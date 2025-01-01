Москва
Fotokvant RMU-7 Selens металлическая поворотная муфта для журавля и флагов.
Зажим для установки на стойку оборудования (втулочный адаптер - 16 мм). Благодаря применению в конструкции рифленых шайб исключается возможность проворачивания муфты в зажатом состоянии. Диаметры крепежных отверстий - 15, 11, 7, 3 мм. Цвет - серебро. Вес - 700 гр.
Fotokvant RMU-6 двойная струбцина с креплением на стойку.
Профессиональная металлическая двойная струбцина (муфта) для крепления студийного оборудования. Имеет посадочное место 5/8" (16 мм), что совместимо с большинством студийных стоек. Для крепления оборудования предусмотрено четыре посадочных места диаметрами 5/8" (16 мм), 3/8" (9,5 мм), 1/2" (12,7 мм) и 1/4" (6,35 мм) с каждой стороны. Цвет - черный. Вес -1,3 кг.
Fotokvant RMU-8 двойная муфта для крепления труб. Устройство, позволяющее соединить и управлять углом наклона 2-е трубы. Например стойку и штангу. Максимальный диаметр труб 20 мм. Рекомендуемая нагрузка до 0,5 кг.
Кронштейн-переходник Fotokvant RFLH-22 с держателем для зонта.
Кронштейн-переходник для установки освещения с креплением для зонта. Адаптер позволяет устанавливать студийное оборудование весом до 3 кг. Для установки оборудования (вспышки, светодиодные осветители и пр.) с холодным башмаком, рекомендуется использовать Fotokvant RFLH-07.
Металлическая поворотная муфта Fotokvant RMU-3 silver для журавля и флагов. Цвет серебристый.
Муфта имеет посадочное место 5/8" (16 мм), что совместимо с большинством студийных стоек. Для крепления оборудования предусмотрено четыре посадочных места диаметрами 5/8" (16 мм), 3/8" (9,5 мм), 1/2" (12,7 мм) и 1/4" (6,35 мм). Изготовлена из алюминия. Вес - 600 гр.
Kupo KCP200B 2-1/2 GRIP HEAD-BLACK – зажим для установки на стойку оборудования (втулочный адаптер 16 мм).
Черного цвета. Предназначен для использования со стойками серии Century. Вес - 0,85 кг.
Grifon CL-40EC – металлическая поворотная муфта. Используется для монтажа студийного оборудования на стойки и штанги.
Grifon EC-36M – поворотная металлическая муфта с отверстиями 25/28/32/36 мм.
Предназначена для соединения двух труб разного диаметра под различными углами. Вес - 1,0 кг.
Kupo KCP200 2-1/2” Grip head silver – зажим для установки на стойку оборудования (втулочный адаптер 16 мм). Цвет серебро. Предназначен для использования со стойками серии Century.
Kupo KCP-230 2.5" – крепежная голова с зажимом, совместима с большинством студийного крепежа. Оснащена фиксированным 5/8" (16 мм) пином для монтажа светового оборудования, светомодификаторов и аксессуаров.
Зажим для трубок или штифтов диаметром 5/8" и 3/8" с установочным студийным пальцем 28 мм. Используется для установки подвесных систем, а также больших рассеивателей.
Falcon Eyes EC-32 – муфта для установки штанг или перекладин на стойки под произвольным углом. Одна из половин муфты подпружинена, что делает простым и комфортным поворот перекладины относительно стойки.
Диаметры перекладин для муфты: 20, 28 и 31,5 мм.
GreenBean MegaClamp MC-038 – многофункциональный стальной зажим с поворотной муфтой. Подходит для различных видов крепления: поворотная муфта для крепления перекладины (диаметр 8 мм, 15 мм, 18 мм, 24 мм); струбцина для крепления на плоскость или трубу диаметром до 45 мм; шпилька 5/8 дюйма (16 мм).
Falcon Eyes EC-28 – поворотная муфта для установки штанг или перекладин на стойки под произвольным углом.
Диаметры стоек для этой муфты: 19, 22, 25 и 28 мм. Вес - 0,5 кг.
Kupo KCP290B Gag Grip Head 2-1/2' Black – крепежная голова с двойным зажимом 2 – 1/2'' для студийного оборудования. Выполнена из алюминия.
KUPO 40’’ Extension Grip Arm with Baby Hex Pin-Silver – крепежная головка со втулкой 16 мм. Предназначена для установки студийного оборудования от 2 до 1/2 дюйма. Изготовлена из алюминия. Цвет – серебристый.
Kupo KCP260B Grip Head w/Hex Stud – держатель для студийного оборудования. Он состоит из двух алюминиевых дисков, соединяющихся с гексагональным штативом, разработанным для систем Convi и Super Viser Clamp.
Avenger D200 – алюминиевый зажим серебристого цвета для установки оборудования на стойку (втулочный адаптер 16 мм). Рекомендуется использовать со стойками серии Century. В зажиме используется серия шайб для дополнительного фиксирующего крутящего момента.
