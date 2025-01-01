Серые карты, мишени, фотошкалы

Москва
Fujimi Grey Card – мишень серая карта двусторонняя. Одна сторона окрашена в 18% серый цвет, другая сторона белая.
X-Rite ColorChecker White Balance – эталонная мишень, идеальная для построения баланса белого.
Fujimi DGC-1 Digital Gray Cards – карточка установки баланса белого для цифровой фотографии. Простое, легкое в использовании, ультрапортативное и экономичное приспособоление для установки баланса белого. Размеры каждой карты 2" х 3 1/4" или примерно 50 на 83 миллиметров.
Fotokvant FM-02 – цветовая фотошкала. Имеет 24 оттенка цвета, которые тщательно подобраны для возможности проведения качественной цветокоррекции изображения. Может быть использована в фото- и видеосъемке. Для точной цветокоррекции с обратной стороны шкалы указаны точные данные RGB. Размер шкалы 21х15 см.
Calibrite ColorChecker 18% Gray Balance Mini фотошкала.
ColorChecker Gray Balance Mini — это уменьшенная версия карты баланса серого стандартного размера, размером всего 63,5 x 109,0 мм. Портативная карта баланса серого (18%) формата A7Идеально подходит для настройки правильной экспозиции для всех типов пользователей.
Calibrite ColorChecker 18% Gray Balance - профессиональная серая карта размером 10x18 см поможет построить правильный баланс белого, оценить студийный свет и сделать быстрые настройки цветов
XYZ Grid 3.0 дисторшен грид для коррекции искажений объективов.
Дисторшн грид для съемки искажений объективов. Размеры - 120x62см, толщина 0.7мм. Имеет магнитное основание. Не боится влаги и не мнется. Покрыт матовой ламинацией. В комплекте грид и магнитные наклейки для записи сопутствующей информации. Поставляется в прочном картонном тубусе.
Calibrite ColorChecker White Balance фотошкала.
ColorChecker White Balance также дает вам возможность настроить цветовую чувствительность вашей цифровой камеры, чтобы она точно соответствовала условиям окружающего освещения; по сути, изменить то, что видит камера. Воспринимаемый цвет белого меняется в зависимости от условий окружающей среды: на улице он кажется холоднее, в помещении — теплее, а при флуоресцентном освещении — зеленее. Даже в контролируемой студийной среде это может быть проблемой.
Calibrite Display 123 CCDIS123 калибратор монитора. Удобное устройство для калибровки мониторов, которое обеспечивает точную передачу цветов. Простой дизайн и программное обеспечение помогают улучшить качество изображения, уверенно редактировать, развивать творческие способности и принимать более точные решения при покупке товаров и оформлении интерьера.
Lastolite LL LR12LL LR1250 – удобная и практичная серая карта для легкой настройки камеры в условиях, когда требуется оперативность (свадьбы, репортажи и т.п.).
Одна сторона окрашена в 18% серый цвет, другая сторона белая. Диаметр 30 см, карта складывается. Для удобства хранения и транспортировки упакована в специальную сумочку.
Lastolite LL LR12LL LR2050 – удобная и практичная серая карта для легкой настройки камеры в условиях, когда требуется оперативность (свадьбы, репортажи и т.п.)
Одна сторона окрашена в 18% серый цвет, другая сторона белая. Диаметр 50 см, карта складывается. Для удобства хранения и транспортировки упакована в специальную сумочку.
Lastolite LL LRLL LR1558 Xpobalance Grey/White/Black – серая мишень трех цветов. Может быть использована для корректировки пользовательского баланса белого и настройки брекетинга. Для удобства переноски и хранения упакована в небольшую сумочку. Размер карты 38 см.
Datacolor SC200 SpyderCube – фотошкала для регулировки баланса белого и экспозиции.
Имеет белое, 18% серое, черное поля, а также черную ловушку.
Datacolor SpyderCheckr SCK100 – фотошкала с цветными и серыми полями.
Цветовая гамма разработана на профессиональном уровне с такой целью, чтобы получить оптимальный спектр.
Datacolor SLC100 SpyderLensCal – фотошкала.
Используется при юстировке автофокуса системы фотоаппарат-объектив с сохранением полученных данных в пользовательских установках фотоаппарата.
X-Rite ColorChecker Passport Video – поможет вам получить сбалансированный цвет и нейтральную цветопередачу с идеальной экспозицией камеры быстрее, чем когда-либо прежде.
ColorChecker Video предлагает цветовой баланс и контроль для видеопроизводства — от съемки до редактирования, он имеет тот же размер, что и исходный ColorChecker Classic (215,9 x 279,4 мм), но специально разработан для видео.
Calibrite ColorChecker Video — идеальная цветовая диаграмма для вашего рабочего процесса с видео. Эта двусторонняя мишень содержит хроматические цветовые чипы, чипы оттенков кожи и эталонные чипы серого на одной стороне и спектрально нейтральную карту баланса белого на другой стороне. Эта цветная мишень идеально подходит для предварительных проверок камеры и более широких планов.
Calibrite ColorChecker Passport 2 CCPP2 фотошкала.
Passport Photo 2 объединяет четыре фотографических карты и шкалы в одном, защищенном чехлом, наборе, подстраивающимся под любую сцену. Вместе с комплектным программным обеспечением Camera Calibration и плагином для Lightroom вы получаете максимальную функциональность, гибкость и портативность для максимального совершенства в ваших цветовых путешествиях.
