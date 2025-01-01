Фильтр

Софтбоксы для накамерных вспышек

В интернет-магазине Фотогора вы найдете софтбоксы, превращающие резкий свет накамерной вспышки в мягкий и рассеянный. Наши аксессуары помогут повысить качество предметной, портретной, макросъемки и упростить работу фотографа.

Мы предлагаем специальные софтбоксы для накамерных вспышек

с оптимальными размерами и весом, удобным креплением. Такие насадки не будут мешать объективу (и наоборот), не утяжелят всю конструкцию. При этом сохраняется весь функционал вспышки — съемка по задней шторке, HSS, TTL.

В каталоге Фотогора представлены насадки разной конструкции:

  • с зонтичным куполом (его можно быстро и без усилий разложить и сложить) и TwistFlex, с гибким внутренним обручем — как в светоотражателе;
  • с четырехугольным и восьмиугольным экраном — геометрия определяет форму бликов, которые будут отражаться от глянцевых предметов, очков, глаз;
  • с куполом разного размера — небольшие софтбоксы 10х15, большие модели 40х40 для портретной съемки с максимально мягким светом;
  • с внешним и внутренним рассеивателем и т.д.

Чем отличаются крепления софтбоксов

Для работы в течение одного дня или меньше в условиях без сильной тряски подойдет софтбокс с гелевой основой и резинкой. Прочное крепление обеспечивает липучка, но ее основу нужно наклеивать на вспышку, портя покрытие. Универсальные адаптеры хороши тем, что на них можно установить светоотражающие насадки, шторки, другие аксессуары. Однако, нужно знать размеры и типы таких приспособлений, чтобы не прогадать при выборе.

Консультанты магазина Фотогора помогут найти лучший софтбокс для конкретной вспышки и под имеющийся бюджет. Мы предоставляем профессиональную помощь и продаем доступные, качественные насадки проверенных марок. Также у нас можно купить синхронизаторы, шнуры и прочие фотоаксессуары.

Grifon SFUV-6060 софтбокс для накамерных фотовспышек 60х60 см
Grifon SFUV-6060 софтбокс для накамерных фотовспышек 60х60 см
Grifon SFUV-6060 – модификатор света для накамерной вспышки, большая поверхность которого обеспечивает смягчение светового потока направленного действия.

Предназначен для фотографов, которые активно используют накамерные вспышки в качестве компактного студийного освещения для портретного и других жанров фотографии. При предметной съемке использование софтбокса обеспечивает высокую детализацию и проработанную фактуру объекта съемки. Портативный софтбокс легко и быстро складывается и не занимает много места, что особенно актуально при выездной фотосъемке. Вес - 1,2 кг.

Aurora SB35 (0035) складной стрипбокс 8х35 см для накамерной вспышки
Aurora SB35 (0035) складной стрипбокс 8х35 см для накамерной вспышки
Aurora SB35 (0035) складной стрипбокс 8х35 см для накамерной вспышки
Aurora SB35 (0035) складной стрипбокс 8х35 см для накамерной вспышки
Aurora SB35 (0035) - складной стрипбокс для накамерной вспышки, размер 8х35 см.

Стрипбокс будет практически незаменим в случаях, когда фотографу необходимо получить узкий блик на поверхности какого-либо предмета. Серебряная внутренняя поверхность обеспечивает равномерный свет, поэтому стрипбокс может устанавливаться даже близко к объекту для получения максимально яркого, но мягкого освещения.

Размер - 8х35 см.

Fotokvant SBK-30EX софтбокс круглый 30 см для накамерной вспышки
Fotokvant SBK-30EX софтбокс круглый 30 см для накамерной вспышки
Fotokvant SBK-30EX софтбокс круглый 30 см для накамерной вспышки
Fotokvant SBK-30EX софтбокс круглый 30 см для накамерной вспышки
Софтбокс круглый с экспомишенью Fotokvant SBK-30EX для накамерной вспышки.

Позволяет получить мягкий и объемный свет. Сборка софтбокса занимает минимум времени, благодаря оригинальной конструкции. Для нее не нужны винты, стержни, защелки и прочие крепежи подобного типа. Диаметр софтбокса - 30 см.


FST SB-020 быстрораскладной софтбокс для накамерной вспышки 40х40 см
FST SB-020 быстрораскладной софтбокс для накамерной вспышки 40х40 см
FST SB-020 – квадратный софтбокс размером 40x40 см. Предназначен для накамерных вспышек для смягчения светового потока направленного действия. Комплектуется металлическим кронштейном и устанавливается на любую вспышку с горячим башмаком. 

Grifon SFUV-4040 софтбокс для накамерной вспышки
Grifon SFUV-4040 софтбокс для накамерной вспышки
Grifon SFUV-4040 – необходимый аксессуар для накамерной вспышки, с помощью которого можно получить мягкий рассеянный свет.

Софтбокс удобный в работе, снабжается s-type кронштейном для крепления к вспышке. Размер, см – 40х40. Для удобства хранения и транспортировки комплектуется сумочкой. Вес - 0,9 кг.

Grifon SFUV-5050 софтбокс для накамерной вспышки
Grifon SFUV-5050 софтбокс для накамерной вспышки
Grifon SFUV-5050 – необходимый аксессуар для накамерной вспышки, с помощью которого можно получить мягкий рассеянный свет.

Софтбокс удобный в работе, снабжается s-type кронштейном для крепления к вспышке. Размер, см – 50х50. Для удобства хранения и транспортировки комплектуется сумочкой. Вес - 1,4 кг.

Grifon SFUV-8080 софтбокс для накамерной вспышки
Grifon SFUV-8080 софтбокс для накамерной вспышки
Grifon SFUV-8080 - необходимый аксессуар для накамерной вспышки, с помощью которого можно получить мягкий рассеянный свет.

Софтбокс удобный в работе, снабжается s-type кронштейном для крепления к вспышке. Размер, см – 80х80. Для удобства хранения и транспортировки комплектуется сумочкой.

Lastolite LS2462 софтбокс Ezybox Hotshoe 54x54 см
Lastolite LS2462 софтбокс Ezybox Hotshoe 54x54 см
Lastolite LS2462 Ezybox Hotshoe – квадратный легкий софтбокс с регулируемым кронштейном.

Размер 54x54 см. Устанавливается на накамерную вспышку и используется для смягчения светового потока направленного действия. Крепится на штатив или кронштейн камеры. Легко собирается, комплектуется чехлом для хранения. Вес - 1,5 кг.

Fujimi FJFS-23 софтбокс для накамерной вспышки
Fujimi FJFS-23 софтбокс для накамерной вспышки
Fujimi FJFS-23 – софтбокс для накамерной вспышки, позволяет получить мягкий и объемный свет.

Благодаря уникальному адаптеру и пружинному каркасу софтбокса сборка занимает минимум времени. Для нее не нужны винты, стержни, защелки и прочие крепежи подобного типа. Размер 23х23 см. Вес - 0,15 кг.

Fujimi FJO-18 октобокс для накамерной вспышки
Fujimi FJO-18 октобокс для накамерной вспышки
Fujimi FJO-18 октобокс для накамерной вспышки
Fujimi FJO-18 октобокс для накамерной вспышки
Fujimi FJO-18 – октобокс для накамерной вспышки, позволяет получить мягкий и объемный свет.

Благодаря уникальному адаптеру и пружинному каркасу софтбокса сборка занимает минимум времени. Для нее не нужны винты, стержни, защелки и прочие крепежи подобного типа. Диаметр октобокса 18 см.

Fujimi FJS-1517 софтбокс для накамерной вспышки
Fujimi FJS-1517 софтбокс для накамерной вспышки
FJS-1517 – софтбокс прямоугольный для накамерной вспышки. Позволяет получить мягкий и объемный свет. Благодаря уникальному адаптеру и пружинному каркасу софтбокса сборка занимает минимум времени. Для нее не нужны винты, стержни, защелки и прочие крепежи подобного типа.

Размер софтбокса 15х17 см.

Grifon SB 1520 софтбокс для накамерных фотовспышек (крепление-лента) размер 15x20 см
Grifon SB 1520 софтбокс для накамерных фотовспышек (крепление-лента) размер 15x20 см
Софтбокс Grifon SB-1520 – удобная насадка с серебряной внутренней поверхностью. С помощью данного софтбокса для накамерной вспышки можно получить мягкий направленный свет, устраняя грубые тени или блики. Размер, см – 15x20. Крепится с помощью ленты на липучках.
Fotokvant SBF-2030 софтбокс для накамерных вспышек 30х20 см
Fotokvant SBF-2030 софтбокс для накамерных вспышек 30х20 см
Fotokvant SBF-2030 софтбокс для накамерных вспышек 30х20 см
Fotokvant SBF-2030 софтбокс для накамерных вспышек 30х20 см
Fotokvant SBF-2030 – софтбокс прямоугольный для накамерной вспышки.

Позволяет получить мягкий и объемный свет. Благодаря уникальному адаптеру и пружинному каркасу софтбокса сборка занимает минимум времени. Для нее не нужны винты, стержни, защелки и прочие крепежи подобного типа.

Размер софтбокса 20х30 см.

Fotokvant SBK-40 софтбокс круглый 40 см для накамерной вспышки
Fotokvant SBK-40 софтбокс круглый 40 см для накамерной вспышки
Fotokvant SBK-40 софтбокс круглый 40 см для накамерной вспышки
Fotokvant SBK-40 софтбокс круглый 40 см для накамерной вспышки
Fotokvant SBK-40 - круглый софтбокс для накамерной вспышки. Диаметр - 40 см.

Предназначен для репортажной, портретной и макросъемки. Легко раскладывается и в сложенном состоянии софтбокс можно уместить в карман. Пружинная конструкция позволяет сохранить нужную форму, а за счет системы крепления софтбокс можно установить на любую накамерную вспышку.

Fotokvant SBF-65 октобокс 65 см с ручкой для накамерных вспышек
Fotokvant SBF-65 октобокс 65 см с ручкой для накамерных вспышек
Fotokvant SBF-65 октобокс 65 см с ручкой для накамерных вспышек
Fotokvant SBF-65 октобокс 65 см с ручкой для накамерных вспышек
Быстрораскладной легкий октобокс с рукояткой для накамерных вспышек Fotokvant SBF-65, диаметр 65 см.

Удобное и надежное крепление позволяет закрепить накамерную вспышку любого типа и размера с любым синхронизатором. Легкий вес, надежное крепление и встроенная ручка делают данный октобокс лучшим решением для репортажной или свадебной съемки. Вес - 1,1 кг.

Fotokvant SBF-0850 стрипбокс 8х50 см для накамерных вспышек
Fotokvant SBF-0850 стрипбокс 8х50 см для накамерных вспышек
Fotokvant SBF-0850 стрипбокс 8х50 см для накамерных вспышек
Fotokvant SBF-0850 стрипбокс 8х50 см для накамерных вспышек
Стрипбокс Fotokvant SBF-0850 для накамерных вспышек.

Быстрораскладывающийся цилиндрический стрипбокс. Имеет рассеивающий плоский дефлектор на поверхности цилиндра размером 50х8 см. Не требует использования специальных переходников для крепления на конкретную модель вспышки. Используется с любой накамерной вспышкой.


Godox AD-S7/S8 софтбокс с сотовой насадкой для AD200/AD360II
Godox AD-S7/S8 софтбокс с сотовой насадкой для AD200/AD360II
Godox AD-S7/S8 софтбокс с сотовой насадкой для AD200/AD360II
Godox AD-S7/S8 софтбокс с сотовой насадкой для AD200/AD360II
Софтбокс Godox AD-S7/S8 с сотовой насадкой для AD200/AD360II.

Cкладной октобокс устанавливается на вспышки Godox Witstro для получения мягкого светового потока. Комплектуется сотами, диффузором и серебряным диском. Диаметр - 48 см.

Godox SGGV8080 софтбокс для накамерных вспышек
Godox SGGV8080 софтбокс для накамерных вспышек
Godox SGGV8080 софтбокс для накамерных вспышек
Godox SGGV8080 софтбокс для накамерных вспышек
Софтбокс Godox SGGV8080 (80 х 80 см)предназначен для использования с накамерной вспышкой, в комплектацию входит тканевый рассеиватель, сотовая решетка и кронштейн-адаптер S2, прочную компактную сумку 28х23х14 см, софтбокс легко раскладывается, удобен при транспортировке, помогает получить мягкий и равномерный световой поток, имеет крепление Bowens.

