В ассортименте интернет-магазина Фотогора представлены беспроводные стереонаушники

Они выполнены в виде двух устройств-вкладышей, не соединенных проводом. Каждый имеет свой независимый аккумулятор и беспроводной модуль. Наушники не снабжены какими-либо лишними деталями, компактны и минималистичны.

Преимущества беспроводных стереонаушников

  1. Подходят для смартфонов и устройств любой марки, так как не нуждаются в наличии определенного вида разъема.
  2. Удобные и легкие. Такие наушники можно использовать во время занятий спортом или прогулки. Беспроводные устройства позволяют удобно общаться по телефону, если вы находитесь, например, на работе или за рулем.
  3. Удобное хранение. Проводные наушники постоянно запутываются в кармане или в сумке, в то время как беспроводные удобно хранятся в специальном чехле и не доставляют хозяину дискомфорт.
  4. Встроенный аккумулятор. Современные беспроводные наушники работают много часов без подзарядки.
  5. Простой уход. Наушники легко протирать от пыли и загрязнений.
  6. Беспроводные наушники можно использовать в качестве гарнитуры.

Беспроводные наушники в магазине Фотогора

В нашем каталоге представлены беспроводные стереонаушники в различных цветовых решениях бренда Boya. Они идут в комплекте с кейсом для хранения. Они анатомически удобные, не вызывают дискомфорт даже при длительном беспрерывном использовании. Наушники станут вашим любимым гаджетом для общения и прослушивания музыки. Удобные устройства-вкладыши помещаются в ушную раковину и плотно держатся.

Не знаете, какие выбрать? Обращайтесь к нашим консультантам. Они предоставят консультацию, расскажут о технических параметрах наушников, помогут оформить заказ.

Boya BY-AP4B беспроводные стереонаушники черные
Арт. DAN-5690
Boya BY-AP4B беспроводные стереонаушники черные
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Беспроводные стереонаушники Boya BY-AP4B, черные.

Стильные вluetooth наушники, дают возможность слушать аудиозапись, во время занятий спортом, путешествия или во время поездки на работу и домой. Цвет - черный.

4 930 ₽
Baseus A00051000213-00 Bowie WX5 True Wireless Earphones White беспроводные наушники
Арт. OLE-2767
Baseus A00051000213-00 Bowie WX5 True Wireless Earphones White беспроводные наушники
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Беспроводные наушники белого цвета с высоким качеством звучания с хорошей детализацией и басами. Радиус действия 10 м, 20 Гц-20 КГц, интерфейс зарядки Type-C, регулировка громкости и управление звонками. Оснащены встроеным микрофоном. В комплект кейс для хранения и зарядки.

3 780 ₽
Baseus A00054300116-Z1 DZ-AE Bowie EZ10 True Wireless Earphones Black беспроводные наушники
Арт. OLE-2769
Baseus A00054300116-Z1 DZ-AE Bowie EZ10 True Wireless Earphones Black беспроводные наушники
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Беспроводные наушники черного цвета с высоким качеством звучания с хорошей детализацией и басами. Радиус действия 10 м, 20 Гц-20 КГц, интерфейс зарядки Type-C, регулировка громкости и управление звонками. Оснащены встроеным микрофоном. В комплект кейс для хранения и зарядки.В комплект входят 3 сменные амбушюры разных размеров

1 990 ₽
Baseus A00054300226-Z1 DZ-AE Bowie EZ10 True Wireless Earphones White беспроводные наушники
Арт. OLE-2768
Baseus A00054300226-Z1 DZ-AE Bowie EZ10 True Wireless Earphones White беспроводные наушники
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Беспроводные наушники белого цвета с высоким качеством звучания с хорошей детализацией и басами. Радиус действия 10 м, 20 Гц-20 КГц, интерфейс зарядки Type-C, регулировка громкости и управление звонками. Оснащены встроеным микрофоном. В комплект кейс для хранения и зарядки.В комплект входят 3 сменные амбушюры разных размеров

1 990 ₽
Baseus ngtw080001 True Wireless Earphones Bowie E3 Black беспроводные наушники
Арт. OLE-2771
Baseus ngtw080001 True Wireless Earphones Bowie E3 Black беспроводные наушники
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Беспроводные наушники черного цвета с высоким качеством звучания с хорошей детализацией и басами. Система активного шумоподавления. Радиус действия 10 м, 20 Гц-20 КГц, интерфейс зарядки Type-C. Сенсорные кнопки для активации голосового помощника, переключения музыкальных композиций, включения воспроизведение/паузы, ответа и завершения вызовов. Для управление при помощи смартфона используется приложение Baseus. В комплект кейс для хранения и зарядки.

2 490 ₽
Baseus NGTW080002 True Wireless Earphones Bowie E3 White беспроводные наушники
Арт. OLE-2772
Baseus NGTW080002 True Wireless Earphones Bowie E3 White беспроводные наушники
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Беспроводные наушники белого цвета с высоким качеством звучания с хорошей детализацией и басами. Система активного шумоподавления. Радиус действия 10 м, 20 Гц-20 КГц, интерфейс зарядки Type-C. Сенсорные кнопки для активации голосового помощника, переключения музыкальных композиций, включения воспроизведение/паузы, ответа и завершения вызовов. Для управление при помощи смартфона используется приложение Baseus. В комплект кейс для хранения и зарядки.

2 490 ₽
Baseus NGTW240001 Encok True Wireless Earphones WM01 Black беспроводные наушники
Арт. OLE-2773
Baseus NGTW240001 Encok True Wireless Earphones WM01 Black беспроводные наушники
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Беспроводные наушники черного цвета с высоким качеством звучания с хорошей детализацией и басами. Радиус действия 10 м, 20 Гц-20 КГц, интерфейс зарядки Type-C. Сенсорные кнопки для активации голосового помощника, переключения музыкальных композиций, включения воспроизведение/паузы, ответа и завершения вызовов. В комплект кейс для хранения и зарядки.

1 890 ₽
Baseus NGTW240002 Encok True Wireless Earphones WM01 White беспроводные наушники
Арт. OLE-2774
Baseus NGTW240002 Encok True Wireless Earphones WM01 White беспроводные наушники
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Беспроводные наушники белого цвета с высоким качеством звучания с хорошей детализацией и басами. Радиус действия 10 м, 20 Гц-20 КГц, интерфейс зарядки Type-C. Сенсорные кнопки для активации голосового помощника, переключения музыкальных композиций, включения воспроизведение/паузы, ответа и завершения вызовов. В комплект кейс для хранения и зарядки.

1 890 ₽
Baseus NGW3-02 Encok True Wireless Earphones W3 White беспроводные наушники
Арт. OLE-2770
Baseus NGW3-02 Encok True Wireless Earphones W3 White беспроводные наушники
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Беспроводные TWS-наушники белого цвета с высоким качеством звучания с хорошей детализацией и басами. Система активного шумоподавления. Радиус действия 10 м, 20 Гц-20 КГц, интерфейс зарядки Micro USB, регулировка громкости и управление звонками. Оснащены встроеным микрофоном. В комплект кейс для хранения и зарядки. В комплект входят 3 сменные амбушюры разных размеров.

2 590 ₽
Accsoon CoMo MIC02-1H4R беспроводная интерком система
Арт. MTG-3647
Accsoon CoMo MIC02-1H4R беспроводная интерком система
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Accsoon CoMo MIC02-1H4R беспроводная интерком система. Система служебной полнодуплексной связи без базовой станции (1 мастер гарнитура, 4 периферийных гарнитур), дальность передачи 400 м, частота 2,4 ГГц, более 10 часов автономной работы, шумоподавление ENC.

134 890 ₽
Accsoon CoMo MIC02-H гарнитура мастер
Арт. MTG-3645
Accsoon CoMo MIC02-H гарнитура мастер
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Accsoon CoMo MIC02-H гарнитура мастер. Мастер гарнитура для полнодуплексной беспроводной системы внутренней связи, работающей на частоте 2,4 ГГц и имеющей радиус действия до 400 метров. С помощью Accsoon CoMo могут общаться одновременно до 9 пользователей.

29 790 ₽
Accsoon CoMo MIC02-R периферийная гарнитура
Арт. MTG-3646
Accsoon CoMo MIC02-R периферийная гарнитура
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Accsoon CoMo MIC02-R периферийная гарнитура. Периферийная гарнитура для полнодуплексной беспроводной системы внутренней связи, работающей на частоте 2,4 ГГц и имеющей радиус действия до 400 метров. С помощью Accsoon CoMo могут общаться одновременно до 9 пользователей. Для создания системы служебной связи необходимо приобрести мастер гарнитуру. 

29 790 ₽
