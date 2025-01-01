Фильтр

Серые карты, мишени, фотошкалы

В интернет-магазине Фотогора можно купить серые карты, мишени, фотошкалы и другие измерительные приборы.

Мы предлагаем своим покупателям лучшие из существующих на рынке устройств. Такая возможность у нас есть, благодаря долгосрочному сотрудничеству с ведущими производителями фотооборудования и сопутствующих аксессуаров.

В нашем ассортименте представлены устройства таких брендов как Color Confidence, Datacolor, Douglas, Fotokvant, FST, Fujimi, JJC, Lastolite, QP Card, Sekonic, X-Rite. Это оригинальные товары с официальной гарантией от производителя.

Для чего нужны серые карты

Серые карты используют для настройки баланса белого. Фотокамеры воспринимают их как образец и устанавливают соответствующие настройки. Удобство в том, что последующие снимки вы сможете делать быстро и без дополнительных регулировок, сразу с корректной цветовой температурой.

Для чего нужны цветовые мишени

Как и серые карты, цветовые мишени помогают оптимизировать настройки фотоаппарата и упрощают обработку снимков в графических редакторах. Цветная шкала используется как образец правильной цветопередачи.

Что мы предлагаем

  • карты для построения баланса серого/белого, которые не боятся влаги;
  • устройства для калибровки автофокуса;
  • шкалы для регулировки экспозиции;
  • экспонометрический профиль и так далее.

У нас огромный ассортимент. Разобраться в нем помогут сотрудники магазина. Это практикующие фотографы, которые расскажут об особенностях фотооборудования, секретах работы с ним.

Оставляйте заказы на нашем сайте, мы оперативно обрабатываем их отправляем по всей стране. В Москве и Воронеже можете забрать серые карты, мишени, фотошкалы и другие товары в точках выдачи.

Fujimi Grey Card FJGC-30 серая карта 30 см
Арт. RRJ-001
Fujimi Grey Card FJGC-30 серая карта 30 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Fujimi Grey Card – мишень серая карта двусторонняя. Одна сторона окрашена в 18% серый цвет, другая сторона белая.

1 190 ₽
В корзину
X-Rite ColorChecker White Balance фотошкала
Арт. NVF-5727
X-Rite ColorChecker White Balance фотошкала
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

X-Rite ColorChecker White Balance – эталонная мишень, идеальная для построения баланса белого.

 

13 800 ₽
В корзину
Хит
Fujimi DGC-1 Digital Gray Cards набор карт для баланса белого
Арт. RRJ-002
Fujimi DGC-1 Digital Gray Cards набор карт для баланса белого
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Fujimi DGC-1 Digital Gray Cards – карточка установки баланса белого для цифровой фотографии. Простое, легкое в использовании, ультрапортативное и экономичное приспособоление для установки баланса белого. Размеры каждой карты 2" х 3 1/4" или примерно 50 на 83 миллиметров.

400 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant FM-02 шкала для профессиональной цветокоррекции 24 оттенка
Fotokvant FM-02 шкала для профессиональной цветокоррекции 24 оттенка
Fotokvant FM-02 шкала для профессиональной цветокоррекции 24 оттенка
Арт. NVF-3056
Fotokvant FM-02 шкала для профессиональной цветокоррекции 24 оттенка
Наличие
Москва: более 10 шт

Fotokvant FM-02 – цветовая фотошкала. Имеет 24 оттенка цвета, которые тщательно подобраны для возможности проведения качественной цветокоррекции изображения. Может быть использована в фото- и видеосъемке. Для точной цветокоррекции с обратной стороны шкалы указаны точные данные RGB. Размер шкалы 21х15 см. 

3 740 ₽
В корзину
Calibrite ColorChecker 18% Gray Balance Mini фотошкала
Арт. DAN-8915
Calibrite ColorChecker 18% Gray Balance Mini фотошкала
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Calibrite ColorChecker 18% Gray Balance Mini фотошкала. 

ColorChecker Gray Balance Mini — это уменьшенная версия карты баланса серого стандартного размера, размером всего 63,5 x 109,0 мм. Портативная карта баланса серого (18%) формата A7Идеально подходит для настройки правильной экспозиции для всех типов пользователей. 

9 000 ₽
В корзину
Calibrite ColorChecker 18% Gray Balance фотошкала
Calibrite ColorChecker 18% Gray Balance фотошкала
Арт. DAN-8914
Calibrite ColorChecker 18% Gray Balance фотошкала
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Calibrite ColorChecker 18% Gray Balance - профессиональная серая карта размером 10x18 см поможет построить правильный баланс белого, оценить студийный свет и сделать быстрые настройки цветов

9 280 ₽
В корзину
XYZ Grid 3.0 дисторшен грид для коррекции искажений объективов
XYZ Grid 3.0 дисторшен грид для коррекции искажений объективов
XYZ Grid 3.0 дисторшен грид для коррекции искажений объективов
Арт. DAN-9479
XYZ Grid 3.0 дисторшен грид для коррекции искажений объективов
Наличие
Москва: более 10 шт

XYZ Grid 3.0 дисторшен грид для коррекции искажений объективов. 

Дисторшн грид для съемки искажений объективов. Размеры - 120x62см, толщина 0.7мм. Имеет магнитное основание. Не боится влаги и не мнется. Покрыт матовой ламинацией. В комплекте грид и магнитные наклейки для записи сопутствующей информации. Поставляется в прочном картонном тубусе.

8 350 ₽
В корзину
Calibrite ColorChecker White Balance фотошкала
Арт. MTG-1861
Calibrite ColorChecker White Balance фотошкала
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Calibrite ColorChecker White Balance фотошкала. 

ColorChecker White Balance также дает вам возможность настроить цветовую чувствительность вашей цифровой камеры, чтобы она точно соответствовала условиям окружающего освещения; по сути, изменить то, что видит камера. Воспринимаемый цвет белого меняется в зависимости от условий окружающей среды: на улице он кажется холоднее, в помещении — теплее, а при флуоресцентном освещении — зеленее. Даже в контролируемой студийной среде это может быть проблемой.

13 800 ₽
В корзину
Calibrite Display 123 CCDIS123 калибратор монитора
Calibrite Display 123 CCDIS123 калибратор монитора
Calibrite Display 123 CCDIS123 калибратор монитора
Арт. MTG-3677
Calibrite Display 123 CCDIS123 калибратор монитора
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Calibrite Display 123 CCDIS123 калибратор монитора. Удобное устройство для калибровки мониторов, которое обеспечивает точную передачу цветов. Простой дизайн и программное обеспечение помогают улучшить качество изображения, уверенно редактировать, развивать творческие способности и принимать более точные решения при покупке товаров и оформлении интерьера.

19 990 ₽
В корзину
Lastolite LR12LL LR1250 Ezybalance 30 см 18% Grey/White мишень для настройки фотокамеры
Lastolite LR12LL LR1250 Ezybalance 30 см 18% Grey/White мишень для настройки фотокамеры
Арт. NVF-1668
Lastolite LR12LL LR1250 Ezybalance 30 см 18% Grey/White мишень для настройки фотокамеры
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Lastolite LL LR12LL LR1250 – удобная и практичная серая карта для легкой настройки камеры в условиях, когда требуется оперативность (свадьбы, репортажи и т.п.).

Одна сторона окрашена в 18% серый цвет, другая сторона белая. Диаметр 30 см, карта складывается. Для удобства хранения и транспортировки упакована в специальную сумочку.

6 490 ₽
В корзину
Lastolite LL LR20LL LR2050 Ezybalance 50cm 18% Grey/White мишень для настройки фотокамеры
Lastolite LL LR20LL LR2050 Ezybalance 50cm 18% Grey/White мишень для настройки фотокамеры
Арт. NVF-1669
Lastolite LL LR20LL LR2050 Ezybalance 50cm 18% Grey/White мишень для настройки фотокамеры
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Lastolite LL LR12LL LR2050 – удобная и практичная серая карта для легкой настройки камеры в условиях, когда требуется оперативность (свадьбы, репортажи и т.п.)

Одна сторона окрашена в 18% серый цвет, другая сторона белая. Диаметр 50 см, карта складывается. Для удобства хранения и транспортировки упакована в специальную сумочку.

10 190 ₽
В корзину
Lastolite LL LRLL LR1558 Xpobalance Grey/White/Black мишень для настройки фотокамеры 38 см
Арт. NVF-1670
Lastolite LL LRLL LR1558 Xpobalance Grey/White/Black мишень для настройки фотокамеры 38 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Lastolite LL LRLL LR1558 Xpobalance Grey/White/Black – серая мишень трех цветов. Может быть использована для корректировки пользовательского баланса белого и настройки брекетинга. Для удобства переноски и хранения упакована в небольшую сумочку. Размер карты 38 см.

10 890 ₽
В корзину
Datacolor SC200 SpyderCube фотошкала
Арт. NVF-5715
Datacolor SC200 SpyderCube фотошкала
Временно нет в наличии

Datacolor SC200 SpyderCube – фотошкала для регулировки баланса белого и экспозиции.

Имеет белое, 18% серое, черное поля, а также черную ловушку.

7 900 ₽
В корзину
Хит
Datacolor SpyderCheckr SCK100 фотошкала
Арт. NVF-6042
Datacolor SpyderCheckr SCK100 фотошкала
Временно нет в наличии

Datacolor SpyderCheckr SCK100 – фотошкала с цветными и серыми полями.

Цветовая гамма разработана на профессиональном уровне с такой целью, чтобы получить  оптимальный спектр.

31 100 ₽
В корзину
Datacolor SLC100 SpyderLensCal фотошкала
Арт. NVF-5716
Datacolor SLC100 SpyderLensCal фотошкала
Временно нет в наличии

Datacolor SLC100 SpyderLensCal – фотошкала.

Используется при юстировке автофокуса системы фотоаппарат-объектив с сохранением полученных данных в пользовательских установках фотоаппарата.

6 100 ₽
В корзину
Calibrite ColorChecker Passport Video видеошкала
Арт. NVF-6045
Calibrite ColorChecker Passport Video видеошкала
Временно нет в наличии

X-Rite ColorChecker Passport Video – поможет вам получить сбалансированный цвет и нейтральную цветопередачу с идеальной экспозицией камеры быстрее, чем когда-либо прежде.

27 600 ₽
В корзину
Calibrite ColorChecker Video видеошкала
Calibrite ColorChecker Video видеошкала
Calibrite ColorChecker Video видеошкала
Арт. DAN-8917
Calibrite ColorChecker Video видеошкала
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

ColorChecker Video предлагает цветовой баланс и контроль для видеопроизводства — от съемки до редактирования, он имеет тот же размер, что и исходный ColorChecker Classic (215,9 x 279,4 мм), но специально разработан для видео.

Calibrite ColorChecker Video — идеальная цветовая диаграмма для вашего рабочего процесса с видео. Эта двусторонняя мишень содержит хроматические цветовые чипы, чипы оттенков кожи и эталонные чипы серого на одной стороне и спектрально нейтральную карту баланса белого на другой стороне. Эта цветная мишень идеально подходит для предварительных проверок камеры и более широких планов.


18 020 ₽
В корзину
Calibrite ColorChecker Passport 2 CCPP2 фотошкала
Calibrite ColorChecker Passport 2 CCPP2 фотошкала
Calibrite ColorChecker Passport 2 CCPP2 фотошкала
Арт. MTG-1844
Calibrite ColorChecker Passport 2 CCPP2 фотошкала
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Calibrite ColorChecker Passport 2 CCPP2 фотошкала. 

Passport Photo 2 объединяет четыре фотографических карты и шкалы в одном, защищенном чехлом, наборе, подстраивающимся под любую сцену. Вместе с комплектным программным обеспечением Camera Calibration и плагином для Lightroom вы получаете максимальную функциональность, гибкость и портативность для максимального совершенства в ваших цветовых путешествиях.

19 990 ₽
В корзину
