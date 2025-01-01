При обустройстве фотостудии важно организовать расстановку оборудования таким образом, чтобы к нему был простой и быстрый доступ. При этом ничего не должно мешать передвижению фотографа и моделей. Для надежной установки и прочной фиксации всех приборов используются системы креплений разных типов. Они представлены широким ассортиментом в интернет-магазине Фотогора.

У нас можно купить студийный конструктор

который существенно упростить организацию свободного пространства в студии.

В нашем ассортименте вы найдете:

крепления для фотокамер;

кронштейны для фиксации осветителей на струбцине;

поворотные муфты;

пластины для монтажа оборудования на стене или другой плоской поверхности;

адаптеры для подвешивания противовеса;

системные трубы разной длины и ручки к ним;

зажимы для стоек;

комплект-конструкторы для предметной съемки и так далее.

Все товары из нашего каталога сертифицированы. Это продукция известных во всем мире производителей, таких как Falcon Eyes, Fotokvant, GreenBean, Grifon, Manfrotto и др.

Как оформить заказ

Онлайн-заказы вы можете оставлять на сайте 24 часа в сутки. Добавляйте товары в корзину всего за пару кликов мыши и заполняйте простую форму заявки. Наши консультанты оперативно обработают заказ и перезвонят вам для его подтверждения. Мы работаем без выходных, доставляем фотооборудование и крепления для него по всей России.

В Москве и Воронеже работают пункты самовывоза

Если вы не готовы сделать выбор самостоятельно, опишите свои задачи нашим менеджерам, и они подберут для вас студийный конструктор. В нашем магазине вас проконсультируют практикующие фотографы и специалисты, которые собрали тысячи домашних и профессиональных студий.