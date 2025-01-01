Фильтр

При обустройстве фотостудии важно организовать расстановку оборудования таким образом, чтобы к нему был простой и быстрый доступ. При этом ничего не должно мешать передвижению фотографа и моделей. Для надежной установки и прочной фиксации всех приборов используются системы креплений разных типов. Они представлены широким ассортиментом в интернет-магазине Фотогора.

У нас можно купить студийный конструктор

который существенно упростить организацию свободного пространства в студии.

В нашем ассортименте вы найдете:

  • крепления для фотокамер;
  • кронштейны для фиксации осветителей на струбцине;
  • поворотные муфты;
  • пластины для монтажа оборудования на стене или другой плоской поверхности;
  • адаптеры для подвешивания противовеса;
  • системные трубы разной длины и ручки к ним;
  • зажимы для стоек;
  • комплект-конструкторы для предметной съемки и так далее.

Все товары из нашего каталога сертифицированы. Это продукция известных во всем мире производителей, таких как Falcon Eyes, Fotokvant, GreenBean, Grifon, Manfrotto и др.

Как оформить заказ

Онлайн-заказы вы можете оставлять на сайте 24 часа в сутки. Добавляйте товары в корзину всего за пару кликов мыши и заполняйте простую форму заявки. Наши консультанты оперативно обработают заказ и перезвонят вам для его подтверждения. Мы работаем без выходных, доставляем фотооборудование и крепления для него по всей России.

В Москве и Воронеже работают пункты самовывоза

Если вы не готовы сделать выбор самостоятельно, опишите свои задачи нашим менеджерам, и они подберут для вас студийный конструктор. В нашем магазине вас проконсультируют практикующие фотографы и специалисты, которые собрали тысячи домашних и профессиональных студий.

Fotokvant RMU-7 Selens металлическая поворотная муфта для журавля и флагов
Арт. DAN-9438
Fotokvant RMU-7 Selens металлическая поворотная муфта для журавля и флагов
Fotokvant RMU-7 Selens металлическая поворотная муфта для журавля и флагов.

Зажим для установки на стойку оборудования (втулочный адаптер - 16 мм). Благодаря применению в конструкции рифленых шайб исключается возможность проворачивания муфты в зажатом состоянии. Диаметры крепежных отверстий - 15, 11, 7, 3 мм. Цвет - серебро. Вес - 700 гр.

Fotokvant RMU-6 двойная металлическая струбцина с креплением на стойку
Арт. DAN-9427
Fotokvant RMU-6 двойная металлическая струбцина с креплением на стойку
Fotokvant RMU-6 двойная струбцина с креплением на стойку.

Профессиональная металлическая двойная струбцина (муфта) для крепления студийного оборудования. Имеет посадочное место 5/8" (16 мм), что совместимо с большинством студийных стоек. Для крепления оборудования предусмотрено четыре посадочных места диаметрами 5/8" (16 мм), 3/8" (9,5 мм), 1/2" (12,7 мм) и 1/4" (6,35 мм) с каждой стороны. Цвет - черный. Вес -1,3 кг.

Fotokvant RMU-8 двойная муфта для крепления труб
Арт. MTG-4056
Fotokvant RMU-8 двойная муфта для крепления труб
Fotokvant RMU-8 двойная муфта для крепления труб. Устройство, позволяющее соединить и управлять углом наклона 2-е трубы. Например стойку и штангу. Максимальный диаметр труб 20 мм. Рекомендуемая нагрузка до 0,5 кг.

Fotokvant RFLH-22 металлический кронштейн-переходник с держателем для зонта
Арт. DAN-1597
Fotokvant RFLH-22 металлический кронштейн-переходник с держателем для зонта
Кронштейн-переходник Fotokvant RFLH-22 с держателем для зонта.

Кронштейн-переходник для установки освещения с креплением для зонта. Адаптер позволяет устанавливать студийное оборудование весом до 3 кг. Для установки оборудования (вспышки, светодиодные осветители и пр.) с холодным башмаком, рекомендуется использовать Fotokvant RFLH-07.

Fotokvant RMU-3 Silver металлическая поворотная муфта для журавля и флагов
Арт. DAN-3478
Fotokvant RMU-3 Silver металлическая поворотная муфта для журавля и флагов
Металлическая поворотная муфта Fotokvant RMU-3 silver для журавля и флагов. Цвет серебристый.

Муфта имеет посадочное место 5/8" (16 мм), что совместимо с большинством студийных стоек. Для крепления оборудования предусмотрено четыре посадочных места диаметрами 5/8" (16 мм), 3/8" (9,5 мм), 1/2" (12,7 мм) и 1/4" (6,35 мм). Изготовлена из алюминия. Вес - 600 гр.

Kupo KCP200B 2-1/2 GRIP HEAD-BLACK крепежная головка 2-1/2 дюйма
Арт. NVF-5557
Kupo KCP200B 2-1/2 GRIP HEAD-BLACK крепежная головка 2-1/2 дюйма
Kupo KCP200B 2-1/2 GRIP HEAD-BLACK – зажим для установки на стойку оборудования (втулочный адаптер 16 мм).

Черного цвета. Предназначен для использования со стойками серии Century. Вес - 0,85 кг.

Grifon CL-40EC муфта металлическая
Арт. OLE-1290
Grifon CL-40EC муфта металлическая
Grifon CL-40EC – металлическая поворотная муфта. Используется для монтажа студийного оборудования на стойки и штанги.

Grifon EC-36M муфта металлическая с отверстиями 25/28/32/36 мм
Арт. OLE-1289
Grifon EC-36M муфта металлическая с отверстиями 25/28/32/36 мм
Grifon EC-36M – поворотная металлическая муфта с отверстиями 25/28/32/36 мм.

Предназначена для соединения двух труб разного диаметра под различными углами. Вес - 1,0 кг.

Kupo KCP200 2-1/2” Grip head silver крепежная головка 2-1/2 дюйма
Арт. NVF-5558
Kupo KCP200 2-1/2” Grip head silver крепежная головка 2-1/2 дюйма
Kupo KCP200 2-1/2” Grip head silver – зажим для установки на стойку оборудования (втулочный адаптер 16 мм). Цвет серебро. Предназначен для использования со стойками серии Century.

Kupo KCP230 2.5&quot; Grip Head with a Swivel 16 mm Baby Spigot крепежная головка с зажимом
Арт. NVF-5534
Kupo KCP230 2.5" Grip Head with a Swivel 16 mm Baby Spigot крепежная головка с зажимом
Kupo KCP-230 2.5" – крепежная голова с зажимом, совместима с большинством студийного крепежа. Оснащена фиксированным 5/8" (16 мм) пином для монтажа светового оборудования, светомодификаторов и аксессуаров.

KUPO KCP-440 4.5&quot; Center Grip Head With Junior Stud крепежная головка
Арт. OLE-3533
KUPO KCP-440 4.5" Center Grip Head With Junior Stud крепежная головка
Зажим для трубок или штифтов диаметром 5/8" и 3/8" с установочным студийным пальцем 28 мм. Используется для установки подвесных систем, а также больших рассеивателей.


Falcon Eyes EC-32 муфта поворотная пластиковая
Арт. VBR-255
Falcon Eyes EC-32 муфта поворотная пластиковая
Falcon Eyes EC-32 – муфта для установки штанг или перекладин на стойки под произвольным углом. Одна из половин муфты подпружинена, что делает простым и комфортным поворот перекладины относительно стойки.

Диаметры перекладин для муфты: 20, 28 и 31,5 мм.

GreenBean MegaClamp MC-038 зажим с поворотной муфтой
Арт. OLE-0547
GreenBean MegaClamp MC-038 зажим с поворотной муфтой
GreenBean MegaClamp MC-038 – многофункциональный стальной зажим с поворотной муфтой. Подходит для различных видов крепления: поворотная муфта для крепления перекладины (диаметр 8 мм, 15 мм, 18 мм, 24 мм); струбцина для крепления на плоскость или трубу диаметром до 45 мм; шпилька 5/8 дюйма (16 мм).

Falcon Eyes EC-28 поворотная муфта
Арт. VBR-253
Falcon Eyes EC-28 поворотная муфта
Falcon Eyes EC-28 – поворотная муфта для установки штанг или перекладин на стойки под произвольным углом.

Диаметры стоек для этой муфты: 19, 22, 25 и 28 мм. Вес - 0,5 кг.

Kupo KCP290B Gag Grip Head 2-1/2&#039; Black крепежная головка с зажимом 2-1/2&#039;&#039;
Арт. NVF-5538
Kupo KCP290B Gag Grip Head 2-1/2' Black крепежная головка с зажимом 2-1/2''
Kupo KCP290B Gag Grip Head 2-1/2' Black – крепежная голова с двойным зажимом 2 – 1/2'' для студийного оборудования. Выполнена из алюминия.

Kupo KCP210 40’’ Extension Grip Arm with Baby Hex Pin-Silver крепежная головка 2–1/2 дюйма
Арт. OLE-1449
Kupo KCP210 40’’ Extension Grip Arm with Baby Hex Pin-Silver крепежная головка 2–1/2 дюйма
KUPO 40’’ Extension Grip Arm with Baby Hex Pin-Silver – крепежная головка со втулкой 16 мм. Предназначена для установки студийного оборудования от 2 до 1/2 дюйма. Изготовлена из алюминия. Цвет – серебристый.

Kupo KCP260B Grip Head w/Hex Stud держатель
Арт. NVF-5539
Kupo KCP260B Grip Head w/Hex Stud держатель
Kupo KCP260B Grip Head w/Hex Stud – держатель для студийного оборудования. Он состоит из двух алюминиевых дисков, соединяющихся с гексагональным штативом, разработанным для систем Convi и Super Viser Clamp.

Avenger D200 зажим
Арт. OLE-0449
Avenger D200 зажим
Avenger D200 – алюминиевый зажим серебристого цвета для установки оборудования на стойку (втулочный адаптер 16 мм). Рекомендуется использовать со стойками серии Century. В зажиме используется серия шайб для дополнительного фиксирующего крутящего момента.

