Сотовые решетки — полезный инструмент фотографа. При их использовании с софтбоксами и подобными светоформирующими насадками можно сузить угол рассеивания и более эффективно работать с освещением. У сот ячеистая структура с разным размером и формой отверстий. Проходя через решетку, свет изменяется, становится направленным. Чем больше ячейки, тем шире угол, что позволяет регулировать освещение.

Соты для софтбоксов создают параллельные лучи в виде хорошо очерченного пучка

Максимальная эффективность от их использования достигается на модификаторах небольшого и среднего размера.

Такие насадки надеваются на внешний рассеиватель софтбокса



и точно формируют световой поток — соты отлично прорисовывают объем и подчеркивает фактуру предмета, что важно для предметной, портретной и другой съемки;

обеспечивают акцентированное освещение при съемке и увеличить количество схем;

помогают резко отделить объект от фона с помощью света или вообще убрать боковые лучи от софтбокса, чтобы получить нужный фотографу рисунок;

создают направленный свет с нужным фотографу углом рассеивания (например, 50 градусов);

а также позволяют устранить большую часть рассеянного света по сторонам и лучше очертить границы потока.

В интернет-магазине Фотогора продаются качественные сотовые насадки — легкие, компактные

Их просто сложить для перевозки или хранения, надеть на рассеиватели софтбоксов с помощью липучек или других креплений. Решетки изготовлены из прочных, гибких материалов.

У нас продаются круглые и четырехугольные соты для модификаторов света разных моделей. Также у нас есть решетки для насадок-конусов, портретных тарелок, выносных вспышек и прочих приборов.

