Аксессуары для фотоальбомов

Уголки Albonny PC-001 Black для фотоальбомов, черные.
Уголки используются для крепления фотографий в традиционные альбомы под вклейку, а также на другие поверхности. Уголки вклеиваются на страницу альбома, после чего в них можно вставить фотографию. Фотография к уголкам не приклеивается. Внимание! Уголки, после размещения фотографии в альбом, будут видны по углам снимка. Количество - 24 штуки на одном листе.
Уголки Albonny PC-003 Beige для фотоальбомов, бежевые.
Уголки Albonny PC-004 Chicken для фотоальбомов, цыпленок.
Уголки Albonny PC-005 Duck для фотоальбомов, утенок.
Уголки Albonny PC-007 Penguin для фотоальбомов, пингвиненок.
Уголки Albonny PC-008 Bear для фотоальбомов, медвежонок.
Уголки Albonny PC-009 Teddy bear для фотоальбомов, медвежонок Тедди.
Уголки Albonny PC-010 Goose для фотоальбомов, гусенок.
Уголки Albonny PC-012 White bunny для фотоальбомов, белый кролик.
Защитные металлические уголки Albonny PC-017 для фотоальбомов - 4 шт.
Уголки используются для защиты углов обложки фотоальбома от затирания и заминаний от удара. Количество - 4 штуки.
Уголки Albonny PC-020 Blue для фотоальбомов, голубые.
Уголки Albonny PC-019 Pink для фотоальбомов, розовые.
Уголки Albonny PC-021 Yellow для фотоальбомов, желтые.
Уголки Albonny PC-022 Green для фотоальбомов, зеленые.
Уголки Albonny PC-023 Lilac для фотоальбомов, сиреневые.
Уголки Albonny PC-024 Orange для фотоальбомов, оранжевые.
Уголки Albonny PC-025 Amber для фотоальбомов, янтарные.
Уголки Albonny PC-026 Gold для фотоальбомов, золотые.
