Арт. OLE-2990

Портативный USB-микроскоп со встроенным аккумулятором (может работать от сети) для прикладных работ с программой для фотографирования, видеозаписи и измерений объектов, в том числе определять площади и радиусы. ЖК-экран 3 дюйма. Микроскоп совместим с компьютерами на базе Windows и Mac OS. Диапазон увеличений от 20 до 500 крат. Фокус корректируется в пределах от 0 до 30 мм. Светодиодная подсветка. Можно установить на штатив. Оснащен цифровой камерой 5 Мпикс (с интерполяцией до 12 Мпикс).