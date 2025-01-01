Фильтр

Levenhuk Discovery Artisan 1024 микроскоп цифровой
Арт. OLE-2994
Levenhuk Discovery Artisan 1024 микроскоп цифровой
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Портативный USB-микроскоп со встроенным аккумулятором (может работать от сети) для прикладных работ с программой для фотографирования, видеозаписи и измерений объектов, в том числе определять площади и радиусы. ЖК-экран 4 дюйма. Микроскоп совместим с компьютерами на базе Windows и Mac OS. Поддерживаются карты microSD объемом до 32 ГБ. Диапазон увеличений от 10 до 300 крат. Фокус корректируется в пределах от 0 до 100 мм. Светодиодная подсветка. Можно установить на штатив. Оснащен цифровой камерой 5 Мпикс

30 390 ₽
В корзину
Levenhuk Discovery Artisan 128 микроскоп цифровой
Арт. OLE-2989
Levenhuk Discovery Artisan 128 микроскоп цифровой
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Цифровой микроскоп с профессиональным штативом и программой для фотографирования, видеозаписи и измерений объектов. ЖК-экран 3,5 дюйма. Микроскоп совместим с компьютерами на базе Windows и Mac OS. Диапазон увеличений от 20 до 500 крат. Фокус корректируется в пределах от 0 до 150 мм. Светодиодная подсветка. Предметный столик снабжен двумя измерительными шкалами и зажимами. Оснащен цифровой камерой 5 Мпикс (с интерполяцией до 12 Мпикс)

23 740 ₽
В корзину
Levenhuk Discovery Artisan 16 микроскоп цифровой
Арт. OLE-2991
Levenhuk Discovery Artisan 16 микроскоп цифровой
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Цифровой микроскоп с профессиональным штативом и программой для фотографирования, видеозаписи и измерений объектов. Микроскоп совместим с компьютерами на базе Windows и Mac OS. Диапазон увеличений от 20 до 230 крат. Фокус корректируется в пределах от 0 до 150 мм. Светодиодная подсветка. Оснащен цифровой камерой. Микроскоп можно использовать без штатива.

8 540 ₽
В корзину
Levenhuk Discovery Artisan 256 микроскоп цифровой
Арт. OLE-2990
Levenhuk Discovery Artisan 256 микроскоп цифровой
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Портативный USB-микроскоп со встроенным аккумулятором (может работать от сети) для прикладных работ с программой для фотографирования, видеозаписи и измерений объектов, в том числе определять площади и радиусы. ЖК-экран 3 дюйма. Микроскоп совместим с компьютерами на базе Windows и Mac OS. Диапазон увеличений от 20 до 500 крат. Фокус корректируется в пределах от 0 до 30 мм. Светодиодная подсветка. Можно установить на штатив. Оснащен цифровой камерой 5 Мпикс (с интерполяцией до 12 Мпикс)

21 840 ₽
В корзину
Levenhuk Discovery Artisan 32 микроскоп цифровой
Арт. OLE-2988
Levenhuk Discovery Artisan 32 микроскоп цифровой
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Цифровой микроскоп с профессиональным штативом и программой для фотографирования, видеозаписи и измерений объектов. Микроскоп совместим с компьютерами на базе Windows и Mac OS. Диапазон увеличений от 10 до 300 крат. Фокус корректируется в пределах от 0 до 150 мм. Светодиодная подсветка. Предметный столик снабжен двумя измерительными шкалами и зажимами. Оснащен цифровой камерой. Микроскоп можно использовать без штатива.

14 720 ₽
В корзину
Levenhuk Discovery Artisan 512 микроскоп цифровой
Арт. OLE-2993
Levenhuk Discovery Artisan 512 микроскоп цифровой
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Цифровой микроскоп с профессиональным штативом и программой для фотографирования, видеозаписи и измерений объектов. ЖК-экран 5 дюймов. Микроскоп совместим с компьютерами на базе Windows и Mac OS, возможна запись на карту памяти microSD до 32 ГБ. Диапазон увеличений от 10 до 300 крат. Фокус корректируется в пределах от 5 до 80 мм. Светодиодная подсветка. Предметный столик снабжен 2 измерительными шкалами и зажимами. Оснащен цифровой камерой 5 МпиксМикроскоп работает как от сети переменного тока, так и от встроенного аккумулятора. 

28 490 ₽
В корзину
Levenhuk Discovery Artisan 64 микроскоп цифровой
Арт. OLE-2992
Levenhuk Discovery Artisan 64 микроскоп цифровой
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Цифровой микроскоп с профессиональным штативом и программой для фотографирования, видеозаписи и измерений объектов. ЖК-экран 4,3 дюйма. Микроскоп совместим с компьютерами на базе Windows и Mac OS. Диапазон увеличений от 20 до 600 крат. Фокус корректируется в пределах от 5 до 80 мм. Светодиодная подсветка. Предметный столик снабжен 2 измерительными шкалами и зажимами. Оснащен цифровой камерой 0,3 Мпикс (с интерполяцией до 8 Мпикс)Микроскоп работает от встроенного аккумулятора, который можно подзаряжать через кабель USB. 

15 190 ₽
В корзину
Levenhuk Discovery Atto Polar микроскоп с книгой
Арт. OLE-2995
Levenhuk Discovery Atto Polar микроскоп с книгой
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Биологический микроскоп с ахроматической насадкой укомплектован нескольки разнофокусными объективами. Монокулярная насадка имеет наклон 45°, ее можно разворачивать на 360°. Предметный столик имеет препаратоводитель для работы с образцами. В систему освещения входят два светодиода (верхний и нижний), конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра. Диапазон увеличений от 40 до 1000 крат. В комплекте книга знаний "Невидимый мир".

27 540 ₽
В корзину
Levenhuk Discovery Atto Polar микроскоп цифровой с книгой
Арт. OLE-2996
Levenhuk Discovery Atto Polar микроскоп цифровой с книгой
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Цифровой микроскоп с ахроматической насадкой укомплектован нескольки разнофокусными объективами. Монокулярная насадка имеет наклон 45°, ее можно разворачивать на 360°. Предметный столик имеет препаратоводитель для работы с образцами. В систему освещения входят два светодиода (верхний и нижний), конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра. Цифровая камера 5 Мпикс – можно фотографировать и записывать видео. Диапазон увеличений от 40 до 1000 крат. В комплекте книга знаний "Невидимый мир".

46 540 ₽
В корзину
Levenhuk Discovery Centi 01 микроскоп с книгой
Арт. OLE-2997
Levenhuk Discovery Centi 01 микроскоп с книгой
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Микроскоп-монокуляр, дополненный револьверным устройством с 3 объективами.  Диапазон увеличений от 100 до 300 крат. Предметный столик имеет два зажима для фиксирования микропрепаратов, прямо под ним находится диск с диафрагмами. Система освещения – сдвоенный нижний осветитель. С одной стороны находится зеркало, с другой – лампочка накаливания. В комплекте книга знаний "Невидимый мир".

1 990 ₽
В корзину
Levenhuk Discovery Femto Polar микроскоп с книгой
Арт. OLE-2999
Levenhuk Discovery Femto Polar микроскоп с книгой
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Монокулярный микроскоп с ахроматической насадкой укомплектован несколькими разнофокусными объективами. Монокулярная насадка имеет наклон 45°, ее можно разворачивать на 360°. Предметный столик оснащен зажимами. В систему освещения входят два светодиода (верхний и нижний), есть диск с диафрагмами, который помогает настраивать интенсивность светового потока от нижнего осветителя. Диапазон увеличений от 40 до 400 крат. В комплекте книга знаний "Невидимый мир".

18 040 ₽
В корзину
Levenhuk Discovery Femto Polar микроскоп цифровой с книгой
Арт. OLE-3000
Levenhuk Discovery Femto Polar микроскоп цифровой с книгой
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Цифровой микроскоп с ахроматической насадкой укомплектован несколькими разнофокусными объективами. Монокулярная насадка имеет наклон 45°, ее можно разворачивать на 360°. Предметный столик оснащен зажимами. В систему освещения входят два светодиода (верхний и нижний), есть диск с диафрагмами, который помогает настраивать интенсивность светового потока от нижнего осветителя. Цифровая камера 3 Мпикс – можно фотографировать и записывать видео. Диапазон увеличений от 40 до 400 крат. В комплекте книга знаний "Невидимый мир".

30 390 ₽
В корзину
Levenhuk Discovery Micro Gravity микроскоп с книгой
Арт. OLE-3008
Levenhuk Discovery Micro Gravity микроскоп с книгой
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Биологический монокулярный микроскоп начального уровня укомплектован несколькими разнофокусными объективами. Монокулярная насадка имеет наклон 45°. Предметный столик оснащен зажимами. Нижняя светодиодная подсветка с регулируемой яркостью, имеется диск с диафрагмами (6 отверстий). Настройка резкости с помощью грубой фокусировки. Диапазон увеличений от 40 до 640 крат. В комплекте книга знаний "Невидимый мир". Цвет корпуса - синий.

3 320 ₽
В корзину
Levenhuk Discovery Micro Marine микроскоп с книгой
Арт. OLE-3005
Levenhuk Discovery Micro Marine микроскоп с книгой
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Биологический монокулярный микроскоп начального уровня укомплектован несколькими разнофокусными объективами. Монокулярная насадка имеет наклон 45°. Предметный столик оснащен зажимами. Нижняя светодиодная подсветка с регулируемой яркостью, имеется диск с диафрагмами (6 отверстий). Настройка резкости с помощью грубой фокусировки. Диапазон увеличений от 40 до 640 крат. В комплекте книга знаний "Невидимый мир". Цвет корпуса - голубой.

3 320 ₽
В корзину
Levenhuk Discovery Micro Polar микроскоп с книгой
Арт. OLE-3006
Levenhuk Discovery Micro Polar микроскоп с книгой
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Биологический монокулярный микроскоп начального уровня укомплектован несколькими разнофокусными объективами. Монокулярная насадка имеет наклон 45°. Предметный столик оснащен зажимами. Нижняя светодиодная подсветка с регулируемой яркостью, имеется диск с диафрагмами (6 отверстий). Настройка резкости с помощью грубой фокусировки. Диапазон увеличений от 40 до 640 крат. В комплекте книга знаний "Невидимый мир". Цвет корпуса - белый.

3 320 ₽
В корзину
Levenhuk Discovery Micro Solar микроскоп с книгой
Арт. OLE-3007
Levenhuk Discovery Micro Solar микроскоп с книгой
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Биологический монокулярный микроскоп начального уровня укомплектован несколькими разнофокусными объективами. Монокулярная насадка имеет наклон 45°. Предметный столик оснащен зажимами. Нижняя светодиодная подсветка с регулируемой яркостью, имеется диск с диафрагмами (6 отверстий). Настройка резкости с помощью грубой фокусировки. Диапазон увеличений от 40 до 640 крат. В комплекте книга знаний "Невидимый мир". Цвет корпуса - оранжевый.

3 320 ₽
В корзину
Levenhuk Discovery Micro Terra микроскоп с книгой
Арт. OLE-3009
Levenhuk Discovery Micro Terra микроскоп с книгой
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Биологический монокулярный микроскоп начального уровня укомплектован несколькими разнофокусными объективами. Монокулярная насадка имеет наклон 45°. Предметный столик оснащен зажимами. Нижняя светодиодная подсветка с регулируемой яркостью, имеется диск с диафрагмами (6 отверстий). Настройка резкости с помощью грубой фокусировки. Диапазон увеличений от 40 до 640 крат. В комплекте книга знаний "Невидимый мир". Цвет корпуса - красный.

3 320 ₽
В корзину
Levenhuk Discovery Nano Gravity микроскоп с книгой
Арт. OLE-3001
Levenhuk Discovery Nano Gravity микроскоп с книгой
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Монокулярный микроскоп с ахроматической насадкой укомплектован несколькими разнофокусными объективами. Монокулярная насадка имеет наклон 30°, ее можно разворачивать на 360°. Предметный столик оснащен зажимами. В систему освещения входят два светодиода (верхний и нижний), есть диск с диафрагмами, который помогает настраивать интенсивность светового потока от нижнего осветителя. Наличие точной фокусировки.  Диапазон увеличений от 40 до 400 крат. В комплекте книга знаний "Невидимый мир". Детали корпуса синего цвета.

7 120 ₽
В корзину
