Площадки для штативов

Универсальные сменные площадки для штативов

предназначены для установки фото- и видеокамер на триподы и моноподы. Удобны в применении: когда приходится менять камеры, не нужно менять еще и площадку, достаточно для каждой дополнительной камеры купить сменную площадку для штатива

Недорогой аксессуар позволит сэкономить время при работе

В нашем магазине вы можете подобрать нужную модель, если ваша площадка была утеряна или пришла в негодность из-за интенсивной эксплуатации.

Fotokvant P-501-90 быстросъемная площадка 90 мм для штативов Manfrotto
Fotokvant P-501-90 быстросъемная площадка 90 мм для штативов Manfrotto
Fotokvant P-501-90 быстросъемная площадка 90 мм для штативов Manfrotto
Арт. NVF-6583
Fotokvant P-501-90 быстросъемная площадка 90 мм для штативов Manfrotto
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Быстросъемная площадка Fotokvant P-501-90 для штативов Manfrotto.

Модель имеет винты на 1/4 и 3/8 дюйма. Длина – 90 мм, высота – 11 мм. Изготовлена из алюминия. Совместима с видеоголовками Manfrotto 500-й серии (500/502/504/509).

1 000 ₽
Fotokvant PU-51 квадратная быстросъемная площадка 50 мм
Fotokvant PU-51 квадратная быстросъемная площадка 50 мм
Fotokvant PU-51 квадратная быстросъемная площадка 50 мм
Арт. DAN-3889
Fotokvant PU-51 квадратная быстросъемная площадка 50 мм
Москва: более 10 шт

Квадратная быстросъемная площадка Fotokvant PU-51, размер - 50 мм.

Быстросъемная площадка предназначена для оперативной замены оборудования на штативе. Изготовлена из анодированного алюминия, обеспечивает высокую скорость и удобство монтажа и демонтажа, а также гарантирует надежную фиксацию оборудования. Размер - 50х50 мм.

730 ₽
QZSD Q66 быстросъемная площадка для штативов Q301
QZSD Q66 быстросъемная площадка для штативов Q301
QZSD Q66 быстросъемная площадка для штативов Q301
Арт. DAN-4040
QZSD Q66 быстросъемная площадка для штативов Q301
Москва: в наличии 1-3 шт

Быстросъемная площадка QZSD Q66 для штативов Q301.

Быстросъемная площадка предназначена для оперативной замены оборудования на штативе, обеспечивает высокую скорость и удобство монтажа и демонтажа, а также гарантирует надежную фиксацию оборудования.

910 ₽
Fotokvant P100 быстросъемный адаптер для крепления камеры к штативу
Fotokvant P100 быстросъемный адаптер для крепления камеры к штативу
Fotokvant P100 быстросъемный адаптер для крепления камеры к штативу
Арт. NVF-6572
Fotokvant P100 быстросъемный адаптер для крепления камеры к штативу
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт
Fotokvant P100 – быстросъемный адаптер для крепления камеры к штативу, имеет двухступенчатую систему Quick Release.

Изготовлен из алюминия. Снизу предусмотрена стандартная резьба 3/8" (мама) + установленный переходник 1/4" (мама). На верхней части имеется винт 1/4" (папа), обеспечивающий совместимость с большинством современных камер. 

-5 %1 030 ₽
970 ₽
Fotokvant P-318 быстросъемная площадка
Fotokvant P-318 быстросъемная площадка
Fotokvant P-318 быстросъемная площадка
Арт. DAN-1815
Fotokvant P-318 быстросъемная площадка
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Быстросъемная площадка Fotokvant P-318.

Быстросъемная площадка служит надежной базой при установке цифровых зеркальных и видеокамер. Она дает возможность оперативно сменить оборудование на штативе. Изготовлена из пластика. Размер - 43x43x10 мм.

330 ₽
Fotokvant PZ-90 z-образная площадка
Fotokvant PZ-90 z-образная площадка
Fotokvant PZ-90 z-образная площадка
Арт. DAN-3896
Fotokvant PZ-90 z-образная площадка
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Z-образная площадка Fotokvant PZ-90.

Монтажная Z-образная площадка для крепления оборудования с возможностью изменения высоты. Площадка изготовлена из металла и технополимера и имеет два различных по диаметру посадочных отверстия для установки на штатив и стандартный винт для крепления оборудования. Для точной установки по горизонтали оборудована пузырьковым уровнем.

1 930 ₽
Manfrotto 200LT-PL быстросъемная площадка
Арт. OLE-0769
Manfrotto 200LT-PL быстросъемная площадка
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 200LT-PL – быстросъемная площадка для быстрого крепления камеры для штативных головок RC2/Q2. Изготовлена из армированного полимера, что гарантирует легкость и прочность конструкции. Резиновые прокладки обеспечивают надежное крепление камеры.

4 690 ₽
Cullmann площадка для штативной головы REVOMAX RX475
Арт. OLE-0645
Cullmann площадка для штативной головы REVOMAX RX475
Москва: в наличии 4-10 шт

Cullmann REVOMAX RX475 – быстросъемная запасная площадка для штативных головок Cullmann. Подходит для моделей RB7.3, RW30, RW32. Длина, мм – 47.

1 510 ₽
Manfrotto 200PL ACCESSORY QUICK RELEASE PLATE алюминиевая быстросъемная площадка
Арт. NVF-2588
Manfrotto 200PL ACCESSORY QUICK RELEASE PLATE алюминиевая быстросъемная площадка
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 200PL ACCESSORY QUICK RELEASE PLATE – прямоугольная площадка для штативных головок RC2. Оснащена внешним винтом 1/4 дюйма и переходником с 1/4 на 3/8 дюйма (Manfrotto 148KN – одна штука). Данная модель продается взамен площадок Manfrotto 200Pl-14 и Manfrotto 200Pl-38.

4 890 ₽
Cullmann съемная площадка OXC380 для штативных голов CONCEPT ONE
Арт. OLE-0647
Cullmann съемная площадка OXC380 для штативных голов CONCEPT ONE
Москва: в наличии 1-3 шт

Cullmann CONCEPT ONE OXC380 – быстросъемная алюминиевая запасная площадка для штативных головок Cullmann.

2 200 ₽
Fotokvant 200PL быстросъемная площадка для Manfrotto
Fotokvant 200PL быстросъемная площадка для Manfrotto
Fotokvant 200PL быстросъемная площадка для Manfrotto
Арт. NVF-3068
Fotokvant 200PL быстросъемная площадка для Manfrotto
Москва: более 10 шт

Fotokvant 200PL – удобная быстросъемная штативная площадка, типа Manfrotto 200PL-14 RC2 с винтом 1/4 дюйма.

Предназначена для быстрого крепления камеры на штативных головах. Плотно фиксирует фотоаппарат за счет резиновой накладки на поверхности площадки. Легко крепится за счет вращения специальной скобы, которая прикреплена к винту. Может быть установлена без использования дополнительный инструментов.  Вес, г – 40. Материал изготовления – металл. Обратите внимание, что производитель может внести некоторые изменения в модель.

640 ₽
Fotokvant PU-150 Quick Release Plate универсальная площадка для Arca Swiss Benro
Fotokvant PU-150 Quick Release Plate универсальная площадка для Arca Swiss Benro
Fotokvant PU-150 Quick Release Plate универсальная площадка для Arca Swiss Benro
Арт. NVF-7064
Fotokvant PU-150 Quick Release Plate универсальная площадка для Arca Swiss Benro
Москва: в наличии 4-10 шт

Fotokvant NVF-7064 PU-150 Quick Release Plate – универсальная быстросъемная площадка для Arca Swiss Benro. 

Имеет резиновые вставки, которые предотвращают скольжение. Оборудована винтами 1/4", центральным посадочным отверстием с резьбой 3/8", а также пазами "ласточкин хвост". Размер, мм – 150х40х10. Изготовлена из металла.

1 350 ₽
Cullmann NEOMAX NX659 площадка для штатива
Cullmann NEOMAX NX659 площадка для штатива
Арт. DAN-1237
Cullmann NEOMAX NX659 площадка для штатива
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Cullmann NEOMAX NX659 - площадка для штатива.

Площадка системы QRC-System подходит для штативов серии Neomax. Служит надежной базой при установке цифровых зеркальных камер.

670 ₽
Fotokvant 200PL WOOD быстросъемная площадка с пробковым покрытием для Manfrottо
Арт. DAN-3367
Fotokvant 200PL WOOD быстросъемная площадка с пробковым покрытием для Manfrottо
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Быстросъемная площадка Fotokvant 200PL WOOD с пробковым покрытием для Manfrottо.

Быстросъемная площадка служит надежной базой при установке цифровых зеркальных и видео камер. Она дает возможность оперативно сменить оборудование на штативе. Имеет антискользящее пробковое поерытие.

730 ₽
Fotokvant PQR-02 быстросъемная площадка для панорамирования
Fotokvant PQR-02 быстросъемная площадка для панорамирования
Fotokvant PQR-02 быстросъемная площадка для панорамирования
Арт. DAN-3890
Fotokvant PQR-02 быстросъемная площадка для панорамирования
Москва: в наличии 4-10 шт

Быcтросъемная площадка Fotokvant PQR-02 для панорамирования.

Быcтросъемная площадка с функцией панорамирования. Будучи установленной на штатив, дает возможность плавно проворачивать камеру и фиксировать в нужном положении винтами. Изготовлена из металла и имеет защитную накладку из пробковой крошки. Диаметр - 55 мм.

1 070 ₽
Fotokvant PU-25 быстросъемная площадка
Fotokvant PU-25 быстросъемная площадка
Fotokvant PU-25 быстросъемная площадка
Арт. DAN-3921
Fotokvant PU-25 быстросъемная площадка
Москва: в наличии 1-3 шт

Быстросъемная площадка Fotokvant PU-25.

Быстросъемная площадка предназначена для оперативной замены оборудования на штативе. Изготовлена из анодированного алюминия, обеспечивает высокую скорость и удобство монтажа и демонтажа, а также гарантирует надежную фиксацию оборудования.

590 ₽
Fotokvant P-QR50 быстросъемный адаптер с площадкой для штатива
Fotokvant P-QR50 быстросъемный адаптер с площадкой для штатива
Fotokvant P-QR50 быстросъемный адаптер с площадкой для штатива
Арт. DAN-3947
Fotokvant P-QR50 быстросъемный адаптер с площадкой для штатива
Москва: более 10 шт

Быстросъемный адаптер Fotokvant P-QR50 с площадкой для штатива.

Адаптер системы ArcaSwisse (ласточкин хвост 35 мм) отлично подходит для использования с видео- и цифровыми зеркальными камерами или зрительными трубами. Он позволяет осуществить быстрый монтаж и демонтаж камеры или прибора на штатив. Изготовлен из алюминия. Снизу предусмотрена стандартная резьба 3/8" (мама) + установленный переходник 1/4" (мама). На верхней части имеется винт 1/4" (папа), обеспечивающий совместимость с большинством современных камер.


1 380 ₽
QZSD Q26 быстросъемная площадка для штативов Q111
QZSD Q26 быстросъемная площадка для штативов Q111
QZSD Q26 быстросъемная площадка для штативов Q111
Арт. DAN-4041
QZSD Q26 быстросъемная площадка для штативов Q111
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Быстросъемная площадка QZSD Q26 для штативов Q111.

Быстросъемная площадка предназначена для оперативной замены оборудования на штативе, обеспечивает высокую скорость и удобство монтажа и демонтажа, а также гарантирует надежную фиксацию оборудования. Размер 45мм х 45мм х 10мм

600 ₽
