Софтрефлекторы. Портретные тарелки

Портретные тарелки (beauty dishes) — одни из самых известных и часто используемых рефлекторов. У них особая конструкция — с увеличенным корпусом и небольшим центральным дефлектором, перенаправляющим часть света на основной отражатель. Благодаря форме тарелки хорошо выравнивают освещенность, яркость светового пятна. Они широко используются в художественной и фэшн-съемке, хорошо сочетается с сотами, не дающими световому пятну слишком рассеиваться.

При работе с тарелкой свет получается мягким, но при этом сконцентрированным и в меру контрастным

Это своеобразная «золотая середина» между софтбоксом и стандартным эллиптическим рефлектором. Контрастность зависит от материала поверхности. Если она серебристая и фактурная, освещение будет чуть жестче, чем в случае с матово-белым материалом. Также освещенность изменяют тканевые рассеиватели, которые часто поставляются в комплекте с рефлектором.

Поэтому наши портретные тарелки:

создают равномерное, большое пятно света, которое просто формировать;

легко транспортируется — это мобильные рефлекторы, которые можно упаковать в багажник, а по приезду на место быстро установить на вспышку;

оснащаются удобными сменными байонетами и позволяют использовать переходники для приборов от разных производителей;

могут использоваться в разных целях — для подсветки волос, создания характерного круглого блика в глазах моделей, делающего взгляд выразительнее, и т.д.

Портретные тарелки для студийных осветителей бывают четырех диаметров

40-41 см

55-56 см

68-70 см

85 см

Также они различаются по поверхности тарелки.

Beauty dish бывают двух цветов – серебряными и белыми

