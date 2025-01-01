В интернет-магазине Фотогора вы найдете софтбоксы, превращающие резкий свет накамерной вспышки в мягкий и рассеянный. Наши аксессуары помогут повысить качество предметной, портретной, макросъемки и упростить работу фотографа.

Мы предлагаем специальные софтбоксы для накамерных вспышек

с оптимальными размерами и весом, удобным креплением. Такие насадки не будут мешать объективу (и наоборот), не утяжелят всю конструкцию. При этом сохраняется весь функционал вспышки — съемка по задней шторке, HSS, TTL.

В каталоге Фотогора представлены насадки разной конструкции:

с зонтичным куполом (его можно быстро и без усилий разложить и сложить) и TwistFlex, с гибким внутренним обручем — как в светоотражателе;

с четырехугольным и восьмиугольным экраном — геометрия определяет форму бликов, которые будут отражаться от глянцевых предметов, очков, глаз;

с куполом разного размера — небольшие софтбоксы 10х15, большие модели 40х40 для портретной съемки с максимально мягким светом;

с внешним и внутренним рассеивателем и т.д.

Чем отличаются крепления софтбоксов

Для работы в течение одного дня или меньше в условиях без сильной тряски подойдет софтбокс с гелевой основой и резинкой. Прочное крепление обеспечивает липучка, но ее основу нужно наклеивать на вспышку, портя покрытие. Универсальные адаптеры хороши тем, что на них можно установить светоотражающие насадки, шторки, другие аксессуары. Однако, нужно знать размеры и типы таких приспособлений, чтобы не прогадать при выборе.

Консультанты магазина Фотогора помогут найти лучший софтбокс для конкретной вспышки и под имеющийся бюджет. Мы предоставляем профессиональную помощь и продаем доступные, качественные насадки проверенных марок. Также у нас можно купить синхронизаторы, шнуры и прочие фотоаксессуары.