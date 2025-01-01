Портативный USB-микроскоп со встроенным аккумулятором (может работать от сети) для прикладных работ с программой для фотографирования, видеозаписи и измерений объектов, в том числе определять площади и радиусы. ЖК-экран 4 дюйма. Микроскоп совместим с компьютерами на базе Windows и Mac OS. Поддерживаются карты microSD объемом до 32 ГБ. Диапазон увеличений от 10 до 300 крат. Фокус корректируется в пределах от 0 до 100 мм. Светодиодная подсветка. Можно установить на штатив. Оснащен цифровой камерой 5 Мпикс.
