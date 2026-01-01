Всего - 19 товаров

Вакуумные держатели (присоски и помпы) для камер и света

Вакуумные присоски и помпы – надёжное крепление на любые гладкие поверхности

Вакуумные держатели (присоски и помпы) – это профессиональный инструмент для временной, но исключительно надёжной фиксации камер, осветительных приборов, мониторов, микрофонов и другого оборудования на гладких непористых поверхностях. Это идеальное решение для съёмки в автомобилях (на стекло, кузов, капот), на лодках, в архитектурных павильонах, а также для создания нестандартных ракурсов в студии и на выездных площадках.

В интернет-магазине photogora.ru представлены вакуумные держатели ведущих производителей для разных весовых категорий и задач:

  • Профессиональные присоски Kupo – широкая линейка моделей разных диаметров (3", 4.5", 6", 10") с штифтами 5/8" (16 мм), резьбой 1/4", 3/8", шаровыми головками (Super Knuckle) и удлинительными трубками. Нагрузка до 6 кг;
  • Надёжные решения Avenger и Manfrotto – присоски Avenger F1000 (с поворотным адаптером), Manfrotto 241, 241FB, 241S (диаметр до 150 мм, нагрузка до 2 кг) для лёгкой и средней техники;
  • Универсальные и специализированные крепления – держатель SmallRig 4114 с индикатором уровня вакуума, комплект Cullmann FLEXX Suction Set (с шаровой головой и «гусиной шеей»), держатель Joby Suction Cup & GorillaPod Arm для экшн-камер;
  • Специальные решения – кронштейн KUPO KS-216 CM для установки на буксировочное кольцо автомобиля.

Как выбрать вакуумный держатель:
Диаметр присоски и нагрузка – для лёгких камер (GoPro, смартфоны) подойдут присоски 3", для более тяжёлого оборудования (беззеркальные камеры, лёгкий свет) – от 6" (нагрузка 6 кг и выше);
Тип крепления – штифт 5/8" (16 мм) для стандартных студийных голов, резьба 1/4" для фотоаппаратов и 3/8" для более тяжёлой техники;
Контроль вакуума – наличие красного индикатора (у KUPO, SmallRig) критически важно для безопасности дорогого оборудования;
Температурный режим – качественные присоски (KUPO) работают от -12°C до +49°C, что важно для уличных съёмок.

Как купить вакуумную присоску в photogora.ru?
Вы можете заказать любой держатель с доставкой по Москве и всей России или забрать его самостоятельно из наших магазинов в Москве и Санкт-Петербурге. Если вы не уверены, какая присоска подойдёт для вашего оборудования и задач, наши специалисты помогут с выбором.

Avenger F1000 вакуумная присоска с поворотной втулкой
Арт. OLE-0458
Avenger F1000 – держатель-присоска с поворотным адаптером и стандартным пальцем 5/8 дюйма (16 мм). Модель предназначена для крепления осветительного оборудования и аксессуаров к гладким ровным поверхностям, например, стеклу, столу и т.д.

18 890 ₽
Cullmann FLEXX Suction Set tripod accessory комплект универсальных держателей
Арт. OLE-1396
Cullmann FLEXX Suction Set tripod accessory – комплект состоит из штатива-присоски CS20, мультизажима CX214, шаровой головки СВ2.7 со стандартным креплением 1/4 дюйма и гибкого держателя «гусиная шея» длиной 160 мм.

Штатив-присоску можно надежно закрепить на любой плоской поверхности. Набор предоставляет фотографу неограниченные возможности в реализации своих творческих планов. Вес - 0,4 кг.

3 590 ₽
Manfrotto 241 вакуумная присоска
Арт. DAN-0233
Manfrotto 241 – вакуумная присоска диаметром 15 см, которая используется для крепления фотоаппаратов и видеокамер на любой подходящей поверхности.

С помощью втулочного соединения длиной 16 мм возможна регулировка по наклону. Максимальная допустимая нагрузка на конструкцию – 2 кг.

19 790 ₽
Manfrotto 241FB вакуумная присоска
Арт. OLE-0764
Manfrotto 241FB – вакуумная присоска для легких фото- и видеокамер. Диаметр помпового крепления, мм – 60, внешний винт – 3/8". Подходит для установки большинства головок Manfrotto.

23 890 ₽
Kupo KS-422 SK 3&quot; suction cup w/ball head вакуумный держатель с шаровой головкой
Арт. NVF-9460
Kupo KS-422 SK 3" suction cup w/ball head - вакуумный держатель с шаровой головой.

Вакуумный держатель оснащен присоской размером 3" (7,62 см) и шаровой головкой Super Knuckle. Идеально подходит для временной установки легких по весу видео камер, осветительных или звукозаписывающих приборов на гладких, непористых поверхностях.Совместим с аксессуарами серии Super Knuckle.

8 040 ₽
Manfrotto 241S вакуумная присоска
Арт. NVF-9597
Manfrotto 241S - вакуумная присоска.

Вакуумная присоска, диаметр 150 мм, со втулкой 16 мм. Применяется для установки оборудования на гладкие поверхности (стекло).

Допустимая нагрузка - 2 кг. Вес - 1,2 кг.

17 390 ₽
Avenger F1100 помповый держатель 6&quot;
Арт. DAN-1899
Помповый держатель-присоска Avenger F1100.

14 390 ₽
Kupo KSC-106 10&quot; вакуумный держатель c площадкой и винтом
Арт. DAN-8036
Kupo KSC-106 10"-держатель-присоска для прочной установки небольших осветительных приборов, камер и аксессуаров на окна, зеркала, стёкла автомобилей, лодки и любые другие гладкие и непористые поверхности.

43 360 ₽
Kupo KSC-14 3&quot; вакуумный держатель c площадкой и винтом 1/4
Арт. DAN-8038
Kupo KSC-14 3"-держатель-присоска для прочной установки небольших осветительных приборов, камер и аксессуаров на окна, зеркала, стёкла автомобилей, лодки и любые другие гладкие и непористые поверхности.

7 130 ₽
Kupo KSC-16 3&quot; вакуумный держатель с штифтом
Арт. DAN-8039
Kupo KSC-16 3"-держатель-присоска для прочной установки небольших осветительных приборов, камер и аксессуаров на окна, зеркала, стёкла автомобилей, лодки и любые другие гладкие и непористые поверхности.

7 990 ₽
SmallRig 4114 держатель с присоской для фото/кинокамер 6″ Suction Cup Camera Mount
Арт. OLE-2236
Крепление на присоске из алюминиевого сплава оснащено отверстиями с резьбой 1/4", 3/8" и ARRI 3/8". Совместимо с держателями SmallRig 3873, 3874, 3875, 2906В, 2907В, 2115С. Оборудован поршнем с индикатором уровня вакуума.

8 460 ₽
KUPO KSC-09MP 6&quot; Suction Cup W/ 51mm Tube 34,5 cm вакуумный держатель с трубкой
Арт. MTG-3303
KUPO KSC-09MP 6" Suction Cup W/ 51mm Tube 34,5 cm вакуумный держатель с трубкой
KUPO KSC-09MP 6" Suction Cup W/ 51mm Tube 34,5 cm вакуумный держатель с трубкой. Держатель-присоска - вспомогательное решение для прочной установки небольших осветительных приборов, камер и аксессуаров на окна, зеркала, стёкла автомобилей, лодки и любые другие гладкие и непористые поверхности. Благодаря превосходному резиновому материалу с силиконом, эту присоску можно использовать при температуре от -12°С до +49°С.

14 610 ₽
KUPO KSC-13MP 4,5&quot; Suction Cup W/ 3/8&#039;&#039;-16 Thread x 5/8&quot; Length вакуумный держатель с винтом
Арт. MTG-3304
KUPO KSC-13MP 4,5" Suction Cup W/ 3/8''-16 Thread x 5/8" Length вакуумный держатель с винтом. Держатель-присоска - вспомогательное решение для прочной установки небольших осветительных приборов, камер и аксессуаров на окна, зеркала, стёкла автомобилей, лодки и любые другие гладкие и непористые поверхности. Благодаря превосходному резиновому материалу с силиконом, эту присоску можно использовать при температуре от -12°С до +49°С.

7 430 ₽
KUPO KSC-19MP 6&quot; Suction Cup W/ 51mm Tube 25 cm вакуумный держатель с трубкой
Арт. MTG-3305
KUPO KSC-19MP 6" Suction Cup W/ 51mm Tube 25 cm вакуумный держатель с трубкой
KUPO KSC-19MP 6" Suction Cup W/ 51mm Tube 25 cm вакуумный держатель с трубкой. Держатель-присоска - вспомогательное решение для прочной установки небольших осветительных приборов, камер и аксессуаров на окна, зеркала, стёкла автомобилей, лодки и любые другие гладкие и непористые поверхности. Допустимая нагрузка 6 кг

12 940 ₽
KUPO KS-216 CM 2&quot; Tow Hook Stud кронштейн для буксировочного кольца
Арт. MTG-3285
KUPO KS-216 CM 2" Tow Hook Stud кронштейн для буксировочного кольца
KUPO KS-216 CM 2" Tow Hook Stud кронштейн для буксировочного кольца автомобиля. Трубка-кронштейн диаметром 50 мм с резьбовым креплением M16 (шайбы и гайка в комплекте) предназначена для установки на буксировочном кольце автомобиля. Получившаяся точка для крепления монтажных приспособлений на автомобиль.

10 600 ₽
Joby Suction Cup &amp; GorillaPod Arm держатель на присоске
Арт. OLE-3797
Гибкий шарнирный держатель с присоской для установки экшн-камеры на неподвижные поверхности. Оснащен креплением 1/4" и креплением GoPro . Диаметр присоски 8 см. Длина шарнирного держателя 12,5 см


4 590 ₽
KUPO KSC-04MP 6&quot; Pumping Suction cup w/5/8&quot; Baby Pin вакуумный держатель c штифтом
Арт. OLE-5443
Присоска‑держатель диаметром 15,2 см с креплением штифт 5/8" (16 мм), надёжно фиксирует небольшие осветительные приборы, камеры и аксессуары на гладких непористых поверхностях: окнах, зеркалах, стёклах автомобилей, лодок и пр. Изготовлена из прочной резины с силиконом, работает при температуре от −12 ∘C до +49 ∘C. Красная линия‑индикатор сигнализирует о потере вакуума.

7 810 ₽
KUPO KSC-05MP 6&quot; Suction cup w/KS-103 вакуумный держатель с шарнирным переходником
Арт. OLE-5444
Присоска‑держатель диаметром 15,2 см с шарнирным адаптером c штифтом 5/8” (16 мм) и внутренней резьбой 3/8” надёжно фиксирует небольшие осветительные приборы, камеры и аксессуары на гладких непористых поверхностях: окнах, зеркалах, стёклах автомобилей, лодок и пр. Изготовлена из прочной резины с силиконом, работает при температуре от −12 ∘C до +49 ∘C. Красная линия‑индикатор сигнализирует о потере вакуума. Предусмотрены дополнительные резьбовые отверстия в основании 3/8"-16

14 050 ₽
