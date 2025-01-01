Соты для софтбоксов

Москва
Aurora LUVO50 (370050) - соты для октобокса Firefly2 диаметром 50 см.
Предназначена для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света. При этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью.
Сотовая решетка Grifon Softbox Grid 80120 предназначена для софтбокса Grifon SBQ-80120 80х120 см.
Сотовая решетка Grifon Softbox Grid 9090 предназначена для софтбокса Grifon SBQ-9090 90х90 см.
Lumifor LS-120180-5GRID – высококачественные соты (решетка) для использования с октобоксом. Размер, см – 120х180. Угол – 50 град. Использование сот позволяет существенно сузить световой поток.
Сотовая решетка Grifon Softbox Grid 30120 предназначена для софтбокса Grifon SBQ-30120 30х120 см.
Сотовая решетка Grifon Softbox Grid 40180 предназначена для софтбокса Grifon SBQ-40180 40х180 см.
Creative Light (254599) – cоты для софтбокса Creative Light cерии RF. Сотовые решетки создают более направленный свет (50 градусов), лучше прорисовывают объем и подчеркивают структуру. Компактны в сложенном виде. Размер, см – 120х180.
Hensel (28526) – сотовая насадка для октобокса Hensel диаметром 60 см. Предназначена для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света. При этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью.
Fotokvant GRID-120 - соты для октобокса диаметром 120 см. Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходит для октобокса Fotokvant SB-120BW.
Fotokvant GRID-30120 - соты для софтбокса размером 30х120 см. Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходит для стрипбокса Fotokvant SB-30120P.
Fotokvant GRID-6090 - соты для софтбокса размером 60х90 см. Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходят для работы с софтбоксом Fotokvant SB-6090BW.
Fotokvant GRID-80120 - соты для софтбокса размером 80х120 см. Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходят для работы с софтбоксом Fotokvant SB-80120BW.
Соты для софтбокса размером 60х60 см Fotokvant GRID-6060.
Соты служат для ограничения светового потока. Позволяют более точно направить свет и избежать нежелательных боковых засветок. Они могут быть установлены на софтбоксы других производителей, на которых есть специальные бортики с липучкой. Размер сотовой ячейки 45x45 мм (ШхГ). Глубина 30 мм. Размер - 60х60 см.
Соты Fotokvant GRID-3090 для софтбокса размером 30х90 см.
Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходят для работы с софтбоксом Fotokvant SB-3090BW.
Соты Fotokvant GRID-40200 для софтбокса размером 40х200 см.
Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходят для работы с софтбоксом Fotokvant SB-40200BW.
Соты Fotokvant GRID-70100 для софтбокса размером 70х100 см.
Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходят для работы с софтбоксом Fotokvant SB-70100BW.
Соты Fotokvant GRID-75150 для софтбокса размером 75х150 см.
Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходят для работы с софтбоксом Fotokvant SB-75150BW.
