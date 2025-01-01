Софтрефлекторы. Портретные тарелки

Москва
Fotokvant SR-420S GRID - софтрефлектор серебряный, диаметром 42 см с сотами.
Софтрефлектор - один из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Соты сужают свет, проходящий через портретную тарелку, и формируют более направленное световое пятно. Глубина тарелки - 18 см. Вес - 1,4 кг.
Fotokvant SR-550S GRID - софтрефлектор серебряный, диаметром 55 см с сотами.
Софтрефлектор - один из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Соты сужают свет, проходящий через портретную тарелку, и формируют более направленное световое пятно. Глубина тарелки - 22 см. Вес - 2,6 кг.
Fotokvant SR-550W GRID - софтрефлектор белый, диаметром 55 см с сотами.
Софтрефлектор - один из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Соты сужают свет, проходящий через портретную тарелку, и формируют более направленное световое пятно. Глубина тарелки - 22 см. Вес - 2,6 кг.
Софтрефлектор Grifon RF-550 предназначен для использования со студийными приборами (импульсного и постоянного света) с креплением типа Bowens.
FST BDH-70 – комплект из портретной тарелки, сотовой решетки и диффузора. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Соты сужают свет, проходящий через портретную тарелку, и формируют более направленное световое пятно. Внутренняя поверхность матовая белая. Диаметр, см – 70. Байонет Bowens.
Visico FB-080 - портретная тарелка диаметром 60 см.
Портретная тарелка - один из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Данная модель является портативной, быстро раскладной и имеет байонет Bowens.
Диаметр - 60 см.
Софтрефлектор универсальный белый Fotokvant SR-420W-BW, диаметром 42 см c адаптером Bowens.
Портретная тарелка (софтрефлектор) диаметром 42 см с адаптером Bowens. Внутренняя поверхность белая. Предназначена для использования со студийными приборами (импульсного и постоянного света) с креплением типа Bowens.
Софтрефлектор универсальный белый Fotokvant SR-700W-BW, диаметром 70 см c адаптером Bowens.
Портретная тарелка (софтрефлектор) диаметром 70 см с адаптером Bowens. Внутренняя поверхность белая. Предназначена для использования со студийными приборами (импульсного и постоянного света) с креплением типа Bowens.
Falcon Eyes SR-41T (BW) - софтрефлектор (портретная тарелка) диаметром 41 см с байонетом Bowens. Внутренняя поверхность серебряная.
Falcon Eyes SR-69T(BW) – большая портретная тарелка. Рефлектор обеспечивает прекрасный мягкий, рассеянный направленный свет.
Универсальный рефлектор Beauty Dish необходим фотографам, занимающимся модной и beauty-фотографией. Оснащен байонетом Bowens. Диаметр 69 см
Grifon RF-700s – большая портретная тарелка. Рефлектор обеспечивает прекрасный мягкий, рассеянный направленный свет.
Универсальный рефлектор Beauty Dish необходим фотографам, занимающимся модной и beauty-фотографией. Оснащен байонетом Bowens. Диаметр 69 см.
Grifon RF-300 – портретная тарелка диаметром 30,5 см с сотами.
Софтрефлектор – один из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Соты сужают свет, проходящий через портретную тарелку, и формируют более направленное световое пятно.
Hensel 8607 (38607) – портретная тарелка, белая матовая, со съемным дефлектором и возможностью установки семидюймовой сотовой решетки и фолиевых фильтров. Предназначена для создания яркого светового потока с мягким светом. Белая портретная тарелка идеально передает мягкие ровные тона кожи, обеспечивает однородный световой поток, аналогичный по рисунку света от серебряной тарелки с установленным рассеивателем.
Совместима с моноблоками Expert/Integra, EH Pro Mini.
Hensel 8608 (38608) – портретная тарелка, серебристая, со съемным дефлектором и возможностью установки семидюймовой сотовой решетки и фолиевых фильтров. Предназначена для создания яркого светового потока.
Совместима с моноблоками Exper, Integra, EH Pro Mini.
Profoto Softlight White (100608) – белый софтрефлектор, дает мягкий, но при этом направленный, свет. Предназначен для создания рисующего света в портретной фотографии. Применяется в предметных, архитектурных или в выездных фэшн-съемках.
Является альтернативной заменой широко используемых софтбоксов.
Grifon RF-700w – софтрефлектор, предназначен для использования со студийными приборами (импульсного и постоянного света) с креплением типа Bowens.
Profoto Narrow-Beam Reflector (100617) – рефлектор, который обеспечивает наибольшую светоотдачу среди всех рефлекторов Profoto. Направленный световой поток с горячей центральной точкой, жесткий теневой рисунок. Диапазон зуммирования 10–70 градусов. Не рекомендуется использовать с приборами D1 и B1.
Bowens BW-1899 Softlite – 40-сантиметровый рефлектор с матовой поверхностью. Снабжен рассеивающим устройством, закрывающим вспышку и моделирующую лампу для увеличения мягкости света.
