для Profoto диаметр 26,5 см
Арт. DAN-2456
Fotokvant RF-26PF WideZoom широкий рефлектор 65 градусов для Profoto диаметр 26,5 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Стандартный рефлектор диаметром 26,5 см Fotokvant RF-26PF WideZoom, с байонетом Profoto.

Рефлектор обеспечивает направленный, ровный свет с контролируемым углом рассеивания (40-80 градусов). Максимальная сила света на расстоянии 2 м при мощности 2400 Дж и ISO100: f/64,6 (на ProHead). Конструкция обеспечивает многолетнюю службу даже при интенсивном профессиональном использовании. Рефлектор прост в обращении и эффективен в работе.

10 700 ₽
Fotokvant RF-21EL стандартный 50 градусов рефлектор для Elinchrom 21 см
Арт. DAN-2462
Fotokvant RF-21EL стандартный 50 градусов рефлектор для Elinchrom 21 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Стандартный рефлектор Fotokvant RF-21EL, с байонетом Elinchrom.

Стандартный рефлектор диаметром 21 см обеспечивает направленный, ровный свет с контролируемым углом рассеивания (50 градусов). Предназначен для создания направленного (концентрированного) пучка света. Благодаря отражающей поверхности рефлектора смягчается переход из света в тень. Байонет Elinchrom. Вес - 400 г.

 

1 760 ₽
Fotokvant RF-18EL стандартный 60 градусный рефлектор для Elinchrom 18 см
Арт. NVF-9435
Fotokvant RF-18EL стандартный 60 градусный рефлектор для Elinchrom 18 см
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт
Центральный склад: более 10 шт

Fotokvant RF-18EL - рефлектор для светильников с байонетом Elinchrom. 

Имеет высокую отражающую способность с хорошим распределением света. Диаметр - 18 см. Вес - 350 г.

2 080 ₽
Fotokvant RF-18BW стандартный матовый рефлектор для Bowens 18 см или 7 дюймов
Арт. DAN-2450
Fotokvant RF-18BW стандартный матовый рефлектор для Bowens 18 см или 7 дюймов
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
Центральный склад: более 10 шт

Стандартный матовый рефлектор Fotokvant RF-18BW, с байонетом Bowens.

Стандартный рефлектор, с матовой внутренней поверхностью диаметром 18 см. Предназначен для создания направленного (концентрированного) пучка света. Благодаря отражающей поверхности рефлектора смягчается переход из света в тень. Байонет Bowens.

1 590 ₽
Falcon Eyes R-175 BW стандартный рефлектор с байонетом Bowens
Арт. VBR-334
Falcon Eyes R-175 BW стандартный рефлектор с байонетом Bowens
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
Центральный склад: более 10 шт
Falcon Eyes R-175 BW – стандартный рефлектор с матовой отражающей поверхностью. Внешний диаметр 175 мм, посадочный диаметр 100 мм.

Байонет Bowens.

1 600 ₽
Grifon RF-31 стандартный рефлектор 31 см
Арт. NVF-2340
Grifon RF-31 стандартный рефлектор 31 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon RF-31 – рефлекторы часто используются в паре с сотами, шторками или фильтрами. Рефлектор изготовлен из металла, внутри отражающее серебристое покрытие. С его помощью возможно освещение значительных поверхностей и площадей.

1 730 ₽
Grifon RF-18HC серебряный рефлектор с сотовой решеткой диаметр 18 см
Арт. NVF-2318
Grifon RF-18HC серебряный рефлектор с сотовой решеткой диаметр 18 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon RF-18HC – стандартный рефлектор с матовой отражающей поверхностью. 

Внешний диаметр 18 см. Байонет Bowens. Комплектуются сотами 40 градусов.

2 990 ₽
Fotokvant RF-18HE стандартный рефлектор для Hensel диаметр 18 см или 7 дюймов
Арт. DAN-2461
Fotokvant RF-18HE стандартный рефлектор для Hensel диаметр 18 см или 7 дюймов
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
Центральный склад: более 10 шт

Стандартный рефлектор Fotokvant RF-18HE с байонетом Hensel.

Стандартный рефлектор диаметром 18 см, с матовой внутренней поверхностью. Предназначен для создания направленного (концентрированного) пучка света. Благодаря отражающей поверхности рефлектора смягчается переход из света в тень. Байонет Hensel.

2 050 ₽
Godox AD-R9 рефлектор для AD600Pro
Арт. DAN-3723
Godox AD-R9 рефлектор для AD600Pro
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
Рефлектор Godox AD-R9 для вспышки AD600 Pro.

Стандартный рефлектор для вспышки Godox AD600 Pro, предназначен для создания направленного (концентрированного) пучка света. Благодаря его отражающей поверхности смягчается переход из света в тень. Рефлектор изготовлен из алюминия и заключен в пластиковый кожух, внутри отражающее серебристое покрытие. Байонет - Bowens. В комплекте защитная крышка. Размер рефлектора позволяет беспрепятственно установить зонт в соответствующее отверстие на корпусе вспышки.

1 830 ₽
Godox AD-S1/S2 рефлектор для AD200/AD360II
Арт. DAN-3724
Godox AD-S1/S2 рефлектор для AD200/AD360II
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
Центральный склад: более 10 шт
Рефлектор Godox AD-S1/S2 для вспышек AD200/AD360II.

Металлический круглый рефлектор для вспышек Godox WITSTRO с открытой лампой (bare bulb) AD200, AD200Pro, AD360 II. Имеет специальный байонет с посадочным диаметром 34 мм. Обеспечивает жесткий направленный свет с округлой формой светового пятна. В комплекте идет матовый рассеиватель из пластика, смягчающий свет и увеличивающий угол освещения.

1 030 ₽
Godox AD-R14 рефлектор для AD300Pro
Арт. DAN-6299
Godox AD-R14 рефлектор для AD300Pro
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
Рефлектор Godox AD-R14 для AD300 Pro.

Рефлектор с сотовой насадкой и набором цветных фильтров для вспышки Godox AD300 Pro. Диаметр - 126 мм.

2 470 ₽
Falcon Eyes SSA-SR15 рефлектор для вспышек SS серии
Арт. VBR-365
Falcon Eyes SSA-SR15 рефлектор для вспышек SS серии
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
Рефлектор Falcon Eyes SSA-SR15 предназначен для создания направленного (концентрированного) пучка света. Благодаря отражающей поверхности рефлектора смягчается переход из света в тень. Рефлекторы часто используются в паре с сотами, шторками или фильтрами. Рефлектор изготовлен из металла, внутри отражающее серебристое покрытие.

Рефлектор SSA-SR15 совместим со вспышками серии SS (кроме SS-50MR).

1 260 ₽
Jinbei 55 grad Standard Reflector 20x14 рефлектор
Арт. NVF-6747
Jinbei 55 grad Standard Reflector 20x14 рефлектор
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Jinbei 55 grad Standard Reflector 20x14 – стандартный рефлектор, диаметром 20 см и высотой 14 см, направленность света 55 градусов. Байонетное крепление Bowens.

1 500 ₽
Jinbei 55 grad Elinchrom Standard Reflector рефлектор
Арт. NVF-6746
Jinbei 55 grad Elinchrom Standard Reflector рефлектор
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Jinbei 55 grad Elinchrom Standard Reflector – стандартный рефлектор, диаметром 20 см и высотой 14 см, направленность света 55 градусов. Байонетное крепление Elinchrom.

1 040 ₽
Grifon RF-18 стандартный рефлектор 18 см/7 дюймов
Арт. NVF-2290
Grifon RF-18 стандартный рефлектор 18 см/7 дюймов
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon RF-18 – стандартный рефлектор 7"/18 см с байонетом Bowens. Прендазначен для направления света студийной вспышки.  Изготовлен из металла, имеет серебристое покрытие внутри. Для лучшего контроля света используется вместе с сотами, шторками и фильтрами. Внутренний посадочный диаметр для сот 174 мм.

1 380 ₽
Grifon SSA-SR15 рефлектор 15 см
Арт. FTR-662
Grifon SSA-SR15 рефлектор 15 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SSA-SR15 рефлектор 15 см. 

Grifon SSA-SR15 – стандартный рефлектор для импульсных ведомых вспышек с посадочным кольцом 95–100 мм. Выходной диаметр – 150 мм. Байонет SSA, 100 мм.

1 150 ₽
Hensel (33504) рефлектор 7&quot; для моноблоков ЕН
Арт. NVF-1322
Hensel (33504) рефлектор 7" для моноблоков ЕН
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Hensel 7" (33504) – стандартный рефлектор с возможностью установки сотовых решеток, шторок и прочих аксессуаров. Обеспечивает возможность точного и эффективного управления светом. Высокое качество изготовления обеспечивает надежность и удобство в работе. Покрытие серебристое, рельефное.

Байонет Hensel. Длина – 17 см, угол направленности 70 град.

7 780 ₽
