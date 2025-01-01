Мы предлагаем аксессуары для фотоальбомов, с которыми просто и удобно создавать интересные фотоколлекции. Такие товары используются для фиксации снимков, их интересной компоновки, в том числе, когда хочется совместить фотографии разных форматов. Приобрести аксессуары можно вместе с альбомами или отдельно от них.

В интернет-магазине Фотогора можно купить

стикеры для крепления фотографий в альбоме или на другой поверхности

Это квадратики двухстороннего скотча, их крепят к уголкам фотокарточки и фиксируют в альбоме;

прозрачные уголки — у них клейкая только одна сторона, та, которой они фиксируются в альбоме, фотография вставляется в уже готовую «рамку», надежно в ней фиксируется, но не приклеивается.

Аксессуары для фотоальбомов продаются в упаковках разного размера: 250, 500, 1 000 штук. Выбирайте любой комплект и создавайте неповторимые коллекции снимков. Стикеры простые в использовании. Защитный слой легко отклеивается, на пальцах не остаются следы липкого состава. При этом снимки надежно фиксируются.

