Софтбоксы для накамерных вспышек

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon SFUV-6060 – модификатор света для накамерной вспышки, большая поверхность которого обеспечивает смягчение светового потока направленного действия.
Предназначен для фотографов, которые активно используют накамерные вспышки в качестве компактного студийного освещения для портретного и других жанров фотографии. При предметной съемке использование софтбокса обеспечивает высокую детализацию и проработанную фактуру объекта съемки. Портативный софтбокс легко и быстро складывается и не занимает много места, что особенно актуально при выездной фотосъемке. Вес - 1,2 кг.
Aurora SB35 (0035) - складной стрипбокс для накамерной вспышки, размер 8х35 см.
Стрипбокс будет практически незаменим в случаях, когда фотографу необходимо получить узкий блик на поверхности какого-либо предмета. Серебряная внутренняя поверхность обеспечивает равномерный свет, поэтому стрипбокс может устанавливаться даже близко к объекту для получения максимально яркого, но мягкого освещения.
Размер - 8х35 см.
Софтбокс круглый с экспомишенью Fotokvant SBK-30EX для накамерной вспышки.
Позволяет получить мягкий и объемный свет. Сборка софтбокса занимает минимум времени, благодаря оригинальной конструкции. Для нее не нужны винты, стержни, защелки и прочие крепежи подобного типа. Диаметр софтбокса - 30 см.
FST SB-020 – квадратный софтбокс размером 40x40 см. Предназначен для накамерных вспышек для смягчения светового потока направленного действия. Комплектуется металлическим кронштейном и устанавливается на любую вспышку с горячим башмаком.
Grifon SFUV-4040 – необходимый аксессуар для накамерной вспышки, с помощью которого можно получить мягкий рассеянный свет.
Софтбокс удобный в работе, снабжается s-type кронштейном для крепления к вспышке. Размер, см – 40х40. Для удобства хранения и транспортировки комплектуется сумочкой. Вес - 0,9 кг.
Grifon SFUV-5050 – необходимый аксессуар для накамерной вспышки, с помощью которого можно получить мягкий рассеянный свет.
Софтбокс удобный в работе, снабжается s-type кронштейном для крепления к вспышке. Размер, см – 50х50. Для удобства хранения и транспортировки комплектуется сумочкой. Вес - 1,4 кг.
Grifon SFUV-8080 - необходимый аксессуар для накамерной вспышки, с помощью которого можно получить мягкий рассеянный свет.
Софтбокс удобный в работе, снабжается s-type кронштейном для крепления к вспышке. Размер, см – 80х80. Для удобства хранения и транспортировки комплектуется сумочкой.
Lastolite LS2462 Ezybox Hotshoe – квадратный легкий софтбокс с регулируемым кронштейном.
Размер 54x54 см. Устанавливается на накамерную вспышку и используется для смягчения светового потока направленного действия. Крепится на штатив или кронштейн камеры. Легко собирается, комплектуется чехлом для хранения. Вес - 1,5 кг.
Fujimi FJFS-23 – софтбокс для накамерной вспышки, позволяет получить мягкий и объемный свет.
Благодаря уникальному адаптеру и пружинному каркасу софтбокса сборка занимает минимум времени. Для нее не нужны винты, стержни, защелки и прочие крепежи подобного типа. Размер 23х23 см. Вес - 0,15 кг.
Fujimi FJO-18 – октобокс для накамерной вспышки, позволяет получить мягкий и объемный свет.
Благодаря уникальному адаптеру и пружинному каркасу софтбокса сборка занимает минимум времени. Для нее не нужны винты, стержни, защелки и прочие крепежи подобного типа. Диаметр октобокса 18 см.
FJS-1517 – софтбокс прямоугольный для накамерной вспышки. Позволяет получить мягкий и объемный свет. Благодаря уникальному адаптеру и пружинному каркасу софтбокса сборка занимает минимум времени. Для нее не нужны винты, стержни, защелки и прочие крепежи подобного типа.
Размер софтбокса 15х17 см.
Fotokvant SBF-2030 – софтбокс прямоугольный для накамерной вспышки.
Позволяет получить мягкий и объемный свет. Благодаря уникальному адаптеру и пружинному каркасу софтбокса сборка занимает минимум времени. Для нее не нужны винты, стержни, защелки и прочие крепежи подобного типа.
Размер софтбокса 20х30 см.
Fotokvant SBK-40 - круглый софтбокс для накамерной вспышки. Диаметр - 40 см.
Предназначен для репортажной, портретной и макросъемки. Легко раскладывается и в сложенном состоянии софтбокс можно уместить в карман. Пружинная конструкция позволяет сохранить нужную форму, а за счет системы крепления софтбокс можно установить на любую накамерную вспышку.
Быстрораскладной легкий октобокс с рукояткой для накамерных вспышек Fotokvant SBF-65, диаметр 65 см.
Удобное и надежное крепление позволяет закрепить накамерную вспышку любого типа и размера с любым синхронизатором. Легкий вес, надежное крепление и встроенная ручка делают данный октобокс лучшим решением для репортажной или свадебной съемки. Вес - 1,1 кг.
Стрипбокс Fotokvant SBF-0850 для накамерных вспышек.
Быстрораскладывающийся цилиндрический стрипбокс. Имеет рассеивающий плоский дефлектор на поверхности цилиндра размером 50х8 см. Не требует использования специальных переходников для крепления на конкретную модель вспышки. Используется с любой накамерной вспышкой.
Софтбокс Godox AD-S7/S8 с сотовой насадкой для AD200/AD360II.
Cкладной октобокс устанавливается на вспышки Godox Witstro для получения мягкого светового потока. Комплектуется сотами, диффузором и серебряным диском. Диаметр - 48 см.
Софтбокс Godox SGGV8080 (80 х 80 см)предназначен для использования с накамерной вспышкой, в комплектацию входит тканевый рассеиватель, сотовая решетка и кронштейн-адаптер S2, прочную компактную сумку 28х23х14 см, софтбокс легко раскладывается, удобен при транспортировке, помогает получить мягкий и равномерный световой поток, имеет крепление Bowens.
Работай с цветом без бликов
Wansen