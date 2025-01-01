Фильтр

Всего - 14 товаров

Цена
Бренд
Тип системы
Наглазники

Порой съемка затягивается, и к завершению процесса устают глаза, а, следовательно, теряется концентрация. Для комфортной работы как профессиональному фотографу, так и любителю будут полезны наглазники – аксессуары, которые помогут сосредоточиться на фотографии, не отвлекаясь на мелкие неудобства.

Преимущества использования наглазников при фотосъемке

  • Делают изображение в видоискателе более контрастным, благодаря уменьшению количества света. Таким образом съемка становится удобнее и проще, глаза могут расслабиться и не так устают.
  • Выполнены из качественных материалов, пластик точно крепится к видоискателю в пазы.
  • Не раздражают кожу лица, благодаря резиновой окантовке.
  • Возможно фотографирование в очках.

Интернет-магазин Фотогора предлагает наглазники для различных моделей камер Nikon и Canon по доступной цене

Используя наглазник вы сможете быстро заметить недостатки на снимках, «защитить» глаза от лишнего света. Долгая съемка превратится в увлекательный творческий процесс и результат не заставит себя ждать.

Наши консультанты ответят на вопросы по телефону или в онлайн-чате. Мы поможем определиться с выбором любой техники, подберем наглазник, совместимый с вашей камерой. Возможны разные способы оплаты, в том числе через электронные платежные системы.

Для получения товара можно воспользоваться самовывозом в Москве и Воронеже, услугами курьера по Москве и Подмосковью. Доставка во все регионы России осуществляется почтой и транспортными компаниями.

Fujimi FEC-DK-21 наглазник для Nikon
Арт. DAN-3706
Fujimi FEC-DK-21 наглазник для Nikon
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Наглазник Fujimi FEC-DK-21 для системы Nikon.

Резиновый наглазник (совместим с Nikon D600/D610, D7000, D90, D80, D300/s, D40, D60, D50, D70S, D200). Изготовлен из пластика и имеет резиновую рамку, благодаря которой позволяет без проблем фотографировать в очках.

200 ₽
В корзину
Fotokvant Eyecup DK-19 наглазник для камер Nikon
Fotokvant Eyecup DK-19 наглазник для камер Nikon
Арт. DAN-3987
Fotokvant Eyecup DK-19 наглазник для камер Nikon
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Наглазник для камер Nikon Fotokvant Eyecup DK-19.

Наглазник повышает удобство съемки фотокамерой с использованием видоискателя, благодаря тому, что уменьшает количество света, попадающего в видоискатель, делает изображение в видоискателе более контрастным. Сторона, которая крепится к видоискателю, имеет жесткую пластиковую форму, точно соответствующую пазам на видоискателе. Резиновая окантовка не раздражает кожу лица при использовании видоискателя и позволяет фотографировать в очках.

250 ₽
В корзину
Fotokvant Eyecup DK-21 наглазник для камер Nikon
Fotokvant Eyecup DK-21 наглазник для камер Nikon
Арт. DAN-3986
Fotokvant Eyecup DK-21 наглазник для камер Nikon
Наличие
Москва: более 10 шт

Наглазник для камер Nikon Fotokvant Eyecup DK-21.

Наглазник повышает удобство съемки фотокамерой с использованием видоискателя, благодаря тому, что уменьшает количество света, попадающего в видоискатель, делает изображение в видоискателе более контрастным. Сторона, которая крепится к видоискателю, имеет жесткую пластиковую форму, точно соответствующую пазам на видоискателе. Резиновая окантовка не раздражает кожу лица при использовании видоискателя и позволяет фотографировать в очках.

250 ₽
В корзину
Fotokvant Eyecup DK-23 наглазник для камер Nikon
Fotokvant Eyecup DK-23 наглазник для камер Nikon
Арт. DAN-3988
Fotokvant Eyecup DK-23 наглазник для камер Nikon
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Наглазник для камер Nikon Fotokvant Eyecup DK-23.

Наглазник повышает удобство съемки фотокамерой с использованием видоискателя, благодаря тому, что уменьшает количество света, попадающего в видоискатель, делает изображение в видоискателе более контрастным. Сторона, которая крепится к видоискателю, имеет жесткую пластиковую форму, точно соответствующую пазам на видоискателе. Резиновая окантовка не раздражает кожу лица при использовании видоискателя и позволяет фотографировать в очках.

250 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant Eyecup DK-24 наглазник для камер Nikon
Fotokvant Eyecup DK-24 наглазник для камер Nikon
Арт. DAN-3989
Fotokvant Eyecup DK-24 наглазник для камер Nikon
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Наглазник для камер Nikon Fotokvant Eyecup DK-24.

Наглазник повышает удобство съемки фотокамерой с использованием видоискателя, благодаря тому, что уменьшает количество света, попадающего в видоискатель, делает изображение в видоискателе более контрастным. Сторона, которая крепится к видоискателю, имеет жесткую пластиковую форму, точно соответствующую пазам на видоискателе. Резиновая окантовка не раздражает кожу лица при использовании видоискателя и позволяет фотографировать в очках.

250 ₽
В корзину
Fotokvant Eyecup DK-25 наглазник для камер Nikon
Fotokvant Eyecup DK-25 наглазник для камер Nikon
Fotokvant Eyecup DK-25 наглазник для камер Nikon
Арт. DAN-3985
Fotokvant Eyecup DK-25 наглазник для камер Nikon
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт

Наглазник для камер Nikon Fotokvant Eyecup DK-25.

Наглазник повышает удобство съемки фотокамерой с использованием видоискателя, благодаря тому, что уменьшает количество света, попадающего в видоискатель, делает изображение в видоискателе более контрастным. Сторона, которая крепится к видоискателю, имеет жесткую пластиковую форму, точно соответствующую пазам на видоискателе. Резиновая окантовка не раздражает кожу лица при использовании видоискателя и позволяет фотографировать в очках.

250 ₽
В корзину
Fotokvant Eyecup EB наглазник для камер Canon
Fotokvant Eyecup EB наглазник для камер Canon
Арт. DAN-3996
Fotokvant Eyecup EB наглазник для камер Canon
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Наглазник для камер Canon Fotokvant Eyecup EB.

Наглазник повышает удобство съемки фотокамерой с использованием видоискателя, благодаря тому, что уменьшает количество света, попадающего в видоискатель, делает изображение в видоискателе более контрастным. Сторона, которая крепится к видоискателю, имеет жесткую пластиковую форму, точно соответствующую пазам на видоискателе. Резиновая окантовка не раздражает кожу лица при использовании видоискателя и позволяет фотографировать в очках.

250 ₽
В корзину
Fotokvant Eyecup EC-II наглазник для камер Canon
Fotokvant Eyecup EC-II наглазник для камер Canon
Арт. DAN-3995
Fotokvant Eyecup EC-II наглазник для камер Canon
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Наглазник для камер Canon Fotokvant Eyecup EC-II.

Наглазник повышает удобство съемки фотокамерой с использованием видоискателя, благодаря тому, что уменьшает количество света, попадающего в видоискатель, делает изображение в видоискателе более контрастным. Сторона, которая крепится к видоискателю, имеет жесткую пластиковую форму, точно соответствующую пазам на видоискателе. Резиновая окантовка не раздражает кожу лица при использовании видоискателя и позволяет фотографировать в очках.

250 ₽
В корзину
Fotokvant Eyecup EG наглазник для камер Canon
Fotokvant Eyecup EG наглазник для камер Canon
Арт. DAN-3997
Fotokvant Eyecup EG наглазник для камер Canon
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Наглазник для камер Canon Fotokvant Eyecup EG.

Наглазник повышает удобство съемки фотокамерой с использованием видоискателя, благодаря тому, что уменьшает количество света, попадающего в видоискатель, делает изображение в видоискателе более контрастным. Сторона, которая крепится к видоискателю, имеет жесткую пластиковую форму, точно соответствующую пазам на видоискателе. Резиновая окантовка не раздражает кожу лица при использовании видоискателя и позволяет фотографировать в очках.

250 ₽
В корзину
Fotokvant Eyecup EP-10 наглазник для камер Sony
Fotokvant Eyecup EP-10 наглазник для камер Sony
Арт. DAN-3994
Fotokvant Eyecup EP-10 наглазник для камер Sony
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Наглазник для камер Sony Fotokvant Eyecup EP-10.

Наглазник повышает удобство съемки фотокамерой с использованием видоискателя, благодаря тому, что уменьшает количество света, попадающего в видоискатель, делает изображение в видоискателе более контрастным. Сторона, которая крепится к видоискателю, имеет жесткую пластиковую форму, точно соответствующую пазам на видоискателе. Резиновая окантовка не раздражает кожу лица при использовании видоискателя и позволяет фотографировать в очках.

250 ₽
В корзину
Fotokvant Eyecup EP-11 наглазник для камер Sony
Fotokvant Eyecup EP-11 наглазник для камер Sony
Fotokvant Eyecup EP-11 наглазник для камер Sony
Арт. DAN-3992
Fotokvant Eyecup EP-11 наглазник для камер Sony
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Наглазник для камер Sony Fotokvant Eyecup EP-11.

Наглазник повышает удобство съемки фотокамерой с использованием видоискателя, благодаря тому, что уменьшает количество света, попадающего в видоискатель, делает изображение в видоискателе более контрастным. Сторона, которая крепится к видоискателю, имеет жесткую пластиковую форму, точно соответствующую пазам на видоискателе. Резиновая окантовка не раздражает кожу лица при использовании видоискателя и позволяет фотографировать в очках.

250 ₽
В корзину
Fotokvant Eyecup EP-12 наглазник для камер Sony
Fotokvant Eyecup EP-12 наглазник для камер Sony
Арт. DAN-3993
Fotokvant Eyecup EP-12 наглазник для камер Sony
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Наглазник для камер Sony Fotokvant Eyecup EP-12.

Наглазник повышает удобство съемки фотокамерой с использованием видоискателя, благодаря тому, что уменьшает количество света, попадающего в видоискатель, делает изображение в видоискателе более контрастным. Сторона, которая крепится к видоискателю, имеет жесткую пластиковую форму, точно соответствующую пазам на видоискателе. Резиновая окантовка не раздражает кожу лица при использовании видоискателя и позволяет фотографировать в очках.

250 ₽
В корзину
Fotokvant Eyecup EF наглазник для камер Canon
Арт. DAN-3998
Fotokvant Eyecup EF наглазник для камер Canon
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Наглазник для камер Canon Fotokvant Eyecup EF.

Наглазник повышает удобство съемки фотокамерой с использованием видоискателя, благодаря тому, что уменьшает количество света, попадающего в видоискатель, делает изображение в видоискателе более контрастным. Сторона, которая крепится к видоискателю, имеет жесткую пластиковую форму, точно соответствующую пазам на видоискателе. Резиновая окантовка не раздражает кожу лица при использовании видоискателя и позволяет фотографировать в очках.

250 ₽
В корзину
Fujimi FEC-EF наглазник для камер Canon 350D, 400D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D,1000D, 1100D
Арт. DAN-5700
Fujimi FEC-EF наглазник для камер Canon 350D, 400D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D,1000D, 1100D
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Наглазник Fujimi FEC-EF для фотоаппаратов Canon 350D, 400D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D,1000D, 1100D.

Наглазник повышает удобство съемки фотокамерой с использованием видоискателя, благодаря тому, что уменьшает количество света, попадающего в видоискатель, делает изображение в видоискателе более контрастным. Сторона, которая крепится к видоискателю, имеет жесткую пластиковую форму, точно соответствующую пазам на видоискателе. Резиновая окантовка не раздражает кожу лица при использовании видоискателя и позволяет фотографировать в очках.

200 ₽
В корзину
Товары в архиве (6)
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера