Фильтр

Всего - 39 товаров

Цена
Бренд
Тип

Статьи

Соты для софтбоксов

Сотовые решетки — полезный инструмент фотографа. При их использовании с софтбоксами и подобными светоформирующими насадками можно сузить угол рассеивания и более эффективно работать с освещением. У сот ячеистая структура с разным размером и формой отверстий. Проходя через решетку, свет изменяется, становится направленным. Чем больше ячейки, тем шире угол, что позволяет регулировать освещение.

Соты для софтбоксов создают параллельные лучи в виде хорошо очерченного пучка

Максимальная эффективность от их использования достигается на модификаторах небольшого и среднего размера.

Такие насадки надеваются на внешний рассеиватель софтбокса

  • и точно формируют световой поток — соты отлично прорисовывают объем и подчеркивает фактуру предмета, что важно для предметной, портретной и другой съемки;
  • обеспечивают акцентированное освещение при съемке и увеличить количество схем;
  • помогают резко отделить объект от фона с помощью света или вообще убрать боковые лучи от софтбокса, чтобы получить нужный фотографу рисунок;
  • создают направленный свет с нужным фотографу углом рассеивания (например, 50 градусов);
  • а также позволяют устранить большую часть рассеянного света по сторонам и лучше очертить границы потока.

В интернет-магазине Фотогора продаются качественные сотовые насадки — легкие, компактные

Их просто сложить для перевозки или хранения, надеть на рассеиватели софтбоксов с помощью липучек или других креплений. Решетки изготовлены из прочных, гибких материалов.

У нас продаются круглые и четырехугольные соты для модификаторов света разных моделей. Также у нас есть решетки для насадок-конусов, портретных тарелок, выносных вспышек и прочих приборов.

Консультанты магазина Фотогора расскажут об ассортименте и подберут аксессуары, точно совместимые с имеющимися у вас софтбоксами.

Aurora LUVO50 (370050) соты для октобокса Firefly2 диаметром 50 см
Арт. DAN-1335
Aurora LUVO50 (370050) соты для октобокса Firefly2 диаметром 50 см
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Aurora LUVO50 (370050) - соты для октобокса Firefly2 диаметром 50 см.

Предназначена для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света. При этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью. 

5 550 ₽
В корзину
-13 %
Grifon Softbox Grid сотовая решетка для софтбокса 80х120 см
Арт. FTR-1383
Grifon Softbox Grid сотовая решетка для софтбокса 80х120 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 1 дн, 2 ч

Сотовая решетка Grifon Softbox Grid 80120 предназначена для софтбокса Grifon SBQ-80120 80х120 см.

-13.04 %2 760 ₽
2 400 ₽
В корзину
-13 %
Grifon Softbox Grid сотовая решетка для софтбокса 90х90 см
Арт. FTR-1384
Grifon Softbox Grid сотовая решетка для софтбокса 90х90 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 5 дн, 2 ч

Сотовая решетка Grifon Softbox Grid 9090 предназначена для софтбокса Grifon SBQ-9090 90х90 см.

-13.04 %2 530 ₽
2 200 ₽
В корзину
-9 %
Lumifor LS-120180-5GRID соты для софтбокса 120х180 см 50 градусов
Lumifor LS-120180-5GRID соты для софтбокса 120х180 см 50 градусов
Арт. NVF-6355
Lumifor LS-120180-5GRID соты для софтбокса 120х180 см 50 градусов
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 дн, 2 ч

Lumifor LS-120180-5GRID – высококачественные соты (решетка) для использования с октобоксом. Размер, см – 120х180. Угол – 50 град. Использование сот позволяет существенно сузить световой поток.

-9.46 %8 615 ₽
7 800 ₽
В корзину
Grifon Softbox Grid сотовая решетка для софтбокса 30х120 см
Арт. FTR-1380
Grifon Softbox Grid сотовая решетка для софтбокса 30х120 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Сотовая решетка Grifon Softbox Grid 30120 предназначена для софтбокса Grifon SBQ-30120 30х120 см.

1 500 ₽
В корзину
Grifon Softbox Grid сотовая решетка для софтбокса 30х160 см
Арт. FTR-1381
Grifon Softbox Grid сотовая решетка для софтбокса 30х160 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Сотовая решетка Grifon Softbox Grid 30160 предназначена для софтбокса Grifon SBQ-30160 30х160 см.

1 320 ₽
В корзину
Grifon Softbox Grid сотовая решетка для софтбокса 40х180 см
Арт. FTR-1379
Grifon Softbox Grid сотовая решетка для софтбокса 40х180 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Сотовая решетка Grifon Softbox Grid 40180 предназначена для софтбокса Grifon SBQ-40180 40х180 см.

2 300 ₽
В корзину
Creative Light (254599) cоты для софтбокса 120x180 см
Арт. FNV-050
Creative Light (254599) cоты для софтбокса 120x180 см
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Creative Light (254599) – cоты для софтбокса Creative Light cерии RF. Сотовые решетки создают более направленный свет (50 градусов), лучше прорисовывают объем и подчеркивают структуру. Компактны в сложенном виде. Размер, см – 120х180. 

1 640 ₽
В корзину
Hensel (28526) сотовая насадка на софтбокс 60 см
Арт. NVF-7955
Hensel (28526) сотовая насадка на софтбокс 60 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Hensel (28526) – сотовая насадка для октобокса Hensel диаметром 60 см. Предназначена для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света. При этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью.

8 899 ₽
В корзину
Fotokvant GRID-120 соты для октобокса 120 см
Арт. NVF-9147
Fotokvant GRID-120 соты для октобокса 120 см
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Fotokvant GRID-120 - соты для октобокса диаметром 120 см. Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходит для октобокса Fotokvant SB-120BW.

2 730 ₽
В корзину
Fotokvant GRID-30120 соты для стрипбокса 30х120 см
Fotokvant GRID-30120 соты для стрипбокса 30х120 см
Fotokvant GRID-30120 соты для стрипбокса 30х120 см
Арт. NVF-9150
Fotokvant GRID-30120 соты для стрипбокса 30х120 см
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Fotokvant GRID-30120 - соты для софтбокса размером 30х120 см. Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходит для стрипбокса Fotokvant SB-30120P.

2 080 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant GRID-6090 соты для софтбокса 60х90 см
Fotokvant GRID-6090 соты для софтбокса 60х90 см
Fotokvant GRID-6090 соты для софтбокса 60х90 см
Арт. NVF-9148
Fotokvant GRID-6090 соты для софтбокса 60х90 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant GRID-6090 - соты для софтбокса размером 60х90 см. Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходят для работы с софтбоксом Fotokvant SB-6090BW

1 900 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant GRID-80120 соты для софтбокса 80х120 см
Fotokvant GRID-80120 соты для софтбокса 80х120 см
Fotokvant GRID-80120 соты для софтбокса 80х120 см
Арт. NVF-9149
Fotokvant GRID-80120 соты для софтбокса 80х120 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant GRID-80120 - соты для софтбокса размером 80х120 см. Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходят для работы с софтбоксом Fotokvant SB-80120BW.


2 310 ₽
В корзину
Fotokvant GRID-6060 соты для софтбокса 60х60
Fotokvant GRID-6060 соты для софтбокса 60х60
Fotokvant GRID-6060 соты для софтбокса 60х60
Арт. NVF-2852
Fotokvant GRID-6060 соты для софтбокса 60х60
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Соты для софтбокса размером 60х60 см Fotokvant GRID-6060.

Соты служат для ограничения светового потока. Позволяют более точно направить свет и избежать нежелательных боковых засветок. Они могут быть установлены на софтбоксы других производителей, на которых есть специальные бортики с липучкой. Размер сотовой ячейки 45x45 мм (ШхГ). Глубина 30 мм. Размер - 60х60 см.


1 900 ₽
В корзину
Fotokvant GRID-3090 соты для софтбокса 30х90 см
Fotokvant GRID-3090 соты для софтбокса 30х90 см
Fotokvant GRID-3090 соты для софтбокса 30х90 см
Арт. DAN-3405
Fotokvant GRID-3090 соты для софтбокса 30х90 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Соты Fotokvant GRID-3090 для софтбокса размером 30х90 см.

Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходят для работы с софтбоксом Fotokvant SB-3090BW.

2 130 ₽
В корзину
Fotokvant GRID-40200 соты для софтбокса 40х200 см
Fotokvant GRID-40200 соты для софтбокса 40х200 см
Fotokvant GRID-40200 соты для софтбокса 40х200 см
Арт. DAN-3407
Fotokvant GRID-40200 соты для софтбокса 40х200 см
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Соты Fotokvant GRID-40200 для софтбокса размером 40х200 см.

Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходят для работы с софтбоксом Fotokvant SB-40200BW.

2 480 ₽
В корзину
Fotokvant GRID-70100 соты для софтбокса 70х100 см
Fotokvant GRID-70100 соты для софтбокса 70х100 см
Fotokvant GRID-70100 соты для софтбокса 70х100 см
Арт. DAN-3403
Fotokvant GRID-70100 соты для софтбокса 70х100 см
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Соты Fotokvant GRID-70100 для софтбокса размером 70х100 см.

Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходят для работы с софтбоксом Fotokvant SB-70100BW.

2 730 ₽
В корзину
Fotokvant GRID-75150 соты для софтбокса 75х150 см
Fotokvant GRID-75150 соты для софтбокса 75х150 см
Fotokvant GRID-75150 соты для софтбокса 75х150 см
Арт. DAN-3404
Fotokvant GRID-75150 соты для софтбокса 75х150 см
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Соты Fotokvant GRID-75150 для софтбокса размером 75х150 см.

Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходят для работы с софтбоксом Fotokvant SB-75150BW.

3 820 ₽
В корзину
Товары в архиве (82)
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера