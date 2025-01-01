Фильтр

Всего - 285 товаров

Цена
Бренд
Тип
Максимальная нагрузка
Максимальная высота, см

Статьи

Стойки для вспышки

В интернет-магазине Фотогора продаются стойки для установки оборудования в фото- и видеостудии. Это наиболее распространенный способ фиксации осветительных приборов. Мы собрали в своем каталоге изделия таких производителей как Elinchrom, Fotokvant, Falcon Eyes, GreenBean, Manfrotto, Phottix и так далее.

Ассортимент подобран таким образом, чтобы удовлетворить запросы всех покупателей, вне зависимости от имеющегося бюджета и специфики оборудования.

Как выбрать стойку

Базовые критерии при выборе стойки:

  • максимальная и минимальная высота;
  • предельная нагрузка;
  • амортизация — воздушная, пружинная.

Стойки бывают с амортизацией и без таковой. Это своего рода страховка для фотографа при снятии оборудования со стойки. При откручивании креплений устройство на падает вниз, а амортизируется. При этом усилия с вашей стороны не нужны — даже тяжелое оборудование опускается плавно, не повреждается и не ломает стойку.

Все ключевые параметры устройств приведены в каталоге, можете изучить их самостоятельно или задать вопросы консультантам.

Наши продавцы — практикующие фотографы и эксперты

Они собрали тысячи домашних и профессиональных студий. Их мнению и рекомендациям можно доверять.

Как оформить заказ

Принимаем заказы на стойки через корзину на сайте, по телефону. Вы можете посетить наш магазин в Москве и увидеть стойки «вживую» перед покупкой. Наша деятельность не ограничивается столицей. Доставка возможна в другие города. На заказы от 40 000 рублей действует скидка.

Арендным фотостудиям и фотошколам мы предлагаем особые условия сотрудничества

Наши цены доступны, как при работе с частными покупателями, так и с юридическими лицами.

-15 %
Falcon Eyes L-150/B cтойка напольная база
Арт. VBR-500
Falcon Eyes L-150/B cтойка напольная база
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Falcon Eyes L-150/B – напольная стальная стойка-база, максимальная рабочая высота составляет 15 см. Голова 5/8", резьба 1/4" и 3/8", оснащена поворотными ножками. Вес 0,5 кг.

-15 %1 790 ₽
1 520 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant LS-3000 стойка легкая высотой до 3 м
Fotokvant LS-3000 стойка легкая высотой до 3 м
Fotokvant LS-3000 стойка легкая высотой до 3 м
Арт. DAN-3349
Fotokvant LS-3000 стойка легкая высотой до 3 м
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Стойка легкая Fotokvant LS-3000.

Стандартная четырехсекционная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.  Диаметр секций 25-22-19-16 мм. Секции колонны без амортизации. Максимальная высота - 300 см. В сложенном виде - 87 см. Максимальная нагрузка - 2 кг. Вес - 1,3 кг.


-5 %1 850 ₽
1 750 ₽
В корзину
Fotokvant LS-2600B стойка для тяжелого оборудования 260 см с сумкой-чехлом
Fotokvant LS-2600B стойка для тяжелого оборудования 260 см с сумкой-чехлом
Fotokvant LS-2600B стойка для тяжелого оборудования 260 см с сумкой-чехлом
Арт. NVF-2896
Fotokvant LS-2600B стойка для тяжелого оборудования 260 см с сумкой-чехлом
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant LS-2600B - трехколенная студийная стойка. Максимальная высота - 270 см.

Предназначена для работы с тяжелыми приборами и осветителями с софтбоксами. Имеет воздушный амортизатор. Для удобства хранения и переноски комплектуется сумкой-чехлом.

3 130 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes FEST-083/W-803 трехсекционная алюминиевая стойка для освещения
Арт. VBR-510
Falcon Eyes FEST-083/W-803 трехсекционная алюминиевая стойка для освещения
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Falcon Eyes ST-083/W-803 – легкая стойка из алюминия без амортизатора. Предназначена для установки осветительных приборов со стандартным креплением диаметром 5/8". Вес 0,95 кг, головка 5/8", резьба 1/4" и 3/8", имеет пластиковые винтовые зажимы. Максимальная нагрузка – 2 кг.

-15 %1 590 ₽
1 350 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes L-2440 A/B стойка для студийного освещения
Falcon Eyes L-2440 A/B стойка для студийного освещения
Falcon Eyes L-2440 A/B стойка для студийного освещения
Арт. VBR-503
Falcon Eyes L-2440 A/B стойка для студийного освещения
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Falcon Eyes L-2440 A/B – четырехсекционная алюминиевая студийная стойка для освещения с воздушным амортизатором.

Максимальная высота 244 см.

-15 %3 990 ₽
3 390 ₽
В корзину
Fotokvant LS-2100B стойка легкая 210 см с сумкой-чехлом
Fotokvant LS-2100B стойка легкая 210 см с сумкой-чехлом
Fotokvant LS-2100B стойка легкая 210 см с сумкой-чехлом
Арт. NVF-9345
Fotokvant LS-2100B стойка легкая 210 см с сумкой-чехлом
Наличие
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant LS-2100B - трехколенная, легкая студийная стойка без амортизации с сумкой-чехлом.

Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный. Максимальная высота - 207 см. Минимальная - 87 см. Длина в сложенном состоянии - 74 см. Поставляется в чехле.


1 290 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant LS-2400 стойка легкая 240 см
Fotokvant LS-2400 стойка легкая 240 см
Fotokvant LS-2400 стойка легкая 240 см
Арт. NVF-8201
Fotokvant LS-2400 стойка легкая 240 см
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Fotokvant LS-2400 – легкая четырехсекционная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.

Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель компактна и удобна в транспортировке. Максимальная высота – 240 см. Минимальная рабочая высота 77,5 см. В сложенном виде - 90,5 см. Диаметр ножек 19 мм. Диаметр секций - 25,22,19 см. Максимальная нагрузка – 2 кг. Вес 0,95 кг.

-5 %1 740 ₽
1 650 ₽
В корзину
Fotokvant LS-1000 стойка высотой до 1 м
Fotokvant LS-1000 стойка высотой до 1 м
Fotokvant LS-1000 стойка высотой до 1 м
Арт. DAN-3833
Fotokvant LS-1000 стойка высотой до 1 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Стойка Fotokvant LS-1000 высотой до 1 м.

Трехколенная легкая компактная студийная стойка без амортизации. Модель оснащена винтовыми фиксаторами. Для крепления оборудования имеется стандартный адаптер - 1/4". Максимальная высота - 100 см. Минимальная - 50 см. Длина в сложенном состоянии - 44 см. Диаметр ножек 16 мм. Диаметр секций - 22,19,16 мм. Максимальная нагрузка - 1,5 кг. Вес 0,5 кг. Цвет - черный. 

790 ₽
В корзину
Fotokvant LS-2101B KIT стойка с креплением для вспышки и зонта
Fotokvant LS-2101B KIT стойка с креплением для вспышки и зонта
Fotokvant LS-2101B KIT стойка с креплением для вспышки и зонта
Арт. DAN-4007
Fotokvant LS-2101B KIT стойка с креплением для вспышки и зонта
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт

Стойка Fotokvant LS-2101B с креплением для вспышки и зонта.

Трехколенная легкая студийная стойка Fotokvant LS-2100B без амортизации с сумкой-чехлом идет в комплекте с креплением Fotokvant RFLH-06 для вспышки и зонта. Стойка оснащена фиксаторами-клипсами. Минимальная рабочая высота 84 см, максимальная рабочая высота 203 см, в сложенном состоянии 74 см. Цвет - черный. 

2 120 ₽
В корзину
-8 %
QZSD SL-255 стойка легкая 185 см компактная
QZSD SL-255 стойка легкая 185 см компактная
QZSD SL-255 стойка легкая 185 см компактная
Арт. DAN-4045
QZSD SL-255 стойка легкая 185 см компактная
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 11 ч

Стойка легкая QZSD SL-255 с максимальной рабочей высотой 185 см.

Легкая студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Предназанчена для работы как на открытом воздухе и в помещении. Модель сверхкомпактна (в сложенном состоянии 48,5 см) и удобна в транспортировке. Максимальная высота - 185 см. Минимальная рабочая высота - 45 см. Диаметр секций - 25,22,19,16,13 мм. Максимальная нагрузка - 3 кг. Вес - 0,6 кг.

-8.3 %2 210 ₽
2 020 ₽
В корзину
-9 %
Fotokvant LS-2102 стойка легкая 210 см нагрузка до 5 кг
Fotokvant LS-2102 стойка легкая 210 см нагрузка до 5 кг
Fotokvant LS-2102 стойка легкая 210 см нагрузка до 5 кг
Арт. MTG-2328
Fotokvant LS-2102 стойка легкая 210 см нагрузка до 5 кг
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 11 ч

Стойка с максимальной высотой до 2,1 метра в максимально устойчивом положении. Нагрузкой до 5 кг. Матовой черной небликующей поверхностью и надежными виновыми креплениями. Металлический адаптер на 16 мм или 5/8 дюйма оснащен резьбой 1/4 дюйма.
Является универсальной стойкой-штативом для студийного оборудования, крепления для смартфонов.

-9.18 %980 ₽
890 ₽
В корзину
Fotokvant LS-3051 PRO стальная стойка с колесами для оборудования со съемным пальцем
Fotokvant LS-3051 PRO стальная стойка с колесами для оборудования со съемным пальцем
Fotokvant LS-3051 PRO стальная стойка с колесами для оборудования со съемным пальцем
Арт. MTG-3497
Fotokvant LS-3051 PRO стальная стойка с колесами для оборудования со съемным пальцем
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Fotokvant LS-3051 PRO стальная стойка с колесами для оборудования со съемным пальцем. Обеспечивает возможность надежной установки оборудования в студии или на выезде. Изготовлена из стали. Для удобства перемещения оборудована колесами. Максимальная высота 310 см, длина в сложенном состоянии 114 см. Максимальная нагрузка 15 кг. Вес - 6,7 кг.

13 600 ₽
В корзину
Grifon 2410nb стойка без чехла
Арт. NVF-6392
Grifon 2410nb стойка без чехла
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon 2410nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.

Трехсекционная стойка (диаметр секций 25-22-19 мм). Диаметр ножек 22 мм. Максимальная высота 240 см, в сложенном состоянии 90 см. Вес 1,3 кг.

2 300 ₽
В корзину
Grifon 1999nb стойка без чехла
Арт. NVF-6389
Grifon 1999nb стойка без чехла
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon 1999nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.

Трехсекционная стойка (диаметр секций 22-19-16 мм). В сложенном состоянии 68 см. Максимальная высота 200 см. Максимальная нагрузка - 1,5 кг. Вес 0.75 кг.

1 270 ₽
В корзину
Grifon 2400nb стойка без чехла
Арт. NVF-6391
Grifon 2400nb стойка без чехла
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon 2400nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.

Четырехсекционная стойка (диаметр секций 25-22-19-16 мм). Диаметр ножек - 19 мм. Максимальная высота, см – 240. В сложенном виде - 69 см. Вес 1 кг. Максимальная нагрузка - до 2 кг.

1 670 ₽
В корзину
FST L-210 стойка студийная 210 см
Арт. OLE-0836
FST L-210 стойка студийная 210 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

FST L-210 – алюминиевая трехсекционная стойка для установки студийного оборудования весом до 2 кг.

Используется стандартное крепление 5/8". Максимальная рабочая высота – 210 см.

1 240 ₽
В корзину
Grifon 2100nb стойка без чехла
Арт. NVF-6390
Grifon 2100nb стойка без чехла
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon 2100nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.

Трехсекционная стойка (диаметр секций 25-22-19 мм). Диаметр ножек - 16 мм. Оснащена адаптером на 5/8" и 1/4". Максимальная высота, см – 210. Вес 0,85 кг.

1 380 ₽
В корзину
Kupo 169M CLASSIC STAND стандартная стойка для осветительного оборудования
Арт. NVF-2766
Kupo 169M CLASSIC STAND стандартная стойка для осветительного оборудования
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Kupo 169M CLASSIC STAND – студийная стойка из алюминия для осветительного оборудования. Максимальная нагрузка – 10 кг. Высота варьирует от 101 до 290 см. Диаметр основания – 109 см, длина в сложенном виде – 107 см. Вес стойки – 2,5 кг.

12 100 ₽
В корзину
Товары в архиве (226)
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера