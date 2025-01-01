В интернет-магазине Фотогора можно купить серые карты, мишени, фотошкалы и другие измерительные приборы.

Мы предлагаем своим покупателям лучшие из существующих на рынке устройств. Такая возможность у нас есть, благодаря долгосрочному сотрудничеству с ведущими производителями фотооборудования и сопутствующих аксессуаров.

В нашем ассортименте представлены устройства таких брендов как Color Confidence, Datacolor, Douglas, Fotokvant, FST, Fujimi, JJC, Lastolite, QP Card, Sekonic, X-Rite. Это оригинальные товары с официальной гарантией от производителя.

Для чего нужны серые карты

Серые карты используют для настройки баланса белого. Фотокамеры воспринимают их как образец и устанавливают соответствующие настройки. Удобство в том, что последующие снимки вы сможете делать быстро и без дополнительных регулировок, сразу с корректной цветовой температурой.

Для чего нужны цветовые мишени

Как и серые карты, цветовые мишени помогают оптимизировать настройки фотоаппарата и упрощают обработку снимков в графических редакторах. Цветная шкала используется как образец правильной цветопередачи.

Что мы предлагаем

карты для построения баланса серого/белого, которые не боятся влаги;

устройства для калибровки автофокуса;

шкалы для регулировки экспозиции;

экспонометрический профиль и так далее.

У нас огромный ассортимент. Разобраться в нем помогут сотрудники магазина. Это практикующие фотографы, которые расскажут об особенностях фотооборудования, секретах работы с ним.

Оставляйте заказы на нашем сайте, мы оперативно обрабатываем их отправляем по всей стране. В Москве и Воронеже можете забрать серые карты, мишени, фотошкалы и другие товары в точках выдачи.