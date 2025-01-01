Площадки для штативов

Москва
Быстросъемная площадка Fotokvant P-501-90 для штативов Manfrotto.
Модель имеет винты на 1/4 и 3/8 дюйма. Длина – 90 мм, высота – 11 мм. Изготовлена из алюминия. Совместима с видеоголовками Manfrotto 500-й серии (500/502/504/509).
Квадратная быстросъемная площадка Fotokvant PU-51, размер - 50 мм.
Быстросъемная площадка предназначена для оперативной замены оборудования на штативе. Изготовлена из анодированного алюминия, обеспечивает высокую скорость и удобство монтажа и демонтажа, а также гарантирует надежную фиксацию оборудования. Размер - 50х50 мм.
Быстросъемная площадка QZSD Q66 для штативов Q301.
Быстросъемная площадка предназначена для оперативной замены оборудования на штативе, обеспечивает высокую скорость и удобство монтажа и демонтажа, а также гарантирует надежную фиксацию оборудования.
Fotokvant P100 – быстросъемный адаптер для крепления камеры к штативу, имеет двухступенчатую систему Quick Release.
Изготовлен из алюминия. Снизу предусмотрена стандартная резьба 3/8" (мама) + установленный переходник 1/4" (мама). На верхней части имеется винт 1/4" (папа), обеспечивающий совместимость с большинством современных камер.
Быстросъемная площадка Fotokvant P-318.
Быстросъемная площадка служит надежной базой при установке цифровых зеркальных и видеокамер. Она дает возможность оперативно сменить оборудование на штативе. Изготовлена из пластика. Размер - 43x43x10 мм.
Z-образная площадка Fotokvant PZ-90.
Монтажная Z-образная площадка для крепления оборудования с возможностью изменения высоты. Площадка изготовлена из металла и технополимера и имеет два различных по диаметру посадочных отверстия для установки на штатив и стандартный винт для крепления оборудования. Для точной установки по горизонтали оборудована пузырьковым уровнем.
Manfrotto 200LT-PL – быстросъемная площадка для быстрого крепления камеры для штативных головок RC2/Q2. Изготовлена из армированного полимера, что гарантирует легкость и прочность конструкции. Резиновые прокладки обеспечивают надежное крепление камеры.
Cullmann REVOMAX RX475 – быстросъемная запасная площадка для штативных головок Cullmann. Подходит для моделей RB7.3, RW30, RW32. Длина, мм – 47.
Manfrotto 200PL ACCESSORY QUICK RELEASE PLATE – прямоугольная площадка для штативных головок RC2. Оснащена внешним винтом 1/4 дюйма и переходником с 1/4 на 3/8 дюйма (Manfrotto 148KN – одна штука). Данная модель продается взамен площадок Manfrotto 200Pl-14 и Manfrotto 200Pl-38.
Cullmann CONCEPT ONE OXC380 – быстросъемная алюминиевая запасная площадка для штативных головок Cullmann.
Fotokvant 200PL – удобная быстросъемная штативная площадка, типа Manfrotto 200PL-14 RC2 с винтом 1/4 дюйма.
Предназначена для быстрого крепления камеры на штативных головах. Плотно фиксирует фотоаппарат за счет резиновой накладки на поверхности площадки. Легко крепится за счет вращения специальной скобы, которая прикреплена к винту. Может быть установлена без использования дополнительный инструментов. Вес, г – 40. Материал изготовления – металл. Обратите внимание, что производитель может внести некоторые изменения в модель.
Fotokvant NVF-7064 PU-150 Quick Release Plate – универсальная быстросъемная площадка для Arca Swiss Benro.
Имеет резиновые вставки, которые предотвращают скольжение. Оборудована винтами 1/4", центральным посадочным отверстием с резьбой 3/8", а также пазами "ласточкин хвост". Размер, мм – 150х40х10. Изготовлена из металла.
Cullmann NEOMAX NX659 - площадка для штатива.
Площадка системы QRC-System подходит для штативов серии Neomax. Служит надежной базой при установке цифровых зеркальных камер.
Быстросъемная площадка Fotokvant 200PL WOOD с пробковым покрытием для Manfrottо.
Быстросъемная площадка служит надежной базой при установке цифровых зеркальных и видео камер. Она дает возможность оперативно сменить оборудование на штативе. Имеет антискользящее пробковое поерытие.
Быcтросъемная площадка Fotokvant PQR-02 для панорамирования.
Быcтросъемная площадка с функцией панорамирования. Будучи установленной на штатив, дает возможность плавно проворачивать камеру и фиксировать в нужном положении винтами. Изготовлена из металла и имеет защитную накладку из пробковой крошки. Диаметр - 55 мм.
Быстросъемная площадка Fotokvant PU-25.
Быстросъемная площадка предназначена для оперативной замены оборудования на штативе. Изготовлена из анодированного алюминия, обеспечивает высокую скорость и удобство монтажа и демонтажа, а также гарантирует надежную фиксацию оборудования.
Быстросъемный адаптер Fotokvant P-QR50 с площадкой для штатива.
Адаптер системы ArcaSwisse (ласточкин хвост 35 мм) отлично подходит для использования с видео- и цифровыми зеркальными камерами или зрительными трубами. Он позволяет осуществить быстрый монтаж и демонтаж камеры или прибора на штатив. Изготовлен из алюминия. Снизу предусмотрена стандартная резьба 3/8" (мама) + установленный переходник 1/4" (мама). На верхней части имеется винт 1/4" (папа), обеспечивающий совместимость с большинством современных камер.
Быстросъемная площадка QZSD Q26 для штативов Q111.
Быстросъемная площадка предназначена для оперативной замены оборудования на штативе, обеспечивает высокую скорость и удобство монтажа и демонтажа, а также гарантирует надежную фиксацию оборудования. Размер 45мм х 45мм х 10мм
