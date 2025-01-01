Альбомы для фотографий

В интернет-магазине Фотогора вы найдете любые аксессуары для фотосъемки — в том числе, для аккуратного и безопасного хранения ее результатов. На сайте можно купить фотоальбомы, которые станут украшением книжной полки, интерьера комнаты и сохранят напечатанные снимки. В дополнение к ним мы предлагаем стикеры, фотоклей и уголки на прозрачном скотче для закрепления фотографий.

Широкий ассортимент аксессуаров на сайте магазина Фотогора

В каталоге вы найдете любой альбом для фото:

с разным числом страниц — компактные, до 30 листов, которые продаются недорого, большие подарочные, на 50-60 и т.д.;

под фотографии 15х20, другой формат, а также мультиформатные — в них можно размещать снимки с разным размером и соотношением сторон;

с разными страницами — магнитными или их белой высококачественной бумаги, а также с промежуточной калькой для аккуратного хранения;

с обложкой из фактурного текстиля «рогожки», дизайнерского плотного картона разных цветов или качественного кожезаменителя;

с любым дизайном — от строгого, в стиле классических многотомных сочинений, до оригинального, креативного.

Мы предлагаем универсальные аксессуары, которые станут хорошим подарком для близких, коллег по работе

Также в продаже есть альбомы с тематическим оформлением — свадебные (например, белые с золотым тиснением), семейные и детские в пастельных тонах, строгие, подходящие для корпоративных сувениров и т.д.

Купить фотоальбомы в Москве можно с доставкой «до двери» или самовывозом из наших пунктов выдачи. В регионы мы отправляем покупки с помощью транспортных компаний. Если у вас есть вопросы, обратитесь к консультантам магазина по телефону или оставьте онлайн-заявку. Сотрудники расскажут о ценах при продаже оптом, особенностях фотоальбомов, акциях и скидках.