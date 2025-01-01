Фильтр

Сумки-слинги

Сумки-слинги — идеальное решение для динамичных фотографов, которые превыше всего ценят мобильность и свободу движений. Такие аксессуары представлены в интернет-магазине Фотогора большим ассортиментом.

Мы предлагаем сумки-слинги Cullmann, Lowepro, Manfrotto, National Geographic

и других известных производителей, гарантируем их качество и долгий срок службы.

Преимущества сумок-слингов

Сумки-слинги имеют неоспоримое преимущество, которое предопределено их формой. Они максимально просты и компактны, плотно прилегают к телу и не сковывают движения. Сумки надежно фиксируются на теле, при этом ваши руки свободны.

Сумки-слинги выбирают:

  • спортивные фотографы;
  • мастера репортажной съемки;
  • активные путешественники и так далее.

Это незаменимый аксессуар на фотопрогулке по городу или загородной фотосессии. Сумки-слинги изготовлены из прочных технологичных материалов, которые защищают оборудование от механических повреждений, пыли и влаги.

Почему выбирают нас

Число покупателей интернет-магазина Фотогора растет с каждым годом. Это лучшее подтверждение того, что мы продаем качественные и востребованные товары с официальной гарантией производителя, а также:

  • предлагаем большой ассортимент фотооборудования разных брендов;
  • собираем профессиональные и домашние студии;
  • предоставляем бесплатные консультации — наши менеджеры занимаются фотографией, поэтому знают даже самое сложное оборудование с практической стороны;
  • оперативно обрабатываем заказы;
  • обеспечиваем быструю доставку по всей России, в Москве и Воронеже выдаем заказы в точках самовывоза;
  • принимаем оплату наличными, банковскими картами, электронными деньгами.

Мы устанавливаем разумные цены на все фотооборудование и аксессуары, но даже эту цену можно снизить. При покупках от 40 000 рублей вы получаете скидку. Специальные условия действуют для фотокружков и студий.

Tenba (636-421) Solstice Sling Bag 7 Black рюкзак для фототехники черный
Tenba (636-421) Solstice Sling Bag 7 Black рюкзак для фототехники черный
Tenba (636-421) Solstice Sling Bag 7 Black рюкзак для фототехники черный
Арт. DAN-5263
Tenba (636-421) Solstice Sling Bag 7 Black рюкзак для фототехники черный
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Рюкзак Tenba Solstice Sling Bag 7 Black для фототехники, черный.

Рюкзак-слинг предназначен для ношения беззеркальной или зеркальной фотокамеры с 2-3 объективами до 70-200 мм и планшета 8 дюймов. Внешний размер - 38х21х17 см. Внутренний размер - 34х18х11 см. Отделение для планшета - 25х18х1 см. Вес - 0,6 кг. Цвет - черный.

9 600 ₽
В корзину
-12 %
Fotokvant Cwatcun-D15 сумка-слинг для камеры черная
Fotokvant Cwatcun-D15 сумка-слинг для камеры черная
Fotokvant Cwatcun-D15 сумка-слинг для камеры черная
Арт. MTG-3616
Fotokvant Cwatcun-D15 сумка-слинг для камеры черная
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 4 дн, 8 ч

Fotokvant Cwatcun-D15 сумка-слинг для камеры черная.

-12.28 %3 420 ₽
3 000 ₽
В корзину
Fotokvant Cwatcun-D17 сумка-слинг для камеры черная
Fotokvant Cwatcun-D17 сумка-слинг для камеры черная
Fotokvant Cwatcun-D17 сумка-слинг для камеры черная
Арт. MTG-3615
Fotokvant Cwatcun-D17 сумка-слинг для камеры черная
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant Cwatcun-D17 сумка-слинг для камеры черная. 

3 750 ₽
В корзину
-15 %
Fotokvant Cwatcun-D17-2 сумка-слинг для камеры черная
Fotokvant Cwatcun-D17-2 сумка-слинг для камеры черная
Fotokvant Cwatcun-D17-2 сумка-слинг для камеры черная
Арт. MTG-3611
Fotokvant Cwatcun-D17-2 сумка-слинг для камеры черная
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 8 ч

Fotokvant Cwatcun-D17-2 сумка-слинг для камеры черная.

-15 %4 800 ₽
4 080 ₽
В корзину
Lowepro Slingshot Edge 250 AW сумка-слинг черного цвета
Lowepro Slingshot Edge 250 AW сумка-слинг черного цвета
Lowepro Slingshot Edge 250 AW сумка-слинг черного цвета
Арт. NVF-6176
Lowepro Slingshot Edge 250 AW сумка-слинг черного цвета
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Lowepro Slingshot Edge 250 AW – сумка-слинг черного цвета делающая работу фотографа максимально комфортной. Размер (внешний), см – 15,6х26,7х48. Вес, г – 800. 

22 990 ₽
В корзину
