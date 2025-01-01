Стойки для вспышки

Москва
Falcon Eyes L-150/B – напольная стальная стойка-база, максимальная рабочая высота составляет 15 см. Голова 5/8", резьба 1/4" и 3/8", оснащена поворотными ножками. Вес 0,5 кг.
Стойка легкая Fotokvant LS-3000.
Стандартная четырехсекционная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Диаметр секций 25-22-19-16 мм. Секции колонны без амортизации. Максимальная высота - 300 см. В сложенном виде - 87 см. Максимальная нагрузка - 2 кг. Вес - 1,3 кг.
Fotokvant LS-2600B - трехколенная студийная стойка. Максимальная высота - 270 см.
Предназначена для работы с тяжелыми приборами и осветителями с софтбоксами. Имеет воздушный амортизатор. Для удобства хранения и переноски комплектуется сумкой-чехлом.
Falcon Eyes ST-083/W-803 – легкая стойка из алюминия без амортизатора. Предназначена для установки осветительных приборов со стандартным креплением диаметром 5/8". Вес 0,95 кг, головка 5/8", резьба 1/4" и 3/8", имеет пластиковые винтовые зажимы. Максимальная нагрузка – 2 кг.
Falcon Eyes L-2440 A/B – четырехсекционная алюминиевая студийная стойка для освещения с воздушным амортизатором.
Максимальная высота 244 см.
Fotokvant LS-2100B - трехколенная, легкая студийная стойка без амортизации с сумкой-чехлом.
Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный. Максимальная высота - 207 см. Минимальная - 87 см. Длина в сложенном состоянии - 74 см. Поставляется в чехле.
Fotokvant LS-2400 – легкая четырехсекционная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.
Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель компактна и удобна в транспортировке. Максимальная высота – 240 см. Минимальная рабочая высота 77,5 см. В сложенном виде - 90,5 см. Диаметр ножек 19 мм. Диаметр секций - 25,22,19 см. Максимальная нагрузка – 2 кг. Вес 0,95 кг.
Стойка Fotokvant LS-1000 высотой до 1 м.
Трехколенная легкая компактная студийная стойка без амортизации. Модель оснащена винтовыми фиксаторами. Для крепления оборудования имеется стандартный адаптер - 1/4". Максимальная высота - 100 см. Минимальная - 50 см. Длина в сложенном состоянии - 44 см. Диаметр ножек 16 мм. Диаметр секций - 22,19,16 мм. Максимальная нагрузка - 1,5 кг. Вес 0,5 кг. Цвет - черный.
Стойка Fotokvant LS-2101B с креплением для вспышки и зонта.
Трехколенная легкая студийная стойка Fotokvant LS-2100B без амортизации с сумкой-чехлом идет в комплекте с креплением Fotokvant RFLH-06 для вспышки и зонта. Стойка оснащена фиксаторами-клипсами. Минимальная рабочая высота 84 см, максимальная рабочая высота 203 см, в сложенном состоянии 74 см. Цвет - черный.
Стойка легкая QZSD SL-255 с максимальной рабочей высотой 185 см.
Легкая студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Предназанчена для работы как на открытом воздухе и в помещении. Модель сверхкомпактна (в сложенном состоянии 48,5 см) и удобна в транспортировке. Максимальная высота - 185 см. Минимальная рабочая высота - 45 см. Диаметр секций - 25,22,19,16,13 мм. Максимальная нагрузка - 3 кг. Вес - 0,6 кг.
Стойка с максимальной высотой до 2,1 метра в максимально устойчивом положении. Нагрузкой до 5 кг. Матовой черной небликующей поверхностью и надежными виновыми креплениями. Металлический адаптер на 16 мм или 5/8 дюйма оснащен резьбой 1/4 дюйма.
Является универсальной стойкой-штативом для студийного оборудования, крепления для смартфонов.
Fotokvant LS-3051 PRO стальная стойка с колесами для оборудования со съемным пальцем. Обеспечивает возможность надежной установки оборудования в студии или на выезде. Изготовлена из стали. Для удобства перемещения оборудована колесами. Максимальная высота 310 см, длина в сложенном состоянии 114 см. Максимальная нагрузка 15 кг. Вес - 6,7 кг.
Grifon 2410nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.
Трехсекционная стойка (диаметр секций 25-22-19 мм). Диаметр ножек 22 мм. Максимальная высота 240 см, в сложенном состоянии 90 см. Вес 1,3 кг.
Grifon 1999nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.
Трехсекционная стойка (диаметр секций 22-19-16 мм). В сложенном состоянии 68 см. Максимальная высота 200 см. Максимальная нагрузка - 1,5 кг. Вес 0.75 кг.
Grifon 2400nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.
Четырехсекционная стойка (диаметр секций 25-22-19-16 мм). Диаметр ножек - 19 мм. Максимальная высота, см – 240. В сложенном виде - 69 см. Вес 1 кг. Максимальная нагрузка - до 2 кг.
FST L-210 – алюминиевая трехсекционная стойка для установки студийного оборудования весом до 2 кг.
Используется стандартное крепление 5/8". Максимальная рабочая высота – 210 см.
Grifon 2100nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.
Трехсекционная стойка (диаметр секций 25-22-19 мм). Диаметр ножек - 16 мм. Оснащена адаптером на 5/8" и 1/4". Максимальная высота, см – 210. Вес 0,85 кг.
Kupo 169M CLASSIC STAND – студийная стойка из алюминия для осветительного оборудования. Максимальная нагрузка – 10 кг. Высота варьирует от 101 до 290 см. Диаметр основания – 109 см, длина в сложенном виде – 107 см. Вес стойки – 2,5 кг.
