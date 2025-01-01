Фильтр

Статьи

Софтрефлекторы. Портретные тарелки

Портретные тарелки (beauty dishes) — одни из самых известных и часто используемых рефлекторов. У них особая конструкция — с увеличенным корпусом и небольшим центральным дефлектором, перенаправляющим часть света на основной отражатель. Благодаря форме тарелки хорошо выравнивают освещенность, яркость светового пятна. Они широко используются в художественной и фэшн-съемке, хорошо сочетается с сотами, не дающими световому пятну слишком рассеиваться.

При работе с тарелкой свет получается мягким, но при этом сконцентрированным и в меру контрастным

Это своеобразная «золотая середина» между софтбоксом и стандартным эллиптическим рефлектором. Контрастность зависит от материала поверхности. Если она серебристая и фактурная, освещение будет чуть жестче, чем в случае с матово-белым материалом. Также освещенность изменяют тканевые рассеиватели, которые часто поставляются в комплекте с рефлектором.

Интернет-магазин Фотогора предлагает качественную продукцию проверенных брендов

Поэтому наши портретные тарелки:

  • создают равномерное, большое пятно света, которое просто формировать;
  • легко транспортируется — это мобильные рефлекторы, которые можно упаковать в багажник, а по приезду на место быстро установить на вспышку;
  • оснащаются удобными сменными байонетами и позволяют использовать переходники для приборов от разных производителей;
  • могут использоваться в разных целях — для подсветки волос, создания характерного круглого блика в глазах моделей, делающего взгляд выразительнее, и т.д.

Портретные тарелки для студийных осветителей бывают четырех диаметров

  • 40-41 см
  • 55-56 см
  • 68-70 см
  • 85 см

Также они различаются по поверхности тарелки.

Beauty dish бывают двух цветов – серебряными и белыми

И, конечно же, различаются по байонетному соединению и комплектации. Разобраться с различными моделями портретных тарелок и купить софтрефлектор нужного вида, вам всегда помогут специалисты интернет-магазина Фотогора.

Fotokvant SR-420S GRID софтрефлектор серебряный 42 см с сотами байонет Bowens
Арт. NVF-9219
Арт. NVF-9219
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Fotokvant SR-420S GRID - софтрефлектор серебряный, диаметром 42 см с сотами.

Софтрефлектор - один из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Соты сужают свет, проходящий через портретную тарелку, и формируют более направленное световое пятно. Глубина тарелки - 18 см. Вес - 1,4 кг.

5 760 ₽
В корзину
Fotokvant SR-550S GRID софтрефлектор серебряный 55 см с сотами
Арт. NVF-1444
Арт. NVF-1444
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant SR-550S GRID - софтрефлектор серебряный, диаметром 55 см с сотами.

Софтрефлектор - один из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Соты сужают свет, проходящий через портретную тарелку, и формируют более направленное световое пятно. Глубина тарелки - 22 см. Вес - 2,6 кг.

8 350 ₽
В корзину
Fotokvant SR-550W GRID софтрефлектор белый 55 см с сотами
Арт. NVF-9253
Арт. NVF-9253
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Fotokvant SR-550W GRID - софтрефлектор белый, диаметром 55 см с сотами.

Софтрефлектор - один из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Соты сужают свет, проходящий через портретную тарелку, и формируют более направленное световое пятно. Глубина тарелки - 22 см. Вес - 2,6 кг.

10 310 ₽
В корзину
Grifon RF-550s рефлектор портретная тарелка
Арт. FTR-669
Grifon RF-550s рефлектор портретная тарелка
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Софтрефлектор Grifon RF-550 предназначен для использования со студийными приборами (импульсного и постоянного света) с креплением типа Bowens.

6 900 ₽
В корзину
FST BDH-70 комплект из портретной тарелки, сотовой решетки и диффузора
Арт. NVF-7733
Арт. NVF-7733
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

FST BDH-70 – комплект из портретной тарелки, сотовой решетки и диффузора. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Соты сужают свет, проходящий через портретную тарелку, и формируют более направленное световое пятно. Внутренняя поверхность матовая белая. Диаметр, см – 70. Байонет Bowens.

18 015 ₽
В корзину
Visico FB-080 портретная тарелка 60 см
Арт. NVF-9978
Visico FB-080 портретная тарелка 60 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Visico FB-080 - портретная тарелка диаметром 60 см.

Портретная тарелка - один из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Данная модель является портативной, быстро раскладной и имеет байонет Bowens.

Диаметр - 60 см.

4 820 ₽
В корзину
Fotokvant SR-420W-BW софтрефлектор универсальный белый 42 см c адаптером Bowens
Арт. DAN-2478
Арт. DAN-2478
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Софтрефлектор универсальный белый Fotokvant SR-420W-BW, диаметром 42 см c адаптером Bowens.

Портретная тарелка (софтрефлектор) диаметром 42 см с адаптером Bowens. Внутренняя поверхность белая. Предназначена для использования со студийными приборами (импульсного и постоянного света) с креплением типа Bowens.

4 500 ₽
В корзину
Fotokvant SR-700W-BW софтрефлектор универсальный белый 70 см c адаптером Bowens
Арт. DAN-2502
Арт. DAN-2502
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Софтрефлектор универсальный белый Fotokvant SR-700W-BW, диаметром 70 см c адаптером Bowens.

Портретная тарелка (софтрефлектор) диаметром 70 см с адаптером Bowens. Внутренняя поверхность белая. Предназначена для использования со студийными приборами (импульсного и постоянного света) с креплением типа Bowens.

10 140 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes SR-41T (BW) портретная тарелка 41 см
Арт. VBR-359
Falcon Eyes SR-41T (BW) портретная тарелка 41 см
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Falcon Eyes SR-41T (BW) - софтрефлектор (портретная тарелка) диаметром 41 см с байонетом Bowens. Внутренняя поверхность серебряная.

-15 %7 290 ₽
6 190 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes SR-69T(BW) отражатель
Арт. VBR-361
Falcon Eyes SR-69T(BW) отражатель
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Falcon Eyes SR-69T(BW) – большая портретная тарелка. Рефлектор обеспечивает прекрасный мягкий, рассеянный направленный свет.

Универсальный рефлектор Beauty Dish необходим фотографам, занимающимся модной и beauty-фотографией. Оснащен байонетом Bowens. Диаметр 69 см

-15 %9 990 ₽
8 490 ₽
В корзину
Grifon RF-700s рефлектор серебряный 70 см под байонет Bowens
Арт. NVF-2938
Grifon RF-700s рефлектор серебряный 70 см под байонет Bowens
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon RF-700s – большая портретная тарелка. Рефлектор обеспечивает прекрасный мягкий, рассеянный направленный свет.

Универсальный рефлектор Beauty Dish необходим фотографам, занимающимся модной и beauty-фотографией. Оснащен байонетом Bowens. Диаметр 69 см.

9 200 ₽
В корзину
Grifon RS-300 софтрефлектор с сотами 30,5 см
Арт. NVF-1438
Grifon RS-300 софтрефлектор с сотами 30,5 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon RF-300 – портретная тарелка диаметром 30,5 см с сотами.

Софтрефлектор – один из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Соты сужают свет, проходящий через портретную тарелку, и формируют более направленное световое пятно.

4 030 ₽
В корзину
Hensel 8607 (38607) софтрефлектор портретная тарелка 56 см
Арт. NVF-1308
Hensel 8607 (38607) софтрефлектор портретная тарелка 56 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Hensel 8607 (38607) – портретная тарелка, белая матовая, со съемным дефлектором и возможностью установки семидюймовой сотовой решетки и фолиевых фильтров.  Предназначена для создания яркого светового потока с мягким светом. Белая портретная тарелка идеально передает мягкие ровные тона кожи, обеспечивает однородный световой поток, аналогичный по рисунку света от серебряной тарелки с установленным рассеивателем.

Совместима с моноблоками Expert/Integra, EH Pro Mini.

31 920 ₽
В корзину
Hensel 8608 (38608) софтрефлектор портретная тарелка 56 см
Hensel 8608 (38608) софтрефлектор портретная тарелка 56 см
Hensel 8608 (38608) софтрефлектор портретная тарелка 56 см
Арт. NVF-1309
Hensel 8608 (38608) софтрефлектор портретная тарелка 56 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Hensel 8608 (38608) – портретная тарелка, серебристая, со съемным дефлектором и возможностью установки семидюймовой сотовой решетки и фолиевых фильтров.  Предназначена для создания яркого светового потока.

Совместима с моноблоками Exper, Integra, EH Pro Mini.

 

26 670 ₽
В корзину
Profoto Softlight White (100608) портретная тарелка белая 52,5 см
Арт. NVF-1108
Profoto Softlight White (100608) портретная тарелка белая 52,5 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Profoto Softlight White (100608) – белый софтрефлектор, дает мягкий, но при этом направленный, свет. Предназначен для создания рисующего света в портретной фотографии. Применяется в предметных, архитектурных или в выездных фэшн-съемках.

Является альтернативной заменой широко используемых софтбоксов.

51 790 ₽
В корзину
Grifon RF-700w рефлектор белый 70 см под байонет Bowens
Арт. NVF-2939
Grifon RF-700w рефлектор белый 70 см под байонет Bowens
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon RF-700w – софтрефлектор, предназначен для использования со студийными приборами (импульсного и постоянного света) с креплением типа Bowens.

9 200 ₽
В корзину
Profoto Narrow-Beam Reflector (100617) портретная тарелка
Арт. NVF-2640
Profoto Narrow-Beam Reflector (100617) портретная тарелка
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Profoto Narrow-Beam Reflector (100617) – рефлектор, который обеспечивает наибольшую светоотдачу среди всех рефлекторов Profoto. Направленный световой поток с горячей центральной точкой, жесткий теневой рисунок. Диапазон зуммирования 10–70 градусов. Не рекомендуется использовать с приборами D1 и B1.

55 790 ₽
В корзину
Bowens BW-1899 Softlite софтрефлектор 40 см 75 градусов
Bowens BW-1899 Softlite софтрефлектор 40 см 75 градусов
Арт. DOP-103
Bowens BW-1899 Softlite софтрефлектор 40 см 75 градусов
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Bowens BW-1899 Softlite – 40-сантиметровый рефлектор с матовой поверхностью. Снабжен рассеивающим устройством, закрывающим вспышку и моделирующую лампу для увеличения мягкости света.

7 930 ₽
В корзину
