Универсальные сменные площадки для штативов

предназначены для установки фото- и видеокамер на триподы и моноподы. Удобны в применении: когда приходится менять камеры, не нужно менять еще и площадку, достаточно для каждой дополнительной камеры купить сменную площадку для штатива

Недорогой аксессуар позволит сэкономить время при работе

В нашем магазине вы можете подобрать нужную модель, если ваша площадка была утеряна или пришла в негодность из-за интенсивной эксплуатации.