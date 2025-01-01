Москва
Беспроводные стереонаушники Boya BY-AP4B, черные.
Стильные вluetooth наушники, дают возможность слушать аудиозапись, во время занятий спортом, путешествия или во время поездки на работу и домой. Цвет - черный.
Беспроводные наушники белого цвета с высоким качеством звучания с хорошей детализацией и басами. Радиус действия 10 м, 20 Гц-20 КГц, интерфейс зарядки Type-C, регулировка громкости и управление звонками. Оснащены встроеным микрофоном. В комплект кейс для хранения и зарядки.
Беспроводные наушники черного цвета с высоким качеством звучания с хорошей детализацией и басами. Радиус действия 10 м, 20 Гц-20 КГц, интерфейс зарядки Type-C, регулировка громкости и управление звонками. Оснащены встроеным микрофоном. В комплект кейс для хранения и зарядки.В комплект входят 3 сменные амбушюры разных размеров
Беспроводные наушники белого цвета с высоким качеством звучания с хорошей детализацией и басами. Радиус действия 10 м, 20 Гц-20 КГц, интерфейс зарядки Type-C, регулировка громкости и управление звонками. Оснащены встроеным микрофоном. В комплект кейс для хранения и зарядки.В комплект входят 3 сменные амбушюры разных размеров
Беспроводные наушники черного цвета с высоким качеством звучания с хорошей детализацией и басами. Система активного шумоподавления. Радиус действия 10 м, 20 Гц-20 КГц, интерфейс зарядки Type-C. Сенсорные кнопки для активации голосового помощника, переключения музыкальных композиций, включения воспроизведение/паузы, ответа и завершения вызовов. Для управление при помощи смартфона используется приложение Baseus. В комплект кейс для хранения и зарядки.
Беспроводные наушники белого цвета с высоким качеством звучания с хорошей детализацией и басами. Система активного шумоподавления. Радиус действия 10 м, 20 Гц-20 КГц, интерфейс зарядки Type-C. Сенсорные кнопки для активации голосового помощника, переключения музыкальных композиций, включения воспроизведение/паузы, ответа и завершения вызовов. Для управление при помощи смартфона используется приложение Baseus. В комплект кейс для хранения и зарядки.
Беспроводные наушники черного цвета с высоким качеством звучания с хорошей детализацией и басами. Радиус действия 10 м, 20 Гц-20 КГц, интерфейс зарядки Type-C. Сенсорные кнопки для активации голосового помощника, переключения музыкальных композиций, включения воспроизведение/паузы, ответа и завершения вызовов. В комплект кейс для хранения и зарядки.
Беспроводные наушники белого цвета с высоким качеством звучания с хорошей детализацией и басами. Радиус действия 10 м, 20 Гц-20 КГц, интерфейс зарядки Type-C. Сенсорные кнопки для активации голосового помощника, переключения музыкальных композиций, включения воспроизведение/паузы, ответа и завершения вызовов. В комплект кейс для хранения и зарядки.
Беспроводные TWS-наушники белого цвета с высоким качеством звучания с хорошей детализацией и басами. Система активного шумоподавления. Радиус действия 10 м, 20 Гц-20 КГц, интерфейс зарядки Micro USB, регулировка громкости и управление звонками. Оснащены встроеным микрофоном. В комплект кейс для хранения и зарядки. В комплект входят 3 сменные амбушюры разных размеров.
Accsoon CoMo MIC02-1H4R беспроводная интерком система. Система служебной полнодуплексной связи без базовой станции (1 мастер гарнитура, 4 периферийных гарнитур), дальность передачи 400 м, частота 2,4 ГГц, более 10 часов автономной работы, шумоподавление ENC.
Accsoon CoMo MIC02-H гарнитура мастер. Мастер гарнитура для полнодуплексной беспроводной системы внутренней связи, работающей на частоте 2,4 ГГц и имеющей радиус действия до 400 метров. С помощью Accsoon CoMo могут общаться одновременно до 9 пользователей.
Accsoon CoMo MIC02-R периферийная гарнитура. Периферийная гарнитура для полнодуплексной беспроводной системы внутренней связи, работающей на частоте 2,4 ГГц и имеющей радиус действия до 400 метров. С помощью Accsoon CoMo могут общаться одновременно до 9 пользователей. Для создания системы служебной связи необходимо приобрести мастер гарнитуру.
